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الرئيسية | مجتمع | المغرب يعلن تسجيل أول حالة إصابة بـ"فيروس كورونا المستجد"

المغرب يعلن تسجيل أول حالة إصابة بـ"فيروس كورونا المستجد"

المغرب يعلن تسجيل أول حالة إصابة بـ"فيروس كورونا المستجد"
هسبريس من الرباط
الاثنين 02 مارس 2020 - 21:40

في إطار المنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي، وتنفيذا لسياستها التواصلية، أعلنت وزارة الصحة إلى علم الرأي العام أنه تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تم تأكيدها مخبريا بمعهد "باستور المغرب"، لمواطن مغربي، مقيم بالديار الإيطالية، وذلك بداية مساء اليوم الاثنين.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن "الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق. وأنه يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بوحدة العزل بمستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء، حيث سيتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة".

وأشار المصدر ذاته إلى أنه، مباشرة بعد التوصل بنتائج التحاليل المخبرية، سارع فريق مشترك مكون من خبراء من المركزين الوطني والجهوي لعمليات طوارئ الصحة العامة بالقيام بالتحريات المعتمدة وذلك من أجل حصر لائحة جميع المخالطين للمصاب، بغية مراقبتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية.

وأكدت وزارة الصحة أنها ستستمر في التواصل مع الرأي العام الوطني، وإخباره بكل المستجدات كما دأبت على ذلك منذ بداية هذا الطارئ الصحي العالمي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (56)

