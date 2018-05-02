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الرئيسية | مجتمع | مدير "ألفا" الإسرائيلي يقضي ليلته الأولى بمستشفى الأمراض العقلية

مدير "ألفا" الإسرائيلي يقضي ليلته الأولى بمستشفى الأمراض العقلية

مدير "ألفا" الإسرائيلي يقضي ليلته الأولى بمستشفى الأمراض العقلية
هسبريس - عبد الإله شبل
الأربعاء 02 ماي 2018 - 00:00

أكد مصدر قضائي موثوق أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببني ملال أمر بإحالة عبد القادر إبراهيمي، مدير معهد "ألفا" الإسرائيلي، على مستشفى الرازي للأمراض العقلية بمدينة برشيد.

وجرت إحالة مدير المعهد الذي أثار ضجة واسعة قبل أسابيع على المستشفى المذكور، ليلة الاثنين، حيث قضى أول ليلة له، وجرى إخبار أسرته بهذا القرار المتخذ من لدن وكيل الملك بابتدائية بني ملال.

وخضع مدير معهد "ألفا" الإسرائيلي المتواجد بمدينة خنيفرة بجبال الأطلس، طوال الأسابيع الماضية، لمدة 3 أشهر، للبحث والتحقيق الذي باشرته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة؛ وذلك إثر توصلها بملف معد من طرف المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، وجهه لها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، ويتضمن معطيات حول إشراف ضباط إسرائيليين على تدريبات عسكرية في المغرب، الأمر الذي يهدد أمن الدولة.

وانصبت التحقيقات والتحريات مع مدير المعهد حول قضية "الخبراء العسكريين الإسرائيليين الذين يلجون التراب الوطني"، حسب إفاداته، والتي أكد فيها أنها كانت تتم "بعلم السلطات وبحضورها، إذ يتم تزويدها بوثائقهم الرسمية قبل قدومهم بأيام".

وسبق أن خضع إبراهيمي، مدير المعهد، للتحقيق رفقة تلاميذه بخصوص ما تم الحديث عنه بشأن إجراء تداريب عسكرية وشبه عسكرية، والارتباط بأجندات خارجية من شأنها المس بأمن المواطنين، إذ أكد دعوته عسكريين إسرائيليين وخبراء في المجال الأمني، وذلك بعلم سلطات البلاد.

وكان إبراهيمي أكد في تصريح لهسبريس أنه يقوم بإجراء التدريبات بمناطق مختلفة من المملكة، نظرا لكون المنطقة التي يوجد بها المعهد ليست فيها أماكن تصلح للتدريب، منبها إلى أن كل شيء يتم وفق القانون وبالحصول على تصريحات خاصة.

وأشار المتحدث ضمن تصريحه إلى أن الأسلحة التي ظهر وهو يحملها في عدد من الصور التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي "بلاستيكية"، الغرض منها هو "الاستئناس خلال التدريب"، والتعرف على طريقة التعامل بها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - أيوب المغربي الأربعاء 02 ماي 2018 - 00:25
ههههههه من وجب إدخاله إلى المستشفى بل السجن هم هؤلاء المسؤولين الذين في السلطة الدين تحدث عنهم
وإن كان فعلا مريضا نفسبا فأين كانت عيون السلطة ورجال الخيام كل هذه المدة؟؟؟
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22
2 - الباشق الأربعاء 02 ماي 2018 - 00:36
جبرولو التخريجة باش يتضمس الملف ... حزب الله كيخور لتحت و الصهاينة لفوق يصولو و يجولو ... لك الله يا وطننا العزيز .
#مقاطعون
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14
3 - محلل رحماني الأربعاء 02 ماي 2018 - 00:41
الرجل يؤكد أن كل ذالك كان في علم السلطات وبتصريحات خاصة !!!
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20
4 - مغربي الأربعاء 02 ماي 2018 - 00:52
شكون بحالو.
بلاصة الحبس السبيطار شهر ولا شهرين او الله اعاونك.
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9
5 - amine الأربعاء 02 ماي 2018 - 00:59
C'est un sport de combat qui s'appelle KravMaga, inventé par l'armée d'Israel, donc c'est la personne a eu les autorisations pour faire les stages, et en faisant abstraction sur le fait qu'ils soient des israéliens, je ne vois pas pourquoi il se fait arrêter, c'est qu'on appelle TANZ L3akri!!
....!
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2
6 - David الأربعاء 02 ماي 2018 - 01:15
Ouiii vraiment une fin présumée de cette comédie...un scénario bien truqué...il me rappelle des années 1990 quand Driss el basri veut se débarrasser du Défunt que Dieu l'ait dans sa miséricorde Mr Abraham Serfati en lui confiant un passeport brésilien disant qu'il est brésilien pour l'expulser du territoire ....allah ila Dahka....le présumé à ouvert sa salle avec approbation des services de l'autorité et maintenant il devient un malade psychique ça veut dire que les 39 millions marocains sont des malades à l'exception bien-sûr de Mr Akhennouch, Boussaid et la parlementaire de USMP
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-3
7 - مدوخ الأربعاء 02 ماي 2018 - 01:29
السلام عليكم خوتي لمدوخين بحالي هل هذا المدير كان يشكو من أعراض نفسية لكي يذخلوه الى مستشفى الأمراض العقلية لقد كان يدير معهد ألفا الإسرائيلي هذه إهانة للدولة المغربية التي دستورها القرآن الكريم تداريب عسكرية إسرائيلية فوق أراضي مغربية وبمباركة السلطات وفي الأخير نقول مجموعات إرهابية ماذا كانت تفعل هذه الفئة من الضباط الإسرائليين في مناطق الأطلس يجب على الدولة أن تفتح تحقيق معمق مع كل طرف كل حسب مهامه في الدولة بدأ بمدير المعهد مرورا بقسم الخيام فالمطارات ووزارة الخارجية وإعطاء توضيح للشعب لمدوخ لكي يفيق من الدوخة ويحاسب الخونة الأصليين للبلاد
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1
8 - الصحراوي الأربعاء 02 ماي 2018 - 01:32
ندعو له بالشفاء العاجل هناك امراض عقلية كالانفصام تجعل الشخص يعيش واقعا من خيال ويصدقه وقد تتقلب حياته مابين الواقع والخيال
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