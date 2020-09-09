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كلميم وادنون تراهن على نجاح الدخول المدرسي

كلميم وادنون تراهن على نجاح الدخول المدرسي
رشيد بيجيكن من أكادير
الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 03:11

زار مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميم وادنون، الثلاثاء، مجموعة من المؤسسات التعليمية بمديرية كلميم، حيث وقف على سير استقبال التلميذات والتلاميذ من لدن المؤسسات التعليمية ومدى تفعيلها للبروتوكول الصحي الموصى به من طرف الوزارة الوصية والسلطات الصحية والعمومية.

ودعا مولاي عبد العاطي الأصفر، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميم واد نون، كافة الفاعلين التربويين وممثلي الأمهات والآباء وكذا التلميذات والتلاميذ إلى "مضاعفة الجهود لضمان نجاح الدخول التربوي لهذه السنة، والالتزام بالتدابير الوقائية المتضمنة في البروتوكول الصحي في إطار الحد من انتشار فيروس كوفيد-19 حفاظا على سلامة وأمن المتعلمات والمتعلمين وكذا الأطر التربوية والإدارية".

وأضاف المسؤول ذاته أنه جرى تشكيل لجان تتبع "تواكب بشكل مستمر كافة العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي، بتنسيق مع السلطات الترابية والصحية التي يترأسها والي جهة كلميم وادنون، وكافة المتدخلين والشركاء، وتفعيلا لتوجيهات لجنة القيادة الوطنية برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي".

وشملت زيارة مدير الأكاديمية، الذي كان مرفقا بعدد من المسؤولين التربويين، كلا من الثانوية التأهيلية الخوارزمي والثانوية التأهيلية مولاي رشيد، ومدرسة الواحة الابتدائية، والثانوية الإعدادية وادنون، حيث قدمت له جملة من الشروحات والمعطيات تتضمن نسب التمدرس والحضور والمؤشرات التربوية، بحضور مدراء هذه المؤسسات وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، فضلا عن الأطر التربوية والإدارية.

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