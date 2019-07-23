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قريبا .. الحكومة المغربية تمنح الآباء الجدد شهراً كاملاً من العطلة

قريبا .. الحكومة المغربية تمنح الآباء الجدد شهراً كاملاً من العطلة
هسبريس - يوسف لخضر
الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 09:00

تتجه حكومة سعد الدين العثماني إلى اعتماد مشروع قانون يسعى إلى مراجعة جميع الرخص الإدارية، لإتاحة إجازة أبوية تمتد إلى شهر كامل.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فقد أعدت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية مشروعاً أصبح جاهزاً سيُعرض قريباً على المجلس الحكومي.

ويستند المشروع على المسؤولية المشتركة بين الزوجين لإعطاء الرجل عطلة تمتد إلى شهر كامل، ضمنه 11 يوماً مؤدى عنه.

وقد سبق لعدد من البرلمانيين أن اقترحوا تعديلاً في هذا الصدد، ونادوا بالرفع من إجازة الأبوة من 3 أيام التي يمنحها قانون الشغل حالياً إلى 30 يوماً، لتمكين الآباء من المكوث قرب مواليدهم في الأسابيع الأولى.

التعديل المقترح كان قد تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين نهاية العام الماضي، ويسعى إلى تغيير وتتميم مقتضيات المادتين 269 و270 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، بالتنصيص على أن "يستفيد كل أجير بمناسبة كل ولادة من إجازة مدتها 30 يوماً؛ منها 15 يوماً إجبارياً مدفوع الأجر، و15 يوماً اختيارياً بدون أجر".

كما نص المقترح على أن يؤدى هذا التعويض للأجير من طرف مشغله عند حلول موعد أداء الأجر الذي يلي مباشرة إدلاء الأجير بوثيقة الولادة المسلمة من طرف ضابط الحالة المدنية، ويسترجع المشغل التعويض المذكور من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حدود السقف الخاص بمبلغ الاشتراكات الشهرية المدفوعة إلى هذا الصندوق.

ودعم الفريق مقترحه بكون "نظرة المجتمع إلى العملية التربوية تبدلت داخل الأسرة خلال العقود الأخيرة في دول كثيرة من العالم"، مبرزاً أنها "رسمت ملامح جديدة لصورة الوالد في علاقته مع أفراد أسرته؛ وهو ما أثمر بعض الحقوق التي نالها الأب تدريجياً، ومنها الاعتراف بحقه في إجازة الأبوة التي اعتمدها المغرب كذلك بمنح الأجير 3 أيام مدفوعة الأجر".

وسجل الفريق في هذا السياق أن المقترح يهدف إلى دعم العدالة والمساواة في تطبيق القوانين والحرص على التوازن بين الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة، منبهاً إلى ما تتحمله الزوجة قبل الولادة وبعدها من أعباء كثيرة تفوق طاقتها نتيجة لغياب أو انشغال الأب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - عادل الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 09:06
أتمنى إخراج القانون لحيز الوجود قبل متم السنة لأني في انتظار مولود جديد نهاية العام...
ههه
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17
2 - Ahmed الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 09:07
مردودية الموظف المغربي هي أصلا هزيلة غير عطيوه العام كامل يجلس حسن ليه وليكم.
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7
3 - Mohamed الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 09:11
حتى ولدنا وسالينا عاد جايين تسولوا فينا....
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13
4 - weld cha3b الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 09:12
ان شاء الله ما نتيق، تا يصادق عليها
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1
5 - رشيد الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 09:16
السلام عليكم
المرجو التعجيل في هذا المقترح الهام وشكرا
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-1
6 - الملاحظ الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 09:17
ههههههه du n’importe quoi ة واش الراجل غادي يكلس معاها يستقبل لعيالات اللي جيو يباركو ’ يبدو ان حكومة المغرب لا تعرف شعبها ’ راه اللي ولدات تتكلس معاها امها و عدوستها اربعين يوما ديال النفاس ’ اظن لن اسبوع واحد كافي جدا ’ ليقوم الرجل بمرافقة زوجته اثناء الوضع و خاصة اذ لم يكن وضعا طبيعيا في المستشفى ’ راه اللي كتولد بالسيزريان ما كتفوتش بين اسبوع و عشرة ايام في المستشفى’ شوف التفكير كيف داير ملي تولد المراة خاص الرجل يكون جيبو عامر باش يلكى كثرة السوائر من ادوية وووو ’ هوما باغين ينقصوا ليه من الماندة ’ الحكومة باغا تقزب الموظف باي طريقة ’ ها عطلة النفاس ها تغطية صحة الوالدين ’ الله يهدي الحكومة على استقرار المغرب
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4
7 - المتجول الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 09:18
لقينا لي اعوض الامهات عاد نلقاو لي اعوض الاباًء
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4
8 - yass الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 09:18
الاباء بغاو مستشفايات صالحة للولادة و تغطية صحية نقية وبيئة انسانية فين توضع الحامل الجنين ديالها كل هذه حقوق حقوووووق وليست الدولة تمنه علينا
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13
9 - مغربي الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 09:21
خطوة حميدة فالابناء بحاجة للابوين معا
و من جهة اخرى فهي تساعد في المساواة بين الرجل و المرأة.

