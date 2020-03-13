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الرئيسية | مجتمع | المغرب يعلن تسجيل ثامن حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد

المغرب يعلن تسجيل ثامن حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد

المغرب يعلن تسجيل ثامن حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد
هسبريس من الرباط
الجمعة 13 مارس 2020 - 21:45

أعلنت وزارة الصحة إلى علم الرأي العام المغربي، أنه تم تسجيل ثامن حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، عند مواطنة فرنسية بالغة من العمر 64 سنة، وصلت إلى مدينة تارودانت يوم الإثنين 2 مارس، قادمة من فرنسا.

واسترسل بلاغ وزارة الصحة "وبعدما ظهرت عليها أعراض تنفسية يوم 10 مارس 2020 اتصلت بـ"ألو يقظة"، حيث انتقل طاقم طبي إلى مقر إقامتها، وبعد الاشتباه بإصابتها بالفيروس، تم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل المخبري بمعهد باستور المغرب، الذي أكد الإصابة.

وأفادت الوزارة الوصية أن "المصابة توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات مدينة أكادير، حيث تم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة".

وتقوم مصالح وزارة الصحة بإجراءات التحري الوبائي والمراقبة الطبية للمخالطين وفقا للمعايير المسطرة في المخطط الوطني لليقظة والتصدي لكوفيد 19.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أن الشّاب القادم من إيطاليا والذي أُعلن في وقت سابق كأول حالة وافدة للإصابة بالفيروس ببلادنا، قد تماثل للشفاء بعدما أثبتت التحاليل المخبرية والسريرية ذلك.

وكشفت الوزارة المعنية أن الشاب المصاب بالفيروس غادر المستشفى مساء اليوم الجمعة 13 مارس 2020.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (69)

