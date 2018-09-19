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أمزازي يقصي العربية والأمازيغية من تدريس المواد العلمية والتقنية

أمزازي يقصي العربية والأمازيغية من تدريس المواد العلمية والتقنية
هسبريس من الرباط (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:00

استبق وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، تنزيل "الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030 من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء"، ليكشف الإجراءات اللغوية التي تتجه الحكومة إلى اعتمادها في المدرسة العمومية.

وخلال ترؤس الملك محمد السادس حفل تقديم الحصيلة المرحلية والبرنامج التنفيذي في مجال دعم التمدرس وتنزيل إصلاح التربية والتكوين، أعلن أمزازي في عرض له مجموعة من الإجراءات التي ستدشن وزارته العمل بها بداية من هذا الموسم، مخصصا حيزا لما اعتبره "تعزيز التحكم في اللغات الأجنبية".

وتبعا للعرض الذي قدمه أمزازي، وحصلت هسبريس على نسخة منه، فقد تم إقصاء اللغتين الأمازيغية والعربية من التدريس في المواد العلمية والتقنية، مشددا على ضرورة "اعتماد اللغات الأجنبية لتدريس بعض المواد، لاسيما العلمية والتقنية منها".

وضمن التوجه نفسه أكد عرض الوزير الوصي على قطاع التربية الوطنية على الرفع من القدرات اللغوية للمدرسين في اللغتين الفرنسية والإنجليزية، معلنا تعميم مراكز اللغات الأجنبية على مستوى الجامعات ومؤسسات التكوين المهني، مع إقرار إجبارية تدريسها لمدة ستة أشهر.

وفي مقابل إعلان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إرساء نظام الإشهاد للكفاءة اللغوية لفائدة الطلبة والمتدربين في اللغتين الفرنسية والإنجليزية، يتوقع في المغرب أن يتم خلق 80 مدرسة إضافية في أفق سنة 2021.

جدير بالذكر أن الوزير أبرز أن من شأن تنفيذ البرامج الاجتماعية في المدرسة المغربية المساهمة في تحسين مستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ المستفيدين، وكذا تقليص نسبة الهدر المدرسي، لتنتقل بالابتدائي في الوسط القروي من 5.7 بالمائة حاليا إلى 1 بالمائة في أفق الموسم الدراسي 2024-2025، ولتنخفض بالإعدادي في الوسطين القروي والحضري من 12 في المائة حاليا إلى 3 بالمائة في أفق الموسم الدراسي 2024-2025.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - وكواك الحق الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:18
اللغة العربية هي المقررة في المواد العلمية للإعدادي
ثم يتغير كل شيئ في الثانوي , عربية أو فرنسية ؟؟؟؟
الجامعة مفرنسة فقط

هجين من المقررات و اللغات و تغيير اللغات من إعدادي لثانوي لجامعي
و كأن التلميذ لعبة نعبث بها كما نشاء
اعبثوا ثم اعبثوا فما هرب العلماء من المغرب إلا ثمرة من ثمار عبثكم المستمر
و لا حول و لا قوة إلا بالله
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66
2 - مواطن الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:18
خطوة جيدة .لان جل المواد العلمية في الجامعات باللغة الفرنسية و بعض الدروس بالانجليزية .
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32
3 - N.H الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:19
لا حول و لا قوة إلا بالله هل الأمازيغية لغة!!!عوض أن يدرس الإنجليزية لأنها هي اللغة الأولى في العالم يتم تكليخهم باللهجة الأمازيغية ههههه عالاااااام
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6
4 - تقني عربي امازغي الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:19
أمزازي يقصي العربية والأمازيغية من تدريس المواد العلمية والتقنية

