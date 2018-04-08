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الرئيسية | مجتمع | جامعيّ مغربي: تدريس الرياضيات والكيمياء باللغة العربية "فضيحة"

جامعيّ مغربي: تدريس الرياضيات والكيمياء باللغة العربية "فضيحة"

جامعيّ مغربي: تدريس الرياضيات والكيمياء باللغة العربية "فضيحة"
هسبريس - محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)
الأحد 08 أبريل 2018 - 21:15

في وقت لازال النقاش محتدما بين دُعاة التدريس بالدارجة في المدرسة المغربية، وبين أنصار اللغة العربية الفصحى، وفي وقت مازالت الحركة الأمازيغية تشكو عدم الدفع قُدما بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية، خرج إدريس خروز، وهو واحد من القامات الوازنة في الساحة الثقافية المغربية، ليُعلن أنَّ التدريس سواء باللغة العربية أو الأمازيغية "لا جدوى منه".

خروز عبّر عن رأيه بصراحة خلال يوم دراسي نظمتْه مؤسسة علي يعتة، السبت بالرباط، قائلا: "إذا قُلتم إنّ اللغتين العربية والأمازيغية يجب أن تكونا لغتي التدريس في المدرسة المغربية، أقولُ لا، لأنهما ليستا مؤهّلتيْن "Capable" لذلك"، وأردف متسائلا: "هل هاتان اللغتان قادرتان على تخريج مهندسين في المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة؟".

وذهب الأستاذ الجامعي في الاقتصاد إلى حدّ وصفِ تدريس مادتيْ الرياضيات والكيمياء باللغة العربية بـ"الفضيحة"، وزاد: "نعم، إنها فضيحة"، معتبرا أنَّ ما يجعل التدريس في المغرب معقدا هو أنَّ المغاربة يربطون الهوية باللغة، معتبرا أنَّ المشكل الأساسي في النقاش الدائر حول اللغة في البلاد هو أن هذا النقاش لا تقوده المؤسسات الأكاديمية، "بل يخوض فيه كل من هبَّ ودبَّ".

خروز دعا إلى التعامل بواقعية مع مسألة لغة أو لغات التدريس، واختيار اللغات التي تعود بالنفع على المواطنين وعلى البلد، قائلا: "مِن عوامل الفوارق الاجتماعية اليوم، اللغة. مَن يملك ناصية اللغة الفرنسية والإنجليزية هو الذي يتحكم في سوق الشغل. هناك خريجو جامعات لديهم شهادات الدكتوراه في العربية والأمازيغية ويشتغلون في مهن بسيطة".

واستطرد المتحدث ذاته: "سوق الشغل لا يطلب كفاءات تتقن اللغة الأمازيغية أو العربية، بل يطلب الكفاءات التي تتقن الفرنسية والإنجليزية، وإذا أردنا أن نشغّل المغاربة فعلينا أنْ ندرّسهم بالفرنسية والإنجليزية. ويوم تكون العربية والأمازيغية قادرتيْن على أن تكونا مثل باقي اللغات القوية، ومؤهّلتيْن لمواجهة تحديات العولمة، آنذاك يمكن أنْ تدرَّس بهما العلوم".

ووقف خروز عند إشكالية قالَ إنَّها تستدعي أنْ يتمّ الخوض فيها بشجاعة من طرف المعنيين بها، وهي أنَّ الذين يدافعون اليوم عن التدريس بالعربية والأمازيغية لا يدرّسون بهما أبناءهم، بل يدرّسونهم في مدارس البعثات الأجنبية، مضيفا: "هناك ازدواجية في الخطاب السائد حول هذا الموضوع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (62)

