وكالات أسفار تحذر الحجاج من النصب والاحتيال

إبراهيم مغراوي

نظمت الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار بجهة مراكش-آسفي، اليوم الاثنين، بمناسبة حلول موسم الحج لسنة 1440هـ/2019م، ندوة صحافية لشرح العروض المختلفة، وبرنامجها للحملة التحسيسية ضد الشركات الوهمية وغير القانونية وسماسرتها.

وتحت شعار "معا نعمل من أجل حج أكثر أمانًا" تناول المتدخلون في هذه الندوة البرامج التفصيلية لتسجيل الحجاج المؤهلين لفريضة الحج، والأثمنة الخاصة بكل فئة مقترحة، حيث يبدأ ثمن الصنف الأول من 150 ألف درهم، والثاني من 57 ألف درهم، والثالث من 53 ألف درهم. وأوضح المتدخلون أن هذه المبالغ مشروطة بعدد الأيام ومسافة القرب أو البعد عن الحرم المكي (بين 600 و1000 متر).

وأشار المتدخلون بالندوة الصحافية إلى أن الـ25 وكالة المعترف بها من طرف وزارة السياحة ستبدأ التسجيل من يوم الاثنين 18 فبراير الحالي إلى فاتح مارس المقبل. وطالبوا الراغبين في الحج بزيارة مقر المندوبية الجهوية للسياحة للتأكد من مدى قانونية الوكالة التي يقصدونها، حتى لا يتعرضوا للنصب والاحتيال من طرف شركات غير قانونية وسماسرة وهميين.

يذكر أن بعض الحجاج المغاربة يتعرضون في كل مناسبة لأداء مناسك للحج لعمليات النصب والاحتيال، التي يقوم بها وسطاء وشركات غير مرخص لها.