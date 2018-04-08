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كُتّاب وآراء
جامعيّ مغربي: تدريس الرياضيات والكيمياء باللغة العربية "فضيحة"
في وقت لازال النقاش محتدما بين دُعاة التدريس بالدارجة في المدرسة المغربية، وبين أنصار اللغة العربية الفصحى، وفي وقت مازالت الحركة الأمازيغية تشكو عدم الدفع قُدما بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية، خرج إدريس خروز، وهو واحد من القامات الوازنة في الساحة الثقافية المغربية، ليُعلن أنَّ التدريس سواء باللغة العربية أو الأمازيغية "لا جدوى منه".
خروز عبّر عن رأيه بصراحة خلال يوم دراسي نظمتْه مؤسسة علي يعتة، السبت بالرباط، قائلا: "إذا قُلتم إنّ اللغتين العربية والأمازيغية يجب أن تكونا لغتي التدريس في المدرسة المغربية، أقولُ لا، لأنهما ليستا مؤهّلتيْن "Capable" لذلك"، وأردف متسائلا: "هل هاتان اللغتان قادرتان على تخريج مهندسين في المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة؟".
وذهب الأستاذ الجامعي في الاقتصاد إلى حدّ وصفِ تدريس مادتيْ الرياضيات والكيمياء باللغة العربية بـ"الفضيحة"، وزاد: "نعم، إنها فضيحة"، معتبرا أنَّ ما يجعل التدريس في المغرب معقدا هو أنَّ المغاربة يربطون الهوية باللغة، معتبرا أنَّ المشكل الأساسي في النقاش الدائر حول اللغة في البلاد هو أن هذا النقاش لا تقوده المؤسسات الأكاديمية، "بل يخوض فيه كل من هبَّ ودبَّ".
خروز دعا إلى التعامل بواقعية مع مسألة لغة أو لغات التدريس، واختيار اللغات التي تعود بالنفع على المواطنين وعلى البلد، قائلا: "مِن عوامل الفوارق الاجتماعية اليوم، اللغة. مَن يملك ناصية اللغة الفرنسية والإنجليزية هو الذي يتحكم في سوق الشغل. هناك خريجو جامعات لديهم شهادات الدكتوراه في العربية والأمازيغية ويشتغلون في مهن بسيطة".
واستطرد المتحدث ذاته: "سوق الشغل لا يطلب كفاءات تتقن اللغة الأمازيغية أو العربية، بل يطلب الكفاءات التي تتقن الفرنسية والإنجليزية، وإذا أردنا أن نشغّل المغاربة فعلينا أنْ ندرّسهم بالفرنسية والإنجليزية. ويوم تكون العربية والأمازيغية قادرتيْن على أن تكونا مثل باقي اللغات القوية، ومؤهّلتيْن لمواجهة تحديات العولمة، آنذاك يمكن أنْ تدرَّس بهما العلوم".
ووقف خروز عند إشكالية قالَ إنَّها تستدعي أنْ يتمّ الخوض فيها بشجاعة من طرف المعنيين بها، وهي أنَّ الذين يدافعون اليوم عن التدريس بالعربية والأمازيغية لا يدرّسون بهما أبناءهم، بل يدرّسونهم في مدارس البعثات الأجنبية، مضيفا: "هناك ازدواجية في الخطاب السائد حول هذا الموضوع".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (62)
انا مع تدريس العلوم بلغة اجنبية لكن يجب ان تكون الانجليزية لا لشيء الا لانها غنية بالعلوم وهي لغة الفضاء
اللغة العربية أبانت عن قدراتها في البلدان التي تقدرها وتعرفها..
في سوريا، كل العلوم والتقنيات تدرّس باللغة العربية، بما في ذلك الرياضيات والطب والزراعة و..و... ومع ذلك فالسوريون لا يجهلون اللغات الأجنبية ولا يدرسون بالعامية، بل لديهم اهتمام بالغ باللغات الأجنبية (الإنجليزية والفرنسية والروسية...).
اللغة الوطنية شيء، والاهتمام باللغات العالمية للعلم شيئ آخر.
عدم اعتماد اللغة المغربية في المدرسة المغربية هو أكبر غلطة على الإطلاق ارتكبت منذ استقلال المغرب .. لا بد من تصحيح هذا الوضع في أقرب الآجال .. نتمنى من الله التوفيق.
بأية لغة تدرس اليابان الرياضيات ...؟
بأية لغة تدرس الصين الفزياء ...؟
بأية لغة تدرس كوريا العلوم كلها ..؟
الجواب البديهي : باللغة الام ....
