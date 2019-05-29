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الرئيسية | مجتمع | أمزازي يتهم طلبة الطب بعرقلة الدراسة لأسباب "غير بيداغوجية"

أمزازي يتهم طلبة الطب بعرقلة الدراسة لأسباب "غير بيداغوجية"

أمزازي يتهم طلبة الطب بعرقلة الدراسة لأسباب "غير بيداغوجية"
هسبريس - محمد الراجي (صور: منير محيمدات)
الأربعاء 29 ماي 2019 - 22:35

حمّل سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، منسقي التنسيقية الوطنية لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مسؤولية مقاطعة الطلبة للدراسة وللتداريب والامتحانات، متهما إياهم بعدم نقل مضامين الاتفاقات التي تُبرم بينهم من جهة، وبين وزارته ووزارة الصحة من جهة ثانية، إلى الطلبة "بأمانة".

أمزازي قال في ندوة صحافية مشتركة بينه وبين وزير الصحة، مساء الأربعاء بالرباط، إن الطلبة الأطباء كانوا سيضعون حدا لمقاطعة الدراسة والتداريب، "لو كانت لهم نية في أن تمر السنة الدراسية بشكل عاد"، على أن يستمر الحوار بين الطرفين بخصوص النقط الخلافية العالقة التي يضعها الطلبة كشرط لاستئناف الدراسة بعد إضرابهم عنها منذ 25 مارس الماضي.

وذهب أمزازي إلى القول إن سبب استمرار طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في مقاطعة الدراسة والتداريب يرجع إلى "غياب مخاطَب جدي"، موضحا بالقول: "في اجتماع الحوار الأخير المنعقد شهر أبريل، وقّعنا اتفاقا مشتركا، وظللنا ننتظر أسبوعا كاملا إلى حين مناقشة الطلبة لمضامينه التي وافق عليها ممثلوهم، لكن الذي حصل هو أن التصويت الذي أجراه الطلبة كان حول مسألة مقاطعة الدراسة، ولم يناقشوا النقط التي اتفقنا عليها".

وبالرغم من أن الوزير الوصي على قطاع التعليم العالي قال إن هناك "أزمة مخاطَب"، إلا أنه أكد أن وزارته ووزارة الصحة مستعدتان للحوار مع الطلبة المقاطعين للدراسة، قائلا: "اليوم توصلت برسالة من ممثلي الطلبة يطلبون فيها الحوار، وأنا مستعد لأتحاور معهم في أي وقت"، قبل أن يستدرك: "ولكن من يضمن لنا أنهم يرغبون في حل. هم يريدون إطالة الأزمة لظروف أخرى لا علاقة لها بالجانب البيداغوجي".

ودافع أمزازي عن العرض الذي قدمته وزارته ووزارة الصحة إلى طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، موضحا أنهما استجابتا لمعظم المطالب التي تضمنها الملف المطلبي، فيما بقي مطلبان عالقان يتعلقان بحصر التباري في مباريات الإقامة على طلبة الكليات العمومية وعدم فسح المجال للمشاركة فيها أمام طلبة كليات الطب الخاصة، وإلغاء السنة السادسة بالنسبة لأطباء الأسنان.

بخصوص المطلب الأول، قال أمزازي إن هناك تصوّرا جديدا يتمثل في تقليص أهمية نقطة تسمى "les épreuves de titre" ضمن المباراة، حيث ستُحتسب فقط في الترتيب، لكنه استدرك بأنه لا يمن حرمان أي طبيب من المشاركة فيها إذا كانت تتوفر فيه الكفاءة ويستجيب للمعايير المطلوبة، ولا يمكن استثناء أي مغربي منها، "لأن هذا حق دستوري، سواء للأطباء المكوّنين في القطاع العام أو القطاع الخاص، أو في الخارج".

وفيما يتعلق بمطلب إلغاء السنة السادسة بالنسبة لطلبة كليات طب الأسنان، استبعد أمزازي الاستجابة لهذا المطلب، وقال موضحا إن "جميع التجارب الدولية الناجحة تعتمد المنهج نفسه الذي نعمل به نحن، لأن الدراسة ستّ سنوات تمكّن الطلبة من اكتساب كفاءات مهارات مهنية، وتتيح لهم فرصة لتدبير العيادات الخاصة، بينما في النموذج القديم الذي كان يعتمد خمس سنوات، كان يصعب على الطلبة بعد سنة من التخرج، أن يجدوا ميدانا للتدريب لاكتساب هذه المهارات".