1 - جواد المغربي الأحد 08 أبريل 2018 - 21:27
من كان سباقا لي تلك العلوم اليس العرب حشمو واحد يتمغرب و ينسى اصله
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-59
2 - Jalil الأحد 08 أبريل 2018 - 21:28
الفضيحة هي عدم قدرة العالم العربي ترجمة العلوم باللغة العربية وعالفضيحةًالكبري هي عدم وجود مراكز بحوث وترجمة
انا مع تدريس العلوم بلغة اجنبية لكن يجب ان تكون الانجليزية لا لشيء الا لانها غنية بالعلوم وهي لغة الفضاء
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49
3 - أبو خليل الجامعي الأحد 08 أبريل 2018 - 21:29
مع احتراماتي لقامة الأستاذ..
اللغة العربية أبانت عن قدراتها في البلدان التي تقدرها وتعرفها..
في سوريا، كل العلوم والتقنيات تدرّس باللغة العربية، بما في ذلك الرياضيات والطب والزراعة و..و... ومع ذلك فالسوريون لا يجهلون اللغات الأجنبية ولا يدرسون بالعامية، بل لديهم اهتمام بالغ باللغات الأجنبية (الإنجليزية والفرنسية والروسية...).
اللغة الوطنية شيء، والاهتمام باللغات العالمية للعلم شيئ آخر.
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35
4 - مغربي امريكي الأحد 08 أبريل 2018 - 21:34
وتدريسه بالفرنسية اكبر فضيحة !!
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80
5 - زهير الأحد 08 أبريل 2018 - 21:35
لا يملك المرء إلا أن يتعجب ويندهش من انقلاب المعايير والأولويات لدى المغاربة .. يتم لأسباب غير مفهومة إقصاء اللغة المغربية بالمدرسة المغربية من طرف المغاربة أنفسهم ببلدهم المغرب .. و بعد ذلك يتهمون أمريكا، إسرائيل و الدول الأخرى بالوقوف وراء تخلفهم .. علما أن التخلف سببه الرئيسي هو التعليم بلغة ليست بلغة الأم.
عدم اعتماد اللغة المغربية في المدرسة المغربية هو أكبر غلطة على الإطلاق ارتكبت منذ استقلال المغرب .. لا بد من تصحيح هذا الوضع في أقرب الآجال .. نتمنى من الله التوفيق.
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17
6 - عادل الأحد 08 أبريل 2018 - 21:36
ومادا عن اليابانيبن والصينيين والكوريين اللذين يدرسون بلغتهم اليسوا متفوقين ولن نذهب بعيدا ماذا عن دول عربية مثل العراق وسوريا ومصر والأردن اللذين يدرسون هذه المواد بالعربية اليسوا متفوقين على دول المغرب تونس الجزائر اللذين يدرسون بالفرنسية ، أليس مواطنون هذه الدول العربية اللتي ذكرت تجدهم في جامعات امريكا ومكاتب أبحاث بل وتجدهم في كل القنوات الفضائية كخبراء ومحللين في جميع المجالات ولن تجد اي قناة فضائية تستضيف مغربي او جزائري او تونسي الا اذا كان الحدث يهم دولهم اما الأحداث الدولية فتجد الأردنيين والمصريين والعراقيين والسوريون واللبنانيون وهذا كلهم تعليمهم كان بالعربي ، المشكلة ليست في اللغة المشكلة في عملاء فرنسا واذنابها اللذين يسبحون بحمدها ليل نهار ظانين ان فرنسا هي مركز العالم والحقيقة انها لا شي في عالم اليوم
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60
7 - karim الأحد 08 أبريل 2018 - 21:36
قوة الابتكار لا تكون وتتجلى الا بلغتك الام والا لن تكون لك قائمة التهافت على اللغة الفرنسية ما هي الا مسالة وقت,نجم فرنسا يتهاوى سيدي الفاضل اليبانيون مثلا صعدوا باللغة اليابانية وكذلك الصينيون, لذلك لا تزدرئ لغتك نعم مع تعليم اللغة الانجليزية لغة العالم
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29
8 - Zan الأحد 08 أبريل 2018 - 21:38
Malheureusement . La langue arabe ne permet pas le développement des connaissances dans ce domaine la cause c est que tout les références sont en langues étrangères et même le français est limité. C est pas par mépris de la langue arabe mais la réalité c est ça. C est pas une hôte d aller vers d'autres langues mais la honte et de ne pas connaître ces défauts. Je suis chimiste et je sais de quoi je parle.
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-6
9 - مواطن2 الأحد 08 أبريل 2018 - 21:38
مقال في الصميم....الحقيقة ان التدريس بالعربية او الامازيغية لا فائدة منه....والمؤسف ان دعاة العربية والامازيغية يعلمون اولادهم في البعثات الاجنبية ليتبوأوا المناصب المهمة في البلاد وحتى خارج البلاد ...وكما ورد فان لهم ازدواجية في الخطاب.....يعلمون ابناءهم العلوم النافعة ويطلبون من المواطنين تعليم ابناءهم الامازيغية والعربية ...ومنهم من دعا الى التدريس بالدارجة....وتلك هي المهزلة الكبرى ......... والاستهزاء بالمواطنين....فعلى هؤلاء ان يدركوا بان الشعب واع بما يريدون....ولن يتحقق لهم ذلك ابدا....بمشيئة الله.
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-6
10 - wordpress الأحد 08 أبريل 2018 - 21:38
أنَّ الذين يدافعون اليوم عن التدريس بالعربية والأمازيغية لا يدرّسون بهما أبناءهم، بل يدرّسونهم في مدارس البعثات الأجنبية
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7
11 - Nabil الأحد 08 أبريل 2018 - 21:40
Je pense que même le cours de l'arabe il faut l'enseigner en français
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-18
12 - العربية لغة العلم الأحد 08 أبريل 2018 - 21:40
كلام لا معنى له لأن العلم يدرس باي لغة واللغة العبرية التي كانت ميتة أصبحت لغة العلم في إسراءيل
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22
13 - وعزيز الأحد 08 أبريل 2018 - 21:42
أسئلة تطرح نفسها يا هذا :
بأية لغة تدرس اليابان الرياضيات ...؟
بأية لغة تدرس الصين الفزياء ...؟
بأية لغة تدرس كوريا العلوم كلها ..؟

الجواب البديهي : باللغة الام ....