1 - متساءلة الجمعة 13 مارس 2020 - 21:52
ماهو رقم هاد الو يقظةمن فضلكم؟حفظنا الله جميعا
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102
2 - oujdi الجمعة 13 مارس 2020 - 21:53
جاء تعليق الرحلات الجوية الفرنسية المغربية جد متأخر للأسف الشديد فعلى المسؤولين تحمل المسؤولية كاملة
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254
3 - مغربي الجمعة 13 مارس 2020 - 21:53
يجب على الحكومة توعية الناس، كل من أحس بأعراض المرض (كارتفاع الحرارة ...) أن يعزل نفسه في بيته ويتصل بحملة يقظة.. لأن الذهاب إلى المستشفى أو الطبيب يعرض العشرات إلى المرض.
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114
4 - lamborghini الجمعة 13 مارس 2020 - 21:53
زعما غير 8 ديال الحالات لي كاينين؟ مكانتيقش فالدولة.
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140
5 - ADAM الجمعة 13 مارس 2020 - 21:54
لا أفهم في ما يفكر المخزن أو وزارة الصحة بحيث يتم الإعلان فقط عن حالة أشخاص وافدين على المغرب كما لو أن السكان المحليين لديهم مناعة خاصة ضد المرض وجب إعلان عن جميع المصابين أو الأشخاص المحتمل إصابتهم للرأي العام من أجل مصلحة الجميع!
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120
6 - غيور على وطنه الجمعة 13 مارس 2020 - 21:54
مصيبة هاذ السياح الي كيجيبو لينا المرض يجب على الدولة فرض حجز صحي مدته14يوم لكل قادم من خارج
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87
7 - نورالدين الجمعة 13 مارس 2020 - 21:54
هههه قولو تارودانت كاملة سلم عليها الله يحفظ او صافي ياريي تلطف بينا ماعندنا جهد لهاد مرض
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70
8 - محسن الجمعة 13 مارس 2020 - 21:57
واش أعباد الله فيروس خطير و قاتل أرعب العالم و مازال كتستقطبو السياح واش أحنا فالسياحة داب و معندناش حتى الإمكانيات باش نحاربوه لا ماديا ولا معنويا واش مزلوطة جايبة 2 أورو نخسروا فطريقها 300 مخالط ب 500 درهم لواحد مبغيناش السياحة الحكومة الله يجازيك بخير.
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41
9 - معاذ الجمعة 13 مارس 2020 - 21:57
رقم الهاتف الخاص بألو اليقضة :: 0801004747
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83
10 - mimouass aliouass الجمعة 13 مارس 2020 - 21:57
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما الحمد لله رب العالمين إن ما وقع الآن في العالم مرض معدي لذا على المغرب أن يتخد جميع التدابير و الحيطة و الحدر و أن يعلق جميع الرحلات السياحية و لا يسمح لأي أجنبي الدخول إلى أرض الوطن سلامة للشعب سلامة للمواطنين سلامة للأمة الإسلامية جمعاء مشارق الأرض و ومغاربها و الله يحفظنا بما حفظ به الذكر الحكيم اللهم ارفع عنا البلاء و الفتن ما ظهر منها و ما بطن إنك أنت تعلم و نحن لا نعلم إنك علام الغيوب اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما الحمد لله رب العالمين عدد خلفك و رضى نفسك وزينة عرشك و مداد كلماتك يارب سبحانك و الحمد لك و الشكر لك سبحانك
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44
11 - سرمدالحق الجمعة 13 مارس 2020 - 21:58
مع الاسف انذرتكم منذ أكثر من شهر و لكن لا تحبون الناصحين.
أيها الناس أيها المغاربة الكرام استعدوا و أعدوا و تزودوا فإن خير الزاد التقوى.
خزنوا طعام و شراب 6 اشهر أبدأو من الآن الامر جلل.
اشتروا الكمامات الادوية المهمة الخاصة بتخفيض الحرارة و مضادات حيوية.
تجنبوا المصافحات باليد و الوجه والاماكن العامة اغسلوا ايديكم جيدا مرارا لا تلمسوا الاسطح في جميع أنحاء.
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-71
12 - مغربي الجمعة 13 مارس 2020 - 21:58
المفروض اغلاق المقاهي والحانات و تعقيم الحافلات والقطارات و الاسواق الكبرى...... اللهم ارحمنا وارفع هذا البلاء عن جميع عبادك
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45
13 - Chouaib الجمعة 13 مارس 2020 - 21:58
من الغريب فعلا أن يبقى مصاب بهذا الفيروس 12 يوم يسرح و يمرح في كيف شاء و يلتقي من شاء إلى ان تظهر عليه العوارض و يتقدم بنفسه للفحص.. مع العلم أن هذا و ركزوا معي جيدا.. أن المصاب ينقل العدوى في المراحل الأولى للحضانة، أي قبل ظهور العوارض بكثير، أين اليقظة و أين المراقبة في الحدود و العزل للذين يأتون من بؤر هذا المرض.. اللهم نسألك اللطف و العون على هذه الارض.
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33
14 - اللهم أني قد بلغت الجمعة 13 مارس 2020 - 21:59
السؤال يبقى هو لماذا يتم التصريح بأشخاص من الخارج فقط مع العلم أنهم كايدورو ويكلسو ويسلمو ووووووو عاد كايمشي لسبيطار

واش المواطنين مغاربة مكايتعاداوش ؟؟؟

راكم عيقتو بزاف وهادشي مفروش عندكم ومفضوح

صرحو لينا شحال من حالة عندنا فالمغرب و المدن

كلهم جاو من الطاليان فرنسا أسبانيا أيوا ولي فالمغرب ؟

علاش وقفتو الدراسة منين مكاين حتى مواطن مغربي فيه الفيروس

ولا خايفين من أقتصاد الريع ومتبقاو تربحو والو من الطرام والطوبيس والقطار وووووووو