خطوة خطوة نزيدو للقدام
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-1
10 - محمد المانيا الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 09:21
تجربة جديدة لجدب الأصوات في الانتخابات القادمة. لأنهم يعلمون جيدا ان نهايتهم اقتربت.
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2
11 - المزابي الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 09:29
و من الاستهتار بعقول المغاربة ما قتل.
بدل العمل على حل المصائب الحقيقية للمغاربة كالعدالة، التشغيل، التعليم، الصحة، يضيعون أوقاتهم في أمور جانبية و تافهة
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3
12 - ولد حميدو الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 09:31
العاطل و طالب معاشو و المتسول هم الدين ينجبون كثيرا اما الموظف فسيستفيد مرة واحدة او اثنين في حياته و لكن هده المبادرة ستشجع البعض على الانجاب و لكن بعدها غادي يتكسل مع المصاريف ديال الدراري
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5
13 - الفهايمي الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 09:32
سأطلب من زوجاتي الأربع أن يلدن بشكل دوري على مدار السنة وهكذا سأحصل كل سنة على 12 شهرا من العطلة مؤداة وبالتالي سيكون لي أنا أيضا تقاعد مربح
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0
14 - وعزيز الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 09:36
من الأفضل لو جعلتم العطلة الابوية مدة سنة كاملة لمن أراد المكوت مع مولوده...

العمل هو آخر ما يأتي على البال....

العمل اخر هم....

لي بغا اربح العام طويل....


" اش كيدار كاع" في العمل... ؟

انتظار الساعة.. للخروج إلى المقاهي....

اذا قنن العبث....


فلا نستغرب شركات اجنبية تجمع ازبالنا....


كأننا لا نعرف الا رمي الازبال... و فقط.!!!




