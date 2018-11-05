24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:20
|07:47
|13:16
|16:09
|18:35
|19:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "حزب الشمعة" يرفض تنقيل سوق إلى بوقنادل
- حملة شهادات يطالبون الأزمي بالتشغيل في فاس
- إيران: نتوفر على حاجيات البلاد في سلاح الطيران
- طوال القامة أكثر عرضة للإصابة بـ"دوالي الأوردة"
- العداء بولت متشبث بخوض مسيرة في كرة القدم
انتشار الأزبال يتحدى تدبير شركات النظافة لنفايات الدار البيضاء (5.00)
كتاب "فوكوياما" الجديد .. تأثير الهوية في تقويض الأنظمة الليبرالية (5.00)
- المرض ينهي حياة المدرب الوطني مصطفى مديح - (167)
- مقاطعة النقابات للحوار تضع العثماني في "موقف حرج" أمام الملك - (75)
- رصيف الصحافة: الحكومة تتجه إلى اقتناء سيارات كهربائية باهظة - (64)
- الاتحاد المغربي للشغل يعمّق "عزلة العثماني" بمقاطعة الحوار الاجتماعي - (63)
- بسبب زيادة أسعار السجائر .. وزير المالية يتعرض لانتقاد المعارضة - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نقابة مهندسين مغاربة تبسط ملفها المطلبي الأولي
قالت النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة، من خلال مكتبها بقطاع التكوين المهني، إن "شخصا واحدا أو تنظيما معينا لا يمكنه أن ينجز الإصلاح المنشود دون إشراك التنظيمات الأخرى والإنصات إلى الجميع، وهو ما دفع النقابة إلى صياغة ملف مطلبي أولي، يتضمن مجموعة من مطالب وانتظارات المهندس التكويني بمكونيه وإدارييه".
وطالبت النقابة بـ"فتح باب الحوار مع الإنصات إلى مطالبها واقتراحاتها"، و"اعتبار المهندسين هيئة قائمة بذاتها في القانون الأساسي على غرار المؤسسات العمومية"، و"تحديد مهام المهندس المكون بشكل يساهم في الرفع من جودة التكوين"، و"توفير الظروف الأساسية للمهندس الإداري لتسهيل مهمته عوض إثقال كاهله بأهداف كثيرة دون وسائل للعمل"، و"تخفيض ساعات التكوين من أجل الرفع من الجودة عبر تحديث برامج التكوين وتجنب التكرار".
وجاء ضمن مطالب النقابة "تخصيص منحة للمهندسين داخل القطاع على غرار القطاعات الأخرى"، و"اعتماد الشهادة كمعيار لمنحة التأهيل"، و"اعتماد مبدأ التمييز الإيجابي في مباريات مناصب المسؤولية عبر إعطاء الأولوية للمهندس لتحمل المسؤولية"، و"إصلاح جذري لنظام الترقية واعتماد التسقيف أسوة بالمؤسسات العمومية"، و"اعتماد نظام حقيقي للتغطية الصحية عوض النظام الحالي (التأمين على المرض)"، و"إصلاح نظام التقاعد عبر اعتماد التقاعد التكميلي"، و"اعتماد منحة الإقامة حسب المناطق".
وطالب التنظيم النقابي أيضا بـ"منحة التعويض عن الأعباء الخاصة بالأقاليم الصحراوية"، و"زيادة الأجر على الساعات الإضافية"، و"رفع قيمة التعويض عن تتبع التدريبات داخل المقاولة ومشروع نهاية التكوين"، و"اعتماد نظام شفاف ومرن في الحركة الانتقالية"، و"تجهيز قاعات وفضاءات التكوين بالوسائل البيداغوجية الحديثة"، و"اعتماد مبدأ الاستحقاق والشفافية في توزيع منح المردودية وتحديد تاريخ محدد في السنة لصرفها"، و"إعادة النظر في الخدمات الاجتماعية المقدمة في مكتب التكوين المهني".
وورد ضمن الملف المطلبي للنقابة "الحق في متابعة الدراسة والتكوين"، و"التعويض عن وضع وتصحيح امتحانات نهاية السنة"، و"تمكين المهندسات والمهندسين وباقي الموظفين من بطاقة مهنية تمكنهم من ولوج المقر الاجتماعي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل دون تعقيدات من أجل قضاء أغراضهم الإدارية".