نتائج إقصائيات "تحدي القراءة" بأكاديمية بني ملال

حميد رزقي من الفقيه بن صالح

أسفرت الإقصائيات الجهوية الخاصة بمسابقة "تحدي القراءة العربي" التي نظمتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، عن فوز التلميذين يونس عبا عن ثانوية المقاومة الإعدادية، وهاجر إيشو عن ثانوية أنوال الإعدادية، بمديرية خنيفرة.

وفاز في المسابقة ذاتها التلميذان عمران لوكيلية عن ثانوية وادي الذهب الإعدادية، وإحسان حاضر عن ثانوية إبن طفيل التأهيلية، والتلميذة أروى الطاهري عن مجموعة مدارس القادري بسلك التعليم الابتدائي بمديرية بني ملال، والتلميذ ياسمين جعكو عن ثانوية مولاي إسماعيل الإعدادية بمديرية أزيلال.

وعن فئة الأطفال في وضعية إعاقة، تأهل في هذه الإقصائيات، التي تبارى خلالها ستة عشر مشاركا ومشاركة من المتأهلات والمؤهلين عن المديريات الإقليمية الخمس التابعة لأكاديمية بني ملال، التلميذ عامر حدجي عن ثانوية إبن عبدون الإعدادية بمديرية خنيفرة.

وأوضحت أكاديمية بني ملال، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن أطوار هذه الإقصائيات الجهوية، التي جرت بمديريات الفقيه بن صالح وبني ملال وخنيفرة وأزيلال وخريبكة من أجل الحصول على بطاقة المشاركة على المستوى الوطني، تمّت في احترام تام لتدابير البروتوكول الصحي.

وأضاف البلاغ أن "تنظيم هذه الإقصائيات الجهوية، جاء في إطار استكمال تنزيل الإجراءات المتعلقة بالنسخة الخامسة من مشروع تحدي القراءة العربي، بعد أن تعذر إجراء الإقصائيات الجهوية في مواعيدها المحددة سابقا بسبب تداعيات جائحة كورونا".