أليس لدينا لغة....؟
العيب فينا ... يا سيدي ...
لقد قالها حافظ ابراهيم : بلسان اللغة العربية
رموني بعقم في الشباب وليتني *** عقمت فلم أجزع لقول عداتي

وولدت فلما لم أجد لعرائـــســـي *** رجـالاً وأكـفــاءً وأدت بـنـــاتي

ووسعت كتاب الله لفظاً وغــايــة *** وما ضقت عن آيٍ به وعظات

فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة *** وتنسيق أسماءٍ لـمخـتـرعــات

أنا البحر في أحشائه الدر كامن *** فهل سألوا الغواص عن صدفاتي

العبب فينا يا سادة ...
اكتفينا بالعلوم السطحية و لم نساير ما يتطلبه واقع التحضر المفروض فينا مسايرته ...
اكتفينا بالنقد و التقليد دون بناء هوية مستقلة بعقلية عربية أصيلة ..
من سمى المادة الكيميائية التي اكتشف : الزرنيخ ؟؟
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21
14 - Lbrrini الأحد 08 أبريل 2018 - 21:42
مند ثﻻت ايام اتصل بي احد اﻻصدقاء وسالني هل تختار بنته الباكلوريا الدولية فرنسي ام تستمر عربي وبدا يطرح اسىءلة احسست من خﻻلها مدى حيرته....لدلك اطلب من السيد الوزير الرافة بالتﻻميد واﻻباء واختيار هل نريد التعريب وندهب في دلك الى اقصى حد ام نريد تعليم بلغة اخرى وعندها نعلن دلك صراحة اما مايحدت حاليا فهو ظلم....
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9
15 - hamid الأحد 08 أبريل 2018 - 21:44
سياسة لتكليخ الشعب.. التعليم الجامعي بالفرنسية و التانوي الاعدادي الابتداءي بالعربية !! فهم تصطى.
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15
16 - samir الأحد 08 أبريل 2018 - 21:45
هذا نقاش مغلوط فاللغة مجرد وعاء ، فهل معنى كلامك ان تدريس الرياضيات بالعربية ينتج طلبة متخلفين وأن تدريسها بالفرنسية يجعلهم عباقرة ؟ هل كانت اللغة عائقا أمام الصينيين والروس ؟ متى كان التدريس بلغة البلد فضيحة ؟ الفضيحة هو انتم ايها اللوبي الفرنكفوني الذي يريد أن ينسلخ من جلده
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22
17 - جاد الأحد 08 أبريل 2018 - 21:45
لا يمكن لاي دولة ان تتقدم بدون لغتها الام. اما في ما يخص تدريس العلوم فقد اخطات باعتبار الفرنسية لغة العلم اظن ان المغرب يجب ان يتخلص من الارث الفرنسي و يعوض لللغة الفرنسية بالانجليزية وان يكون تدريسها ابتداءا من التعليم الثانووي او الاعدادي اما الابتدائي فيجب تلقين الادب و الاخلاق و لغة القرآن و و و تاريخ الحضارة العربية المتحدة
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17
18 - Aziz الأحد 08 أبريل 2018 - 21:46
الفضيحة الكبرى هي أن يسمع صوت مثل هؤلاء
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17
19 - خليل الأحد 08 أبريل 2018 - 21:47
في سوريا يتم تدريس كل شيء باللغة العربية كالطب، الفيزياء، الكيمياء ... كما أن العراق أيام صدام حسين قد خطى خطوات جبارة في مجال تعريب العلوم، أما المغاربة فإنهم يدرسون هذه المواد باللغة الفرنسية منذ قرابة قرن، فهل حقق المغاربة خرقا علميا-تكنولوجيا في هذه الميادين؟ لعل نظرة بسيطة على الوضع الصحي الكارثي بالبلاد تعطيك صورة واضحة عن المستوى المتدني للطب بالمغرب ولو أنه بالفرنسية، أما العراق فقد سبق له تحقيق تقدم كبير على المغرب في شتى المجالات باللغة العربية، كما أن سوريا كانت متقدمة على المغرب في عدة قطاعات تكنولوجية، وخصوصا منها العسكرية، وباللغة العربية أيضا. أما عن فرص العمل التي توفرها اللغة الفرنسية فإنها أمر طبيعي في ظل اقتصاد هش ضعيف وخاضع للمستعمر حتى هذه اللحظة
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13
20 - طالبتك خريجة 94 الأحد 08 أبريل 2018 - 21:47
معك حق استاذي الكريم انا كنت ضمن الفوج الاول للتعريب عانيت كثيرا واختي التي درست باللغة الفرنسية سبقتني بززاف في دراستها بينما تعثرت انا للاسف غيرت تخصص علوم للاقتصاد حتى اغير دراسة العلوم التي درستها بالعربية لادرسها بالجامعة بالفرنسية ياليث يتغير تدريس العلوم باللغة الانجليزية لانها اللغة العالمية
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-7
21 - مؤيد الأحد 08 أبريل 2018 - 21:47
نعم الرجل ،نطق كامل الحقيقة،تعريب العلوم نزل بالمستوى التعليمي العمومي الى الحضيض
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-16
22 - Youssef الأحد 08 أبريل 2018 - 21:48
وما بال الامم التي تدرس العلوم بلغتها الام وقد ادركت مراتب عليا بين الدول باعتزازها بهويتها وحضارتها....مشكلكم مع اللغة هو في الحقيقة مرتبط بالدين و الهوية ......ضف على ذلك تكريس الطبقية بين افراد الشعب من خلال التبعية الاقتصادية والهوياتية فمن يدرس باللغات الاجنبية بالضرورة يحصل على وظائف سامية لان السياسة المتبعة مازالت تخضع للغير ولم تحصل بعد على استقلالها.