و العطل.....
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1
15 - mehdi الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 09:36
ثلاثين يوما يمكث فيها الاب قرب المولود الجديد!! والله العطيم هذه المخلوقات الادمية اللي في الحكومة كل مرة تطلع علينا بأخبار تنم عن معاناة هذه الشرذمة لإيجاد حلول لمشاكل المواطن المغربي المقهور[email protected]@ الاب لا يريد إجازة او عطلة طويلة الامد إنما يريد مرتبا مضاعف الاجر في ذلك الشهر لان المصاريف طلعات لىىسقف وسيكون لكم شاكرا. شهر زعما سير وجد الرضاعة لولدك المراة مامسالياش ولا موحال تخرج حية في سبيطارات البلاد. فرشخخخخخخخخ
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2
16 - Aadil الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 09:39
واش هاذ الشي غادي يكون بأثر رجعي أم لا؟؟،؟؟
حتى بستفيد اليابقون واللاحقون من هذه العطلة
تطبيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص
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0
17 - متعجبة الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 09:40
هههههههه زعما ضحكتوني في هاذ الصباح وخا والله ما كان فيا ما نضحك كون عطيتوه زرورة محترمة تساوي قيمة مرتب شهر واحد يتعاون بها على الوقت سيكون شاكرا ويمشي كينقز يخدم وفرحاااان
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6
18 - خالد المغرب الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 09:41
ان القانون يعطي 10 ايام في السنة لرخص الاستتنائية. وكل مناسبة كموت الاصول او فروع او غيرها تنقص من المدة عشر ايام. وان انتهت عشرة أيام لا تاخد شيءا. عن اي شهر تتكلمون. المغرب يعيش حالة من الفوضى جراء توالي حكومات. مستواها الفكري والتسيري. لا يفوت مرحلة الصفر. اعيش في بلد يبكي الحجر على بلادة اصحابه
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2
19 - مواطنة 1 الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 09:43
زعما منين غادي ياخذ الراجل شهر ديال العطلة غادي يعاون مراته ؟ غادي يشد المولود شوية ويخليها تنعس وترتاح ؟ غادي يبدل ليه لي كوش ؟ راه غير شهر ديال المشاكل للمرأة خصها تقابله هو وتخلي البيبي !!!
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2
20 - عبدالناصر_إفني الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 09:44
ويستند المشروع على المسؤولية المشتركة بين الزوجين لإعطاء الرجل عطلة تمتد إلى شهر كامل،

ضمنه 11 يوماً مؤدى عنه.
نحن دائما في عطل و إضرابات، و لو اتفق، جميع الموظفين، ذوو خصوبة جيدة و قاموا بتلقيح

زوجاتهم و حملن في وقت واحد و وضعن في اسبوع واحد ستتوقف الإدارة شهرا واحدا: هذه ترهات و

الضحك على الذقون. اليابانيون و الكوريون و دول أخرى تفكر في أمور لها علاقة بالحياة البشرية و

