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كُتّاب وآراء
جمعيات تنادي بتعميم المنحة على طلبة شفشاون
طالبت كونفدرالية جمعيات إقليم شفشاون بتعميم المنحة الجامعية على طلبة الإقليم في إطار سياسة الدعم الاجتماعي والتشجيع على البحث العلمي وتنمية القدرات المعرفية، وتمكين الطلبة من إكمال مسار التحصيل الجامعي.
وقالت الكونفدرالية في رسالة بعثت بها إلى وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وعامل الإقليم، "إن مجموعة من الطلبة وأولياء أمورهم أصيبوا بخيبة أمل بعدما تم حرمانهم من المنحة الجامعية للموسم الجامعي 2020-2021، وذلك رغم استيفائهم شروط الاستفادة منها".
وأضافت أن الطلبة المتضررين تفاجؤوا بعدم إدراج أسمائهم ضمن لائحة الممنوحين التي تم الإعلان عنها مؤخرا بمقر عمالة إقليم شفشاون، مما خلف تذمرا وخيبة أمل، وهم الذين كانوا يعولون عليها لمواجهة تكاليف المقررات الدراسية، خصوصا أنهم يتوفرون على شروط الاستحقاق الاجتماعي بحكم انتمائهم إلى الطبقة الفقيرة والمعوزة.
وناشد التنظيم الجمعوي، في الرسالة ذاتها التي تتوفر عليها هسبريس، الجهات المختصة والوصية "مراعاة الظروف الاستثنائية التي يمر منها المغرب وما خلفته جائحة كورونا من ركود اقتصادي للرفع من نسبة الاستفادة إلى 100% من عدد الطلبة المستفيدين".