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10
23 - Driss الأحد 08 أبريل 2018 - 21:48
الفضيحة هي تدريسها بالفرنسية اللغة في طور الانحدار... التعليم يجب تدريسه بالانجليزية
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14
24 - اشلحي الأحد 08 أبريل 2018 - 21:50
حتى فات الفوت عاد سولني كيف بقيت.الان هناك مايسى بالباك عالمي أي الرياضيات بالإنكليزية.التلميد الفقير مشا عليه القطار خاصو اجري جري الوحوش باش اشد مايسمى القطار.
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4
25 - Observateur الأحد 08 أبريل 2018 - 21:50
اللغة أداة وليست هي المقصود، سواء درسنا المواد العلمية بالعربية، الأمازيغية، أو باللغات الأجنبية كالفرنسية أو الإنجليزية فالنتيجة واحدة، المشكلة تكمن في عدم وجود مصطلحات علمية مقابلة في اللغة العربية مثلا، أو بالأصح ليس هناك اجتهاد أو بحث في إيجادها والأمر يتعلق بالأكاديميات المتخصصة في ترجمة المصطلحات، وكأن العلم توقف بل وحتى المستوى اللغوي توقف، جمود كلي لا علميا لا تكنولوجيا بل وحتى لغويا. النتيجة واضحة والفرق كالشمس بين المستوى اللغوي لطلاب اليوم وطلاب الأمس، رغم أن الإمكانيات المتاحة كانت متواضعة إلا أن المستوى اللغوى لا في العربية لا في الفرنسية كان قويا عند الطلاب، يجب تغييرات كبيرة في التعليم ليرقى إلى مستوى أحسن، يجب إدخال مادة المطالعة في المدارس بل وفرضها كامتحان، مطالعة الروايات ليتحسن المستوى اللغوي وإلا لن يكون هناك أي تطور. ليس هناك مشكل في دراسة لغات إضافية الأمازيغية أو الإنجليزية لكن يجب إدماجها في السنوات الابتدائية.
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3
26 - عبد الاله العروي الأحد 08 أبريل 2018 - 21:51
العيب ليس في لغتنا الجميلة بل العيب فينا ..اما يا استاذي الفاضل ف رايك يحترم ولكن ليس مقدس او ملزم ف الالزامية هي اننا عندما ندرس المواد العلمية في المستويين الاعدادي والثانووي ب اللغة العربية ,,,بعدها في اللمرحلة الجاممعية ينقلب راسا علي عقب وكل شئ يصبح مفرنس علي للغة موللير...اصبحنا في تعليمنا جسدا بلا راس ..بحيث ماما فرنسا بعدما احتلت جسدنا اي ارضنا ووطنا للعقود والان من يظن اننا حررنا بل اقول اننا بعدما كنا محتاليين اصبحنا الان مستعبديين و نقاد ك القطيع والراعي فرنسا هي الامر والناهي والخصم والحكم وبمباركة من القصر واذناب المخزن
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4
27 - اللمتوني الأحد 08 أبريل 2018 - 21:51
رحم الله حافظ ابراهيم:
رَجَعتُ لِنَفسي فَاتَّهَمتُ حَصاتي
وَنادَيتُ قَومي فَاحتَسَبتُ حَياتي
رَمَوني بِعُقمٍ في الشَبابِ وَلَيتَني
عَقِمتُ فَلَم أَجزَع لِقَولِ عُداتي. اضف الى علمك ان كنت تجهل ان اللغة العربية هي ام اللغات و بها تقدم العالم في جميع الميادين ولكن امثالك يكرهون ما ذجهلون. .
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5
28 - Karim الأحد 08 أبريل 2018 - 21:52
واقول لهذا الذي يسمي نفسه اساذا جامعيا: كيف صارت الصين قوة عظمى؟؟؟ خل درسوا العلوم بالفرنسية او الانجليزية؟؟؟ لا. بل الصينيون وصلوا لانهم احتفظوا بلغتهم الصينية ودكذالك الالمان والاتراك. تراحنا الله من المتفرنسين امثالك
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5
29 - ياسين الأحد 08 أبريل 2018 - 21:52
هناك مغاربة مفرنسين كتر من فرنسا.
ها حنا كنقراو باللغة الفرنسية مطفرينو زعمة.
انا قريت في التانوي باللغة الفرنسية. كانت عندي صعوبات كتيرة في الفهم لدرجة انني كنت نضيع وقت كتير في الترجمة. حينت كبر في منزل كلشي كيهدر فيه بي العربية.
الى المحترم اللغة الام هي لغة العلم مهما كان اصلها.
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5
30 - محمد الأحد 08 أبريل 2018 - 21:53
لم يقل إلا الحق .أتحدى المدافعين عن العربية أن يعطيني اسم شركة واحدة تشترط اللغة العربية لتوضيف خريجي الجامعات.عتاة المدافعين عن العربية يحرصون على تسجيل ابناء هم للدراسة في البعثات الأجنبية .أما بخصوص الصينيين واليابانيين فهم يتقنون الانجليزية بجانب لغتهم الأم.
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-3
31 - AHMED الأحد 08 أبريل 2018 - 21:53
هذا دليل على ان المغرب بلد مستعمر ولم يحصل على اءستقلاله لا تعليم مستقل لا صحة ولا وزارة الثقافة .....في نظري وبعد ان بيع كل شيئ في البلاد الشجر والبشر لم يبقى اءلا ان يسلبوا من حظارتنا تاريخنا وديننا...