المرجو من المواطنين المغاربة أخد الحيطة والحذر المسألة أخطر مما نتصور ومسكوت عنها ولا نعرف لحد الأن العدد الحقيقي من المصابين وحاملين الفيروس من الشعب المغربي لأنه لا يمكن أن تكون كل الحالات سلبية ويتم وقف الدراسة والوزراء كاتسلم بالذراع نرى أشياء عكس مايتم التصريح به اللهم أني قد بلغت
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42
15 - عادل الجمعة 13 مارس 2020 - 21:59
اخت المتساءلة رقم الو اليقضة هو 0801004747
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22
16 - Hamid naji الجمعة 13 مارس 2020 - 21:59
لابد من وقف الرحالات الجوية خاصة مع الدول الموبوءة لمنع دخول حالات جديدة لان كل الحالات جاءت من خارج المغرب خاصة فرنسا وإيطاليا
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13
17 - هدي الجمعة 13 مارس 2020 - 21:59
الأجانب هم سبب تفشى المرض لذا إغلاق الرحلات الجوية جاء متأخرا جدا
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16
18 - محمد ند الطالي الجمعة 13 مارس 2020 - 21:59
هادشي ولا كايخلع.
الهم احفضنا ياربي السلامة
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11
19 - sijilmassa الجمعة 13 مارس 2020 - 21:59
بعد نجاح حملة المقاطعة سنة الفارطة ادعوا المغاربة لمقاطعة صحية من نوع اخر عن طريق مقاطعة السفر الغير ضروري والخروج الغير الضروري واعتزال المقاهي وغيرها من اماكن التجمعات. الشعب هو من سيحذ التفشي وليس المسؤولين.
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26
20 - yassir الجمعة 13 مارس 2020 - 22:00
لو تزيدو 3 أصفار على اليمين ممكن نكون في واقع الوباء.
ليس من الصواب إخفاء الوباء عن الشعب لأنه سوف يكون له تأثير أخطر لمواجهة ألاف الحالات دفة واحدة
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19
21 - عيد المنعم الجمعة 13 مارس 2020 - 22:01
يجب على وزير الصحة ورئيس الحكومة والمسؤول عن مراقبة الحدود تقديم استقالتهم بسبب عدم تحمل مسؤوليتهم كما ينبغي
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13
22 - كورونا شخصيا الجمعة 13 مارس 2020 - 22:01
فعلا التدابير المتخدة جاءت متأخرة اللهم احفظنا بحفظك من كل وباء و بلاء يا رب
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17
23 - ملاحظ الجمعة 13 مارس 2020 - 22:02
الفرنسيون هم سبب كل هذا البلاء.ينبغي طردهم فورا وإغلاق الحدود أمامهم.دمرونا باستعمارهم لنا ولا زالوا يلاحقوننا.حياة المغاربة قبل فرنكاتهم.
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-1
24 - كيفاش الجمعة 13 مارس 2020 - 22:02
من 2 مارس الى 12 مارس وهي تصول وتجول في مدينة أكادير فهل سيتم عمل حجر صحي لجميع مخالطيها وكم هو عددهم يا ترى ؟
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16
25 - باحث الجمعة 13 مارس 2020 - 22:02
تبارك الله و الصلاة على لنبي، من 2 مارس و هي كاتدور، دوزات العدوى لأصحابHotel، طاكسي أو الكار، و هم بدورهم دوزوها لأصحابهم و عائلتهم، أي من دابا ل14 يوم هوما براسهوم غايبان فيهوم المرض... و يستمر الإنتشار، اليوم و فقط سبانيا سجلت 1000 حالة في دقة وحدة، داكشي يتزايد بوثيرة مخيفة، تيكون 1، 5، 10، 50. 500، 1000، 5000 حالة...
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8
26 - casaouii الجمعة 13 مارس 2020 - 22:02
يجب اغلاق المقاهي سبب التجمعات و نقل العدوى والله
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10
27 - بشرى الجمعة 13 مارس 2020 - 22:02
