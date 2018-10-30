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كُتّاب وآراء
العثماني يُلزم جميع الإدارات العمومية باستعمال العربية أو الأمازيغية
وجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، منشورا حكوميا إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين بشأن إلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية في جميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها.
ويبدو أن إصرار بعض الوزراء على التعامل باللغة الفرنسية بات يُزعج رئيس الحكومة، خصوصا أمام توالي انتقادات حزب العدالة والتنمية إلى المسؤولين المغاربة الفرنكوفونيين؛ إذ أكد العثماني أن الإدارات العمومية ملزمة باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية، أو هما معا، في جميع تصرفاتها وأعمالها، وقراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق، سواء كانت داخلية أو موجهة للعموم.
وأهاب العثماني، بشكل استعجالي، بأعضاء الحكومة العمل على أن يلتزم جميع المسؤولين والأطر والموظفين والمستخدمين التابعين للقطاعات والهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية في إصدار القرارات أو تحرير الوثائق الرسمية والمذكرات الإدارية وكافة المراسلات.
وبعد أن أشار رئيس الحكومة، في المراسلة التي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، إلى أن القانون التنظيمي الذي سيحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يُوجد قيد الدراسة في البرلمان، أكد أن بعض مرافق الدولة لم تستجب بعد للدستور المغربي الذي يحدد العربية والأمازيغية لغتين رسميتين للبلاد.
ويرى العثماني أن عدم استعمال العربية يكبد الدولة خسائر فادحة، مشيرا إلى بعض الأحكام القضائية التي تبطل وثائق وقرارات إدارية محررة بلغة أجنبية، "مما يكلف الدولة خسائر مالية، ناهيك عما قد يترتب عن ذلك من خلل في التواصل بين الإدارة والمرتفقين".
المُراسلة الحكومية أوضحت أن "القضاء المغربي اعتبر إصدار مرفق عمومي لقرارات ووثائق محررة بلغة أجنبية مشوبا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، وانتهاكا لإرادة المواطنين المجسدة بنص الدستور، فضلا عن كون اللغة الأجنبية غير منصوص على استعمالها الرسمي بأي نص قانوني".
وجاء في تقديم منشور رئيس الحكومة أن الفصل الخامس من دستور المملكة ينص على أن "العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وأن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء".
وتابع العثماني أنه قبل صدور دستور المغرب لسنة 2011، نص كل من منشور الوزير الأول الصادر بتاريخ 11 دجنبر 1998، ومنشور الوزير الأول الصادر بتاريخ 22 أبريل 2008، صراحة، على إلزامية استعمال اللغة العربية في جميع المراسلات بين الإدارات ومع المواطنين، إلا إذا تعلق الأمر بمخاطبة جهات خارجية أو استعمال وثائق تقنية يصعب ترجمتها إلى اللغة العربية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (49)
En plus pour une organisation ou une ambassade
est ce qu'on va répondre aussi en arabe ou en amizigh
هكذا نريدك رئيس الحكومة المحترم
ازول فلاك اكنصر ربي فالعديانك
Le monde apprend les langues de comunication et des sciences en anglais chinois allemand ,nous on regresse on va contre la maree on instaure une langue que 90% des marocains ne connaissent pas ...
.comment voulez vous avancer ? Allah Yahfad had lblad o
نناشد رئيس الوزراء بإصلاح سلوك الشرطة والدرك الملكي الذين يتعاملون مع الناس بمعاملة غير إنسانية ولا قانونية.
نناشد رئيس الوزراء بإصلاح الإدارة العامة والمحاكم والتعليم والمستشفيات والمطارات والموانئ ونقطة العبور في طنجة وسبتة والحسيمة والنظور.
نناشد رئيس الوزراء لمحاربة الفساد المالي والرشوة والاستبداد في جميع أنحاء المملكة.
نناشد رئيس الوزراء لمحاربة الفقر والبطالة والأمية وتعزيز اللغة العربية والإنجليزية والتربية الإسلامية والرياضة وجميع العلوم في التعليم.
pas le temps d'enseigner l'amazigh dans le système scolaire, comment un enfant peut apprendre français,englais,arab et amazigh c'est de la folie , on plus je demande au gouvernement de rendre le français ou l'anglais notre langue official comme l’Indonésie pour que certaine amazigh ne sentent pas humiliés
هذه هي قمة العبث الحكومي، البارحة كادت الدارجة تفرض على تلامذتنا، واليوم نعيش طرحا آخر وهو الاختيار بين العربية أوالأمازيغية في الإدارات المغربية...
