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تقرير رسمي يكشف "تعثرات" المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم

تقرير رسمي يكشف "تعثرات" المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم
هسبريس – يوسف لخضر
الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 23:00

فتح المجلس الأعلى للحسابات موضوع المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية، وهو مشروع ضخم رُصد غلاف مالي قدره 43 مليار درهم؛ لكنه لم ينجح في تحقيق الأهداف التي حُددت لها، وقد كان موضوع انتقادات من لدن مؤسسات دستورية عديدة ونقابات وجلسات مساءلة في البرلمان ومن لدن مختلف فئات المجتمع.

وفي هذا الصدد، أفرج المجلس الأعلى للحسابات عن تقرير خاص حول تقييم هذا المخطط الممتد في الفترة 2009-2012 أكد فيه "أن النظام التعليمي لا يزال يعاني من العديد من النقائص، خصوصاً فيما يخص نقص الطاقة الاستيعابية، حيث لا تزال الإنجازات المتعلقة بتوسيع العرض المدرسي غير كافية".

ويخلص التقرير إلى فكرة واضحة، ويقول: "المخطط الاستعجالي لم يحقق جميع أهدافه، ولم يكن له التأثير الإيجابي المتوقع على منظومة التربية الوطنية على اعتبار أن الوزارة المعنية لم تعتمد بشكل كاف بعض المرتكزات اللازمة لإنجاح أي سياسة عمومية عند مراحل التخطيط والبرمجة والتنفيذ والحكامة".

ويقصد التقرير بهذه المرتكزات القيام بتشخيص دقيق للوضعية الراهنة واتخاذ التدابير اللازمة قبل الشروع في تنفيذ أي برنامج، ثم تقييم المخاطر والتفكير في حلول بديلة، خصوصاً ما يتعلق بالقدرات التدبيرية لمختلف المتدخلين والشركاء في تنفيذه، إضافة إلى وضع نظام معلوماتي مندمج للقيادة مع توفير الأدوات والآليات التي من شأنها توضيح الروية حول تطور المنجزات مصحوبة بنظام ملائم للتقييم.

وتفيد معطيات التقرير، الصادر اليوم الأربعاء، بأنه من أصل 1164 مؤسسة كانت مبرمجة ضمن أهداف المخطط الاستعجالي تم إنجاز 286 مؤسسة فقط، أي بنسبة إنجاز لا تتجاوز 24.6 في المائة. أما فيما يتعلق بهدف توسيع المؤسسات الموجودة ببناء 7052 حجرة درس جديدة، فإن الإنجازات لم تتجاوز 4062 حجرة بنسبة إنجاز في حدود 57.6 في المائة.

ووقف التقرير الأسود أيضاً على عدم تغطية الإنجازات لجميع الجماعات القروية بالإعداديات، حيث كان ضمن أهداف توفير الإعداديات والداخليات بجميع الجماعات؛ لكن الهدف لم يتحقق على أرض الواقع، واستقرت نسبة التغطية في حدود 66.5 في المائة برسم 2016/2017 مقابل 52.8 في المائة في 2008/2009.

وأشار قضاة المجلس الأعلى للحسابات إلى أنه على الرغم من الوسائل المخصصة لإعادة تأهيل جميع المؤسسات التعليمية، فإن النظام التعليمي استمر إلى غاية الموسم الدراسي 2016/2017 في استغلال 4376 مؤسسة لا تتوفر على شبكة الصرف الصحي، و3192 مؤسسة غير متصلة بشبكة المياه الصالحة للشرب، و681 مؤسسة غير مربوطة بشبكة الكهرباء، و9365 حجرة في وضعية متردية.

وكان من المفروض أن يوفر المخطط الاستعجالي التعليم الأولي بالمدارس الابتدائية بنسبة 80 في المائة سنة 2012 في أفق تعميمه سنة 2015، إلا أن هذا الهدف بقي بعيد المنال؛ ففي الموسم الدراسي 2016/2017، كانت 24 في المائة فقط من أصل 7767 مدرسة ابتدائية تتوفر على التعليم الأولي.

