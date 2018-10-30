24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1507:4213:1616:1318:4119:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. إكسبو 2020 دبي يقدم منحا مالية لمبتكرين مغاربة‎ (5.00)

  2. الإيسيسكو تشيد بقرار أوروبي حول رسول الإسلام (5.00)

  3. "الجوع" يهدد ساكنة درعة بسبب إضراب الشاحنات (5.00)

  4. محتجون: سائق "قطار بوقنادل" "كبش فداء" لإسكات الرأي العام (5.00)

  5. يا سائق القطــــار (5.00)

قيم هذا المقال

2.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | العثماني يُلزم جميع الإدارات العمومية باستعمال العربية أو الأمازيغية

العثماني يُلزم جميع الإدارات العمومية باستعمال العربية أو الأمازيغية

العثماني يُلزم جميع الإدارات العمومية باستعمال العربية أو الأمازيغية
هسبريس- عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 15:20

وجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، منشورا حكوميا إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين بشأن إلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية في جميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها.

ويبدو أن إصرار بعض الوزراء على التعامل باللغة الفرنسية بات يُزعج رئيس الحكومة، خصوصا أمام توالي انتقادات حزب العدالة والتنمية إلى المسؤولين المغاربة الفرنكوفونيين؛ إذ أكد العثماني أن الإدارات العمومية ملزمة باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية، أو هما معا، في جميع تصرفاتها وأعمالها، وقراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق، سواء كانت داخلية أو موجهة للعموم.

وأهاب العثماني، بشكل استعجالي، بأعضاء الحكومة العمل على أن يلتزم جميع المسؤولين والأطر والموظفين والمستخدمين التابعين للقطاعات والهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية في إصدار القرارات أو تحرير الوثائق الرسمية والمذكرات الإدارية وكافة المراسلات.

وبعد أن أشار رئيس الحكومة، في المراسلة التي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، إلى أن القانون التنظيمي الذي سيحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يُوجد قيد الدراسة في البرلمان، أكد أن بعض مرافق الدولة لم تستجب بعد للدستور المغربي الذي يحدد العربية والأمازيغية لغتين رسميتين للبلاد.

ويرى العثماني أن عدم استعمال العربية يكبد الدولة خسائر فادحة، مشيرا إلى بعض الأحكام القضائية التي تبطل وثائق وقرارات إدارية محررة بلغة أجنبية، "مما يكلف الدولة خسائر مالية، ناهيك عما قد يترتب عن ذلك من خلل في التواصل بين الإدارة والمرتفقين".

المُراسلة الحكومية أوضحت أن "القضاء المغربي اعتبر إصدار مرفق عمومي لقرارات ووثائق محررة بلغة أجنبية مشوبا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، وانتهاكا لإرادة المواطنين المجسدة بنص الدستور، فضلا عن كون اللغة الأجنبية غير منصوص على استعمالها الرسمي بأي نص قانوني".

وجاء في تقديم منشور رئيس الحكومة أن الفصل الخامس من دستور المملكة ينص على أن "العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وأن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء".

وتابع العثماني أنه قبل صدور دستور المغرب لسنة 2011، نص كل من منشور الوزير الأول الصادر بتاريخ 11 دجنبر 1998، ومنشور الوزير الأول الصادر بتاريخ 22 أبريل 2008، صراحة، على إلزامية استعمال اللغة العربية في جميع المراسلات بين الإدارات ومع المواطنين، إلا إذا تعلق الأمر بمخاطبة جهات خارجية أو استعمال وثائق تقنية يصعب ترجمتها إلى اللغة العربية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (49)