ودافع أمزازي عن تثبيت السنة الدراسية السادسة بالنسبة لطلبة كليات طب الأسنان، حيث تُخصص ستة شهور منها للتداريب داخل المراكز الاستشفائية لطب الأسنان، والأشهر الستة الأخرى للتداريب في العيادات الخاصة، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع اتفاقية بين كليات طب الأسنان وبين مكتب طب الأسنان، لكي يتم تيسير ولوج الطلبة إلى هذه العيادات لاكتساب المهارات والكفايات اللازمة.

وكان أمزازي قد وصف في إحدى جلسات الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قبل أسبوعين، النقطتين المتعلقتين بمباراة الإقامة والسنة الدراسية السادسة، المضمّنتين ضمن الملف المطلبي لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بـ"المطالب غير المشروعة"، لكنه حرص خلال الندوة الصحافية التي عقدها اليوم على اعتبار النقطتين سالفتي الذكر بـ"غير آنيتين"، معبرا عن استعداده لمناقشتهما.

وجوابا على سؤال في هذا السياق لهسبريس، قال أمزازي إن المقصود من كلامه هو أنه لا يمكن حرمان الأطباء المغاربة، سواء المكوَّنين في القطاع الخاص أو العام أو المكوَّنين في الخارج، من اجتياز مباراة الإقامة، مضيفا: "هذا حق دستوري، ومن حق هؤلاء الأطباء أن يتقدموا لاجتياز هذه المباراة، ولكن سننظر في هيكلة المباراة وكيف تتم، إذا كان هناك أي عنصر يدل على أن هناك غيابا لتكافؤ الفرص، فنحن مستعدون لتقليص تأثيره".

وبخصوص الامتحانات، التي كان مقررا أن تجرى شهر ماي الجاري، أعلن الوزير الوصي على قطاع التعليم العالي أنها ستؤجّل إلى يوم 10 يونيو القادم، مشددا على أن الموسم الدراسي الجاري لن ينتهي بسنة بيضاء، "لأن هناك طلبة مواظبين على الدراسة، منهم طلبة أجانب وطلبة عسكريون، ونحن من مسؤوليتنا برمجة الامتحانات، وهذا قرار سياسي للحكومة"، مضيفا أن "السنة البيضاء غير مطروحة إطلاقا".

