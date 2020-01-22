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الرئيسية | مجتمع | "إنزال كبير" لمحاميي الدار البيضاء يشعل قضية "الخيانة الزوجية"

"إنزال كبير" لمحاميي الدار البيضاء يشعل قضية "الخيانة الزوجية"

"إنزال كبير" لمحاميي الدار البيضاء يشعل قضية "الخيانة الزوجية"
هسبريس - عبد الإله شبل
الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:00

شهد ملف المتهمة في ملف الخيانة الزوجية، الذي توبع فيه محام معروف قبل تنازل زوجته المحامية عن الشكاية التي تقدمت بها ضده، إنزالا كبيرا لأصحاب البذلة السوداء، الذين قرروا مناصرة زميلهم المتورط في هذه القضية.

وتحوّلت القاعة الصغيرة بالمحكمة الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، ظهر اليوم الأربعاء، إلى فوضى وازدحام اضطرت معها الهيئة القضائية إلى رفع الجلسة حتى عودة الهدوء وتنظيمها، خصوصا أن عددا من المحامين عبروا عن غضبهم لبقائهم خارج القاعة.

وعرفت هذه الجلسة نزولا واضحا للمحامين الذين بلغ عددهم قرابة ستين محاميا عن هيئة الدار البيضاء وسطات والمحمدية وبرشيد وغيرها، في مؤازرة زميلتهم المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي المطالبة بالحق المدني، والتي تقدمت بالشكاية ضد المسماة "ليلى، س" والتي تدعي كونها على علاقة وطيدة مع زوجها وأنه قام بخطبتها والحمل منه.

واضطرت الهيئة القضائية المكونة من القاضي مصطفى بن ميرة وهشام لوسكي، نائب وكيل الملك، في ظل غياب المتهمة الرئيسيّة التي تمت متابعتها يوم الاثنين بالسراح المؤقت مع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، بعد تقدم دفاعها بشهادة طبية، إلى تأجيل القضية إلى غاية 17 فبراير المقبل.

وأكد المحامي أشرف منصور جدوي، دفاع المطالبة بالحق المدني، أن "هذه القضية باتت قضية رأي عام، وما كانت لتكون كذلك؛ بالنظر إلى كم المغالطات الكاذبة التي تم الترويج لها من قبل جهة معينة، حيث أصبنا بالإسهال من التصريحات والمعطيات الخاطئة التي يتم ترويجها".

وأوضح المحامي ذاته، في تصريح له لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هذا ملف بسيط تعج به مختلف المحاكم، وهذه جريمة عادية تقع في مختلف المدن وتنظر فيها مختلف المحاكم"، لافتا إلى أنه "لا يمكن الطعن فيه أمام وسائل الإعلام، فالقاضي يحكم بناء على تطبيق العادل للقانون".

بدوره، عبّر خالد الذهبي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، عن استغرابه من إعطاء هذا الملف حجما أكبر من الحجم الذي يستحقه، مشيرا إلى أنه "لا أرى على أن هذا الملف يمتاز بحمولة عن باقي الملفات؛ فهناك ملفات شبيهة له، لكنها لا تحظى بنفس المتابعة والاهتمام من الرأي العام".

وكانت فاطمة الزهراء الإبراهيمي، المطالبة بالحق المدني، قد تقدمت بشكاية ضد زوجها المحامي والمتهمة بالخيانة الزوجية، حيث تم إيقاف هذه الأخيرة فيما حُفظ الملف في مواجهته بعد تقديمها تنازلا له؛ بيد أن المشتكى بها ظلت تصر على أن الزوج كان يعتزم الزواج بها، ما أدى إلى حمل منه وإنجاب طفلة.

