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كُتّاب وآراء
إصابة 3 أساتذة تُغلق "عمر الخيام" في الدشيرة
قرّرت إدارة الثانوية التأهيلية "عمر الخيام" بالدشيرة الجهادية، التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإنزكان آيت ملول، تعليق الدّراسة الحضورية لمدّة أسبوع كامل بعد تأكّد إصابة ثلاثة أساتذة بفيروس "كورونا".
وستعمل المؤسسة، ابتداءً من يوم الاثنين 23 نونبر، على تقديم الدروس والخدمات التربوية للتلميذات والتلاميذ عن طريق نمط التعليم عن بُعد، تنفيذا للمذكرة الوزارية رقم 46/20، وحفاظا على سلامة وصحة التلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية ومرتفقي المؤسسة.
ويأتي هذا القرار بتنسيق مع السلطات الترابية والصحية والتربوية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، وتنفيذا لتوجيهات وزارة التربية الوطنية، خاصة تلك المتعلقة بتدبير الموسم الدراسي في ظل جائحة "كورونا".