وجوابا على سؤال حول ما إذا كانت الفترة المتبقية للموعد المحدد للامتحانات ستسعف الطلبة على التحضير، في حال وضعوا حدا لمقاطعة الدراسة، قال أمزازي: "سنمكن الطلبة من الدروس الاستدراكية، وسنعمل على توسيع المدة الفاصلة بين كل مادة (Declage)"، مضيفا: "أنا لم أهدد عندما قلت مَن لم يجتز الامتحانات عليه أن يتحمل مسؤوليته، بل دعوتهم إلى اجتياز الامتحانات، لأن مَن لم يجتزْها سيكرّر السنة، وإذا تكرر الأمر مرات فعليه أن يغادر المؤسسة، هذا اختياره".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - محمد الأربعاء 29 ماي 2019 - 22:43
عليك يا وزير بالاستقالة كما يفعل الوزراء الديموقراطيون في الغرب نتوما كتشدوها أو تعظو فيها لا قيمة لكم
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35
2 - علال 18 الأربعاء 29 ماي 2019 - 22:49
وماذا عن الأساتذة المتعاقدين يا سيدي الوزير.؟؟؟؟؟
لقد برهنتم عن فشلكم أكثر من مرة ، حكومة الشعارات . ..
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31
3 - محمد الأربعاء 29 ماي 2019 - 22:53
أسي أمزازي إنك ليس في المستوى ان تكون وزيرا ،وزارتكم لها كثير من المشاكل وانتم سببها اذن جمع قشك وسير بحالك الله يرحم والديك
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38
4 - الحاج الأربعاء 29 ماي 2019 - 22:54
نتمنى غضبة ملكية نريح المغاربة من هذين الوزيرين الذين يقامران بمستقبل الاجيال في هذا البلد. نظرية المؤامرة هي اسهل مشجب تعلق عايه هذه الحكَومة فشلها
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23
5 - الملاحظ الأربعاء 29 ماي 2019 - 22:56
غريبة هي مباريات السيد وزير التربية الوطنية،يزيغ عن الموضوع و ينثر اتهاماته المضربين بلا حجة و لا برهان!!!!! نفس الاسلوب نهجه مع الاساتذة المتعاقدين حين اتهمهم بخدمة ٱجندة سياسية و انتماء بعض المنسقين للتيارات و ٱحزاب تثير زوابع سياسية للضغط على الحكومة لاحراجها فقط وليس دفاعا عن الاساتذة. لا ندري ماهي خلفيات السيد الوزير. إن كانت له حساسية ما ، فليفرغها بعيدا عن تدبير شؤون المواطن. بهذه التصريحات اليوم يؤكد السيد الوزير ٱنه يضمر شيءا ما اتجاه مطالب المواطنين المغاربة. إنها حساسية مفرطة!!!!!!
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22
6 - اب لطالب بكلية الطب الأربعاء 29 ماي 2019 - 23:01
انا اب لاحد طلبة كلية الطب وبقدر ما كنت اتخوف سابقا من شبح السنة البيضاء بقدر ما ادعو طلبة الطب اليوم الى التشبت بمطالبهم والاستماتة في الدفاع عنها مهما كلفهم الامر وما ضاع حق وراءه طالب.
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18
7 - omar الأربعاء 29 ماي 2019 - 23:01
1. مضامين الاتفاق نقلت بكل شفافية إلى الطلبة و تم التصويت بشكل جد ديمقراطي مع نسبة رفض للاتفاق الملغوم بلغت 91% على المستوى الوطني
2. الحوار لن يستمر إلا لو استمر الطلبة بالضغط عليكم (و لكم في الأساتذة خير مثال)
3. أهم النقاط التي قاطعنا من أجلها الدراسة هي النقاط التي تصفها بالعالقة
4. محضر الاتفاق ملغوم و مليء بالأفخاخ و الثغور القانونية و لا يمكن الموافقة عليه
5. ''غير آنيتين"، متى سيحل هذا ''الآن'' الذي ستناقش فيه؟ تحبون التسويف في كل شيء
6. كل الطلبة المغاربة يقاطعون الدروس بنسبة 100% و مستعدون لمقاطعة الامتحانات بنفس النسبة. جعل كل الطلبة يكررون ليس أكثر من مسمى آخر للسنة البيضاء
7. النقطة التي وصلتم إليها الآن تسمى ''لعب الدراري الصغار''. تعرفون أن مطالبنا مشروعة و تعرفون أنكم عاجلا أم آجلا ستوافقون عليها لكنكم تصرون على إهدار وقتنا ووقتكم.
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8
8 - واحد الأربعاء 29 ماي 2019 - 23:02
دابا نتا السي أمزازي ساويتي الطالب ولد الدرويش اللي دخل يقرا الطب من بعد ما نجح واستطع يتغلب على كل العراقيل اللي موضوعة فوجه التلميذ المغربي باش ما ينجحش من:

0: ضعف التوجيه ان لم نقل منعدم
1: ضعف المناهج اللي كيدفع الآباء لدروس خصوصية
2: عائق سقف المعدل اللي فوق 14
3: عائق البعد الجغرافي ونقص السكن الجامعي
4: مصاريف المتب والبوليكوبات والمطابع اللي كيفرها طالب الطب اليوم للدولة وليس العكس

بواحد مخلص عليه باه ومو الملاين باش ياخدو ليه دبلوم فالطب Pay to win، من جامعة خاصة شرطها الوحيد للولوج هو يكون عندك العاقة ...

بواحد آخر جايب الدبلوم من اوكرانيا وتشيكوسلوفاكيا من جامعة جوجل وما متأكدش من سميتها

وتداحسهم معاه فالتداريب اللي قليلة، وفمباريات الوضيفة العمومية النادرة ندرة انجاب البغل ...