اش من قصى العربية والامازغية
هما اصلا تيسايرو التقدم التقني
لغتان ام نقطة الى السطر
الانجليزية ام اللغات التقنية حاليا ومن ينكر هدا الواقع فهو يغرق في التخلف
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33
5 - عبدو الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:19
لغة امزازي الفرنسية أصبحت متجاوزة في تدريس العلوم يجب إعتماد الإنجليزية كلغة تانية لتدريس العلوم لربح الوقت والجهد
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80
6 - hassan الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:20
يريدون ان يقنعوا الناس ان التلميذ لن يفهم درس العلوم الا اذا تحدث الاستاذ بالفرنسية
انهم ابناء فرنسا
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4
7 - ستيتو حمو الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:21
اللغة الثانية يجب ان تكون الانجليزية وما غير ذلك سوى ضياع للوقت ومجاملة ماما فرنسا التي تسيطر على المجال اللغوي والثقافي بالاضافة الى المجال السياسي والمالي والاقتصادي
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64
8 - احمد الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:22
من اجل اقصاء ابناء الفقراء من فهم العلوم فابناؤهم يتحدثون معهم في البيت بالفرنسية
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10
9 - حميد الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:24
لكي يقصوا أبناء الشعب من الوظائف الفرنسية متاحة لهم ونحن لنا لغاتنا
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7
10 - مغربي قح الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:26
لو ان للسيد الوزير ذرة ثقة في وزارته ومناهجها التعليمية وكيفية تلقينها للعلوم لما كان أبنائه يتمدرسون بديكارت بالرباط.
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10
11 - مرحبا بالجهل والتخلف الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:29
المغرب أمامه في المستقبل عقود من التخلف والجهل ....هل يعقل رهن أجيال وأجيال من أبناء المغاربة بتعلم المواد العلمية بالفرنسية والحال أن كل الأبحاث العلمية والتقنية باالانجليزية ؟ هل يقبل العقل السليم هذا ....فرنسا بنفسها تدرس الإنجليزية وتعتبرها لغة العلوم ونحن لاصقين ف اللغة الفرنسية لغة التخلف والجهل ...عدد الناطقين بالفرنسية ضعيف وهي لغة ميتة حتي في معاقلها في القارة الإفريقية ولا تكاد تنفع الناطقين بها بمجرد خروجهم من البلاد ...في فرنسا نفسها في الشوراع والميترو إذا أردت ان تستفسر فيكفيك أن تكون ملما بالأنجليزية ....أنا شخصيا بدأت أشك في أن هؤلاء المسؤولين يريدون الخير لأبناء هذا الشعب ...ها الدارجة ...ها الفرنسية فين غادين ؟ أعباد الله إذا كان هناك بند في وثيقة الحماية يفرض على المغرب أن يبقى تحت سباط فرنسا غيروه عدلوه لأن مستقبل أبناء المغرب ماشي ديال اللعب ....واش أعباد الله تحط غي رجليك ف سبتة متنفعك غي الإنجليزية ويجي واحد ويقول لك تعلم لغة العلوم بالفرنسية ...ما هذا العبث ؟ ما هذا الحمق ؟ نحن ذاهبون للهاوية وهؤلاء المسؤولون الأميون سيذهبون بنا مباشرة للحائط ...الله الطف
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8
12 - فؤاد الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:30
حصاد فرض صبغ المؤسسات و طرد مديرين بسبب الصباغة امزاري يريد حذف اللغة العربية لغة القرآن لك الله يا وطني
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0
13 - أمازيغ بن تامزعا الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:33
نشكر الوزير على ما قام به من تبطير الللغة العربية في الجامعة ليس حبا في لغات الغرب لكن كرها للغة العربية .
اللغة العربية في زمننا هذا هي دات انواط.
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-9
14 - كريم الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:34
ان شا الله لطفرتوه وكان درسو بلغة الجن
المشكل هو المناخ السائد في البلاد الكل فقد الثقة للأسف
حاليا نتهم اللغة العربية بعد سنوات سنبحث عن كبش فداء اخر لتغطية فشلنا الذاتي
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3
15 - Nadia الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:35
الاصلاح يبدأ من الابتدائي و الروض حيث يجب فرض اللغات الاجنبية اما الترقيع في الاعدادي و التانوي لن ينفع بشيء ما دام الاطفال طالعين من الابتدائي بدون مستوى يذكر..
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5
16 - diablo الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:38
