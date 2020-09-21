تعيين استيتو رئيسا لجامعة "عبد المالك السعدي"

أيوب صدور من تطوان

عين الدكتور المصطفى استيتو رئيسا جديدا بالنيابة لجامعة عبد المالك السعدي بمدينة تطوان، خلفا للراحل الدكتور محمد الرامي، الذي وافته المنية قبل أيام بسبب مضاعفات فيروس كورونا المستجد.

ووفق مصادر هسبريس فإن الرئيس الجديد سيتولى التدبير المالي والإداري للجامعة المذكورة ابتداء من يوم الإثنين، إلى حين تعيين رئيس جديد للمؤسسة الجامعية.

ويأتي هذا القرار، المذيل بتوقع إدريس أوعويشة، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، حفاظا على السير العادي للعمل بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، عقب الفراغ الذي خلفته وفاة الرئيس السابق الراحل محمد الرامي.