وفيما يخص الجودة، أورد التقرير أنه على الرغم من أهمية الميزانية المخصصة لذلك، بقي هذا الهدف بعيداً. ويتجلى هذا الوضع من خلال عدد من المؤشرات؛ أبزرها تفاقم معدل الاكتظاظ، حيث بقيت نسبها متفاوتة في الأسلاك الثلاثة الأولى وهي على التوالي 21.2 في المائة و42 في المائة و22.3 في المائة خلال الموسم الدراسي 2016/2017، مقابل 7.3 في المائة و16.5 في المائة و26.1 في المائة خلال الموسم الدراسي 2008/2009.

ومن بين أسباب تأثر جودة التعليم سلبياً هو لجوء الوزارة إلى التوظيف بالتعاقد لتغطية الخصاص من المدرسة، وأشار التقرير إلى أن الخصاص في هيئة التدريس ظاهرة بنيوية في نظام التعليم. واعتبرت الوثيقة أن لجوء الوزارة إلى توظيف 54927 مدرساً بالتعاقد خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2018 وإلحاقهم مباشرة بالأقسام الدراسية دون الاستفادة من التكوين المطلوب قد يؤثر سلباً على جودة التعليمات.

كما تحدث التقرير على أن عدم تنفيذ جميع مشاريع القطب البيداغوجي كان له أثر سلبي على جودة النظام التعليمي، فعلى الرغم من تخصيص المخطط لـ12 مليار درهم لتنفيذ عشرة مشاريع لم يتم استكمال التدابير المرتبط به، ويتعلق الأمر على الخصوص بالمناهج الدراسية وإرساء نظام فعال للإعلام والتوجيه ودعم التمكن من اللغات وتحسين النظام البيداغوجي. كما أن بعض المشاريع جرى توقيفها بعد الشروع في تنفيذها، بسبب غياب رؤية مندمجة للإصلاح المنشود.