"فقد تم إقصاء اللغتين الأمازيغية والعربية من التدريس في المواد العلمية والتقنية". حسن ما فعل الوزير. العربية لغة عقيمة وميتة؛ لا تصلح الا للمدح والهجاء. وتعد بالنسبة للمغاربة لغة اجنبية لا يفهمها ولا يتكلمها احد في حياته اليومية؛ ولا يمكن ان تكون لغة علوم وتكنلوجيا. نعم للغات الفرنسية والانجليزية وكفزانا نفاقا وعنصرية والتشبت بلغة عربية لا منفعة منها.
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-9
17 - مغربي الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:38
يجب منع اللغة الفرنسية في المدارس والجامعات والمعاهد العليا والبحث العلمي و الاكتفاء فقط باللغة الانجليزية لأنها لغة العلم و الصناعة والتجارة
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10
18 - متتبع الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:39
قرار الوزارة في محله مع احتراماتي لصاحب المقال: لايجب تغليط الراي العام بعبارة" اقصاء العربية والامازيغية"بل يجب تثمين التلقين باللغة التي تساعد على مواكبة العالم وموافقة سوق الشغل والإبقاء على اللغة العربية كما كانت تدرس منذ الستينات والابتعاد عن السياسيين والدماغوجيين الذين يعارضون كل ماهو اصلح.
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-4
19 - مغربية حرة الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:43
قرار في الصميم في الماضي كنا ندرس المواد العلمية و التقنية بالفرنسية و كانت آنذاك جودة في التعليم كم كانت أيام جميلة ليس مثل اليوم أغلبية التلاميذ رؤوسهم خاوية الوفاض مع كل الاسف و السبب المنظومة التعليمية نزلت إلى نقطة الصفر أتساءل اليوم يا اخواني كيف يمكن التلميذ أن يستوعب دروسه بعد أن تعود تدريس هذه المواد العلمية باللغة العربية و الآن ستدرس بلغات اجنبية لست ضد هذا القرار لكن حز في نفسي هذا التغيير كل مرة أتمنى من كل قلبي أن يرجع التعليم إلى الزمن الجميل الستينات و السبعينات أو احسن
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-2
20 - Hassan الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:43
تعلموا استعمال اللغة الفرنسية جيدا فهي لغة التواصل الرسمية داخل الإدارات و الشركات. كما هي كذلك لغة مقابلات العمل. فكلما كنت تجيد التواصل بالفرنسية فلك حظوظ كبيرة للظفر بمنصب شغل. اما من يدعون إلى الإنجليزية فهي للتواصل خارج المغرب و لن تساعده كثيرا في الحصول على الشغل.
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-4
21 - شفيق الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:45
الاستعمار ميدير باش تعرفو رحنا مزال مستعمرين
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4
22 - اعمر يعقوبي الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:47
نعم لتدريس المواد العلمية باللغتين الاجنبيتين لتمكين الطلبة من متابعة الدراسة بالخارج من جهة و باستعمال الكتب الاجنبية لتقوية الذكاء من جهة اخرى.
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0
23 - خليل هولاندا الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:47
فكرة الوزير في محلها الصحيح وهذا ما كنّا نطرحه من خلال تعليقاتنا لأجل تحسين التعليم بصفة عامة لأننا نعيش في عصر بتطلب التحكم في اللغات الأجنبية وهذا من آجل العمل والتواصل مع العالم واكتساب المعرفة تم لا ننسى ان دولا تستتمر في المغرب وتتطلب يدا عاملة قادرة على التحكم في المواد العلمية
منهاج السبعينات كان أفضل المواد العلمية بلغة اجنبية انليحزية وفرنسية حنب اللغة العربية لغة القران والأدب
نطالب بإدراج اللغات الأجنبية في المواد العلمية في الابتدائي والتانوي والجامعات مع تخصيص ساعات إضافية لهذه اللغات لكل مسالك التدريس
الخمد لله بدا العقل والتبصر يستلهم مسؤولي التعليم والوزارة
الحمد لله نقول لغتنا العربية حنب اللغات العالمية والابتعاد عن ما روج اخيراً عن تد ريس الدارجة
إذن هذا طريق صحيح
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-1
24 - mingo الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:48
هههه منين يتعلمها الأساتدة غدي يعلموها للتلاميذ كما قال مع بداية 2030 تما 2 امور لا مونديال غنشدوه لا تعليم غنكسبوه الحمد لله عندي 2قناعات بهوم خدام يلا مرضت نمشي لكلنيك ويلا قريت تنقري بلفلوس ولمن لم يستطع الله كريم قادر يقول للشيئ كن فيكون ليك الله يا مواطن
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2
25 - حاتــــــــــــم الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:48
