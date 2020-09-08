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سلا .. اعتماد التعليم عن بعد بالعيايدة وتابريكت‎

سلا .. اعتماد التعليم عن بعد بالعيايدة وتابريكت‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 07:15

أعلنت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بسلا أنها قررت، بتنسيق مع السلطات الترابية والصحية، اعتماد النمط التربوي القائم على التعليم عن بعد.

هذا القرار، الذي جاء حفاظا على سلامة المتعلمين، وفق بلاغ للمديرية، شمل 20 مؤسسة تعليمية، عمومية وخصوصية، وذلك بكل من منطقتي العيايدة وتابريكت.

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