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كُتّاب وآراء
قريبا .. الحكومة المغربية تمنح الآباء الجدد شهراً كاملاً من العطلة
تتجه حكومة سعد الدين العثماني إلى اعتماد مشروع قانون يسعى إلى مراجعة جميع الرخص الإدارية، لإتاحة إجازة أبوية تمتد إلى شهر كامل.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فقد أعدت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية مشروعاً أصبح جاهزاً سيُعرض قريباً على المجلس الحكومي.
ويستند المشروع على المسؤولية المشتركة بين الزوجين لإعطاء الرجل عطلة تمتد إلى شهر كامل، ضمنه 11 يوماً مؤدى عنه.
وقد سبق لعدد من البرلمانيين أن اقترحوا تعديلاً في هذا الصدد، ونادوا بالرفع من إجازة الأبوة من 3 أيام التي يمنحها قانون الشغل حالياً إلى 30 يوماً، لتمكين الآباء من المكوث قرب مواليدهم في الأسابيع الأولى.
التعديل المقترح كان قد تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين نهاية العام الماضي، ويسعى إلى تغيير وتتميم مقتضيات المادتين 269 و270 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، بالتنصيص على أن "يستفيد كل أجير بمناسبة كل ولادة من إجازة مدتها 30 يوماً؛ منها 15 يوماً إجبارياً مدفوع الأجر، و15 يوماً اختيارياً بدون أجر".
كما نص المقترح على أن يؤدى هذا التعويض للأجير من طرف مشغله عند حلول موعد أداء الأجر الذي يلي مباشرة إدلاء الأجير بوثيقة الولادة المسلمة من طرف ضابط الحالة المدنية، ويسترجع المشغل التعويض المذكور من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حدود السقف الخاص بمبلغ الاشتراكات الشهرية المدفوعة إلى هذا الصندوق.
ودعم الفريق مقترحه بكون "نظرة المجتمع إلى العملية التربوية تبدلت داخل الأسرة خلال العقود الأخيرة في دول كثيرة من العالم"، مبرزاً أنها "رسمت ملامح جديدة لصورة الوالد في علاقته مع أفراد أسرته؛ وهو ما أثمر بعض الحقوق التي نالها الأب تدريجياً، ومنها الاعتراف بحقه في إجازة الأبوة التي اعتمدها المغرب كذلك بمنح الأجير 3 أيام مدفوعة الأجر".
وسجل الفريق في هذا السياق أن المقترح يهدف إلى دعم العدالة والمساواة في تطبيق القوانين والحرص على التوازن بين الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة، منبهاً إلى ما تتحمله الزوجة قبل الولادة وبعدها من أعباء كثيرة تفوق طاقتها نتيجة لغياب أو انشغال الأب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (36)
ههه
المرجو التعجيل في هذا المقترح الهام وشكرا
و من جهة اخرى فهي تساعد في المساواة بين الرجل و المرأة.
خطوة خطوة نزيدو للقدام
بدل العمل على حل المصائب الحقيقية للمغاربة كالعدالة، التشغيل، التعليم، الصحة، يضيعون أوقاتهم في أمور جانبية و تافهة
العمل هو آخر ما يأتي على البال....
العمل اخر هم....
لي بغا اربح العام طويل....
" اش كيدار كاع" في العمل... ؟
انتظار الساعة.. للخروج إلى المقاهي....
اذا قنن العبث....
فلا نستغرب شركات اجنبية تجمع ازبالنا....
كأننا لا نعرف الا رمي الازبال... و فقط.!!!
و العطل.....
حتى بستفيد اليابقون واللاحقون من هذه العطلة
تطبيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص
ضمنه 11 يوماً مؤدى عنه.
نحن دائما في عطل و إضرابات، و لو اتفق، جميع الموظفين، ذوو خصوبة جيدة و قاموا بتلقيح
زوجاتهم و حملن في وقت واحد و وضعن في اسبوع واحد ستتوقف الإدارة شهرا واحدا: هذه ترهات و
الضحك على الذقون. اليابانيون و الكوريون و دول أخرى تفكر في أمور لها علاقة بالحياة البشرية و
الرقي بمجتمعاتهم و نحن لا نفكر إلا فيما سنجنيه ضدا على الشعب و الساكنة لاحول و لا قوة إلا بالله
أحيانا يحار العقل في فهم ما يجري. وكأن السياسيين في بلدنا لا تفكير لهم ولا اختراع وإنما تقليد الآخرين.
فرنسا تطبف منذ سنين نظام الباكس فهل هذا أيضا سيطبّق في المغرب؟
فرنسا تزوّج المثليين فهل هذا أيضا ببعد نظركم وأصالة تفكيركم سوف تطبّقونه في المغرب؟
لماذا التقليد الأعمى؟
تريدون إيقاف عجلة التنمية أو تعطيل سيرها فبارك لكم الله في عملكم.