التعليم يحتاج الى اصلاحات عدة ، فبالإضافة الى التركيزعلى الهياكل التعليمية من المقررات واللغات والأطر التعليمية ، ينبغي ايضا التركيزعلى البنية المدرسية ، باضافة اقسام حتى تستقبل الاعداد الكثيرة من التلاميذ ، فالملاحظ ان الكثير من المدارس بقيت حجراتها منذ الستينات ، لم يتغير شكلها ولا لونها ، وترفض استقبال وتسجيل التلاميذ بدعوى انها لا تستطيع استقبال الكم الهائل ، لتجاوز اعداد التلاميذ 48 وفي بعض الحلات اكثر، اليست هذه من المشاكل الكبرى التي يعاني منها التعليم في ظل الدعوة الى اصلاحه ، ارى انه من الاولويات التي يمكن ان تعطي للتعليم انطلاقة حقيقية نحو الإصلاح المنشود ، فكيف يعقل للأستاذ ان يتعامل مع اربعين تلميذا او ما يفوق في جو من الضجيج وعدم الانصباط ، كما يصعب على التلميذ ان يستوعب دروسه في هذا الوسط الصاخب من الأصوات والضجيج
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1
26 - Observateur الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:50
يجب تدريس جميع المواد، العلمية والتقنية وغيرها، باللغة المغربية .. و السلام عليكم
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-1
27 - mohamed الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:51
يجب تدريس المواد العلمية بالفرنسية و بالإنجليزية
و إعطاء اللغتان الرسميتان (العربية و الأمازيغية ) المواد الأدبية
أما N.H الأمازيغة لغة ليست لهجة يا عنصري
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0
28 - MAHBOUL الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:52
خلطة جلطة مازال المغرب يتخبط مازال تالف الله يحسن عاون في الاجيال القادمة يجب على المشلولين الحاليين والفاشلين منذ منذ الاستغلال احطوا سوارت واخليو المغرب لاهله للذين سيشتغلون بطرق حديثة المشكل ليس في اللغة ولكن في غيرة الانسان عن وطنه وحبه للوطن
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1
29 - محمد الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:53
تدربس المواد العلمية باللغة الفرنسية سيجعل اغلب التلاميذ يتوجهون نحو الشعبة الادبية لانه اصلا يجدون صعوبة في المواد العلمية وهي تدرس بالعربية فما بالك وهي تدرس بالفرنسية .اتمنى الا تخلق هذه الخطة فراغا تاما للشعب العلمية والتقنية
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1
30 - sissou abdellah الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:56
قرار يستحق التنويه ونتمنى له النجاح في تطبيقه شريطة أن يطبق ابتداءً من السنةالأولى ابتدائى
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0
31 - عبدو الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:58
إن التعليم بالشعب التقنية بما فيها تكنولوجيا الكهرباء وتكنولوجيا الميكلنيك وشعب الإقتصاد، أقول أن المواد التقنية بهذه الشعب كانت ولازالت تدرس باللغة الفرنسية، الشيء الذي كان يخلق إرتباكا لدى التلميذ الذي كان في نفس الوقت يدرس الرياضيات والفيزياء التي تجمعهم بالمواد التقنية عدة خصائص، وهذا ناتج عن العبت وقصر النظر وعدم الكفاءة عند المنضرين الذين يسهرون على البرمجة والسياسة التعليمية في هذا البلد، وقد ذهب ضحية هذا العبت، أجيال وأجيال، إن التعليم التقني الصناعي أصبح يعاني من عدة مشاكل أذكر منها: عدم توفر الكتاب المدرسي، عدم التأطير البيداغوجي، عدم التواصل بين الفاعلين على الصعيدين المحلي والوطني، عدم كفاية الحيز الزمني المخصص للمواد التقنية، عدم تتبع السير والنتائج من طرف المعنيين و الوزارة الوصية، الخصاص في الآليات وعدم مطابقة تهيأت المختبرات لما هو مسطر في المذكرات الوزارية وغض الطرف على هذه التجاوزات، انشغال المفتشين التربويين بالساعات الإضافية بالمدارس الخصوصية وفي المنازل وعدم التبليغ عن النواقص والشوائب ووووووو واللهم فرجكك وغوتك.
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0
32 - استاذ سلم 9 الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:59
انها مهزالة بكل المقاييس.انا استاذ سلك اعدادي فزياء عندي 9 سنوات من الاقدمية في الفصل الدراسي مطالب بتدريس الفزياء للتلاميذ باللغة الفرنسية.واعداد الدروس وتجارب واجرتي في حدود 4000 لاني مازلت سجين سلم 9.اقسم بالله انه الضلم والحكرة.استاذ فزياء 4000 ومخزني 5200 زائد تعويض عن السكن.اتسائل مع نفسي هل تلك الاجرة التي اتقاضها.هل ااهذف منها هو تشجيع الاستاذ على الابداع والابتكار والبحت في اخر ما جد في علوم تربية.ام الهدف منها هو تذليل الاستاذ والحط من كرامته امام المجتمع وتفقيره وتجويعه.انه بلد العجائب يهان فيه الاستاذ بدريهمات ف اخر الشهر.ويتشدقون بالانصاف ومناصفة والعدالة الاجرية.لك الله يا استاذ زنزنة 9
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2
33 - متابع الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:59
نتمنى ان يتم الاهتمام ايضا بالمواد التقنية على مستوى ما بعد الباكالوريا اذ لايجد تلاميذ الشعب التقنية والمهنية اماكن كافية بالمؤسسات كFST EST BTS تمكنهم من متابعة دراستهم بمجال تخصصهم
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