1 - abo yosra الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 15:27
حكومة الخزعبلات ... اتصال واحد من الرئيس الفرنسي سيكون كافيا لكم لتجعلو من الغة الفرنسية اللغة الرسمية في المغرب ، شخصيا لم تعد تهمني قراراتكم او منشوراتكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
131
2 - بنت الشعب الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 15:27
باين عليك اسي رئيس الحكومة أنه معندكش مع الفرنسية داكشي علاش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
3 - موضة الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 15:27
بعض الإدارات أو البنوك أو الشركات لا يتكلمون الفرنسية كما يجب ومع إدخال بعض المفردات بالدارجة أصبحت عندهم موضة وتباهي وتكبر على الناس مع العلم أنهم لا ثقافة لا أخلاق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
79
4 - ماجد واويزغت الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 15:29
بغينا اللغة العربية في جميع الإدارات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
53
5 - أمية...! الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 15:29
ديرو لينا محو الأمية فاللغة الأمازيغية راه معارفين فيها حتى حرف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
98
6 - Hicham الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 15:30
و اخيرا سي العتمانى دار شي حاج من راسو و لكن امر تافه...وثيقة بالأمازيغية فاش نافعاني ا ولا و اخيرا ...دابا انا الا بغيت ورقة بالفرنسوية مديرها بالعربية و نترجمها بي مائة درهم .... فالامور تافة هو الاول و شي لاخر لي كيتليو عليه من لفوق مكنسمعوهش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
7 - Driss الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 15:31
الناس وصلت القمر انت باقي تقلب على الأمازيغية. سبحان الله نحن أمام حكومة من المهرجين هناك من يسرق الحلوى من البرلمان و هناك يعذب الشعب المغربي بإضافة ساعة . لا نعرف ما موقعنا من خط جرينتش. اصبحنا نعيش مسلسل بدون حلاقات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
8 - naturaliat الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 15:33
La première des choses avant cette décision c'est de former les cadres et les fonctionnaires en langue ARABE et AMAZIGH surtout pour les administrations qui pour des missions et attributions technique et scientifique..

En plus pour une organisation ou une ambassade
est ce qu'on va répondre aussi en arabe ou en amizigh
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
9 - كمال الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 15:34
وما هي العقوبة في حالة عدم الالتزام بذلك؟ طبعا ليس هناك أية عقوبة وبالتالي سيندرج كل هذا في خانة البلا بلا...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
10 - soufiane الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 15:35
نتمنى أن يطبق هذا القرار وان لا يكون حبر على ورق لأن هناك شرخ كبير في التواصل بين الإدارة و المواطنين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
11 - KITAB الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 15:37
أية مسخرة هذه، حكومة لا تفتأ تلد الدجال تلو الآخر، الأمازيغية واستعمالها في جميع المرافق... وتحرير العقود والتقارير بها ... وأين ستذهب، فهل العثماني يسعى بهذه التخريجة إلى إحداث شرخ في الإدارة المغربية طرف يتعامل بالعربية وآخر يتعامل بالأمازيغية وثالث يتعامل كما يحلو له بهما معا، هذه قمة في الارتجالية غير البريئة، وتحياتي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
12 - مواطنة الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 15:37
الله يسمح ليك اسي العثماني مابانت ليك غير العربية و الإنكليزية ماشفتيه هاد الساعة المشؤومة لي خربقاتنا مابقينا عارفين ليل من النهار حسبي الله و نعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
13 - aliiii الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 15:38
القرار المناسب في الوقت المناسب
هكذا نريدك رئيس الحكومة المحترم
ازول فلاك اكنصر ربي فالعديانك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-35
14 - المراسلات الداخلية الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 15:40
معظم المراسلات الداخلية في الادارات تتم باللغة الفرنسية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
15 - Simon الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 15:41
هذا السيد لا يبحث إلا على العقود الراشية. العربية والفرنسية والإنجليزية هي المعقول اما التخربيق. باراك علينا منو .الشلحة على راسنا منطوق ،لهجة جميلة ومن أراد التحدث بها .فإننا نغبطه ونتمنى التكلم بها ،أما أن تصبح لغة إدارة وترسل ،سمح لي الخبيز هذا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
16 - جونيمار الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 15:42
مادامت الحال على ماتروا فلا شيء العثماني بات لاينام على قبل الشعب الشعب غارق بالامراض والجهل وهو يقلب على اللغة حتى الأقوام وصلت إلى مبتغاها يالاطيف هاد هو وجد اللغة التي ستخرج الشعب من الظلمات إلى النور ويعيش الشعب في السرور
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
17 - Aminor الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 15:44
N importe quoi...maintenant il faut traduire les documents amazigh en arabe pour etre traduts par la suite en Francais on aura tout vu avec ce gouvernement...

