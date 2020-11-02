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كُتّاب وآراء
توزيع لوحات إلكترونية على تلاميذ بالوسط القروي
ترأس كل من سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وإدوارد كريستو، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب (PNUD)، وميريث نيغارد، سفيرة دولة النرويج المعتدة لدى المملكة المغربية، الإثنين بالمقر المركزي للوزارة بالرباط، مراسم حفل إعطاء انطلاقة توزيع لوحات إلكترونية على تلاميذ وتلميذات الثانويات الإعدادية بالوسط القروي.
وتندرج هذه المبادرة في إطار تفعيل برنامج التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD) والرابطة المحمدية للعلماء، المتعلق بدعم وتعزيز التسامح والسلوك المدني والمواطنة والوقاية من السلوكات المشينة بالوسط المدرسي (APT2C)، وكذا مواكبة للإجراءات الاحترازية التي قامت بها الوزارة للوقاية من تفشي جائحة "كوفيد-19".
وسيستفيد تلاميذ الثانويات الإعدادية بالوسط القروي في وضعية هشة بجميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المنخرطة في برنامج دعم تعزيز التسامح والسلوك المدني والمواطنة والوقاية من السلوكات المشينة بالوسط المدرسي من 696 لوحة إلكترونية، من شأنها أن تمكنهم من استمرارية تحصيلهم الدراسي ومواكبتهم لدروسهم عن بعد في ظل الظرفية الاستثنائية التي تعرفها المملكة جراء تفشي جائحة "كوفيد-19".
وبحسب الوزارة، فقد تم انتقاء التلاميذ وفق معايير دقيقة تراعي مبدأ المساواة بين الجنسين وتعزيز فرص الفئة المعوزة في الاستفادة من هذه اللوحات الإلكترونية.