1 - سكريتي 12 ساعة 2000 درهم الاثنين 02 مارس 2020 - 21:52
الله اكبر الله اشفيه وعافينا من هذا الوباء قبل انتشاره في البلاد لا حول ولا قوة الا بالله
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306
2 - يونس قنيطرة الاثنين 02 مارس 2020 - 21:54
أتمنى له الشفاء العاجل لهذا المصاب.
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268
3 - من عامة الناس الاثنين 02 مارس 2020 - 21:56
اللهم شافيه وعافيه واجعل مرضه طهورا له.... وابعد البﻻء على جميع المسلمين و المسلمات. وحتى على غير المسلمين ادفع عنهم البﻻء...
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262
4 - رشيد الاثنين 02 مارس 2020 - 21:56
الله يشفيه ويعافيه يارب العالمين وإياكم يارب
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186
5 - خير الاثنين 02 مارس 2020 - 21:57
أسأل الله العظيم أن يحفظ بلدنا المغرب وسائر بلاد الإسلام .....آمين
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154
6 - مغربي الاثنين 02 مارس 2020 - 21:57
اللهم احفظ بلدنا من كل مكروه وارزقنا الصحة والعافية يارب
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130
7 - بن تامي الاثنين 02 مارس 2020 - 21:57
الله ما إنا نسألك العفو والعافية الله ما أبعد عنا هدا الوباء
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108
8 - Abdou الاثنين 02 مارس 2020 - 21:57
يجب على المواطنين المغاربة قاطبة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لاحتواء الفيروس من اجل عدم انتشاره
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110
9 - ر_زاوية الشيخ الاثنين 02 مارس 2020 - 21:58
غريب أن يخرج وزير الصحة ورئيس الحكومة بتصريح للصحافة اليوم و الصدفة الإعلان عن أول حالة مصابة بالمرض في نفس اليوم...الحاصول الله يلطف بنا فشعبنا لا حولا ولا قوة له
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78
10 - المعلق الاثنين 02 مارس 2020 - 21:59
السلام عليكم أدعو الله بأسمائه الحسنى أن يحفظ المسلمين جميعا
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74
11 - Kmoun الاثنين 02 مارس 2020 - 21:59
و هاهي كورونا تحط الرحال بالدارالبيضاء.
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-63
12 - yoube الاثنين 02 مارس 2020 - 21:59
اللهم يا لطيف الطف بنا نتمنى ان يجد الرعاية المطلوبة حتى لا ينتشر هذا الفيروس
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65
13 - miler الاثنين 02 مارس 2020 - 22:00
يجب التشديد في مراقبة القادمين من إيطاليا وكل الدول وخضوعهم للمراقبة مدة أسبوعين قبل السماح لهم بزيارة أهلهم ربما هدا الفيروس هو ماجوج
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47
14 - Naturaliat الاثنين 02 مارس 2020 - 22:00
لماذا لم يتم إلغاء الرحلات من وإلى ايطاليا
شخصيا لم اتفاجا مادام الخط إلى ايطاليا مفتوح
الله يحفظ جميع المغاربة
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102
15 - مواطن غيور.كورونا الاثنين 02 مارس 2020 - 22:01
السلام عليكم
قلنهاها مرارا و تكرارا وفي هدا المنبر أن وصول الفيروس إلى المغرب ليس إلا مسألة وقت، لأنه ببساطة ينتقل في الهواء و مع الطيور المهاجرة، وحتى مع المسافرين و السياح.
و دبا نشوفو الوزارة كيفاش غتحاربو؟!
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13
16 - Fixible الاثنين 02 مارس 2020 - 22:01
لحفظ ماء الوجه اعلنوا اول حالة اصابة رغم انا كل من يحيط بالمفرب كن دول وصل اليه الفيروس. على العموم الله يحفظ من ...
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11
17 - سدو المطار مع الطاليان الاثنين 02 مارس 2020 - 22:02
خاص يوقفو الرحلات الجوية مع الطاليان و الشينوا
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55
18 - Moha الاثنين 02 مارس 2020 - 22:02
قلناها انه من المستحيل ليس هناك تسجيل حالات . مع اجرءاتنا الاحترازية الضعيفة ستبدا الحالات بالضهور بكترة مستقبلا. والله يحفضنا ويحفضكم اوصافي.
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21
19 - لاديني الاثنين 02 مارس 2020 - 22:03
مرحبا بسيدي كورونا ههههه على السلامة تعطلتي
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-71
20 - كمال الاثنين 02 مارس 2020 - 22:04
الآن من المتوقع ان تضهر مزيد من الحالات لان الشخص المصاب هذا تعايش مع اشخاص اخرين منذ دخوله الى المغرب و قبل ان تكتشف حالته الصحيه.
المهم لا داعي للهلع فان الخوف المفرط والغير المبرر خطره اكثر من خطر هذا الفيروس نفسه.
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38
21 - حلال المشاكل الاثنين 02 مارس 2020 - 22:04
يجب وقف الرحلات الجوية والبحرية من وإلى ايطاليا فورا.
لأن أغلبية المصابين هناك مغاربة من الجالية.
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27
22 - jhh الاثنين 02 مارس 2020 - 22:04
كذوب ماكاين والووووووووو والله اعلم
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-36
23 - Karim الاثنين 02 مارس 2020 - 22:04
انا معرفتش لاش مخلي إيطاليا او جاي المغرب، واش المغرب حسن من إيطاليا في طب؟ دبا داكشي لكنتي ممكن خايف منو هنتا طحتي فيه ولكن مشكل هو ممكن تنقل العدوى الأشخاص اخرين للأسف، على دولة تتبع جميع الإفراض المخالطين للمرض من أجل عزلهم لمدة معينة من أجل احتواء اي تفشي، إيطاليا تسببت في نقل الفيروس إلى كثير من جول في أوروبا المرجو تشديد الإجراءات لان هذا الفيروس اذا تسلسل سوف يرهق دولة نتمى ان يظل وطننا أمن
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34
24 - موحى أطلس الاثنين 02 مارس 2020 - 22:05
أكيد أن هذا الشخص فر من إيطاليا خوفا من الفيروس وقال في قرارة نفسه سأذهب إلى المغرب وسأمكت فيه إلى أن تمر عاصفة الفيروس

إلا أنه (الزغبي) حامل له دون أن يدري وجاء به إلى المغرب وربما مرره لأفراد عائلته وخاصة أننا نحن نتعانق ونتبادل القبل على الوجه اربع مرات...