منذ 1912يمكن القول ان المغرب تحول نحاه في خدمة المستعر وليس الوطن,, [email protected]# ...
اللغة ما هي اءلا اداة تواصل وتعبير وما ذنبها بالتقدم او التاخر..
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5
32 - Filali الأحد 08 أبريل 2018 - 21:53
السيد خروز، القصور فينا و في أشخاص امثالك ، هل الياباني و الصيني و الكوري و التركي و و و يتعلمون العلوم بالفرنسية و الانجليزية؟ و هل الأجيال التي تعلمت بالفرنسية أنتجت لنا علماء اجلاء ابتكروا و اكتشفوا؟ عار أن تسمى واحدا من القامات الوازنة في الساحة الثقافية المغربية، بل الاجدر تسميتك بحبيب الفرنكوفونية و الدونية تجاه الغرب
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5
33 - le vagabond الأحد 08 أبريل 2018 - 21:54
استاذي الكريم كلامك صحيح وليس اليوم ولكن منذ سقوط غرناطة. لو كنا قد حافضنا على تراثنا العلمي والفكري وقرأنا كتب الخوارزمي وابن سيناء وابن الرشد وجابر ابن حيان وووو بنفس عدد قراءة كتب ابن تيمية والبخاري ومسلم وغيرهم لكان العالم كله يبحث باللغة العربية في يومنا هذا. "دازنا الترن"
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0
34 - بوهلال الأحد 08 أبريل 2018 - 21:55
في الحقيقة لا توجد دولة واحدة في العالم متقدمة استخدمت لغة التعلم غير اللغة الأم، كوريا الجنوبية، الصين، تركيا،اليابان و اسبانيا خير امثلة.
انا مع تعلم اللغات، لكن اضن ان تعلم العلوم يكون على أعلى مستوى باستخدام اللغة الأم بموازات تعلم اللغات المهمة.
مشكلة التعليم في المغرب هو التركيز على لغتين في نفس الوقت.
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6
35 - Houssam الأحد 08 أبريل 2018 - 21:55
الكل يعلم أن العرب من المحيط إلى الخليج لا ينتجون العلم و التكنولوجيا و بالتالي فلا مكانة للغة العربية في ميدان التقدم العلمي و التكنولوحي.يجب أن نكون واقعيين فأن تكون معربا فهذا يعني أنك مقصي من جميع الوظائف المخصصة للأطر العليا في بلدنا.يجب أن نقر بأن اللغة السائدة في العالم هي لغة البلد الذي ينتج التقدم أي أميريكا و ألمانيا و فرنسا و اليابان...فكل مدافع عن العربية لا يقوم بذلك إلا للدفاع عن الدين أو الهوية لا غير.
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-1
36 - مواطن الأحد 08 أبريل 2018 - 21:55
هادا الاستاد مشبع بعقلية التبعية لا يستطيع التفكير إلا بعقل غيرة وهنا المشكل . نسي المسكين أن اللغة الالمانية لا يتكلم بها إلا الشعب الألماني ومع دلك خلقت دولة جد متقدمة حتى على فرنسا لأن لديهم الرغبة وعزة النفس زد على دلك اليابان.......فمتى تكف بعض الألسنة عن لعق الاحدية؟ ز؟؟
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4
37 - RALEUR الأحد 08 أبريل 2018 - 21:56
حتى الفرنسية ليست لغة تدريس، إذا كانت الإدارات والشركات تتعامل بهذه اللغة فلأنها مجبرة على ذلك٠واللغة الفرنسية ليست لغة علوم لقد فقدت إشعاعها وكل من يتعامل بها سيبقى في ٱخر ركب الأمم٠ اللغة العربيه هي هويتنا وتاريخنا ونقرأ بها القرٱن ونستعملها في فهم ديننا، لكننا لانريد أن نغامر بها في التقنيات والعلوم الحديثة٠ وإذا نحن أردنا أن نلتحق بركب الأمم المتقدمة فعلينا من الآن أن ندرس أجيالنا باللغة الإنجليزية، لغة لها آفاق شاسعة سواء في الأدب أو العلوم أو التقنيات٠ الكومبيوتر يبرمج بالإنجليزية ولا يفهم أي لغة أخرى، والطيار ولو كان فرنسيا لا يتكلم مع المراقبين الجويين إلا بالإنجليزية، وكل معدات الطائرة مكتوبة بالإنجليزي وقس على ذلك في جميع الميادين كالطب والفضاء والمعلوميات٠ إذن لقد حان الوقت لنغير من سلوكنا الدراسي٠
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5
38 - م المصطفى الأحد 08 أبريل 2018 - 21:56
اللغة العربية هي لغة القرآن، نحترمها ونحبها ونقرأ بها المصحف الكريم.
والمواد العلمية يستحسن بل الأليق والأجدر أن تدرس باللغة الفرنسية أو الإنجليزية، وما عدا ذلك فإننا نسير ضد التيار، ونضع ابناءنا وتلامذتنا وطلابنا أمام مشاكل الترجمة إذا ما سرنا في خط الذين يريدون أن تدرس هذه المواد بالعربية.
فاللغة العربية معززة ومكرمة واختارها الله غز وجل لتكون لغة القرآن. فلن نبخسها إن تم اختيار الفرنسية أو الإنجليزية للمواد العلمية.
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2
39 - مواطن حر الأحد 08 أبريل 2018 - 21:57
