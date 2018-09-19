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كُتّاب وآراء
أمزازي يقصي العربية والأمازيغية من تدريس المواد العلمية والتقنية
استبق وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، تنزيل "الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030 من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء"، ليكشف الإجراءات اللغوية التي تتجه الحكومة إلى اعتمادها في المدرسة العمومية.
وخلال ترؤس الملك محمد السادس حفل تقديم الحصيلة المرحلية والبرنامج التنفيذي في مجال دعم التمدرس وتنزيل إصلاح التربية والتكوين، أعلن أمزازي في عرض له مجموعة من الإجراءات التي ستدشن وزارته العمل بها بداية من هذا الموسم، مخصصا حيزا لما اعتبره "تعزيز التحكم في اللغات الأجنبية".
وتبعا للعرض الذي قدمه أمزازي، وحصلت هسبريس على نسخة منه، فقد تم إقصاء اللغتين الأمازيغية والعربية من التدريس في المواد العلمية والتقنية، مشددا على ضرورة "اعتماد اللغات الأجنبية لتدريس بعض المواد، لاسيما العلمية والتقنية منها".
وضمن التوجه نفسه أكد عرض الوزير الوصي على قطاع التربية الوطنية على الرفع من القدرات اللغوية للمدرسين في اللغتين الفرنسية والإنجليزية، معلنا تعميم مراكز اللغات الأجنبية على مستوى الجامعات ومؤسسات التكوين المهني، مع إقرار إجبارية تدريسها لمدة ستة أشهر.
وفي مقابل إعلان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إرساء نظام الإشهاد للكفاءة اللغوية لفائدة الطلبة والمتدربين في اللغتين الفرنسية والإنجليزية، يتوقع في المغرب أن يتم خلق 80 مدرسة إضافية في أفق سنة 2021.
جدير بالذكر أن الوزير أبرز أن من شأن تنفيذ البرامج الاجتماعية في المدرسة المغربية المساهمة في تحسين مستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ المستفيدين، وكذا تقليص نسبة الهدر المدرسي، لتنتقل بالابتدائي في الوسط القروي من 5.7 بالمائة حاليا إلى 1 بالمائة في أفق الموسم الدراسي 2024-2025، ولتنخفض بالإعدادي في الوسطين القروي والحضري من 12 في المائة حاليا إلى 3 بالمائة في أفق الموسم الدراسي 2024-2025.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (33)
ثم يتغير كل شيئ في الثانوي , عربية أو فرنسية ؟؟؟؟
الجامعة مفرنسة فقط
هجين من المقررات و اللغات و تغيير اللغات من إعدادي لثانوي لجامعي
و كأن التلميذ لعبة نعبث بها كما نشاء
اعبثوا ثم اعبثوا فما هرب العلماء من المغرب إلا ثمرة من ثمار عبثكم المستمر
و لا حول و لا قوة إلا بالله
اش من قصى العربية والامازغية
هما اصلا تيسايرو التقدم التقني
لغتان ام نقطة الى السطر
الانجليزية ام اللغات التقنية حاليا ومن ينكر هدا الواقع فهو يغرق في التخلف
انهم ابناء فرنسا
اللغة العربية في زمننا هذا هي دات انواط.
المشكل هو المناخ السائد في البلاد الكل فقد الثقة للأسف
حاليا نتهم اللغة العربية بعد سنوات سنبحث عن كبش فداء اخر لتغطية فشلنا الذاتي
منهاج السبعينات كان أفضل المواد العلمية بلغة اجنبية انليحزية وفرنسية حنب اللغة العربية لغة القران والأدب
نطالب بإدراج اللغات الأجنبية في المواد العلمية في الابتدائي والتانوي والجامعات مع تخصيص ساعات إضافية لهذه اللغات لكل مسالك التدريس
الخمد لله بدا العقل والتبصر يستلهم مسؤولي التعليم والوزارة
الحمد لله نقول لغتنا العربية حنب اللغات العالمية والابتعاد عن ما روج اخيراً عن تد ريس الدارجة
إذن هذا طريق صحيح
و إعطاء اللغتان الرسميتان (العربية و الأمازيغية ) المواد الأدبية
أما N.H الأمازيغة لغة ليست لهجة يا عنصري