إوا الله يستر اصافي هاد الشي ما بقاش كا يضحك
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42
25 - رشيد البرازيل الاثنين 02 مارس 2020 - 22:05
رحمتك يارب الانسان كله ضعف انت ارحم الراحمين انت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفيه الشفاء العاجل.
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21
26 - عباس الاثنين 02 مارس 2020 - 22:06
اغلاق الحدود في وجه القادمين من دول الوباء والسلام. الله يجيب السلامة
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29
27 - ماروكين الاثنين 02 مارس 2020 - 22:06
الله الله الله الله يحمي بلادنا و بلطف بينا و يشوف من حالنا ماحنا فادين على هات الفيروس راه الا تبروباجا راه هاياكل الاخضر و اليابس
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14
28 - عبدو الاثنين 02 مارس 2020 - 22:07
قلنا لكم لا تتساهلو مع هدا الوباء الخطير وشددوا الرقابة على جميع النقاط الحدودية وا اسفاه
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20
29 - مغربي الاثنين 02 مارس 2020 - 22:07
بغاو يحيدوووو العين هههههه...... اللهم الطف بعبادك
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-1
30 - عيسى الاثنين 02 مارس 2020 - 22:07
نسأل الله اللطف في أقداره.
هناك العشرات بل المئات ممن دخلوا التراب الوطني من إيطاليا دون أن يخضعوا لأية مراقبة في المطارات.
نسأل الله السلامة.
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26
31 - مواطن مغربي الاثنين 02 مارس 2020 - 22:08
أولا أتمنى الشفاء العاجل للمريض. لكن لاش رجع للمغرب و هو عارف راسو كان فدولة موبوءة؟
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7
32 - أنس الاثنين 02 مارس 2020 - 22:09
لن تكون الحالة الأولى والأخيرة لأنه يجب أخذ الحيطة من جميع أقاربه وأصدقائه يجب وضع الجميع تحت الحراسة الطبية
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7
33 - كريم الاثنين 02 مارس 2020 - 22:09
اللهم قنا شر كورونا ، اخيرا يصل إلى المغرب ، الله يشوف من حالنا ، وبلا ماتعولو على وزارة الصحة راه ماقدو حتى على الأمراض للي كاينا بقات ليهوم غير كورونا.
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3
34 - هشام متسائل الاثنين 02 مارس 2020 - 22:09
قلتها لكم من قبل. الوباء سيأتي من إيطاليا
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2
35 - Bouazza Mediouna الاثنين 02 مارس 2020 - 22:09
Le gars n'a pas voyagé tt seul, il a pris l'avion avec plusieurs personne et il a meme partagé un bon plat avec les voyageurs, donc il faut mettre La totalité des voyageurs en zone quarantaine, cela devient graver et il faut pas contaminer les autres compatriotes afin de limiter les dégâts de l'épidémie.
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8
36 - محمد الاثنين 02 مارس 2020 - 22:10
اللهم شافيه وعافيه واحفظ بلدنا الحبيب من كل مكروه نطلب من هسبريس مشكورة إفراد مقال خاص و بتفاصيل دقيقة حول كيفية الوقاية من هذا المرض تنويرا لكل المواطنين والمواطنات.
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2
37 - Lahcen الاثنين 02 مارس 2020 - 22:10
اللهم اشفيه واذهب البلاء عن البشرية جمعاء و زوجتي الحاصلة بايطاليا
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2
38 - لحسن الاثنين 02 مارس 2020 - 22:11
نتمنى من السلطات البلاد إلغاء كل الرحلات الجوية والبرية والبحرية من وإلى الدول المنتشر فيها الوباء نسأل الله اللطف ونسأل الله أن يغثنا برحمته
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-1
39 - محمد الاثنين 02 مارس 2020 - 22:11
كان من اللازم منع السفر وعدم ارسال الطائرات لايطاليا و اسبانيا العفو لكي لا ينتشر الوباء
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3
40 - جمال الاثنين 02 مارس 2020 - 22:12
نسأل الله ان يشفيه وذويه ممن يحتمل انهم اصيبو ونسأله تعالى ان يحفظ بلدنا وجميع المسلمين من سوء الوباء
