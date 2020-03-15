24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1007:3613:4117:0119:3920:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. اقتحام واعتداء يجران شابا إلى التوقيف بمرتيل (5.00)

  2. فيروس "كورونا" يُغير "قواعد مصافحة" المسؤولين عبر بلدان العالم (5.00)

  3. هل يدفع الربح محلات تجارية إلى ترويج "تهافت" المغاربة على السلع؟ (5.00)

  4. المغرب يبعد طائرات كندا والبرازيل ودول إفريقية (5.00)

  5. إصابة وزير التجهيز والنقل عبد القادر اعمارة بفيروس "كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | "نقابة الإسكان" تطالب بتدابير وقائية ضد كورونا

"نقابة الإسكان" تطالب بتدابير وقائية ضد كورونا

"نقابة الإسكان" تطالب بتدابير وقائية ضد كورونا
هسبريس من الرباط
الأحد 15 مارس 2020 - 18:05

طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، مسؤولي الوزارة المعنية باتخاذ حزمة تدابير وقائية واحترازية للحد من انتشار "فيروس كورونا"، الذي خلف العديد من الوفيات والإصابات في العالم.

وأوردت النقابة، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، بأنه انطلاقا من كونها "شريك اجتماعي أساسي في عملية تدبير شؤون شغيلة القطاع"، فإنها تدعو إلى نشر مذكرة داخلية تحسيسية لمواجهة تداعيات الوباء"، واقتناء وتوفير السوائل التعقيمية ووضعها رهن إشارة الموظفين في الأماكن المخصصة لذلك.

ونادى المصدر ذاته بالقيام بأعمال المراقبة اليومية المستمرة لتجهيزات وأدوات "المطعم" المتواجد في بهو الوزارة، وذلك من خلال مراقبة مدى التزام المستخدمين بتوفير شروط النظافة الصحية المتعارف عليها".

ورابع الاحتياطات، وفق النقابة المذكورة، منع ولوج "مطعم الوزارة" من طرف أشخاص لا علاقة لهم بالقطاع سواء من قريب أو من بعيد، وذلك تفاديا لكل ما من شأنه نقل العدوى"، على حد تعبير البلاغ.

وأما خامس التدابير الاحترازية ضد "كورونا"، فيتمثل ـ بحسب النقابة ـ في إغلاق ما يسمى بـ"مسجد الوزارة"، والبحث عن فضاء آخر للصلاة تتوفر فيه الشروط الصحية المناسبة، وذلك لضيق مساحته التي لا تتجاوز 4 أمتار مربع، بالإضافة إلى تواجده في الطابق تحت الأرضي، حيث يفتقر إلى أبسط شروط التهوية الضرورية".

وأهابت النقابة بجميع موظفي وموظفات القطاع، الانخراط الكلي والفعلي مع كل الإجراءات والتدابير الإحترازية المتخذة من طرف السلطات المختصة الرامية إلى تطويق هذا الوباء، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.