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الجائحة تغلق ثانوية علال الفاسي بمدينة تاونات

الجائحة تغلق ثانوية علال الفاسي بمدينة تاونات
رشيد الكويرتي من فاس
الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 00:07

أعلنت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتاونات أنه تقرر إغلاق ثانوية علال الفاسي الإعدادية الكائنة بمدينة تاونات لمدة 14 أيام، انطلاقا من يوم الثلاثاء، مواكبة منها لتطور الحالة الوبائية بالمؤسسات التعليمية ومحيطها.

وأوضحت المديرية ذاتها، في بلاغ أصدرته الاثنين، أن اتخاذ هذا القرار تم بتنسيق مع السلطات الترابية والمصالح الصحية، وبعد القيام بالإجراءات والتدابير الضرورية وفق ما تنص عليه مذكرة تنظيم الموسم الدراسي الجاري في ظل جائحة كورونا، والمذكرة الخاصة بمسطرة تدبير حالات الإصابة بفيروس "كوفيد- 19" بالوسط المدرسي.

وأكد البلاغ ذاته أن ثانوية علال الفاسي الإعدادية ستنتقل إلى نمط التعليم عن بُعد، باعتماد الوسائط والإمكانيات الرسمية المتاحة على مستوى المؤسسة التعليمية.

وأضافت المصدر ذاته أن المديرية، وإذ تقدم هذه المعطيات، فإنها تؤكد حرصها الشديد على تأمين الحق في التمدرس لجميع التلميذات والتلاميذ، مهيبة بالجميع، كل من موقعه، الحرص على صحة وسلامة التلاميذ والأطر التربوية والإدارية والخدماتية، وكذا الحرص على ضمان الاستمرارية البيداغوجية خلال هذه الفترة الحرجة.

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