اتفق مع ما جاء في مداخلة الاستاذ من ان تدريس المواد العلمية باللغة العربية كانت سببا في مهزلة المنظومة التربوية ببلادنا...اذ ان تدريسها بالفرنسية كما حصل منذ الاستقلال الى التسعينيات من القرن الماضي كان سببا في تفوق الاجيال السابقة في كل المجالات الدراسية والعملية ..ناهيك عن تفوقهم العلمي مما كان له الفضل الكبير في عدة مجالات الهندسية والطبية وغيرها من الوظاءف المرتبطة بهذا المجال العلمي...وقد نبهنا لكل ذلك كرجال التعليم من الجيل الاول حين طبق تدريس هذه المواد بالعربية واخلاء المجال لها في السلك الجامعي والعالي وهذا في حد ذاته تناقض...بل ان ابناء الطبقة الميسورة يتلقون الدروس العلمية في المدارس الحرة ويتفوقون على الشريحة العريضة من ابناء الشعب في الكليات وهذا امر غير ذي جدوى بل مرفوض اصلا
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-2
40 - النكوري الأحد 08 أبريل 2018 - 21:57
هذا هو التخربيق بعينه
لا يمكن ان تفهم العلوم الا بلغتك الام
نعم يجب ان تدرس اللغات الحية و خاصة الانكليزية كلغة ثانية مكتسبة لكن الطالب لا يمكن ان يستوعب العلوم اذا لم يفهمها بلغته الام ولو درس الانسان بالإنكليزية لكن الشرح لابد بلغتك التي تتقنها و تفهم معانيها و أمثالها و مجازها الخ
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41 - عادل الأحد 08 أبريل 2018 - 21:58
الا تلاحظ ايها " المثقف " ان كل الامم المتقدمة تقدمت في العلوم و الاداب و في كل مجالات الحضارة في اطار لغتها القومية، فالالمان يدرسون في مدارسهم و جامعاتهم باللغة الالمانية، و الايطاليون بالايطالية و الاسبان بالاسبانية و اليابانيون باليابانية...كما ان اللغة الفرنسية التي يتبجح بها " الاستاذ المثقف " اصبحت لغة ميتة و متخلفة ربما ليس في علم " مثقفنا المفرنس " ان 90 % من البحوث العلمية في الجامعات الفرنسية تصدر باللغة الانجليزية، فلماذا لا يطالب بفك الارتباط بهذه اللغة التي تحتضر ؟! على غرار ما يسوقه من مبررات لقتل اللغة العربية. طبعا هو و كثير من امثاله يروجون لللغة الفرنسية لانهم بكل بساطة لا يثقنون سواها و سيظهر عجزهم العلمي و عقمهم الفكري و يفقدون مركزهم الاكاديمي و الاجتماعي اذا استبدلت الفرنسية بالانجليزية كلغة لتدريس المواد العلمية في المغرب.
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42 - Kamal eddine الأحد 08 أبريل 2018 - 21:59
كنت في اليابان و الصين! في تلك الدول يتم تدريس العلوم بلغاتهم. و منه نستنتج أن هذا الشخص لا علاقة له بالعلم منذ حصل على شهادته و الأفضل له يترزق و يدخل سوق راسو.
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43 - كامبو الأحد 08 أبريل 2018 - 21:59
هل تعلم أيها المتحاذق أن تعلم اللغة الصينية يتطلب على الأقل ثماني سنوات من التلميذ الصيني حتى يتمكن من قراءة الجريدة دون مشاكل؟ هل تعلم أن الأتراك يتعلمون بلغتهم؟ هل هناك فرق جوهري بين التكامل و l'integral أو التفاعل الكيميائي و réaction chimique ؟ أم فقط تعتقدون أن الحرف اللاتيني أجمل من عقدة النقص؟ لسنا ضد إتقان اللغات الأجنبية و لكن يجب أن يكون إتقان اللغات الرسمية ضروريا. أما ولوج السوق العالمية فيكون بقوة الرأسمال و براءات الاختراع و ليس باللغة فهي فقط أدوات تسويق. الفرق بين الخيارين هو كالفرق بين الدرهم المغربي و الفرنك.cfa
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44 - م ن الأحد 08 أبريل 2018 - 22:01
نقول للؤستاد ليماقراوالو واش مقريتيش تاريخ لاندلس كم منكتاب سرقوه الكاتوليك كل من اسبانيا وفرنسا واجلنيرا ونامسا واطاليا والبرتغال والمانيا كل الكتب طرجمة الى لغتهم بمادا كانو يكتبون الاندلس
والجزائر كم من كتاب نهبت فرناس وطرجموه الى لغتهم بمادا كانو مكتوبين
والدولة العتمانية قبل الحرب العالمية لؤلا كيف كانت كتبهم اليس بلعربية. وقيلا اسي لؤستاد فات فيك البرا
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45 - احمد الأحد 08 أبريل 2018 - 22:01
نثمن كلام الدكتور سي ادريس خروز على الموضوعية التي تكلم بها ونتمنى من الله العلي القدير ان يكثر من امثاله انه وطني من الدرجة الاولى انه يحب المغاربة الفقراء على تصريحه لكي يشمروا على سواعدهم ويدرسون باللغة الفرنسية والانجليزية وخاصة الانجليزية وهذا ماقاله كذلك الدكتور لحسن الداودي اما م البرلمان في احد مداخلته لهذا ايها المغاربة فيقوا من سباتكم واطلبوا العلم ولو في الصين
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46 - morrokan الأحد 08 أبريل 2018 - 22:02
هل رأيتم حضارة تتطور و ترقى بلغة أجنبية، عبر العصور لا توجد، و في عصرنا هذا جميع الامم المتقدمة متطورة بلغتها : اوروبا، امريكا، الصين. اليابان، كوريا...
هذا مع دراسة اللغات الاجنبية خاصة الانجليزية من اجل البحث العلمي...
نحن كالغراب الذي اراد تقليد مشية الحمامة ، نسي مشيته ولن يمشي كالحمامة ،لا عربية لا فرنسية...