لو تم اغلاق الحدود لما انتشر لدينا المرض والدليل ان كل المصابين وافدين من اوروبا..لكن لن يصيبنا الا ماكتب الله لنا...كان يجب وضع كل من جاء من المناطق الموبوءة في الحجر الصحي مدة احتضان الفيروس...لكن البكاء وراء الميت خسارة ...الان يجب نشر الوعي بين الناس خاصة فعديد المناطق البعيدة حتى نستطيع حصر رقعة انتشار المرض ...
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9
28 - Abdou الجمعة 13 مارس 2020 - 22:02
في الواقع يجب تطبيق السنة في هدا الباب فالرسول الاعظم حث على
من حل به وباء من قوم وجب عليهم المكوث في بلدهم وعدمالخروج منها وكدا عدم السفر إلى تلك البلده تجنبا لانتشار الوباء .فلما ابواب الوطن مفتوحة ؟ خاصة على الدول التي انتشر فيها وباء ..... كرونا
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7
29 - مغربي هنا الجمعة 13 مارس 2020 - 22:03
هادشي مزال غادي يزيد حيت ميمكنش السياح تساراو فالمغرب ومعاداوش شي واحد خاص الفحص يكون دقيق .
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3
30 - Meknassi الجمعة 13 مارس 2020 - 22:03
رقم ألو يقضة هو 0801004747 الله يلطف بنا..
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3
31 - عابر سبيل الجمعة 13 مارس 2020 - 22:03
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم واش هاد الناس ا)لأمراظ لاش فاتحين ليهم الحدود اللهم رب الناس اذهب الباس وأشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما
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4
32 - Sahraoui الجمعة 13 مارس 2020 - 22:03
تحية طيبة .هذا شيء طبيعي و الوزارة أعلنت عن انه ليس من المستبعد إصابات جديدة و لكن يجب الالتزام بالتعليمات و الله المعين.
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7
33 - Sbek الجمعة 13 مارس 2020 - 22:04
هذه اسبوع باش قالوها الناس فتارودانت ومنهم من اعتقل بسبب ذلك وشهود بمستشفى الحسن الثاني حتى اليوم عاد اعلنوها ... وصلت 2 مارس واسبوع هي كتنقل بين اكادير وتارودانت اكيد سبعمائة واحد الان يتجول وهو حامل للفايروس وبعد اسبوع او اثنين سوف تتهافت الحالات على المستشفى الله احفظ
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8
34 - هشام كولميمة الجمعة 13 مارس 2020 - 22:04
0801004747.. مزيدا من الحذر.و الاحتياطات للقدرة على تجاوز هذا الوباء.
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6
35 - Tim الجمعة 13 مارس 2020 - 22:04
0801004747 C'esu un numèro vert qui peut tjrs servir.notez le bien évident chez vous et surtout transmettez le.merci.
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2
36 - Ayoub الجمعة 13 مارس 2020 - 22:04
080-1004747
هذا هو رقم الو اليقظة
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3
37 - عصام الجمعة 13 مارس 2020 - 22:05
أكثر من اسبوع وهي دالعة!!!! وتجي تقول لي ثماني حالات!!!! غير معقول؟ الدولة مسؤولة عن هذا التسيب ومسؤولة أكثر على انتشار الوباء الحتمي وفتكه بالمغاربة.
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9
38 - زياد الجمعة 13 مارس 2020 - 22:05
حالة طوارئ يجب اتخاذها الان من طرف مسؤولين بغلق الحدود على العالم بحيث نحن ليس لنا مستشفيات عالية جودة لسيطرة على هذا الوباء الخطير عقلنة و تسيير الجيد بتخاد القرارات التي هي في مصلحة مواطنين ولكم واسع النضر في هذا الوضع
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4
39 - Gladiator الجمعة 13 مارس 2020 - 22:05
الله 8 أيام تجول في المغرب وتخالط الناس لك الله يا وطني .شيء مثير للانتباه جميع الحالات من خارج الوطن زعمًا المغاربة ملقحين أم هناك ارقام أخرى
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5
