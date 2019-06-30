عيون أجنبية ترصد الأعطاب المعيقة لأداء منظومة الصحة في المملكة

هسبريس من الرباط (كاريكاتير: مبارك بوعلي)

قال تقرير دولي حديث إن القطاع الصحي في المغرب يعاني من مشاكل عدة؛ تتمثل في تدني الأجور واحتجاجات العاملين واستشراء الفساد والرشوة.

وجاء في التقرير الذي نشرته مؤسسة "فيتش للحلول" أن المرضى والأطباء يعبرون، على حد سواء ودائماً، عن عدم رضاهم تجاه أوضاع النظام الصحي، خاصة ما يتعلق بجودة الرعاية الاجتماعية والفساد المستشري على نطاق واسع وظروف العمل السيئة.

وأشارت الوثيقة نفسها إلى أن هذا الوضع "يُنتج إضرابات مستمرة واستقالات عديدة في المجال الصحي، احتجاجاً على تدني الأجور وعدم مبالاة الوزارة الوصية لمعالجة القضايا التي تواجه النظام الصحي".

كما أورد التقرير أن "ثمة عدم يقين بخصوص الأدوية في البلاد، بحيث إن عدداً المصحات الخاصة تفرض رسوماً أعلى على المرضى مستفيدة من عدم وجود رقابة كافية عليها".

في المقابل، تفيد معطيات التقرير بأن السوق تقدم فرصاً كبيرة لمُصنعي الأدوية في المملكة، بحيث يقدر أن يصل سوق الأدوية في البلد إلى ما قيمته 33.76 مليار درهم سنة بحلول سنة 2028، مقابل 16.53 مليار درهم حالياً.

وقالت المؤسسة، التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني الدولية، إن سوق الأدوية في المغرب سيحق معدل نمو سنوي قدره 7.7 في المائة على مدى العشر سنوات المقبلة، نتيجة العلاقات القوية للمغرب مع الدول الأوروبية ووضعه الجيوسياسي الإستراتيجي.

وقال التقرير إن "هذه التوقعات تتماشى مع تخطيط الحكومة لبلوغ التغطية الشاملة في المستقبل لتضم السكان الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى خدمات طبية جيدة، خصوصاً القاطنين في المناطق القروية".

لكن التقرير أشار إلى أن هناك تحديات طويلة الأمد يُمكن أن تحد من تقدم وجاذبية سوق الأدوية في المغرب، بحيث لا يزال هناك جزء كبير من السكان بدون تغطية صحية، يقدرون بقرابة 8.5 ملايين شخص حسب بيانات البنك الدولي لسنة 2017، أما أرقام الحكومة فتفيد بأن 60 في المائة من الساكنة فقط هي المشمولة بالتغطية الصحية حسب إحصائيات ماي 2019.

واعتبرت فيتش أن تنفيذ الحكومة المغربية لسياسة وطنية منذ سنة 2012 بهدف تخفيض أسعار الأدوية، خصوصاً الخاصة بالأمراض المزمنة، سيؤثر سلباً على جاذبية سوق البلاد لصانعي الأدوية الدوليين، في المقابل سيكون الأمر مناسبة لمنتجي الأدوية الجنيسة التي تدعمها الحكومة.