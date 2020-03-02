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- المغرب يعلن تسجيل أول حالة إصابة بـ"فيروس كورونا المستجد" - (56)
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كُتّاب وآراء
المغرب يعلن تسجيل أول حالة إصابة بـ"فيروس كورونا المستجد"
في إطار المنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي، وتنفيذا لسياستها التواصلية، أعلنت وزارة الصحة إلى علم الرأي العام أنه تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تم تأكيدها مخبريا بمعهد "باستور المغرب"، لمواطن مغربي، مقيم بالديار الإيطالية، وذلك بداية مساء اليوم الاثنين.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن "الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق. وأنه يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بوحدة العزل بمستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء، حيث سيتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة".
وأشار المصدر ذاته إلى أنه، مباشرة بعد التوصل بنتائج التحاليل المخبرية، سارع فريق مشترك مكون من خبراء من المركزين الوطني والجهوي لعمليات طوارئ الصحة العامة بالقيام بالتحريات المعتمدة وذلك من أجل حصر لائحة جميع المخالطين للمصاب، بغية مراقبتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية.
وأكدت وزارة الصحة أنها ستستمر في التواصل مع الرأي العام الوطني، وإخباره بكل المستجدات كما دأبت على ذلك منذ بداية هذا الطارئ الصحي العالمي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (56)
شخصيا لم اتفاجا مادام الخط إلى ايطاليا مفتوح
الله يحفظ جميع المغاربة
قلنهاها مرارا و تكرارا وفي هدا المنبر أن وصول الفيروس إلى المغرب ليس إلا مسألة وقت، لأنه ببساطة ينتقل في الهواء و مع الطيور المهاجرة، وحتى مع المسافرين و السياح.
و دبا نشوفو الوزارة كيفاش غتحاربو؟!
المهم لا داعي للهلع فان الخوف المفرط والغير المبرر خطره اكثر من خطر هذا الفيروس نفسه.
لأن أغلبية المصابين هناك مغاربة من الجالية.
إلا أنه (الزغبي) حامل له دون أن يدري وجاء به إلى المغرب وربما مرره لأفراد عائلته وخاصة أننا نحن نتعانق ونتبادل القبل على الوجه اربع مرات...
إوا الله يستر اصافي هاد الشي ما بقاش كا يضحك
هناك العشرات بل المئات ممن دخلوا التراب الوطني من إيطاليا دون أن يخضعوا لأية مراقبة في المطارات.
نسأل الله السلامة.
يا ارحم الراحمين يارب العالمين
*)الأطقم الطبية المغربية تعرف خصاص مهول في لأطر و يجب أن يتم تدعيمها من الآن بأفراد من الوقاية المدنية من اللدين تلقو تكوين في التمريض في كل المدن المغربية ,
*) يجب أن تسارع الحكومة في توفير الكممات الطبية في كل الصيداليات بتمن رمزي حتى يتمكن المواطنون على الأقل من حماية أنفسهم ولو بشكل قليل.
*)يجب تجهيز مجموعة من المستشفيات المؤقة في كل المدن و دالك عن طريق إستغلال بنايات المدارس العمومية الفارغة أو التي لا يتواجد فيها عدد كبير من التلاميد.
** المعركة ضد الكرونا سوف تبدئ قريبا و يجب أن نستعد لها جيدا **
بالمناسبة , فقط المستشفيات العمومية هي التي تهتم لصحة الشعب.
ولكن يجب ان يخضع كل من جالسه او سلم عليه للاختبار وعسى الا يكن قد خالط الكثير من الناس
كما نرجو الا يكون قد قضى بالمغرب مدة طويلة
وعموما والأهم الله خير حفيظا ان شاء ازاله عنا فهو الجبار فوق عباده
اللهم ان اعيذ نفسي واخوتي المسلمين من البرص والجنون والجذام وسيء الاسقام