Le monde apprend les langues de comunication et des sciences en anglais chinois allemand ,nous on regresse on va contre la maree on instaure une langue que 90% des marocains ne connaissent pas ...
.comment voulez vous avancer ? Allah Yahfad had lblad o
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
18 - نناشد بإنشاء الطروق السريعة الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 15:46
نناشد رئيس الوزراء بإنشاء الطروق السريعة بين تطوان والحسيمة والنظور وفاس وتاز.

نناشد رئيس الوزراء بإصلاح سلوك الشرطة والدرك الملكي الذين يتعاملون مع الناس بمعاملة غير إنسانية ولا قانونية.

نناشد رئيس الوزراء بإصلاح الإدارة العامة والمحاكم والتعليم والمستشفيات والمطارات والموانئ ونقطة العبور في طنجة وسبتة والحسيمة والنظور.

نناشد رئيس الوزراء لمحاربة الفساد المالي والرشوة والاستبداد في جميع أنحاء المملكة.

نناشد رئيس الوزراء لمحاربة الفقر والبطالة والأمية وتعزيز اللغة العربية والإنجليزية والتربية الإسلامية والرياضة وجميع العلوم في التعليم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
19 - said الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 15:47
J'espère immigrer avec toute ma famille à cause de l'amazigh, car je trouve que c'est trop tard de la déployer nous avons beaucoup de problèmes et on n'a
pas le temps d'enseigner l'amazigh dans le système scolaire, comment un enfant peut apprendre français,englais,arab et amazigh c'est de la folie , on plus je demande au gouvernement de rendre le français ou l'anglais notre langue official comme l’Indonésie pour que certaine amazigh ne sentent pas humiliés
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
20 - D MOHAMED الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 15:48
للمعلومة السيد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لا يجيد اللغة الفرنسية مثل سلفه بنكيران
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
21 - ساخطة الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 15:56
العقماني سير قدم استقالتك احسن لك راك غير مرغوب فيك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
22 - marocain الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 15:57
C est la meilleur décision qu' a pris Mr le chef du gouvernement depuis sa venue à la tête de ce gouvernement. La constitution dit que les langues officielles dans notre pays, sont l arabe et l amazigh rien d autre. Je propose d infliger des amendes lourdes à toute personne physique ou morale ayant dépasser la constitution, ceux qui écrivent une autre langue sur les pancartes etc.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
23 - م المصطفى الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 15:58
كان على رئيس الحكومة ان يسلك اختيارا آخر وهو الاستغناء التام على اللغة العربية، واستعمال اللغات الثلاث المكونة للأمازيغية : السوسية والشلحة والريفية...
هذه هي قمة العبث الحكومي، البارحة كادت الدارجة تفرض على تلامذتنا، واليوم نعيش طرحا آخر وهو الاختيار بين العربية أوالأمازيغية في الإدارات المغربية...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
24 - Simo الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 16:00
ها العار غير وحد لغة التدريس ما بين الثناوي والتعليم العالي
قال ايه قا ل الامزيغية هههه ومن بعد نطرجموها للعربية باش يفهموها المغاربة - التكلاخ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
25 - محمد الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 16:01
وماذا عن تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
26 - نعيمة الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 16:01
داك الشى فاش بنات ها ها ها
إدارات كيجيبو مكتب دراسات فرنسي يعطيوه الملايين و ما يفولو ليه ﻻ عربية و ﻻ أمازيغية
العثماني كيلاهي فينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
27 - ⴰⵣⵔⴰⴼ azraf الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 16:01
هاد القضية ديال أو خدخدم العربية على حساب الأمازيغية .
لكون الادارة المغربية تتحكم فيها العقلية التعريبية ولكون الأمازيغية غير ملزمة في هذه الحالة .
الأمازيغية يجب أن تعامل بالتمييز الايجابي ورد الاعتبار لهذه اللغة الوطنية التي عانت عقود من التهميش والاقصاء والاحتقار عكس اللغة العربية التي استفادت لوحدها من التعليم والاعلام والدعم العمومي لعقود من الزمن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
28 - عربي الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 16:02
اكثر من نصف المغرب لا يعلم شيئا في اللغة الامازيغية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
29 - حمزة الرباطي الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 16:04
المرجو مراقبة تدريس اللغة الأمازيغية بشكل جيد .. الكثير من المغاربة لا يفهمونها بسبب الاستهتار .. كمغربي وعربي أتمنى تعلم الأمازيغية خدمة للتنمية والوطن .. فالأمازيغية من تاريخنا وحضارتنا وعلى السيد رئيس الحكومة الوقوف على تدريسها .. لأنها في نظر المغاربة أهم من الفرنسية .. فهي مرآة لتاريخ المغرب وثقافته.