يا ارحم الراحمين يارب العالمين
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0
41 - lila الاثنين 02 مارس 2020 - 22:12
prière de fermer les écoles pour plus de sécurité
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3
42 - kada الاثنين 02 مارس 2020 - 22:14
شخص مقيم بالديار الايطاليه مع العلم ان هاته الاخيره تم تسجيل اول حاله منذ مده وعدد الوفيات تجاوز الثلاثين السوءال المطروح متى دخل هذا الشخص إلى المغرب ولماذا لم تتخد الإجراءات الوقاءيه كحجر صحي وما إلى ذالك اظن ان هذا استخفاف واستهتار بصحه المواطن ويجب معرفه من المسوءول عن هذا التقصير
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1
43 - نصرالدين الاثنين 02 مارس 2020 - 22:15
أولا ، كيفاش هاد المقيم بإيطاليا داز من المطار ؟ واش ما كانتش مراقبة تاع القادمين من إيطاليا؟ و إلا كانت راه برهنات على أنها مراقبة فاشلة . و واش هاد الحالة هي الوحيدة لي دازت من المراقبة الصحية بالمطارات ولا كابنين خالات أهرين عاد أيتشخصو من بعد؟ و علاش ماكانش شي عزل للهاد الناس لي جايين من دول متفشي فيها هاد المرض بينما بانو النتائج؟ كيطلقوهوم و حتى يديرو فحص عاد يعاودو يعزلوهوم؟ و شنو الموقف من الناس لي تلاقا بيهوما و طرا ليه معاهم شي إحتكاك جسدي؟ ودوك الناس بدورهم غايكون غالبا دوزو الفيروس لواحد أهر و السلسلة غادا ...
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1
44 - هشام usa الاثنين 02 مارس 2020 - 22:16
لا يجب خلق حالة الرعب في البلاد، هذا المرض و لو أنه معدي و سريع الانتشار الا أن خطورته في الموت لا تتجاوز 2% من عدد المصابين و بالتالي يجب التعامل معه بعقلانية و هدوء. الحالات المعرضة إلى الخطورة هي فئة المسنين و الرضع. أظن أن هذا الوباء وصل سقفه في الانتشار و سيبدأ نزول الأعداد المصابة بحلول الربيع و سيندثر كليًا لما يحل فصل الصيف. إجراءات صغيرة كغسل الأيادي باستمرار و عدم لمس أشياء عمومية و مصافحة الناس و الابتعاد عن المرافق المكتظة بالناس سيهل من إيقاف العدوى.
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2
45 - المغربي الاثنين 02 مارس 2020 - 22:16
العدد المذكور غير صحيح الدول العربية لا تقر بتفشي الوباء لعدة أسباب أولا : الصحة غير مستعدة لمكافحة الوباء وحتى النساء الحوامل وضعن حملهن في قاعة الانتظار وفي أبواب المستشفيات وكيف بالوزارة ان تتكفل بوباء استعصى على الدول المتقدمة في مجال الصحة اطلب بن كيران وحزبه والعتماني ان يستعينوا بالرقاة لان وزارة الصحة عاجزة لتوفير السرير للمرأة الحاملة واطلب الله سبحانه وتعالى ان يعافي هذا الشعب المقهور
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0
46 - مغربي الاثنين 02 مارس 2020 - 22:16
مرحبا بمغاربة الخارج، هذه بلدهم ويجب ان تتحمل مرضهم و الدعاء لهم بالشفاء، ليسوا مغاربة فقط عند الحاجة للاورو و لكن في الشدائد قبل الرخاء، اليوم على الطريق السيار لاحظت اكثر من ثلث المرتادين باكرا للطريق بين الرباط و الدار البيضاء هم من اصحلب السيارات المرقمة بايطاليا، مرحبا بكم بين اخوتكم و عافانا و اياكم الله من هذا الفيروس.
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0
47 - كون بقيتي فالطاليان اخويا الاثنين 02 مارس 2020 - 22:16
يجب منع كل واحد يأتي من إيطاليا إلى للمغرب. ليست لدينا الامكانيات لمواجهة انتشار الفيروس. لا نريد اي شخص يأتي من الدول الموجود فيها هذا المرض.
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1
48 - ,شانشون الاثنين 02 مارس 2020 - 22:16
الله يشافي كل مريض. وفي نفس الوقت اللي فشي بلاد يبقى فيها مقادين على صداع. واللي بغا يدير السياحة يبدل ساعة بأخرى حتى الصيف .
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0
49 - مغربي الاثنين 02 مارس 2020 - 22:17
السلام عليكم , يجب أن يتم منع حركة الطيران بين المغرب و باقي الدول المصابة حتى إشعار آخر , و إعادة إرسال أي مصاب بالكرونا إلى البلد الدي جاء منه ,