ويقول قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في التقرير الذي نشر اليوم الأربعاء، أنه على الرغم من تسجيل تحسن ملموس في مؤشرات الدعم الاجتماعي والدعم المدرسي لفائدة التلاميذ المنحدرين من أسرة معوزة؛ فإن التدابير المتخذة في هذا الصدد لم تنعكس إيجاباً على النظام التعليمي قصد الارتقاء بظروف التمدرس والاحتفاظ بالتلاميذ داخل المنظومة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - مدوخ36 الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 23:10
والله لا أفهم استعجالي وأخد كل هذا الوقت 10 سنوات فياترى ما هو الغير استعجالي؟
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7
2 - ابو مروة-ج-ن الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 23:11
اين المحاكمة؟ لم نرى ابدا مسؤول عن قطاع ما تمت مساءلته و محاكمته؟ رغم شيوع الفساد و الرشوة و تهريب موارد البلاد و الاموال الى الجزر العذراء و استفراد فئة قليلة بكل مقدرات الوطن بمساعدة الدول الاستعمارية القديمة البغيضة ..الاموال تهرب الى ابناك باريس و تستثمر في شراء فنادق اللوكس بها و الشاطوات و الشقق الفاخرة و الاراضي الفلاحية و الكماليات.. منها اموال التعليم و غيره... لقد تم ترييش المغاربة ترييشا كبيرا و لم يعد لهم اي اثر بل يعيشون في ضنك و صعوبات كثيرة و كثر الكذب و النفاق و الاجرام و الانتهازية و الخوف و عدم الثقة و الغش و الفساد...الى متى هذا الوضع البئيس؟
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9
3 - Ghomari الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 23:14
هل سيحاسب المسؤولون عن إفساد الملايير من أموال الشعب؟ و تضييع أجيال من أولاد الشعب؟
طبعا لا، لأن لهم حماية قوية من داخل المخزن الكبير تحميهم من كل محاسبة. إنهم فوق القانون...
لذلك يعتبر المغاربة أن ما يقوم به السي جطو مجرد مسرحية، قد يكون هو فيها صادقا ، لكن الفساد في هذه البلاد له اسوار منيعة...
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4 - Kimo الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 23:20
رغم هذه الاختلالات و سرقت المال العام فان المسؤول عن فشل التعليم هو الاستاذ وليس الحكومات المتعاقبة هزلت
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5 - أبو الزغب المقدام الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 23:26
يبقى على المسؤولين و صناع القرار إرسال أبنائهم إلى المدارس العمومية و يتابعوا دراستهم فيها حتى يحسوا بمرارة التعليم عموما و مشاكله الحقيقية التي يتخبط فيها .
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6 - تطوان الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 23:33
وماذا عن الاعتمادات التي لم يكن يتوصل به سلك الbts بتطوان الشيء الذي ادى في النهايته الى اغلاقه ليحرم بذلك شباب الجهة من تكوين يسهل عليهم الاندماج في سوق الشغل
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7 - Nour tadlaouiج الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 23:34
اما تحسين الأوضاع المادية لاسرة التعليم و العناية بها و ارجاع كرامتها المهدوية فلا حديث عنها. واعلموا يا مسؤولون أن لا اصلاح التعليم في المغرب ما لم يتم اصلاح أحوال اسرة التعليم حتى ولو اتيتم بالبوليس ليقفوا في الأقسام و يراقبوا العاملين بها . أن الفاعل الأساسي مغيب والنظام المخزني يهتم فقط بالأمن والعسكر و خدامه و يريد من متعاقد يرمى به في المنفى وحيدا الأجرة 4000 درهم أن يرقى بالتعليم. فاحلموا واهدروا الأموال فلن تحصدوا إلا الفشل و خذوا العبرة من مؤسس سنغافورة الذي قال: وصلت إلى السلطة و اسرة التعليم طبقة بائسة فرفعتها إلى أعلى الطبقات و حدثت المعجزة اما النظام المخزني فيعيش فقط على هاجس الامن والمقاربة البوليسية و يغدق على أعوانه ليمدوه بتقارير لا تسمن ولا تغني من جوع و خير مثال تقارير جطو و قضاته الذين لا يفقهون في التعليم شيءا.
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8 - البيضاوي الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 23:34
المجلس الأعلى للحسابات فتح جميع الملفات في المغرب ــ لا فلوس رجعات لا بنادم مشى للحبس ــ الجديد هو أن أي مواطن ــ اكتب شي حاجة على شي واحد بلا موافقة اديالو يمشي للحبس ــ واحد باغي يفضح شي شفار خصو يمشي عندو إيقول ليه وافق لي راني غادي نكتب عليك ــ
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9 - moha raiss الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 23:39
يجب اعادة الاعتبار للاستاد اولا ويصبح له الحق في تقرير نجاح التلميد او رسوبه كما كان الامر في السابق ومعاقبة كل من حاد عن الرسالة السامية التي يجب ان يحملها المدرس .
- فهل سبق للوزارة ان قامت باحصاء المدرسين الدين لم يسلموا اي شهادة طبية طول حياته المهنية ؟؟؟ وتحفيزهم ماديا بمبلغ محترم .
- هل قامت الوزارة بمعاقبة المدرس الدي يغش ويدلي بالشواهد كلما اراد ان يقضي غرض عشرات الشواهد سنويا من دون معاقبة او اقتطاع .
- في النهاية تتساوى الفرص بين الاتنين في الترقية . هدا ظلم في حق من له ضمير مهني صادق .
- هل فكرت الوزارة والدولة ان تحفز المدرس في البادية ماديا وتوفر له الشروط اللازمة لانه يعاني بسبب عدم الشفافية في الانتقالات (باك صاحبي ) يدخل الى المدينة و( باك مانعرفو ) يبقى في البادية . جميع المدارس الابتداءية داخل المجال الحضاري يتواجد فيها العنصر النسوي نتيجة التدخل .
- ثم كيف سيكون الاصلاح من دون زيادة في الاجر لمدة 7 سنوات في عهد حكومة الذل كما يجب الافراج عن الترقية لخارج السلم للاعدادي والابتداءي لفءة تحس بالغبن والظلم . فكيف ستؤدي واجبها بالشكل المطلوب ؟؟؟ اما الحجر والخشب إإإ
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10 - منال ميدلت الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 23:40
والله حرام عليكم .واش لهاد درجة تضحك على الناس.ناس مشفرين الملايير ومعروفين ونتوما كل عام .التعليم يحتضر .،بالفعل سيحتضر ..دمرتم التعليم ودمرتم المعلم .مبقى حد يحترم حد ..المجتمع حاقد على المعلم لي هو في نظره شابع عطل وشابع فلوس.وتلميذ ضحية معلم ومدرسة
راكم خربتم الاجيال بنظام مخرب .ومقررات تحتاج اعادة في منهجيتها.،الحشيش .المخدرات شباب بدون اخلاق اسر لا تراقب اعلام يخرب .،الى اين نسير برجال ونساء الغد
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