انشري يا هسبريس رجاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
30 - مغربية الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 16:04
ايوا هذا هو العجب يلا بديتو حملة في التعليم وبديتو تغيرو المواد العلمية من عربية الى فرنسية وبالاعدادي بداو يقراو المواد بالفرنسية واليوم تتقول كلام اخر
الرجوع لله اسي العثماني مالك شكون هاذ الفرنسي اللي كعاك عليهم؟
والله ما بقينا عارفين اشنو نديرو مع ان الاساس ان اللغة الثانية تكون انجليزية لان اغلب العالم يتعامل بها اما الامازيغية هي لهجة محلية وقليلون من المغاربة يفهمونها لكن لاباس ان تستعمل كلغة تحاور مع اصحابها .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
31 - النكوري الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 16:05
قبل ان يلغي الملك محمد الخامس سنة 1956 سلطة القياد القضائية و يعلن في ظهيره الشهير بإنشاء المحاكم و فصل السلط الخ و الغاء سلطة القياد التي كان عليها العمل منذ قرون كانت اللغة السائدة لدى محاكم القياد هي العربية او الامازيغية فنحن اذن رجعنا الى الاصل الذي كان عليه أجدادنا اما بعد 1956 قد ظلم أناس كثيرون من المغاربة فمن العيب و العار ان تمنع من استعمال لغتك الأصلية في مؤسسات الدولة و هذا شيء جميل ان يصحح هذا الخطأ و ترد الحقوق الى اهلها فالاستعمار هو الذي يفرض عليك لغته اما الامازيغي فهو في بلاده الأصلي فمن العيب ان يحارب الامازيغي الاستعمار و في الأخير تفرض عليه لغة لا يعرفها و لابد له من مترجم في بلاده الأصلي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
32 - الامازيغية هويتنا الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 16:05
غاية من المراسلة هو العربية ام الامازيغية المسكين فتهمش دائما، ادخل كلمة ((او)) الامازيغية باش مايعيقش فقط، ام التيارات المتمركسة والمتأسلمة فهي مهوسة "باللغة" الاجنبية الاولى "العربية" والتي هي عصارة ونهب للعبرية والسريانية والفارسية والآرمية والفنيقية والكردية والارمينية..
*اخطر مايهدد هوتنا الوطنية الامازيغية هي خونتها خدام الاجندة الاجنبية ببلاد الامازيغ، صدر الدستور الشكلي 2001 ونحن في 2019 بدون قانون تنظيمي! والغريب في الامر أن الامازيغية حبيسة عقليات إقصائية معادية ومحاربة لها، عقليات الجمود عقليات صدام والاسد والقذافي والبشير..والغريب كذلك ان العربية تجول شرقا وغربا في الدولة بدون قانون تنظيمي في وقت سجنت الامازيغية تحت مسميات وشعارات وهمية "القانون التنظمي"..
النضال ثم النضال لتفكيك خدام العريبيش والفرانسيس..بلادنا بلاد المراكش، بلاد الامازيغ، لاشرقية ولاغربية..
من قال لا معنى الامازيغية فسأقول له انا مجد جالية ببلادنا ولم تستفيد من الفكر والثقافة وكيف ان العالم كله يحمي خصوصياته وهنا شعوب بها اقل من مليون نسمة تفاخر بأصولها وتشتغل لتثمين اصالتها وهويتها ولغتها وذاكرتها..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
