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الوباء يوقف ارتياد ثانوية تأهيلية في مدينة طنجة‎

الوباء يوقف ارتياد ثانوية تأهيلية في مدينة طنجة‎
أيوب صدور
الأحد 20 شتنبر 2020 - 17:20

قررت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطنجة أصيلة إغلاق الثانوية التأهيلية ابن الخطيب بمدينة طنجة ابتداء من يوم الاثنين 21 شتنبر الجاري، لمدة 14 يوما، بسبب فيروس "كورونا" المستجدّ.

وحسب بلاغ صادر عن المديرية ذاتها، فإن القرار سالف الذكر اُتّخذ بتنسيق مع السلطة الترابية والمصالح الصحية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتطوان، حفاظا على سلامة المتعلمات والمتعلمين والأطر التربوية والإدارية.

وأضاف المصدر ذاته "أنه تقرر على سبيل الاحتراز اعتماد النمط التربوي القائم على التعليم عن بُعد بدل النمط التربوي القائم على التناوب لأسبوعين، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد".

وأكدت مديرية طنجة أصيلة حرصها على تأمين الحق في توفير تمدرس جيد يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتمدرسات والمتمدرسين في ظروف تراعي بالدرجة الأولى سلامتهم وصحتهم.

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