40 - الصحراوي الجمعة 13 مارس 2020 - 22:07
واش المغاربة عندهم المناعة كاملين حتا واحد متعدااااا اقدر علاش لا حيت حنا تقدروا منشوفوا الطبيب حنا تخرج الروح
عرفتي عندنا فالرشيدية الى لغتي تشوف الطبيب خاصك تفيق مع الستة اشتد النوبة اتقوليك الفرملية حتى الخميس
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6
41 - الغلاءأمامكم وكورونامن ورائكم الجمعة 13 مارس 2020 - 22:07
إذن مصدر الداء هو أجنبي و هو ما أكدناه في تعليقات سابقة؛ لدى يجب غلق الحدود و وقف كل الرحلات من وإلى الدول الموبوءة بشكل كبير و المصدرة لهذا القاتل الصامت الذي يتربص و يتلصص في صمت ببلادنا و مواطنيها و من الأفضل وقف الرحلات الجوية و البرية والبحرية و السياحية و استيراد البضائع من هاته الدول لأنها قد تحمل هذا الفيروس المدمر و الذي لا دواء له و يجتاج العالم بشكل رهيب؛ و يجب رش و تعقيم المطارات و الموانئ و المحطات الطرقية و القطارات بالمبيدات و كذلك المطاعم والمقاهي و الحانات التي يرتادها هؤلاء السياح الأجانب الوافدين ومنها على الخصوص الباحات و الساحات الاثرية كجامع الفنا بمراكش و الهديم بمكناس و حسان بالرباط وغيرها....
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2
42 - مواطن الجمعة 13 مارس 2020 - 22:08
بدأت أول قطرات الغيت قبل أيام و آخرها نريدها لطف من الله....
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5
43 - سعيد الجمعة 13 مارس 2020 - 22:11
حكومة تعبانه لا تصلح حتي تقود اثنتان من القطيع تمشي عكس التيارات لا اعلم لماذا هل هو غباء ام نفاق ام مادا… من الوهله الاولي والمواطن كيقول ليكم اغلقوا المنافذ اغلقوا المعابر ولا حياة لمن تنادي ارواح الناس ليست سهله وستتحمل الحكومة كامل المسؤلية وسنتقدم للقضاء برفع قضيه ضد الحكومة الله ياخذ فيكم الحق
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1
44 - Wafae alfasiya الجمعة 13 مارس 2020 - 22:11
انا شكيت بلي المغاربة ضربونا شي شوكة سميتها مامفاكينش
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2
45 - عبد العالي الجمعة 13 مارس 2020 - 22:11
حقا المغرب تاخرات بحجز كل مطاراتها عن الدول الاوروبية الكل يعلم ويعرف ان هدا الفيروس دخل من اوروبا الي دولتنا وهنا نطرح السوال هل الدولة اتخدت حقا جميع الاحتياطات الازمة لتفشي هدا الوباء "الجايحة"
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3
46 - مغربي مسلم الجمعة 13 مارس 2020 - 22:11
يجب على بلادنا اتخاد اجراءات استباقية ومخططات مغايرة للحد من هذا الوباء حتى لا يتفاقم الوضع الى ماهو اسوء .
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3
47 - موجان الجمعة 13 مارس 2020 - 22:11
الله احد الباس واعفو على جميع المرضى يا رب العالمين امين
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2
48 - جسن الجمعة 13 مارس 2020 - 22:11
واش غير لي جا من اوربا هما لي كأي يلقاوهمً مراض هاد الناس ما عاداوو حتى مغربي من الداخل ولا اخوتنا المغاربة گاع ما كايدوزو في الإحصائيات لي مات راه القبر هاد شي لي في المغرب ما ظهر في حتى شي دولة في العالم غير الأجانب لي مصابين.
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4
49 - hamza 3emara الجمعة 13 مارس 2020 - 22:12
لقد بدأت الحصيلة ترتفع شيئ فشيئ
الحيطة و الحذر، تم الحيطة و الحذر، الكل الان أصبح يدري أساليب الوقاية،
إعملو على إتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية
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3
50 - مواطن مغربي الجمعة 13 مارس 2020 - 22:13
بغيت غير نفهم واش هاد الحكومة ديال 2 دريال اللي عندنا مكانتش تقدر تسد الحدود?