33 - Tamazirt n imazighen الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 16:05
آشمن عربية الله يهديك، فالإدرات المواطنين تيتواصلوا مع الموظفين بالدارجة و الأمازيغية، القاضي بنفسه تيتكلم في الجلسة بالدارجة!!! بالإضافة أن في المؤسسات التعليمية يتم تدريس المواد العلمية بالفرنسية! ياكما غادي ترجعوا تاني للتعذيب عفوا للتعريب؟ عندي ملاحظة واحدة على مسألة:"العربية أو الأمازيغية" كيفاش زعما "أو" واش هي اختيارية؟ إلى كان المواطن تيعرف غير الأمازيغية، والإداراة تتعرف غير العربية آشنو هو الحل فهاد الحالة للتواصل؟ أنا من وجهة نظري كنقترح على العثماثي يخصص لكل إدارة ترجمان محلف فالأمازيغية و العربية و باقي اللغات العالمية، وبهذه الطريقة يمكن يخلق مناصب عمل جديدة للعاطلين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
34 - سارة الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 16:06
انا مفهمتش علاش الناس مصوتين على هذ الحكومة ديال العدالة والتنمية منين ولات وحنا لور لور حكومة كل مرة رأي كنتمنا متبقاش لانو بزاف هذ الشي صراحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
35 - مراد الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 16:06
كل ما تقرره أو تقر به هذه الحكومة فهو سيف ذو حدين . إرباك الشعب الذي لا حول له و لا قوة . و الاهم في الأمر هو إشباع بطون الأثرياء على حساب الفقراء بشتى أنواع الحيل و المناورات الشيطانية . مسرحية أبطالها كراكيز و مروديها من وراء الستار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
36 - سواعد الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 16:09
شحال فيكم ديال العنصرية مال اللغة الامازيغية ماشي لغة راه تقريبا نص د المغاربة امازيغ وزايدون ياك اللغة الامازيغية لغة رسمية جنبا مع العربية ترجلو معانا شويا ايووز ايمازيغن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
37 - diaz med الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 16:11
الله ثم والله وخا اديرو لكم العجب ،الا غادي تكتبو تعليقاتكم الخاوية.واش اعبادالله مايمكنش دير هاذ الحكومة حاجة واحدة وتشجعوها؟ واش نتما كالسين وراء البورطابل غير باش تنتاقدو كولشي اكون صالح ولا طالح.مايمكنش شي مرة تشجعو سي العثماني.راه غالبا كاتنساو بلي انتما في دولة عربية ،ماشي في السويد.بغيتو هاذ البلاد تمشي في الطريق الصحيح غير بقوة الانتقادات اىخاوية.و مال هاذ القرار ؟ياك حنا عرب و امازيغ؟ فين كاين المشكل ديالكم؟ ماتقولوش لي الطرقات والمستشفيات.الموضوع ديالنا هو استعمال العربية والامازيغية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
38 - Maroc+10 الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 16:13
وهذه اللغة المسماة باللغة الأمازيغية من تكون :

