24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4008:0613:4616:4919:1820:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. الكوكب المراكشي يَستغني رسميا عن المدرب العامري (5.00)

  2. أضرار تلوث الهواء (5.00)

  3. اليماني يربط ضبط أسعار المحروقات بالتكامل بين التكرير والاستيراد (5.00)

  4. قضاة وأمنيون يقاربون السلامة الطرقية بسطات (5.00)

  5. معرض الكتاب يستعيد ذكرى "فقيد الثقافة الأمازيغية" محمد المنوّر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | وكالات أسفار تحذر الحجاج من النصب والاحتيال

وكالات أسفار تحذر الحجاج من النصب والاحتيال

وكالات أسفار تحذر الحجاج من النصب والاحتيال
إبراهيم مغراوي
الاثنين 18 فبراير 2019 - 23:20

نظمت الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار بجهة مراكش-آسفي، اليوم الاثنين، بمناسبة حلول موسم الحج لسنة 1440هـ/2019م، ندوة صحافية لشرح العروض المختلفة، وبرنامجها للحملة التحسيسية ضد الشركات الوهمية وغير القانونية وسماسرتها.

وتحت شعار "معا نعمل من أجل حج أكثر أمانًا" تناول المتدخلون في هذه الندوة البرامج التفصيلية لتسجيل الحجاج المؤهلين لفريضة الحج، والأثمنة الخاصة بكل فئة مقترحة، حيث يبدأ ثمن الصنف الأول من 150 ألف درهم، والثاني من 57 ألف درهم، والثالث من 53 ألف درهم. وأوضح المتدخلون أن هذه المبالغ مشروطة بعدد الأيام ومسافة القرب أو البعد عن الحرم المكي (بين 600 و1000 متر).

وأشار المتدخلون بالندوة الصحافية إلى أن الـ25 وكالة المعترف بها من طرف وزارة السياحة ستبدأ التسجيل من يوم الاثنين 18 فبراير الحالي إلى فاتح مارس المقبل. وطالبوا الراغبين في الحج بزيارة مقر المندوبية الجهوية للسياحة للتأكد من مدى قانونية الوكالة التي يقصدونها، حتى لا يتعرضوا للنصب والاحتيال من طرف شركات غير قانونية وسماسرة وهميين.

يذكر أن بعض الحجاج المغاربة يتعرضون في كل مناسبة لأداء مناسك للحج لعمليات النصب والاحتيال، التي يقوم بها وسطاء وشركات غير مرخص لها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.