malheureusement Si OTHMANI.
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3
51 - بلد الإستثناء الجمعة 13 مارس 2020 - 22:15
بلدنا إسثثنائي في كل شيء: لحد الساعة الدولة لا تريد إعلان حالة الطوارئ و فرض الوقاية على المواطنين بغلق المقاهي و تعقيم الطاكسيات والحافلات إلخ، يجب إتباع تجربة الصين في الوقاية
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0
52 - مواطنة حرة الجمعة 13 مارس 2020 - 22:15
شحال نمرة دياا هاد الو يقضة.وعالله منستعملوه كاع.ياربي تحفضنا كولو امين.
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2
53 - kamal chnaoui الجمعة 13 مارس 2020 - 22:15
تمت زراعة النقيلات بنجاح نتيجة تأخر الحكومة للاسف
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0
54 - حكومة الزلط والأوبئة الجمعة 13 مارس 2020 - 22:16
إقالة الحكومة مسألة وقت، سبحان الله العظيم حكومة منحوسة ورئيس حكومة ضعيف الشخصية وأرجوا من ملك البلاد أن يتخذ قرارا في تجميدها لأنها هي المسؤولة على دخول هذا الوباء الفتاك والحصيلة ترتفع يوم بعد يوم.
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0
55 - عبده/ الرباط الجمعة 13 مارس 2020 - 22:16
لا خوف باذن الله... ثمان حالات منها حالة تم شفاؤها و حالة توفيت صاحبتها لكبر سنها( 89 سنة ) فلم تبق سوى ست حالات تحت العلاج و المراقبة... و اهم ما في الامر هو ان هذه الحالات قد دخلت من الخارج و لم تحدث نتيجة عدوى داخلية.... فيجب عدم تهويل الموضوع بقدر ما يهم الاهتمام بالنظافة و تجنب الاكتظاظ... و سوف تعود الامور الى نصابها باذن الله مع التمعن في هذه المحنة التي يمر منها و اخذ العبرة
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2
56 - حكومة مستعمرة الجمعة 13 مارس 2020 - 22:16
علاش حتا كتاخد فرنسا شي قرار عاد لمغريب كياخد بحالو تل امتا غنبقاو فهاد العبودية
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-1
57 - عابر سبيل الجمعة 13 مارس 2020 - 22:16
هاد العشا طاب و ينطلق العداد الله يسترنا و يستر جميع أمة محمد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث
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1
58 - لطيف الجمعة 13 مارس 2020 - 22:17
يجب تكثيف التوعية بجميع وسائل الاعلام و المواقع وفي كل فج عميق بالتكرار و التكرار حد الملل .. حث الناس و اولادهم على المكوث غي البيت .. عدم السفر الا للضرورة القصوى ..عدم افتعال الازدحامات زكثرة الاختلاط .
التوعية لازالت ضرورية لتحمل المسؤولية
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59 - علي الجمعة 13 مارس 2020 - 22:17
مادم المغرب علق الدراسة فعدد الحالات اكبر بكثير من هذا العدد ، الغرض من التكتم هو عدم قدرة الحكومة مواجهة خوف الناس و الهلع و تكاليف التطبيب ، ف قيمة تحليل وجود فيروس كوفيد 19 في امريكا تقريا 1300 دولار ، مما يعني انه مكلف في المغرب لان هناك مختبر واحد يفعل دالك هو مختبر باستور . ما يقير الانتباه ان الدولة تقوم بفحص الناس الذين ياتون من الخارج ولكن فقط من يقوم بالابلاغ عن نفسه ، اما المغاربة الذين يسكنون في المغرب فهم مواطنون من الدرجة الثانية ، لمدا لا يتم فحص المخالطين لهائلاء؟. المهم هدا الفيروس الصغير جدا اصغر من البكتريا يعلمنا اننا بشر ضعفاء جدا رغم تقدم الدول ولكن لا دواء الا دواء رب العالمين الدي اودعه فينا المناعة دالك الجهاز الرباني الخارق للعادة ، و يقول بعض الملحدين اين الله . ربنا ان لم يكن هذا غضب منك فلا نبالي و ان كان غضب منك فارحمنا انت ارحم الراحمين ، انت ارحم من الام بولدها يا الله يا حي يا قيوم .
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60 - نعيمة الجمعة 13 مارس 2020 - 22:22
