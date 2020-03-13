المغرب يعلن تسجيل ثامن حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة إلى علم الرأي العام المغربي، أنه تم تسجيل ثامن حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، عند مواطنة فرنسية بالغة من العمر 64 سنة، وصلت إلى مدينة تارودانت يوم الإثنين 2 مارس، قادمة من فرنسا.

واسترسل بلاغ وزارة الصحة "وبعدما ظهرت عليها أعراض تنفسية يوم 10 مارس 2020 اتصلت بـ"ألو يقظة"، حيث انتقل طاقم طبي إلى مقر إقامتها، وبعد الاشتباه بإصابتها بالفيروس، تم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل المخبري بمعهد باستور المغرب، الذي أكد الإصابة.

وأفادت الوزارة الوصية أن "المصابة توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات مدينة أكادير، حيث تم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة".

وتقوم مصالح وزارة الصحة بإجراءات التحري الوبائي والمراقبة الطبية للمخالطين وفقا للمعايير المسطرة في المخطط الوطني لليقظة والتصدي لكوفيد 19.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أن الشّاب القادم من إيطاليا والذي أُعلن في وقت سابق كأول حالة وافدة للإصابة بالفيروس ببلادنا، قد تماثل للشفاء بعدما أثبتت التحاليل المخبرية والسريرية ذلك.

وكشفت الوزارة المعنية أن الشاب المصاب بالفيروس غادر المستشفى مساء اليوم الجمعة 13 مارس 2020.