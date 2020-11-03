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كُتّاب وآراء
مصابة بـ"كورونا" تضع مولودا في مشفى الفنيدق
عرف مستشفى الحسن الثاني بمدينة الفنيدق تسجيل أول حالة ولادة لامرأة حبلى مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، تحت إشراف طاقم طبي وفريق تمريضي متكامل.
مصدر صحي كشف في اتصال بهسبريس أن المصابة تبلغ 41 سنة، وجرى استقبالها عقب تأكد إصابتها بـ"كوفيد-19" بالمستشفى المحلي، حيث تم التكفل بها في جناح خاص بالنساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا، واستفادت من مختلف الفحوصات والكشوفات، إلى جانب مباشرة البرتوكول العلاجي المعتمد من طرف وزارة الصحة.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية الولادة تمت بطريقة عادية في ظروف جيدة، مشيرا إلى استقرار الوضع الصحي للأم وسلامة المولود الجديد، ومشيدا بتضافر جهود كافة المتدخلين، لاسيما القابلة التي أشرفت على عملية الوضع بحضور الطبيب المختص في أمراض النساء والولادة، إضافة إلى طبيبة الأطفال والطبيبة رئيسة قسم كوفيد 19 والأطر التمريضية العاملة بالمصلحة ذاتها، بمشاركة مفصلية من طرف مديرة مستشفى الحسن الثاني المحلي.