حالة الطوارئ اصبحت ضرورة ملحة فهل سيتم اعلانها في القريب العاجل؟
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61 - يونس الجمعة 13 مارس 2020 - 22:22
اللهم اشف كل مبتلى من ابتلائه و إنشاء الله ستزول المحنة و تعود المياه لمجاريها،لكن السؤال المطروح هل ستستخلص الحكومة درسا من هته المحنة؟ هل ستساهم في تطوير قطاع الصحة الذي ما فتىء يعاني من النقص في الموارد المادية و البشرية من أجل الإسهام في راحة و خدمة المواطن؟ولكيلا نكون علي صلة فأي طرف خارجي فهل من الممكن أن تعمل الدولة على تطوير الآليات و الكوادر من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني على إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل القطاعات؟ هناك جملة من التساؤلات و يبقى الأمر و الرد مرهون في الأشهر القادمة ليستبين من هو على عمى ممن هو على بصيرة
اللهم إنا لا نسألك الرد في القضاء و إنما نسألك اللطف فيه
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62 - reda الجمعة 13 مارس 2020 - 22:23
مشكل هدي ياربي السلامة نهار على نهار كتزدو الحلات في المغرب
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63 - منطق الجمعة 13 مارس 2020 - 22:25
زعما عندنا غير الاجانب لي دكلاري . تا واد مغربي ما تقاس. زيدو كدبو علينا.
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64 - مغربية قبل و بعد الجمعة 13 مارس 2020 - 22:27
لا أفهم ما جدوى الاستنفار الان كنا نعلم مند البداية أنه إن لم يتم غلق الحدود مع الدول الاوروبية فإن المرض قادم لا محال. للاسف أصبحنا دولة آخر همها صحة المواطن فات الاوان لغلق الحدود الان .يا مغربي لك الله
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65 - Mustapha الجمعة 13 مارس 2020 - 22:28
هدا امتحان يمتحننا الله سبحانه و تعالى .والله هدا الاسم كورونا الحمد لله انه لا يعرف لا رءيس و لا وزير و لا غني و لا حتى فقير الحمد لله لا الفيروس هو المنصف الحقيقي و الله
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66 - ريان الجمعة 13 مارس 2020 - 22:28
الوضع مازال تحت السيطرة لان المصدر المعدي يمكن تتبع مخالطيه و مراقبة صحتهم .
عندما لا يمكن معرفة المصدر المعدي عندها ستفقد وزارة الصحة السيطرة على الفيروس . الانتشار بطيئ مقارنتا بدول أخرى.
الوافدين من الخارج هم من يشكل مخاطر نشر الفيروس.
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67 - redouane الجمعة 13 مارس 2020 - 22:31
Bonjour à tous
Ce que je n’arrive pas à comprendre, vu le nombre des asiatiques au Maroc, aucun cas n’a été dénombré, Donner nous le nombre exacte des atteints par le covid19 et arrêter de nous cacher la vérité.
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68 - غزلان الجمعة 13 مارس 2020 - 22:31
حرام على هاد الناس لي تيهربو من لمرض ويجيبهو لعدنا حنا دولة على قد الحال كانو يبقاو في بلادهم تكفل بيهم هما عندهم الامكانيات لخوف على بللادنا تغيس فيه الله يحفظ
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69 - أبو بكر الجمعة 13 مارس 2020 - 22:32
صرحت الحكومة ب " شفاء " أحد المصابين .

معناه أن الدواء او الأدوية قادرة ( بعد الله تعالى ) على دفع هذا المرض.

لكن ما نوع الدواء؟ هذا ما يريدون إخفاءه لحاجة ما و لغاية ما.

على كل حال لا ننسى أننا مررنا بحالات ( وبائية ) مماثلة : أفلوانزا الطيور ثم أفلوانزا الخنازير و قد تم بيع ملايين اللقاحات ، و تحاوز ( العالم ) تلك الاوبئة.

وقبل كان الطاعون و التفويد و الجذري و الكوليرا، و دفن الاحياء الاموات و استمرت الحياة رغم قدرات الطب المحدودة أنذاك.

و في الاخير الوقاية خير من العلاج.
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