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47 - abde الأحد 08 أبريل 2018 - 22:03
نعم ان التعريب اي استعمال لغة لا يتكلمها اي بلد عربي هي المسمار الاخير الذي كان يلزم في نعش الثقافة العربية
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48 - عبد الجليل أميم الأحد 08 أبريل 2018 - 22:04
هذا الادعاء دليل جهل أو عمالة، أما أن يكون له نصيب من العلم فلا يمكن أبدا. الرجل بعيييييييد كل البعد عن علوم التربية أو البيداغوجيا أو علم النفس أو اللغة. إنه من الوكلاء لا من العلماء.
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49 - الناظور الأحد 08 أبريل 2018 - 22:05
السلام عليكم. استغرب وأتعجب وكل العجب ان يلقب هدا ب (الأستاذ) وكيف يكون كذالك وهو اول ما يدعو اليه هو طمس اللغة الأم بدعوا العلم. ارجع الى التاريخ وانظر هل كانت اَي لغة من اللغات عائق في التعلم اي علم. وهل الصين يا (أستاذ ) تدرس ابناها بالفرنسية عجبا عجبا أليس هناك اساتذة عاقلون يردون على هذا الرويبض
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50 - ق.أحمد الأحد 08 أبريل 2018 - 22:06
التعليم باللغة الفرنسية مضيعة للوقت وجناية على الأجيال المقبلة حتى فرنسا نفسها أصبحت تدرس وتنشر البحوث بالأنجليزية
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51 - أستاذ العلوم فيزيائية الأحد 08 أبريل 2018 - 22:06
لاتقدم لدولة او لأمة دون اعتمادها على لغتها الأم ، المشكل هو عدم قدرة النخبة المثقفة و اشباه الأساتذة الجامعيين اللذين لا يستطعون مواكبة تطور العلوم و ترجمة كل جديد .
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52 - ازداحماض الأحد 08 أبريل 2018 - 22:06
السي دريس انت كتخربق الدول العربية كلها باستثناء المغرب الجزاير ... كلها تدرس الرياضيات والفيزياء والكيمياء ... باللغة العربية والهندسنة أيضا أما المعلوميات فلا زالت حديثة العهد ومستوردة بالكامل ولم تترجم إلى اللغة العربية ولأن الحاسوب مصمم في دول غربية لأنكم غير قادرين على التدريس باللغة العربية بل واتحداكم أن تقدروا على التدريس بالإنجليزية في الجامعات التي يحتاج البحث العلمي اليها باعتبار أن اغلب المقالات العلمية أصبحت بالانجليزية
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53 - ملاحظ الأحد 08 أبريل 2018 - 22:06
يا"خرووز" العيب فيك وفي امثالك وليس في اللغة العربية ! العيب في العقول وليس في الحروف ..!!! ونسوق لك نماذج لتبين لك مدى القصور الفكري والمعرفي الذي تعانيه وترمي به لغة غير قاصرة بل نجيبة ومتطورة يكفي إخدام العقل لتكشف لك مكنونها ومخزونها ...فالعيب ليس في اللغة التي هي أداة تواصل ووعاء يحوي الماضي والحاضر والمستقبل...هاهي تركيا اعتمدت لغتها ولم تستنكف منها ووصلت ماوصلت إليه. ..وهاهي البرازيل استعملت لغتها البرتغالية ووصلت ما لم تصل إليه البرتغال...والصين لم تجد غضاضة في استعمال لغتها وحروفها ....والروسية وغيرها كثير....
المشكل في العقول المتحجرة التي ترمي بفشلها على اللغة لتبرير عجزها .....
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54 - احمد الأحد 08 أبريل 2018 - 22:10
وخير دليل على ذلك احسن مرحلة التعليم واحسن جيل تفوقا بالمملكة المغربية الشريفة هو جيل السبعينات جيل درس باللغة الفرنسية وهذا الجيل هو الذي نراه اليوم بمركز القرار اعطى الثمار احسن من المشارقة لابد من العزيمة والانسان ينظر الى الواقع لو كانت العبرية تعطي الثمار على الصعيد العالمي لما درسنها لذا للتعصب صحيح يقول بعض العلماء ان لغة الام هي التي تعطي اكلها مثل الصين اليابان ولكن هاته الدول تعلمت اللغة الانجليزية لغة العصر مع اللغة العربية لكي تقوم بتسويق منتوجاتها
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55 - ana nit الأحد 08 أبريل 2018 - 22:11
pour la première fois un universitaire exhibe la réalité du système éducatif Marocain ... l'utile et l'inutile des langues
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56 - aminose الأحد 08 أبريل 2018 - 22:12
الفضيحة هي ان تدرس العلوم بلغة غير لغتك الام فجميع الدول التي قدمت تدرس بلغتها الام اليابانية العبرية الفارسية التركية .....والامتلة كتيرة فكفاكم الاستخفاف بلغتنا العربية التي تم تهميشها بشكل متعمد واتماد لغة المستعمر الفرنسي كلغة لتطور والتقدم وهدا الاستيلاب الفكري اتبت بالملموس فشله.
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57 - Ghomari الأحد 08 أبريل 2018 - 22:13
التدريس سواء باللغة العربية أو الأمازيغية "لا جدوى منه" ـ خروز