الرقي بمجتمعاتهم و نحن لا نفكر إلا فيما سنجنيه ضدا على الشعب و الساكنة لاحول و لا قوة إلا بالله
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0
21 - عايدة الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 09:45
الاباء محتاجين أجرا كاملا وليس شهرا كاملا لأن شهر لن يفيده . لذا عليكم إعادة النظر فزرورة أما الرخصة خودوها نتوما
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1
22 - سعد الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 09:50
الاب لا يريد راحة ، وإنما يريد مالا ليلبي طلبات اولاده، الآباء والأمهات حياتهم ضاعت لأنهم أصبحوا يعيشون من أجل اولادهم ، لايهتمون بانفسهم لايسافرون، لأن الدولة تخلت عن أبناءهم ، التعليم وحده ياخد من الوالدين ميزانية كبيره من أجورهم، اما الدين ليسوا لهم أجور قارة فكان الله في عونهم ، كل هدا وتخرج علينا الوزيرة لتقول للمغاربة من مدخوله عشرون درهم يوميا ليس فقير.
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23 - AGROUR NTILAS الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 09:53
Il faudrait d’abord qu’ils aient un emploi stable et déclaré, ce qui est loin d’être le cas de la majorité des Marocains. Encore une des mesures IMAGINAIRES de notre GLORIEUX, MAGNIFIQUE ET INÉGALABLE PREMIER MINISTRE.
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24 - مولاة لحريرة الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 09:54
ايلا كان هاد راجل ياخد شهر عطلة باش يجلس فلقهاوي ويجلس ليا فدار يصدع ليا راسي بحال كبور وشعيبية غير يبقا خدام حسن. راجل خصو يتعلم يبدل ليكوش ويرضع ولدو ولا بنتو ويخرجهم ويلعب معاهم. علموهم عاد عطيوهم عطلة. راهم ربنا خلقتنا. حادكين فنفيخ.
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25 - %%%% الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 09:56
un mois de salaire et vous n etes meme pas capable de le payé un smic 2500dh c cher payé pour un marocain c la hantise .vous savez combien coute une naissance en clinique et la famille et le baptême et courire comme un dingue entre les mo9ata3a et l hosto pour faire la piqûre et ne pas dormir la nuit et donner le bibron et faire les courses a chaque fois que les invites tombent du ciel . moi apres le baptême je suis tombé malade pendant 5 jours et vous etes entrain de chialer . et vous dites c trop .un mois de salaire .la moitié payé par l employeur et la moitié par la cnss .
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26 - صحراوي الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 09:58
اودي يعطوهم عا 15 يوم كافية المغربي باركة عليه وما فائدة شهر بدون رصيد المولد اذا ازداد يجب توفير اجرة له ليس اجازة بدون اجر
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27 - بدر الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 10:00
قرار سليم يحسب لكم.. و لكن عليكم مراجعة امور اخرى أيضا.
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28 - رشيد الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 10:00
الحكومة أم المشغل أو هما معا !!!!!
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29 - مواطنة حرة الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 10:02
مبروك عليكوم تستاهلو.الآباء ضروري إشدو عطلة فديك المناسبة وحتى الام غيفيدها دكشي.
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30 - منير الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 10:02
لا أعتقد أن ألناء رجال الأمن سيستفيدون من هدا الإمتياز . و الجميع يعلم السبب للأسف الشديد
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31 - محمد فريد الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 10:02
بصراحة المغاربة عبارة عن ببغاوات . منذ عقود والقرارات في المغرب ما هي الا عبارة عن تقليد لما يحدث في فرنسا. فهل نحن تابعين ضمنيا لفرنسا أم أننا دولة مستقلة؟
أحيانا يحار العقل في فهم ما يجري. وكأن السياسيين في بلدنا لا تفكير لهم ولا اختراع وإنما تقليد الآخرين.
فرنسا تطبف منذ سنين نظام الباكس فهل هذا أيضا سيطبّق في المغرب؟
فرنسا تزوّج المثليين فهل هذا أيضا ببعد نظركم وأصالة تفكيركم سوف تطبّقونه في المغرب؟
لماذا التقليد الأعمى؟
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32 - yoube الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 10:03
خطوة جيدة للدفع بالجانب الاسري نحو الامام لكن يبقى المطلب الرئيسي للشغيلة المغربية هو الرفع من اجور اليد العاملة التي تعتبر جد هزيلة مقارنة مع غلاء المعيشة حتى 500 درهم التي تم التنصيص على زيادتها تبقى غير كافية بتاتا
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33 - ولد البلاد الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 10:03
بغينا التقاعد على 5 سنوات شغل واش هادي حتى هي ما تقدروش تحققوها لنا? الى فعلا كتكلموا على المساواة بين الرجل و المرأة ديرو المساواة بين البرلمانيين وباقي أفراد الشعب. واش كدبت?
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34 - احمد الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 10:03
يحكى أن بعض الرعاة عزموا على الرحيل فبدؤوا بتحميل امتعتهم على أحد الجمال حتى لم يبق لهم سوى رحى فقالوا اضيفوها على ظهر الجمل فقال أضيفوا ما شئتم فلن أقوم من مكاني هذا.
تريدون إيقاف عجلة التنمية أو تعطيل سيرها فبارك لكم الله في عملكم.
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35 - N.H الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 10:05
إمنحونا حقوقنا من الثروة الهائلة التي تذهب إلى جيوب معدودة إمنحونا حقنا في التعليم و التطبيب المجاني...
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36 - مراكشي الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 10:06
هل المغرب بلد يمكن ان تنشأ فيه اسرة . شهر عطلة والجيب فارغ هدا هو الطنز العكري اللي باغي ابدير اطفال يمشي الى اوروبا او كندا يخوي لبلاد اما المغرب فلا يستحق اطفالنا
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