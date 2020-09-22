إطلاق اسم الرامي على مؤسسة تعليمية بتطوان

أيوب صدور من تطوان

في التفاتة إنسانية نبيلة تجسّد ثقافة الاعتراف والتقدير، أُطلق اسم الراحل محمد الرامي على مؤسسة ابتدائية قيد التشييد بمدينة تطوان، وسط حضور عائلته ومعارفه.

وتفقد سعيد أمزازي، الذي كان مرفوقا بالوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة والوفد الرسمي المرافق له، مشروع الورش الخاص بالمؤسسة في خطوة تروم تكريس ثقافة الامتنان والاعتراف بما قدمه الفقيد الدكتور محمد الرامي من خدمات جليلة للقطاع خلال فترة ترؤسه لجامعة عبد المالك السعدي، وطيلة مساره الأكاديمي الحافل.

حري بالذكر أن الراحل محمدا الرامي، الذي كان يشغل قيد حياته منصب رئيس جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وافته المنية الجمعة الماضي، متأثرا بمضاعفات فيروس "كورونا".