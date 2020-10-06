الدراسة بأقسام التربية غير النظامية تنطلق بكلميم

رشيد بيجيكن من أكادير

أشرف مولاي عبد العاطي الأصفر، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين كلميم واد نون، الاثنين، على تفقّد مركز الفرصة الثانية الجيل الجديد "المختار السوسي" في المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بكلميم، الذي انطلقت به الدراسة فعليا اليوم، تحت شعار "من أجل مدرسة متجدّدة ومنصفة ومواطنة ودامجة".

وأكد مدير الأكاديمية، خلال لقاء بالأطقم الإدارية والتربوية للمركز، على الدور المهم للشركاء والفاعلين والمتدخلين في تنزيل مشروع توسيع شبكة مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد على مستوى أقاليم الجهة، "وفق مقاربة تدبيرية قوامها الإنصات والإشراك والتتبع والمواكبة والتقييم"، منوها بكافة المبادرات التي من شأنها "مد يد المساعدة لمصالح الأكاديمية ومديرياتها الإقليمية، وكذا من أجل إدماج الأطفال المنقطعين عن الدراسة وتأهيلهم دراسيا ومهنيا لإعادة إدماجهم بقطاع التعليم النظامي".

وتندرج زيارة المدير الجهوي للتربية والتكوين، الذي كان مرفوقا بعدد من الأطر التربوية والإدارية وممثلي الجمعيات الشريكة للأكاديمية في المشروع، في إطار تنزيل المشاريع الملتزم بها أمام الملك محمد السادس، لا سيما المشروع الرابع المتعلق بتوسيع شبكة مدارس الفرصة الثانية- الجيل الجديد-، تنفيذا لأحكام القانون الإطار 51-17 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة محور الإنصاف القائم على الإدماج واحترام النوع واستهداف اليافعين والشباب الأكثر هشاشة، وكذا تطبيقا لمقتضيات المادة 6 من مقرر وزير التربية الوطنية بشأن الدخول المدرسي لأقسام التربية غير النظامية-الجيل الجديد.

يُشار إلى أن مركز "المختار السوسي" يستفيد من خدماته حوالي ستين مستفيدا من ورشات تهم شعب الاستئناس المهني في تخصصات الألومينيوم والجبس والخياطة، بالإضافة إلى دروس تشمل التأهيل التربوي، كما يؤطرهم أربعة منشطين وثلاثة مكونين، فضلا عن الطاقم الإداري والتربوي بالمركز ذاته. كما أن الأكاديمية سبق أن وقعت، خلال الشهر الماضي، ثلاث اتفاقيات شراكة مع كل من جمعية أم العشار للعمل الاجتماعي والبيئي بكلميم وجمعية الأوراش الدولية بمدينة سيدي إيفني ومركز جيل الصحراء للدراسات والتفكير بمدينة طانطان.