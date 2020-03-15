"نقابة الإسكان" تطالب بتدابير وقائية ضد كورونا

هسبريس من الرباط

طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، مسؤولي الوزارة المعنية باتخاذ حزمة تدابير وقائية واحترازية للحد من انتشار "فيروس كورونا"، الذي خلف العديد من الوفيات والإصابات في العالم.

وأوردت النقابة، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، بأنه انطلاقا من كونها "شريك اجتماعي أساسي في عملية تدبير شؤون شغيلة القطاع"، فإنها تدعو إلى نشر مذكرة داخلية تحسيسية لمواجهة تداعيات الوباء"، واقتناء وتوفير السوائل التعقيمية ووضعها رهن إشارة الموظفين في الأماكن المخصصة لذلك.

ونادى المصدر ذاته بالقيام بأعمال المراقبة اليومية المستمرة لتجهيزات وأدوات "المطعم" المتواجد في بهو الوزارة، وذلك من خلال مراقبة مدى التزام المستخدمين بتوفير شروط النظافة الصحية المتعارف عليها".

ورابع الاحتياطات، وفق النقابة المذكورة، منع ولوج "مطعم الوزارة" من طرف أشخاص لا علاقة لهم بالقطاع سواء من قريب أو من بعيد، وذلك تفاديا لكل ما من شأنه نقل العدوى"، على حد تعبير البلاغ.

وأما خامس التدابير الاحترازية ضد "كورونا"، فيتمثل ـ بحسب النقابة ـ في إغلاق ما يسمى بـ"مسجد الوزارة"، والبحث عن فضاء آخر للصلاة تتوفر فيه الشروط الصحية المناسبة، وذلك لضيق مساحته التي لا تتجاوز 4 أمتار مربع، بالإضافة إلى تواجده في الطابق تحت الأرضي، حيث يفتقر إلى أبسط شروط التهوية الضرورية".

وأهابت النقابة بجميع موظفي وموظفات القطاع، الانخراط الكلي والفعلي مع كل الإجراءات والتدابير الإحترازية المتخذة من طرف السلطات المختصة الرامية إلى تطويق هذا الوباء، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين".