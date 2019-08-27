المغرب يتألق في المعرض الدولي للاختراعات بكندا

هسبريس من الرباط

توج المغرب من خلال المدرسة المغربية لعلوم المهندس بميداليتين ذهبيتين وجائزة كبرى، وذلك بمناسبة مشاركتها في فعاليات المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات بكندا، الذي عقد في 24 غشت الجاري بمدينة تورونتو الكندية.

وأفاد بلاغ للمدرسة المغربية لعلوم المهندس، بأن المغرب حصل من خلال هذه المدرسة، التي شاركت بمختبريها "سمارتي لاب" و "إل بي إر إي "، على ميداليتين ذهبيتين وعلى جائزة خاصة بالاختراع بخصوص اثنين من اختراعاتها الرئيسية "سمارت ترافيك " و"سمارت فاكتوري 4.0"

وأوضح البلاغ أن الاختراع الأول الذي حاز على الميدالية الذهبية يدعى "سمارت ترافيك"، وهو عبارة عن نظام لامركزي يعتمد على تحديد الترددات الراديوية ومعالجة الصور، وهو قادر على إدارة حركة المرور في المناطق الحضرية بطريقة مثالية وذكية.

ويحدد هذا النظام المركبات في حالة الطوارئ، رجال الإطفاء، سيارات الإسعاف، الشرطة…، ويتحكم في إشارة المرور بشكل حيوي.

أما الاختراع الثاني الذي حصل على الميدالية الذهبية أيضا بالإضافة إلى جائزة خاصة بالاختراع، هو مشروع "سمارت فاكتوري 4.0"، وهو عبارة عن جهاز اتصالات متعدد الواجهات، ومتعدد الخصائص، ما يتيح الحصول على البيانات في شكل إطارات ناقلة الوضع بالمدخلات / المخرجات التناظرية / الرقمية.