*)الأطقم الطبية المغربية تعرف خصاص مهول في لأطر و يجب أن يتم تدعيمها من الآن بأفراد من الوقاية المدنية من اللدين تلقو تكوين في التمريض في كل المدن المغربية ,

*) يجب أن تسارع الحكومة في توفير الكممات الطبية في كل الصيداليات بتمن رمزي حتى يتمكن المواطنون على الأقل من حماية أنفسهم ولو بشكل قليل.

*)يجب تجهيز مجموعة من المستشفيات المؤقة في كل المدن و دالك عن طريق إستغلال بنايات المدارس العمومية الفارغة أو التي لا يتواجد فيها عدد كبير من التلاميد.

** المعركة ضد الكرونا سوف تبدئ قريبا و يجب أن نستعد لها جيدا **

بالمناسبة , فقط المستشفيات العمومية هي التي تهتم لصحة الشعب.
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50 - الطبقة التوسطة الاثنين 02 مارس 2020 - 22:18
الحمد الله نحن مستعدين الدولة جزاها الله خيرا وفرتنا 12مليون كمامة ستعطى بباك صاحبي حيث حنا في المغرب كاين غير 12مليون مغربي ماشي 40مليون نحن عندنا الله في الأول والأخير
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51 - ما فيكم تيقة الاثنين 02 مارس 2020 - 22:18
بلا متخربقوا علينا انتم اللي خليتو كورونا تدخل الى المغرب هادا جا في السفينة اللي سمحتوا ليها توقف في طنجة السيمانا الي فاتت وقلتم ما فيها والو
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52 - عبد العالي الاثنين 02 مارس 2020 - 22:20
أللهم احفظنا واحفظ بلدنا من هذا الوبا وارحمنا فإننا عبادك الضعفاء فمستشفياتنا لاتقدر حتى على المرضى العاديين والحالات الاستعجالية..يارب لطفك على عبادك الظعفاء..
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53 - Albidaoui الاثنين 02 مارس 2020 - 22:20
اللهم اشفي مواطننا العزيز
ولكن يجب ان يخضع كل من جالسه او سلم عليه للاختبار وعسى الا يكن قد خالط الكثير من الناس
كما نرجو الا يكون قد قضى بالمغرب مدة طويلة
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54 - youssef الاثنين 02 مارس 2020 - 22:20
الآن يجب البحث حتى على الركاب الذين جاءوا في نفس تلك الطائرة التي اتت من إيطاليا و فحصهم و الذين كانوا أيضا في مطار لحظة دخول تلك الطائرة قبل أن يتفشى هذا المرض و أسأل الله العافية
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55 - ميري الاثنين 02 مارس 2020 - 22:21
الكل يعلم ان الفيروسات عندها مدة حضانة لا تظهر فيها الأعراض الفعلية كان يجب اتخاد الاحتياط منذ البداية ومنع جميع الرحلات خاصة القادمة إلى المغرب من دول الوباء.
وعموما والأهم الله خير حفيظا ان شاء ازاله عنا فهو الجبار فوق عباده
اللهم ان اعيذ نفسي واخوتي المسلمين من البرص والجنون والجذام وسيء الاسقام
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56 - غدا نجد الحل الاثنين 02 مارس 2020 - 22:21
غدا غادي نديرو مظاهرة مليونية نطالب سيد كورونا بمغادرة البلاد
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