هذا ما كنا نخاف منه منذ البداية: أن يكون الدفع بالأمازيغية مجرد مناورة للوبي الفرنسي بالمغرب: لا لهذه اللغة و لا لتلك...الحل: اللغة الفرنسية...
لعبة مفضوحة منذ البداية...
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58 - حسن المغربي الأحد 08 أبريل 2018 - 22:14
أقول بعجالة لهذا الدكتور فسر لي كيف تمكن الصينيون بدراستهم لكل العلوم بلغتهم أن يسطروا على التجارة العالمية ويبرعوا في العديد من العلوم والتقنيات وكيف إستطاع اﻷلمان بلغتهم الصعبة وعدم إنتشارها في المعمور أن يبنوا أقو إقتصاد في أوروبا بل في العالم وفي اﻷخير إن الكيمياء أو الفيزياء أو اﻹكلترونيك مجرد علاقات أو فرضيات إلخ يمكن تدريسها حتى بالهندية أو العبرية أو السريانية مع تحيين وإضافة المصطلحات الجديدة إلى قاموس الميدان أو المادة المراد تدريسها. والسلام.
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59 - Said الأحد 08 أبريل 2018 - 22:14
المشكل ليس في لغة التدريس بل بالعكس استعاب العلوم (le sens de la matiere) يكون احسن باللغه الام خصوصا في المراحل الاولى من التعليم الابتداىي والثانوي. المشكل يبقى في جوده تدريس اللغه الثانيه الغرنسيه او الانجليزيه. فان كان ذاجوده فبعد قضاء التلميذ 12 سنه في المدرسه سيتمكن من اللغه الثانيه ولن يضره التحول الى الدرس بها في الجامعه. انطلق هنا من تجربتي الخاصه عندما سافرنا للدراسه في فرنسا لم نجد ان الفرنسين احسن منا لانهم درسوا العلوم بالفرنسيه. وعندما تحولت الى روسيا لاتمام الدراسه الجامعيه لم تكن اللغه عاىقا. لكن يجب الاشاره بان روسيا تحتل الرتبه الاولى عالميا من حيث تدريس لغتها سواء لا بناء البلد او للاجانب (littératie).
دعونا من هذا الهراء ولا تطبطوا عزيمة أبناءنا
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60 - Khalil الأحد 08 أبريل 2018 - 22:16
ما تقوله غلط، فالروس على سبيل المثال يدرسون كل العلوم و حتى الإعلاميات بلغتهم، و هذا لا يمنعهم أن يكونوا رائدين في هذه المجالات، المشكل في المحتوى و ليس في اللغة.
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61 - محمد الرحامنة الأحد 08 أبريل 2018 - 22:18
مقال جميل تدريس باللغة العربية لا يغني ة لا ينتج الكفاءات...التدريس باللغة الانجليزية و الفرنسية هي الحل
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62 - Teacher الأحد 08 أبريل 2018 - 22:19
Ok, let’s teach all sciences in English, at least the most relevant langage

Are you agree to abandon french ??
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