شتي نتا ... كتكيف لمليــــــــــــح ....
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7
9 - لهيب الأربعاء 29 ماي 2019 - 23:02
للسيد الوزير امزازي أقول ؛الحوار هو تفاعل وليونة وتنازل وانصات للأخر وأيضا احترام الرأي الآخر وصدق في التعامل ووضوح في الرؤية ... هل هو يلمس أن هذه القيم تتوفر فيه ؟ ما أظن والدليل أن اجتماعاته كلها فاشلة وأيضا حيثما حل وارتحل تتبعه الاحتجاجات والاضرابات حيث يعتبر الوزير رقم 1في هذا المجال . لم يستطع حل ولو مشكل واحد من المشاكل الكثيرة التي يعرفها القطاع . انظر الى التعليم يئن من كثرة المشاكل . أنظر الى المتعاقدين لم تحلبعد مشاكلهم . انظر الى طلبة كليات الطب والصيدلة ...والسيد الوزير فرح بانجازاته مبتهج في كل خرجاته . خلاصة : الله ينبهنا لأخطائنا .وأختم بقولة عمر بن عبد العزيز لأحد ولاته اذ نبهه قائلا : يافلان ، كثر شاكوك وقل شاكروك فاعدل أو اعتزل .
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4
10 - حسن من الري________ش الأربعاء 29 ماي 2019 - 23:12
تسببت في قتل مواطن بريء ;بسبب تعنتك ,وتسييرك الفاشل الخاوي.........!كان بالاحرى بك يا وزير ان تقدم استقالتك ,ولو كان فعلا الشعب المغربي فايق لكانوا اقالوا الحكومة باكملها ,ولكن الله غالب المغرب مغربكم ,افعلوا وقولوا ما شئتم.
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5
11 - مينوشة الأربعاء 29 ماي 2019 - 23:16
وسدي الوزير حتى كلب متيهرب من دار العرس كما يقول المثال المغربي هل تضحكون على دقون الناس هل الطالب لن يفرح بنفسه ان يصبح طبيبا اليوم قبل الغد ليفرح ببنفسه واهله كذلك. انت وسي الدكالي ضربتم الطلبة واوليائهم لركابهم باش عمرهم ميقدروا ينضوا. ردوا المظالم لاهلها هداكم الله قبل ان تسالوا عليها اليوم عمل ولا حساب لكن غدا حساب ولاعمل.
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12 - Ikram الأربعاء 29 ماي 2019 - 23:18
حكومة فاشلة غير قادرة على ايجاد الحلول شهرين من المقاطعة و سيادتكم عاد طفات عليه الشمعة تا قربوا الامتحانات باش تبدا سياسة الوعيد و التهديد .. مطالب مشروعة او غير مشروعة عليكم الاستجابة لمطالب الاغلبية ! راكم تاتحدثوا مع طلبة واعيين و مثقفين ما غاضحكوش عليهم بزوج كليمات يا حكومة العاار و الذل ..
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13 - بوشتة ايت عراب الأربعاء 29 ماي 2019 - 23:18
وزارة التعليم: غير ديرو لامتحانات فقط لا يهم واش قريتو او اش قريتو...لا يهم...في الابتدائي في الثانوي في الجامعي: واااا غير ديرو لامتحانات...واخا ما قراو والو...مسرح بئيس و عبث و تبذير للاموال...ثم علاش زربانين؟ لم نحن متسرعين واش شي يجري على شي؟ اذن نحن في بلاد غير طبيعية و غير عادية تماما...بلد غير طبيعي...و السبب غياب الديموقراطية الحقة...اين التكوين؟ التعليم المغربي فارغ خاوي و لا يوجد سوى الحيطان و الاسوار و كواغيض ديبلومات لا تساوي شيئا ة لا تعكس اي تكوين او مهنة او تعليم مطلقا و ترى الواحد دكتور في الادب و لا يعرف من الادب الا ما يعرفه الجمل من سكينجبير كما يقال الخ الخ
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4
14 - hh kk الأربعاء 29 ماي 2019 - 23:22
الشىء المحير عند هؤولاء الطلبة هو ماذا يريدون هل استقالة امزازي والدكالي ام حل مشاكلهم يبدو انه ليست لهم اي مشكلة تدعو الى مقاطعة الامتحانات والمقامرة بسنة من عمرهم ويبدو ان الامر يتعلق برجعية سباسوية محظة وواضح في مطالبهم الغيىر المشروعة بالمطالبة من اقصاء الطلبة الذين يتابعون دراستهم سواء في كليات الطب الخاص او الخارج خصوصا الممنوحين في تونس والسينيغال والاردن او دول اخرى من حقهم الدستوري في المشاركة في مبارايات الاقامة والداخلبة من انتم كي تجعلون كل شيء لصالحكم هل المغرب وجد لكم لا لغيركم