من جهتها، تؤكد الزوجة المحامية أن هذه الواقعة انطلقت سنة 2017، إذ تورد أنها "إثر خلاف مع زوجها، وخلال وجوده بمدينة مراكش في إطار عمل، سيلتقي بالفتاة المعنية، ليدخل بعدها في دوامة لم يخرج منها إلى حدود اليوم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - walid الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:14
اين المشكل، بماذا يطالب السادة المحامون، هل تدعي السيدة انها صاحبتو وحملات منو وزوجته اكدت ذلك، DAN حال المشكل. علاش هاد العبث واستغلال السلطلة، والله ما فهمت قانوني كيسهر على التطبيق الصحيح للقانون غير حيت هو محامي بغا يكون فوق القانون. وفوق 40 محامي هادي عصابة بغات تدير لوبي صحااا وف اوسخ قطاع (قطاع العدل)
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36
2 - سعيد الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:15
يجب تكوين جمعية قوية لتدافع عن من يكون ضحية المحامبين اللذين نسيو دورهم في تحقيق العدالة وتشريع قوانين تجعل المحامات يعرف ماله ونا عليه دون النصب والاختيال وهذا التضادن دليل على فساد منهج المحاميين ومساندتهم للباطل لأنه الا زميل المهمة
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26
3 - متايع الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:16
الأجدر من المحامين أن يناصروا الحق لا أن يناصروا زميلة لهم...المحامي أخطأ و الفتاة أخطأت...لكن الخطأ الأكبر كان من زوجة المحامي التي عوض أن تحل المشكل بهدوء وبدون شوشرة بأن تدفع زوجها للاعتراف بابنته، التي هي في آخر المطاف أخت لأبنائها، سلكت طريقا تعلم أن زوجها لن يتابع فيه و هو طريق دعوى الخيانة الزوجية إذ يكفي تنازلها حتى تسقط متابعة الزوج...لا أظن هيئة المحامين ستتساهل مع المحامي خاصة مع ظهور تلك الصور و هو في أوضاع مخلة.
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21
4 - محمد من تطوان الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:17
تحليل ADN سوف يحسم القضية بدون بهرجة
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14
5 - بلاد المغرب الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:20
القانون فوق الجميع، في هذه الحالة يجب الشديد أكثر و مضاعفة العقوبة ، لأننا لا نقبل الأخطاء المرتكبة من طرف أهل القانون و العدل.... لأنهم يعلمون القانون و يجهلونه
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10
6 - DR Najib الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:21
au lieu de se grouper pour une simple petit dossier, allez vous réunir pour les pauvres qui sont exclus de leurs Maisons, par des escrocs, et par les voleurs et les criminels,,,
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4
7 - Vrais الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:21
حينما يتلاعب المحامي بالقانون و حقوق الإنسان قل وداعا للحق .
سؤالي هو لماذا تجاهل رجل القانون بالواقعة و هو يعرف مخلفاتها.
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11
8 - الناصري الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:22
تتحذ الذئاب من أجل سيدة مغلوب على امرها والله لن تفلحوا لماذا لم تتطوعو للدفاع عنها لكن مصالحكم عند بعضكم سينصرها آلله بإذنه
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9 - قانون الغاب!! الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:23
كل ما في اﻻمر هو ان الرأي العام يتمنى محاسبة الجاني وحمله على الاعتراف بالذنب المنسوب إليه ، واﻻعتراف بالرضيعة وان أذا اﻻمر إلى إلى تحليل الشفرة الوراثية ، ومحاسبته مع العقاب ، اما الحضور الكبير للزمﻻئه في المهنة ، ﻻ معنى لها !! القانون فوق الجميع ، سياسة انصر أخاك ظالما او مظلوما انتهى !! الشعب المغربي كله مع الضحية والرضيعة،.
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10 - QA2IL L7AQ الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:23
دابا واش نعودو نجيبوا المحامي من السنغال إدا أصبح عندنا نزاع مع محامي من هىئة البيضاء. فعلا عبرتوا على عدم الحرفية و الدنائة.
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6
11 - المعلق الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:25
لا نريد أن تصبح أحدا و لكننا نعرف ان هناك محامين وفاسدين و هناك أيضا نسوة بارعات في الكذب و التلفيق.
بالنسبة لي هو و هي يستحقون العقوبة ان فعلا كان فساد بينهم. لا أحد يجب أن يعلو فوق القانون. اما ان نعطي الحق لمحام لان له معارف او للسيدة لانها ذرفت دموعا أمام الكاميرا فهذا ليس عدلا.
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12 - غيور الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:29
طبعا ستدافعون على زملائكم الملائكة كانوا ظالمين او مظلومين مهنة المحاماة خربتها اللوبيات و الجماعات الاديلوجية
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0
13 - زهير الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:31
اتسأل ماذا لو كانت الضحية ابنت محامي و الجاني شخص اخر . سنسمع خطاب اخر تماما من المحاميين المدافعيين . مبدأ انصر اخاك ظالما او مظلوم المهم لا تسقط سمعة الهيئة و المحاميين . لا اعرف تفاصيل القضية لكن فحص بالحمض النووي يغنينا عن خطابات المحاميين و الضحية و زوجة المحامي . لو كنت قاضي ساقول ترفع الجلسة الى ان تقام خبرة بالحمض النووي . و انهي الجلسة في 5 تواني . كثرت الخطابات امام العلم و الطب و الحمض النووي لا معنى لها .
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14 - Moh الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:32
Le problème si Leila et enceinte de l avocat et si il a demander sa main la première femme avocate n’a qu’à faire ses valises et calmement le marié veut se séparer d elle Ou et le problème on vu avec l ancien ministre se balader en plein Paris avec une de18 ans à la fin il a divorcé avec sa femme qui 4 enfants la l’avocate réquisition le palais de justice et engagé 60 avocats que la justice a d’autre affaire plus importante à juger se séparer calmement sans faire top de bruit lacetteaffaire ou tous les marocains s’en fiche elle Il croie qu’elle qui va divorcé.....
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15 - عبد الرحمان الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:32
سلام صحيح بالنسبة لي شخصية فهو ملف عادي اذا كانا الطرفين في نفس المرتبة ولكن الضحية ل.س فهي موقف ضعف مقارنة مع الطرف الآخر اللذي له دراية كاملة بالقانون
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16 - ملاحظ الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:34
الملاحظ أن المعركة التي تدور رحاها في هذه القضية وبعض القضايا السابقة التي لا زالت رائجة في المحاكم بطلها معروف ويعرفه الجميع في خرجاته الإعلامية لا لشيء إنما للنتقام لنفسه من قرار عزله من من مهنة القضاء التي لم يستسغها حيث أصبح يوجه سهامه حتى الى زملائه في المهنة الذين يخالفونه الرأي أو يصطفون الى الى جهة نعينة يضن انها هي الجهة المسؤولة عن عزله. مهنة المحاماة مهنة شريفة لا تلطخوها بخلافاتكم الشخصية والصبيانية
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17 - سعد حبيب الله الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:36
إنزال كبييير
للوقوف مع الخطأ والغلط..
كونوا مع الحق..
من حق الأستاذ المحترم الزواج..
ولكن تنقصه شجاعة الرجولة
كما تنقص كل مناصر للظلم.
والزنا والفساد وغرور بنات الناس ظلم
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18 - Souaad الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:37
المحامي لا يحرجه حتى ان يدافع عن الشيطان وﻻ يهمه الحق والباطل. ADN سيبين الحق و الباطل.
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19 - Kardous الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:39
هل كل فتاة وعدها احدهم بالزواج تعتبر نفسها فعلا أنها زوجته . هذا قمة البلادة والقانون لا يحمي المغفلين.
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