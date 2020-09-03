لقاءات في وزان تناقش الدخول المدرسي و"كورونا"

هسبريس من وزان

أطلقت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان مخططا تواصليا بهدف مناقشة آخر الاستعدادات والتدابير من أجل إنجاح الدخول المدرسي، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتهدف هذه اللقاءات إلى وضع خطة العمل الإقليمية، مع تهيئة العدة الإجرائية لتنزيل الأنماط التربوية المقترحة في المذكرة الوزارية 20×039، وتوحيد تصور العمل بين كافة المتدخلين في تدبير الشأن التربوي بالإقليم، إضافة إلى مناقشة سبل تنزيل البروتوكول الصحي السليم بتنسيق مع السلطات الترابية والصحية.

وفي هذا السياق، ترأس محمد البعلي، المدير الإقليمي للتعليم بوزان، رفقة رئيسات ورؤساء المصالح بالمديرية، مجموعة من اللقاءات التواصلية مع مديرات ومديري المؤسسات التعليمية بكل من جماعة المجاعرة وزومي ووزان، قصد الحرص على تطبيق التباعد الجسدي والالتزام بالتدابير الوقائية للحيلولة دون تفشي العدوى داخل الفضاء المدرسي.

وشكلت هذه اللقاءات فرصة للتطرق لأهم مستجدات الدخول المدرسي، تماشيا مع ما جاء به المقرر الوزاري لتنظيم السنة الدراسية، إضافة إلى المذكرة التأطيرية سالفة الذكر، من أجل متابعة ومواكبة المؤسسات التعليمية في ظل جائحة كوفيد19.