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15 - مول الشكارة الأربعاء 29 ماي 2019 - 23:25
المشكل اكبر من وزير التعليم ووزير الصحة وليس الحل بيدهما هناك لوبيات تسيطر على كليات الطب الخاص وهي التي تفرض وتملي شروطها وقررتها وستفرض قوانينها آجلا أم عاجلا عليكم. لكم الله ياطلبة الطب العمومي.
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2
16 - citoyenresponsable الأربعاء 29 ماي 2019 - 23:26
Messieurs les ministres auraient dû au moins souligner le courage et la maturité de ces étudiants et leur sens des responsabilités. C'est la première fois dans l'histoire récente de ce pays que des étudiants manifestent pour une formation de qualité et des conditions dignes de travail. Et ils le font avec beaucoup de civisme et de démocratie (vote secret). Au lieu de cela, les deux ministres essaient de dénigrer leurs représentants, et les accusent d'être manipulés par de sombres manipulateurs pour des raisons politiciennes. L'accusation est grave et risquée et ne fait qu'envenimer les relations déjà très tendues avec les étudiants. Les étudiants n'ont montré aucune tendance à déplacer le débat sur un plan politique. Messieurs les ministres devraient regarder les problèmes en face: ces étudiants défendent leurs facultés contre une privatisation qui ne dit pas son nom, leurs peurs sont légitimes au regard de l'évolution qu'a connu le Maroc dans le secteur de l'enseignement.
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0
17 - إبراهيم الأربعاء 29 ماي 2019 - 23:35
هاد الوزير فاسل بكل لمقاييس. ناجح في شئ واحد تحميل المسؤولية للآخرين واش ناس مند الإستقلال و هما ساكتين ملي ولو كايطالبوا بحقوقهم بشكل ديمقراطي و سلمي ماعجبكش الحال إلى أنت مكنتيش قادر توصل لتوافق مع هاد ناس إنسحب لأننا فهاد البلد مامحتاجينش لوزراء روتينين مثلك مثل رئيس حكومتك المتئسلم بغينا وزراء خلاقين و عندهم روح الإبداع و الثورة على المعتاد و مسؤولين يخليونا نحيوا فعلا أن الأمور تتغير
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18 - مغربي الأربعاء 29 ماي 2019 - 23:39
الجامعات الخاصة معترف بها من شأنها تحسين مستوى الاطباء أباء طلابها من الطبقة الوسطى الغنياء الحقيقيون يدهبون إلى الخارج طلابها حصلوا على البكلوريا على أكثر من من 15/20ودخلوا الكليات الخاصة بالمباراة والان تريدون التضحية بهم لان العلبة للمضربين من يريد القضاء على تجربة الطب الخاص يرفضون المنافسة هل من ضروري خروج طلاب الطب الخاص إلى الشارع الدفاع عن حقهم الدستوري لا لظلم هذه الفءة وإلا يجب اقفال هذه الجامعات
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19 - Doctorant non fonctionnaire الأربعاء 29 ماي 2019 - 23:44
لأن هذا حق دستوري، سواء للأطباء المكوّنين في القطاع العام أو القطاع الخاص، أو في الخارج".وماذا عن فتح مباراة توظيف اساتذة التعليم العالي في وجه الدكاترة الموظفين فقط وإقصاء الدكاترة غير الموظفين? حشوما ولله
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20 - Decu الأربعاء 29 ماي 2019 - 23:50
Quelle stupidite.vous vous moquez de qui en disant que les representants n'ont pas transmis le soit disant accord.avec les resaux sociaux rien ne peut etre cache.mais monsieur"le ministre" c'est votre gestion qui est deffaillante ,."
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