أليس لدينا لغة....؟
العيب فينا ... يا سيدي ...
لقد قالها حافظ ابراهيم : بلسان اللغة العربية
رموني بعقم في الشباب وليتني *** عقمت فلم أجزع لقول عداتي
وولدت فلما لم أجد لعرائـــســـي *** رجـالاً وأكـفــاءً وأدت بـنـــاتي
ووسعت كتاب الله لفظاً وغــايــة *** وما ضقت عن آيٍ به وعظات
فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة *** وتنسيق أسماءٍ لـمخـتـرعــات
أنا البحر في أحشائه الدر كامن *** فهل سألوا الغواص عن صدفاتي
العبب فينا يا سادة ...
اكتفينا بالعلوم السطحية و لم نساير ما يتطلبه واقع التحضر المفروض فينا مسايرته ...
اكتفينا بالنقد و التقليد دون بناء هوية مستقلة بعقلية عربية أصيلة ..
من سمى المادة الكيميائية التي اكتشف : الزرنيخ ؟؟
رَجَعتُ لِنَفسي فَاتَّهَمتُ حَصاتي
وَنادَيتُ قَومي فَاحتَسَبتُ حَياتي
رَمَوني بِعُقمٍ في الشَبابِ وَلَيتَني
عَقِمتُ فَلَم أَجزَع لِقَولِ عُداتي. اضف الى علمك ان كنت تجهل ان اللغة العربية هي ام اللغات و بها تقدم العالم في جميع الميادين ولكن امثالك يكرهون ما ذجهلون. .
ها حنا كنقراو باللغة الفرنسية مطفرينو زعمة.
انا قريت في التانوي باللغة الفرنسية. كانت عندي صعوبات كتيرة في الفهم لدرجة انني كنت نضيع وقت كتير في الترجمة. حينت كبر في منزل كلشي كيهدر فيه بي العربية.
الى المحترم اللغة الام هي لغة العلم مهما كان اصلها.
منذ 1912يمكن القول ان المغرب تحول نحاه في خدمة المستعر وليس الوطن,, [email protected]# ...
اللغة ما هي اءلا اداة تواصل وتعبير وما ذنبها بالتقدم او التاخر..
انا مع تعلم اللغات، لكن اضن ان تعلم العلوم يكون على أعلى مستوى باستخدام اللغة الأم بموازات تعلم اللغات المهمة.
مشكلة التعليم في المغرب هو التركيز على لغتين في نفس الوقت.
والمواد العلمية يستحسن بل الأليق والأجدر أن تدرس باللغة الفرنسية أو الإنجليزية، وما عدا ذلك فإننا نسير ضد التيار، ونضع ابناءنا وتلامذتنا وطلابنا أمام مشاكل الترجمة إذا ما سرنا في خط الذين يريدون أن تدرس هذه المواد بالعربية.
فاللغة العربية معززة ومكرمة واختارها الله غز وجل لتكون لغة القرآن. فلن نبخسها إن تم اختيار الفرنسية أو الإنجليزية للمواد العلمية.
لا يمكن ان تفهم العلوم الا بلغتك الام
نعم يجب ان تدرس اللغات الحية و خاصة الانكليزية كلغة ثانية مكتسبة لكن الطالب لا يمكن ان يستوعب العلوم اذا لم يفهمها بلغته الام ولو درس الانسان بالإنكليزية لكن الشرح لابد بلغتك التي تتقنها و تفهم معانيها و أمثالها و مجازها الخ
والجزائر كم من كتاب نهبت فرناس وطرجموه الى لغتهم بمادا كانو مكتوبين
والدولة العتمانية قبل الحرب العالمية لؤلا كيف كانت كتبهم اليس بلعربية. وقيلا اسي لؤستاد فات فيك البرا
هذا مع دراسة اللغات الاجنبية خاصة الانجليزية من اجل البحث العلمي...
نحن كالغراب الذي اراد تقليد مشية الحمامة ، نسي مشيته ولن يمشي كالحمامة ،لا عربية لا فرنسية...
المشكل في العقول المتحجرة التي ترمي بفشلها على اللغة لتبرير عجزها .....
هذا ما كنا نخاف منه منذ البداية: أن يكون الدفع بالأمازيغية مجرد مناورة للوبي الفرنسي بالمغرب: لا لهذه اللغة و لا لتلك...الحل: اللغة الفرنسية...
لعبة مفضوحة منذ البداية...
دعونا من هذا الهراء ولا تطبطوا عزيمة أبناءنا
Are you agree to abandon french ??