قال ايه قا ل الامزيغية هههه ومن بعد نطرجموها للعربية باش يفهموها المغاربة - التكلاخ
إدارات كيجيبو مكتب دراسات فرنسي يعطيوه الملايين و ما يفولو ليه ﻻ عربية و ﻻ أمازيغية
العثماني كيلاهي فينا
لكون الادارة المغربية تتحكم فيها العقلية التعريبية ولكون الأمازيغية غير ملزمة في هذه الحالة .
الأمازيغية يجب أن تعامل بالتمييز الايجابي ورد الاعتبار لهذه اللغة الوطنية التي عانت عقود من التهميش والاقصاء والاحتقار عكس اللغة العربية التي استفادت لوحدها من التعليم والاعلام والدعم العمومي لعقود من الزمن.
انشري يا هسبريس رجاء
الرجوع لله اسي العثماني مالك شكون هاذ الفرنسي اللي كعاك عليهم؟
والله ما بقينا عارفين اشنو نديرو مع ان الاساس ان اللغة الثانية تكون انجليزية لان اغلب العالم يتعامل بها اما الامازيغية هي لهجة محلية وقليلون من المغاربة يفهمونها لكن لاباس ان تستعمل كلغة تحاور مع اصحابها .
*اخطر مايهدد هوتنا الوطنية الامازيغية هي خونتها خدام الاجندة الاجنبية ببلاد الامازيغ، صدر الدستور الشكلي 2001 ونحن في 2019 بدون قانون تنظيمي! والغريب في الامر أن الامازيغية حبيسة عقليات إقصائية معادية ومحاربة لها، عقليات الجمود عقليات صدام والاسد والقذافي والبشير..والغريب كذلك ان العربية تجول شرقا وغربا في الدولة بدون قانون تنظيمي في وقت سجنت الامازيغية تحت مسميات وشعارات وهمية "القانون التنظمي"..
النضال ثم النضال لتفكيك خدام العريبيش والفرانسيس..بلادنا بلاد المراكش، بلاد الامازيغ، لاشرقية ولاغربية..
من قال لا معنى الامازيغية فسأقول له انا مجد جالية ببلادنا ولم تستفيد من الفكر والثقافة وكيف ان العالم كله يحمي خصوصياته وهنا شعوب بها اقل من مليون نسمة تفاخر بأصولها وتشتغل لتثمين اصالتها وهويتها ولغتها وذاكرتها..
هل هي اللهجة السوسية
هل هي اللهجة الريفية
هل هي اللهجة الزيانية
هل هي اللهجة النهاجية
اللهجة الزمورية ؟
اللهجة الحاحية ؟
اللهجة الكناوية ؟
أهذي أليك أغنية نجاة اعتابوا " شو في غيروا"
مستحيل تطبيق هذا القانون
لأن الفرنسية و الإسبانية موجودة بكثرة
ماذا استفاد المغرب من اللغة العربية هادي قرون؟
المغرب في حاجة للغات الحية والعلمية لكي يحارب التخلف الدي يستشري في المجتمع وفي الإقتصاد، بل وفي كل الميادين للاسف الشديد..
و الله هزلت ، الناس تنتظر حلولا لمشاكلها التي تتخبط فيها يومياً.
الناس ليست في حاجة إلى هذا الهراء .
الناس بمختلف أعراقهم منذ أن وجدوا فهم يتواصلون بما و كيفما
شاؤوا .
و نعم لدعم و تطوير اللغتين الرسميتين العربية و الأمازيغية فهما ما يمثل هويتنا و ثراتنا
والاقتتال في موضوع سكان المغرب الاولون
برافو الحكومة الخويويفة
امازيغ او عرب او سواحل ها العارلما عاملونا كبشر ماشي عندنا ودنيم
بعد لغتي الهوية تأتي لغة العلم والعالمية الإنجليزية حتى لا يفرض علينا الفرنكفونيون منهجهم
هذا هو الطريق الصحيح ولا يوجد آخر
شكرا لدكتور رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني
n'oubliez pas l'heure il ouvre à 12 h barbue,et la cnops ,c'est du gain pour elle
l'arabisation,le chômage ,
le contrat pour les enseignants pour destabiliser tout le monde,
allez les enfants vous avez une heure barbue pour avaler un petit chwia chez vous,l'école ferme à 14 h barbue,
alors là les barbus ont battu tous les records des étourderies,
Allah yastarnou man bouhaya
ما شأننا وشأن الفرنسية .؟؟؟؟
حتى الامزيغ لا يتراسلو بها
لما هدا التحدي الغير مثمر
المراد تكليج الشعب بما هو ثنوي لتثبيت الحق ورفع الظلم والرقي بالاقتصاد