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الرئيسية | مجتمع | الشامي يوصي بصدمة علاجية لمحاربة ظاهرة تزويج الطفلات بالمغرب

الشامي يوصي بصدمة علاجية لمحاربة ظاهرة تزويج الطفلات بالمغرب

الشامي يوصي بصدمة علاجية لمحاربة ظاهرة تزويج الطفلات بالمغرب
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 23:00

حذر أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من استمرار ظاهرة تزويج الطفلات في المغرب، وقال إنّ لها كلفة ثقيلة على مسار الطفل والأسرة والمجتمع.

الشامي أوضح، في تصريحات صحافية على هامش تقديم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيا حول موضوع زواج الطفلات، إن هذا النوع من الزواج "ليس في صالح الأطفال ولا في صالح المجتمع، وثمّة ضرورة لوضح حدّ نهائي له"، وأضاف: "الأطفال لا يمكن أن يتحملوا عبء الزواج ومتطلباته، وجميع تبريرات تزويج الطفلات لا يجب أن تكون ذريعة لإبقاء هذه الظاهرة"، وداعيا إلى استمرار الترافع وفتح نقاش موسّع "لإثبات أنّ منع تزويج الطفلات، قانونيا، هو الحل الأمثل".

واختار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لرأيه الأخير عنوان "ما العمل أمام تزويج الطفلات في المغرب؟"، وهو عنوان اعتبر الشامي أنه "صادم شيئا ما"، وزاد مستدركا: "لكنْ نريد أن تكون هناك صدمة علاجية "Un choc thérapeutique" للتنبيه إلى خطورة واقع الحال، وضرورة تصحيح هذا الوضع".

وانتقد الشامي تخويل مدوّنة الأسرة للقضاة الإذن بتزويج الأطفال، في إطار سلطتهم التقديرية، قائلا: "مشكل تزويج الطفلات راجع إلى السلطة التقديرية للقضاة. ولا بد من تقنين منع تزويج الأطفال عبر تعديل مدونة الأسرة".

ورغم أنّ مدونة الأسرة وضعت مجموعة من الشروط لتزويج القاصرات إلا أنّ حالات هذا النوع من الزواج لازالت مرتفعة، إذ بلغ عدد الطلبات المقدمة إلى المحاكم سنة 2018 فقط 32.104 طلبات، وفي الفترة ما بين 2011 و2018 تم قبول 80 في المائة من طلبات تزويج الأطفال، حسب أرقام وزارة العدل.

واعتبر الشامي أنه موازاة مع ضرورة مراجعة مدونة الأسرة، لسدّ أي إمكانية لتزويج الأطفال، هناك حاجة إلى تغيير العقليات، "وأن يفهم الناس أن تزويج الطفلات والأطفال يضر بهم، مهما كانت وضعيتهم الاجتماعية".

موضوع منع تزويج الأطفال كان محط نقاش عمومي خلال السنوات الأخيرة، وانقسم طرفاه إلى داعٍ إلى منعه، بشكل نهائي، وبين داع إلى التدرّج في منعه، بداعي مراعاة الظروف الاجتماعية للأسر، والثقافة السائدة في بعض المناطق، والتي تجعل تزويج الأطفال، خاصة الإناث، أمرا محمودا.

في هذا الإطار قال أحمد رضا الشامي إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "ليس دوره الانتصار إلى طرف على حساب آخر، بل تقريب وجهات النظر وإنضاج النقاش واقتراح توصيات عملية قابلة للتطبيق وتحظى بقدر من التوافق الإيجابي، لاسيما في مثل هذه القضايا التي تحتاج إلى انخراط الجميع، من فاعلين مدنيين ومواطنات ومواطنين من أجل تغيير العقليات".

من جهته قال جواد شعيب، فاعل جمعوي عضو اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والتضامن بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إنّ هناك ضرورة إلى نسخ المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة، وملاءمة الإطار القانوني مع مقتضيات دستور 2011.

شعيب أكد أن هناك "ضرورة لبلورة إستراتيجية لمحاربة جميع أشكال الممارسات المضرة بالأطفال والنساء بصفة عامة، عبر تفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفل التي تواجهها عدد من العراقيل، وتطبيقها على أرض الواقع، على الصعيد الوطني والجهوي، خاصة أن المغرب التزم بالقضاء على تزويج الأطفال".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - Marocain الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 23:16
تكلموا في المهم تكلموا عن الفقر والبطالة الثروة والصحة و التعليم والقضاء النيابة العامة والتشرمين والاحتقان الاجتماعي كفانا من هذه الاسطوانات المشروخة
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2 - موازين عبد الاله الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 23:30
المشكل الاول بالمغرب هو غياب الديموقراطية اي غياب الارادة الشعبية هذا هو جوهر و اساس المشاكل بالمغرب - لا نعرف من يحكم المغرب و من يفعل ماذا ...الشعب او التغيير يأتي من حركة شعبية نابعة من المجتمع و ليس من افراد لا علاقة لهم بالارض و السكان و التاريخ و القيم و الدين و الثقافة...
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3 - الردع الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 23:31
يجب سجن المكابيت والاباء المجرمين سنين طويلة ونقل الضحايا الى مراكز الطفولة
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4 - بوزيد الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 23:42
السلام عليكم .ماذا لو سألنا الفتيات دوات سن 15 سنة عن الزواج هل .سترفضين الزواج أم لا في هذا السن . طبعا سيكون الجواب ب نعم سأتزوج
فما بالك ب 17 سنة
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5 - La pedophilie الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 23:44
Ce crime contre les enfants s'appelle la pedophilie, c'est tres serieux et il faut être courageux juridiquement contre ces choses
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6 - نريد حلا معقولا الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 23:51
أن تستكمل بناتنا دراستهن شيء جميل وأن تكن أمهات واعيات قادرات على تحمل مسؤولياتهن الأسرية منتجات ومستقلات ماديا شيء أجمل ،لكن أن تكن أمهات عازبات أو رخيصات يبيعن أجسادهن غالبا ماتنتهي وضعيتهن بالتخلي أو قتل مواليدهن شيء غير مقبول ، ليكن في علم المتتبعين لهذا الموضوع أن دراسة أوروبية أشارت أن عدد النساء المغربيات اللواتي يقمن بعمليات الاجهاض يناهز 600حالة يوميا ومعظمهن مراهقات يعني لم يصلن بعد الى السن المسموح به لهن بالزواج،وهذا يعني أن القاصر لايسمح لها بالزواج ويسمح لها بأن تنجب خارج بيت الزوجية، على المسؤولين ايجاد حلا معقولا سريعا لهذه المعضلة
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7 - normal الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 23:51
زواج الفتيات القاصرات يكون ناجح أكتر من الزواج بالفتاة ذات العشرون و الأربع وعشرون سنة ،
تجد الفتاة القاصر تنصت لزوجها وتحترمه بعفوية .
عكس الفتيات الكبار في السن . تقول لك من نهار الأول يموت المش عزل ليا داري .
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