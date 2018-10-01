24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5307:1913:2216:3919:1620:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أديب السلاوي .. معاناة صحافي أفنى عمره مع "صاحبة الجلالة" (5.00)

  2. الحكومة تعتمد إجراءات جديدة لتسريع وتيرة النمو في المغرب (5.00)

  3. مقارنة المغرب وفرنسا تضع رئيس الحكومة أمام سخرية عارمة (5.00)

  4. مدينة تزنيت تحتض المعرض الوطني للمراعي (5.00)

  5. تغيير قواعد اللعبة .. النظام الاقتصادي العالمي في عام 2030 (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | "قانون الخادمات" يدخل حيز التنفيذ وحقوقيون يرصدون "اختلالات"

"قانون الخادمات" يدخل حيز التنفيذ وحقوقيون يرصدون "اختلالات"

"قانون الخادمات" يدخل حيز التنفيذ وحقوقيون يرصدون "اختلالات"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 13:00

يدخل رسمياً القانون رقم 19.12 لتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين حيز التنفيذ بالمغرب يوم غد الثلاثاء 2 أكتوبر، وذلك بعد حوالي 27 شهراً من التصويت عليه بالبرلمان في 26 يوليوز 2016.

وكان هذا القانون أثار جدلاً واسعاً بين حكومة بنكيران السابقة والمعارضة وجمعيات المجتمع المدني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أوصى برفع الحد الأدنى لتشغيل القاصرات في المنازل إلى 18 سنة.

ورغم أن القانون الجديد الذي يهدف إلى القضاء على استغلال القاصرات كخادمات منازل يحدد الحد الأدنى في ولوج العمل المنزلي في 18 سنة، إلا أنه فتح الباب أمام إمكانية تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و17 سنة، وذلك خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أي حتى 2 أكتوبر 2023.

واعتبر الائتلاف الجمعوي للقضاء على استغلال القاصرات كخادمات منازل أن الفترة الانتقالية التي تسمح باستغلال الأطفال من 16 إلى 17 سنة تعد "انتهاكا صارخا" لمصلحة الطفل الفضلى وللالتزامات الدولية للمغرب.

وأوضح المصدر الحقوقي، في بيان بمناسبة دخول القانون حيز التنفيذ، أنه "طيلة هذه المدة، كما في حالة البالغين، سيتم تنظيم علاقة الاستغلال بين هؤلاء "القُصَّر" مع "أرباب العمل" وفقًا لأحكام تعد نسخًا طبق الأصل لتلك الخاصة بقانون الشغل، والتي تنظم العمل في أماكن مفتوحة".

وأشار الائتلاف الحقوقي إلى أن توقيع عقد عمل من قِبل القاصرين على أساس إذن كتابي يوقعه الوصي "إجراء يسهل للسماسرة إمكانيات التحايل السهل على القانون والاستمرار علانية في الاتجار بالقاصرات"؛ كما اعتبر أن تكليف مفتشية الشغل بمراقبة ظروف العمل والتشغيل في المنازل يعد مقاربة غير ناجعة، لأن هذه المؤسسة "لا تستطيع القيام حتى بمهامها الحالية بسبب نقص الموارد البشرية والوسائل المادية".

وانتقدت الجمعيات الحقوقية إسناد مهمة مراقبة تشغيل القاصرين إلى مفتشية الشغل، موردة أنها "لا تتوفر موضوعيا على المهارات اللازمة لرعاية الأطفال في المواقف الصعبة أو الحساسة، ولا على الآليات القانونية للتدخل، لكون العمل المنزلي يكون في أماكن مغلقة ومحصنة يصعب ولوجها دون إذن مسبق من العدالة".

ولمعالجة هذا الوضع، دعا الائتلاف الجمعوي الحكومة إلى تعديل القانون 19.12، لتقليص مدة ما يسمى الفترة الانتقالية، وتشديد تفعيل المادة 23 من القانون بشأن الردع والزجر في ما يخص استغلال الأشخاص القاصرين، وتمديد وتشديد العقوبات على الوسطاء لتشمل الأشخاص المعنويين (الشركات)، وسن القانون الأساسي لـ"العاملين الاجتماعيين"، لتمكينهم من التأكد من هوية القاصرين، وإعلام السلطات المعنية، وانتشالهم من الاستغلال ودعمهم، حتى إعادة الإدماج بالتنسيق مع السلطات والهيئات ذات الصلة.

