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الرئيسية | مجتمع | الحكومة تصادق على استمرار التوقيت الصيفي

الحكومة تصادق على استمرار التوقيت الصيفي

الحكومة تصادق على استمرار التوقيت الصيفي
هسبريس من الرباط
الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:32

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الجمعة، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة.

ويهدف المشروع إلى إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 23 من صفر 1387 الموافق لـ2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية، وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفاديا لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - مغربي مقهور الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:37
يا ربي تشوف من حال هاد العباد المستضعفين في ديارهم
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4
2 - مهزلة الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:37
مهزلة بكل المقايييييس.
انتهى الكلام
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5
3 - مواطن الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:38
لا حول و لا قوة الا بالله
هادشي بزاف الله يدير التاويل و صافي
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3
4 - احمد الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:38
واش تشاورو مع التمرسرين اي الشعب او تيديرو اللي في راسهم راه ناس المتققدمة تا دارو استفتاء الشعب عاد بثو في الامر ولا هما ممسوقينش لينا.....
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5
5 - مواطن غاضب الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:38
بالفعل سيصادقون فهم يلتحقون بمكاتبهم حتى الثانية عشرة صباحا
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7
6 - Souhail الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:38
حكومة مسمومة الله يخلف عليكم العثماني ارحل
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4
7 - وداع الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:38
والله لن أستغرب، فالحكومة والمسؤولين يعملون ضد المواطن بكل برود. لك الله يا مغربي مواطن
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4
8 - تحدي الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:38
حتى نحن المداويخ لنا رأي وسنخرج بقرار وإن غدا لناظره لقريب
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4
9 - غير داير الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:38
اقسم بالله
انها نهاية هده الحكومة، و بدالك توقعو ان شاء الله زلزال شعبي ضدا في هده الساعة.
وسيقول الشعب كلمته
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10 - الوطنية الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:39
ومالهم ما يصادقوش واش هم يستيقضون مبكرا للخروج الى العمل . الله ياخذ فيكم ألف حق في هذا اليوم المبارك الجمعة . واش ك تستفزوا الشعب باش يرون هذ البلاد ولا مالكم فين كاين شي قرار يتخذ في غضون ساعة من الزمن
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11 - mohand الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:39
و الله تا حشومة عليهم لا فائدة في هاد الساعة إلا المتاعب
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0
12 - صرخة مواطنة الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:40
الله ماساكتينش واش حنايا فئران تجارب؟؟ حرمتونا من كلشي و باغيين تحرمونا حتى من صحتنا؟؟ و الله نهار تنوض الثورة فالمغرب ما غادي تبرد بسبب الاحتقان والضغظ لي فصدورنا!! حنايا كنتمناو تحيد دابا بغيتو تلصقوها لينا العام كامل يارب نخوي هاد البلاد للأبد! راه ماشي التجنيد هو ليغيرجع الوطنية لقتلتوها فينا للأسف!انشري ياهسبريس أنتي لعندنا
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13 - تاج راسي الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:40
نكتة اكتوبر ههههه شعب التجارب الفاشلة
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0
14 - rbatiiiiiii الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:40
حكومة العبث والعبثية وغياب منهجية العمل والإعلانات والإعلانات المضادة. هذا قرار سهل ننتظر قرارات محاربة الفساد وإصلاح التعليم والصحة والاقتصاد بهذه السرعة ولكن كما قال المتنبي : على قدر أهل العزم تأتي العزائم. ....
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15 - دوني الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:40
هادشي بزاف وعيب والله حسبي الله ونعم الوكيل
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16 - younes الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:40
عمركم مطفروه سواء زدتو ساعة و لنقصتو ساعة كتصدرو الطياير
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17 - حمزة الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:40
ما يؤرقني طفلتي الصغيرة تبعد عن المدرسة مسير نصف ساعة ... اللهم اجعل كل خطوة تخطوها في الصباح الباركر دركة بنزل بها رئيس الحكومة و زبانيته في نار جهنم ... اللهم اجب في هذا اليوم المبارك العزيز عليك
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