هل هي اللهجة السوسية
هل هي اللهجة الريفية
هل هي اللهجة الزيانية
هل هي اللهجة النهاجية
اللهجة الزمورية ؟
اللهجة الحاحية ؟
اللهجة الكناوية ؟

أهذي أليك أغنية نجاة اعتابوا " شو في غيروا"

مستحيل تطبيق هذا القانون
لأن الفرنسية و الإسبانية موجودة بكثرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
39 - Casaoui الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 16:14
اعتقد ان الإسلاميين حالفين مايخرجوا من الحكومة حتى يعيدوا المغرب للعصر الحجري.. يكفي أنهم اليوم قد أغرقوا المغرب بالديون الخارجية ودمروا القدرة الشرائية للمواطن المغربي، واتخدوا ضده سياسات ظالمة ومجحفة....
ماذا استفاد المغرب من اللغة العربية هادي قرون؟
المغرب في حاجة للغات الحية والعلمية لكي يحارب التخلف الدي يستشري في المجتمع وفي الإقتصاد، بل وفي كل الميادين للاسف الشديد..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
40 - sss الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 16:14
لا حول ولا قوة الا بالله ،
و الله هزلت ، الناس تنتظر حلولا لمشاكلها التي تتخبط فيها يومياً.

الناس ليست في حاجة إلى هذا الهراء .
الناس بمختلف أعراقهم منذ أن وجدوا فهم يتواصلون بما و كيفما
شاؤوا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
41 - MKhalid الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 16:14
الفرنسية لا حاجة لنا بها و لا نهتم إن كان أحد ما يجيدها أم لا, لم يعد لها أهمية إلا لدى العقول الفرونكوفونية المستعمرة, نعم لنشر و تعليم اللغة الإنجليزية, فهي ما سيحتاج إليها أبناؤنا, فهي لغة العلم و الهندسة و التجارة
و نعم لدعم و تطوير اللغتين الرسميتين العربية و الأمازيغية فهما ما يمثل هويتنا و ثراتنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
42 - نسكت حسن الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 16:19
من بعد اتحاد الشعب ضد حكومة ابو الهول ... جبد ضوسي الامازيغية لالهائهم
والاقتتال في موضوع سكان المغرب الاولون
برافو الحكومة الخويويفة
امازيغ او عرب او سواحل ها العارلما عاملونا كبشر ماشي عندنا ودنيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
43 - الخريبكي الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 16:20
ياإخوتي الأمازيغ والعرب تعالوا لنجتمع على النهوض باللغتين العربية والأمازيغية يعني كعربي مغربي أهتم باللغتين وكأمازيغي مغربي أهتم باللغتين لنقطع الطريف على الصهاينة والمتصهينين لزرع التفرقة بيننا
بعد لغتي الهوية تأتي لغة العلم والعالمية الإنجليزية حتى لا يفرض علينا الفرنكفونيون منهجهم
هذا هو الطريق الصحيح ولا يوجد آخر
شكرا لدكتور رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
44 - وطني الحبيب الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 16:25
الأمازيغية هي لغة أرض شمال أفريقيا ،ففيها هويتنا ،فكما جعل الإنجليزمن لغتهم حضارية سوف نجعل من الأمازغية كدلك،فما ٱستطاع الروم وكل الحضارات التي عايشتها أن تمحوها وما بالك بالأعراب !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
45 - darija,chalha الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 16:25
n'allez plus chez le médecin qui rédige son papier en langue de Mme Le Pen ,colonialiste,il faut aller chez le Achabe du souk ,le patriote,il parle darija et chelha,et il a de bons fliou,zitra,
n'oubliez pas l'heure il ouvre à 12 h barbue,et la cnops ,c'est du gain pour elle
l'arabisation,le chômage ,
le contrat pour les enseignants pour destabiliser tout le monde,
allez les enfants vous avez une heure barbue pour avaler un petit chwia chez vous,l'école ferme à 14 h barbue,
alors là les barbus ont battu tous les records des étourderies,
Allah yastarnou man bouhaya
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
46 - مواطن الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 16:25
جميع العقود التي يبرمها الموثق تكتب بالفرنسية رغم أن أطراف العقد مغاربة والموثق مغربي. فهم تسطا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
47 - متتبع الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 16:26
قرار شجاع يحسب لرئيس الحكومة. ...
ما شأننا وشأن الفرنسية .؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
48 - Hamadaa الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 16:26
اللغة الامازيغية شفوية
حتى الامزيغ لا يتراسلو بها
لما هدا التحدي الغير مثمر
المراد تكليج الشعب بما هو ثنوي لتثبيت الحق ورفع الظلم والرقي بالاقتصاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
49 - ouchn الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 16:29
Ni l'arabe ni tamazight si vous voulez que les choses avancent.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 49 | عرض: 1 - 49

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.