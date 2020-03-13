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كُتّاب وآراء
المغرب يعلن تسجيل ثامن حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد
أعلنت وزارة الصحة إلى علم الرأي العام المغربي، أنه تم تسجيل ثامن حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، عند مواطنة فرنسية بالغة من العمر 64 سنة، وصلت إلى مدينة تارودانت يوم الإثنين 2 مارس، قادمة من فرنسا.
واسترسل بلاغ وزارة الصحة "وبعدما ظهرت عليها أعراض تنفسية يوم 10 مارس 2020 اتصلت بـ"ألو يقظة"، حيث انتقل طاقم طبي إلى مقر إقامتها، وبعد الاشتباه بإصابتها بالفيروس، تم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل المخبري بمعهد باستور المغرب، الذي أكد الإصابة.
وأفادت الوزارة الوصية أن "المصابة توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات مدينة أكادير، حيث تم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة".
وتقوم مصالح وزارة الصحة بإجراءات التحري الوبائي والمراقبة الطبية للمخالطين وفقا للمعايير المسطرة في المخطط الوطني لليقظة والتصدي لكوفيد 19.
وكانت وزارة الصحة أعلنت أن الشّاب القادم من إيطاليا والذي أُعلن في وقت سابق كأول حالة وافدة للإصابة بالفيروس ببلادنا، قد تماثل للشفاء بعدما أثبتت التحاليل المخبرية والسريرية ذلك.
وكشفت الوزارة المعنية أن الشاب المصاب بالفيروس غادر المستشفى مساء اليوم الجمعة 13 مارس 2020.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (69)
أيها الناس أيها المغاربة الكرام استعدوا و أعدوا و تزودوا فإن خير الزاد التقوى.
خزنوا طعام و شراب 6 اشهر أبدأو من الآن الامر جلل.
اشتروا الكمامات الادوية المهمة الخاصة بتخفيض الحرارة و مضادات حيوية.
تجنبوا المصافحات باليد و الوجه والاماكن العامة اغسلوا ايديكم جيدا مرارا لا تلمسوا الاسطح في جميع أنحاء.
واش المواطنين مغاربة مكايتعاداوش ؟؟؟
راكم عيقتو بزاف وهادشي مفروش عندكم ومفضوح
صرحو لينا شحال من حالة عندنا فالمغرب و المدن
كلهم جاو من الطاليان فرنسا أسبانيا أيوا ولي فالمغرب ؟
علاش وقفتو الدراسة منين مكاين حتى مواطن مغربي فيه الفيروس
ولا خايفين من أقتصاد الريع ومتبقاو تربحو والو من الطرام والطوبيس والقطار وووووووو
المرجو من المواطنين المغاربة أخد الحيطة والحذر المسألة أخطر مما نتصور ومسكوت عنها ولا نعرف لحد الأن العدد الحقيقي من المصابين وحاملين الفيروس من الشعب المغربي لأنه لا يمكن أن تكون كل الحالات سلبية ويتم وقف الدراسة والوزراء كاتسلم بالذراع نرى أشياء عكس مايتم التصريح به اللهم أني قد بلغت
الهم احفضنا ياربي السلامة
ليس من الصواب إخفاء الوباء عن الشعب لأنه سوف يكون له تأثير أخطر لمواجهة ألاف الحالات دفة واحدة
من حل به وباء من قوم وجب عليهم المكوث في بلدهم وعدمالخروج منها وكدا عدم السفر إلى تلك البلده تجنبا لانتشار الوباء .فلما ابواب الوطن مفتوحة ؟ خاصة على الدول التي انتشر فيها وباء ..... كرونا
عرفتي عندنا فالرشيدية الى لغتي تشوف الطبيب خاصك تفيق مع الستة اشتد النوبة اتقوليك الفرملية حتى الخميس
الحيطة و الحذر، تم الحيطة و الحذر، الكل الان أصبح يدري أساليب الوقاية،
إعملو على إتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية
malheureusement Si OTHMANI.
التوعية لازالت ضرورية لتحمل المسؤولية
اللهم إنا لا نسألك الرد في القضاء و إنما نسألك اللطف فيه
عندما لا يمكن معرفة المصدر المعدي عندها ستفقد وزارة الصحة السيطرة على الفيروس . الانتشار بطيئ مقارنتا بدول أخرى.
الوافدين من الخارج هم من يشكل مخاطر نشر الفيروس.
Ce que je n’arrive pas à comprendre, vu le nombre des asiatiques au Maroc, aucun cas n’a été dénombré, Donner nous le nombre exacte des atteints par le covid19 et arrêter de nous cacher la vérité.
معناه أن الدواء او الأدوية قادرة ( بعد الله تعالى ) على دفع هذا المرض.
لكن ما نوع الدواء؟ هذا ما يريدون إخفاءه لحاجة ما و لغاية ما.
على كل حال لا ننسى أننا مررنا بحالات ( وبائية ) مماثلة : أفلوانزا الطيور ثم أفلوانزا الخنازير و قد تم بيع ملايين اللقاحات ، و تحاوز ( العالم ) تلك الاوبئة.
وقبل كان الطاعون و التفويد و الجذري و الكوليرا، و دفن الاحياء الاموات و استمرت الحياة رغم قدرات الطب المحدودة أنذاك.
و في الاخير الوقاية خير من العلاج.