ويقترح المصدر ذاته تفعيل خطة عمل مندمجة وفعالة بين الوزارات لتسوية وضع عشرات الآلاف من القاصرين في وضع الاستغلال في الوقت الحالي، أي عند دخول هذا الحكم حيز التنفيذ، والأطفال الذين قد يكونون ضحايا بعد ذلك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - hmida la feraille الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 13:11
لهذا ندعوكم لتوفير المدارس العموميه كي يتمدرس الاطفال و من واجبكم مساعده الاباء من كل باب. في المغرب ثروات و عائدات يجب استعمالها في قطاع التعليم و الصحة. ان المغرب في انزلاق خطير في هذه الاوقات و السبب هو سياسه النهب و القمع و التجهيل. ان من مخططات المخزن هي عدم تعليم الشعب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
2 - النصيري الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 13:13
القانون الحقيقي لو طبق لن تكون هناك خاذمة أصلا فالديموقراطية و العدالة الاجتماعية لن تجعل أحدا يخذم عند أحد في ما يسمى بالعبودية المعاصرة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
3 - قانون الاسترقاق الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 13:15
إنه قانون الاسترقاق و الاستعباد و نخاسة مقننة..إنه من إنجاز أو بالأصح إجهاز حكومة بنكيران السابقة و حكومة خدام الدولة العاجزة والفاشلة على حقوق الطفولة والناشئة المغربية في العيش الكريم و في التعليم و الصحة و العيش بكرامة.... .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
4 - ضد الساعة قديم الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 13:32
التوقيت الصيفي فأكتوبر ،الحرارة تقول شهر يوليوز ! الوقت تبدلات بزاف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
5 - khalid الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 13:34
هل سوف يدفع النضام تعويضات للعائلة التي تعتمد على المداخيل التيتياخدها من عمل أبنائها القاصرين ؟
قوانين غير ناجعة
اذا اردتم حدو أوروبا في هذه القوانين، يجب عليكم الحدة بأوروبا في الميدان الاقتصادي أولا
تابعين جيلالا بالنافخ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
6 - مواطن مهجر الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 13:44
ليست هناك مهنة خادمة، هذا استرقاق!
اذا كان هناك قطاع في الأشغال المنزلية عليه ان ينطبق عليه قانون الشغل بكل ثقله.
متى ستحسم في حماية الطفولة من الاستعباد والاستغلال الجنسي...القرون الوسطى انتهت معشر الحكام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
7 - manowar الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 13:55
غريب امركم ايها البشر ،تخرجون قانونا عبطيا و تصدقون انه قانون مطلق. من يحدد السن القانوني للإشتغال الاطفال؟و من قال لكم ان سن 20 او 21 ليس خطرا على نفسية الشخص؟ هل ترضى بان يشتغل ابنك دو العشرين بمنزل رجل اخر؟ و من قال ان 18 سنة هو سن ما بعد الطفولة؟اليس هناك اطفال في الثاثينيات و هناك رجال بمسؤليات الجبال في 12 من العمر؟الانسان مخلوق عاطفي لا يطبق عليه علم الارقام.
كل القوانين في العالم هي نسبية،لا يوجد خير او شر،و انما يوجد شخص لديه ما يخسره يخرج قانون لحماية ممتلكاته من الذي ليس لديه مايخسره.
نسبية القوانين تتجلى في اربعينيات هذا القرن بامريكا دولة الحرية و القانون حينما كان بامكان اي مواطن امريكي اشتراء و بيع الزنوج و اولادهم بوثائق قانونية. و حينما كان يقطع ليان كل زنجي لا يتكلم الانجليزية،
الامس كانت المثلية جريمة و اليوم اصبحت رمزا للتعايش و التقدم،ان خالفتها قد تصبحت داعشيا و رجعيا...اي قوانين تتحدثون؟
انتم من تشتكون من العنف ضد النساء، اليست 99% من حالات موت الخادمات هي على يد نساء!
البشر هو مخلوق يميل الى السيطرة على الضعيف ذكرا او انثى لا يهم، فالشر ليس له جنس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.