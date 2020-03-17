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كُتّاب وآراء
كورونا في المغرب .. وفاة مسنّ وإصابة جديدة ترفع الحصيلة إلى 38
أعلنت وزارة الصحة تسجيل ثاني حالة وفاة لمصاب بـ"فيروس كورونا" المستجد في المغرب؛ ويتعلق الأمر بمواطن مغربي من مدينة سلا يبلغ 75 سنة.
بلاغ للوزارة كشف أيضا تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا"، تم تأكيدها مخبريا بـ"معهد باستور المغرب"، لمواطن مغربي من مدينة الدار البيضاء.
وترتبط الإصابة الجديدة بمغربي قادم من فرنسا، حالته الصحية مستقرة ولا تدعو إلى القلق، ويوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بأحد مستشفيات البيضاء، حيث سيتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.
وبذلك تكون حصيلة الحالات المؤكدة إصابتها بـ"فيروس كورونا" في المغرب، إلى غاية صباح اليوم الثلاثاء، محددة في 38 حالة مؤكدة بالفحوص المختبرية.
وشددت وزارة الصحة على ضرورة التزام المواطنات والمواطنين بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (81)
واش گاع هادو لي جاو متلاقاو مع حد؟ او لا المغاربة مكايتعداوش؟ الله ارحم الوالدين شي حد اشرح لي بغيت نفهم .
و رحم الله السيد المتوفى
و الله يهدي شي ناس جاو كاينقزوا من أوروبا، لبلاد حتى 1000 سرير ما فيها لهاد الناس الكبار و الأطفال، أما حنا راه مكبتيييينها.
اللي عندو شي دار يجلس فيها هاد جوج سيمانات و نتعاونوا بيناتنا، الحكومة دايرا اللي على قد جهدها خصنا حنا نكملوا من راسنا و نديروا اللازم
و الله يحفظ الجميع
من خلال تطبيق flaghradar 24 يظهر استمرار مجموعة من الطائرات قادمة من بعض الدول الأوروبية
اين هو هذا الحضر الجوي ؟؟؟
فمن فظلكم لا تعرضوا أهاليكم وأهالينا للتهلكة. الفيروس يمكن أن تنجو منه لكنك بالمقابل يمكن أن تكون سببا في إصابة الآخرين به. ويمكن أن تتسبب في وفاة الناس. الاستهتار بشروط الحماية والحجر الصحي هو ذنب عظيم و جريمة لا تغتفر.
حمي راسك والآخرين.
في السيسيولوجيا يكون التضامن الآلي بالاتحاد بين أفراد المجتمع من أجل درء خطر خارجي أثناء الغزوات و الحروب والنزاعات القبلية,,,,,,نحن الان أمام وضع جرتومي خطير علينا التفرقة والتزام البيوت وقواعد النظافة الصحية حتى نتغلب عليه. وغدا ننتصر عليه وليعانق بعضنا بعضا بنشوة الانتصار ان شاء الله.
إن كانت جل الحالات المسجلة حتى الآن لوافدين على المغرب ،
فهذا لا يعني أننا في مأمن إذا علمنا أن فترة حضانة الفايروس قد تصل إلى أسبوعين ،
ولا شك أن هؤلاء المصابين قد خالطوا أشخاص آخرين ،
لذلك لا يجب الإستهانة بالأمور ، والتقيد حرفيا بسبل الحد من تفشي الوباء .
فمزيدا من الصبر والتعبئة ، فهي وسيلتنا الوحيدة للتصدي لهذا الفيروس اللعين .
حفظ الله الجميع .
هادا ما كتب عليه الحمد الله على ما أعطى وما أخد
وهل هو من الناس لي جابو المرض من أوروبا أو انتقل له المرض من المغرب
من جهة أخرى تزايد حالات الاصابة يفرض اعلان حظر التجول بشكل كامل حتى لا يسقط المغرب في ما وقع و يقع في بعض الدول التي لديها امكانات علاجية لكن تكاثر الوباء تغلّب على قدرة استيعاب المرضى
إن لله وإن إليه راجعون
نسأل الله السلامة والعافية يا رب
دخلنا مرحلة جد حساس من وباء إلا اليقضة والتعبىة والاتزام باجراءات الوقاىية والصحية والنظافة
وإلا لقدر الله الاستهترار ويسوء الأمر ويتحول إلا كارثة لا تحمد عقباها ولم تستطع دول عدما كفرنسا وإسبانيا وغيرها على مجابتها وايقافيها للآسف
واخر كلمنا اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين
لم نخالط احدا منذ ازيد من 7 اشهر ، الا حاجة لنا في التسوق بعيدا عن الازدحام ثم نعود لبيتنا ...
اخوتي ، ابتعدوا رحمكم الله عن الاختلاط الكثير مع الناس او اي تجمع ولو كان اسري ... فالسؤال بالهواتف يكفي للسؤال عن الاحباب والاسرة .
حصنوا انفسكم واتبعوا التعليمات القوية الصادرة من نظم النظافة وتطهير اليدين بالصابون والمنظفات الطبيعية .
عودوا الى الطبيعة تامنوا .... تقوية مناعتكم بالاكل الطبيعي الخام ، ابتعدوا عن كل اكل مصنع .
والله خير حافظ لكم وللناس اجمعين .
إن لله وإن إليه راجعون رحمه الله
الله يحفضنا يا ربي
البقاء في المنزل قدر المستطاع واجب وطني إنساني في هذه الفترة من صالح الجميع. والله يتولى أمور عباده المسلمين
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
وكل شكر لمن التزم بيته في هذه الأيام العصبيه التي يمر بها وطننا الحبيب.
نحن معلقون هنا و نطلب المساعدة من القنصلية المغربية بتولوز مع وضعنا تحت المراقبة اذ لا اعلم ان كنت مصابة بالمرض ام لا.
رحم الله الموتى واسكنهم فسيح جناته وحفظ الله بلدنا العزيز وملكنا وجميع المغاربة.
وصدقوني إخوتي المغاربة الأعزاء إذا التزمتم بالتعاليم (المعروفة) الحكيمة التي تصدرها سلطات المملكة.. صدقوني ستبقى المملكة المغربية الشريفة مثالا يحتذى به في القضاء على هذا الڤيروس بخطط مدروسة وبأقل خسائر في الأرواح....
إجلس في دارك تحفظ نفسك وتبعد الأدى عن غيرك
اذا كانت هناك 38 حالة مؤكدة اليوم من المحتمل جدا ان العدد الحقيقي هو 1520 وكل يوم يمر دون احتياط
يضاعف الإصابات، وقد يتحول العدد بين بضع آلاف إلى مئات الآلاف او الملايين والوفيات ستزداد بشكل مهول.
العدوى تحدث أيضا بطريقة غير مباشرة عند لمس أشياء لمسها المصابون حتى بعد مرور أيام
لذا اخذ جميع الاحتياطات الأمر ليس هينا ولا يدعو للسخرية، لحقيقة كورونا مرض قاتل ليس للمسنين فقط وإنما حتى الصغار اذا كانت لديهم أمراض أخرى
اقترح إلغاء التنقل بين مدن المدن المملكة حتى أسعار اخر، وعند الضرورة القصوى فقط يفرض على المتنقل تقديم وثيقة تثبت خلوه من المرض مختومة من مستشفى حكومي ،
داك Corona virus حيث بزاف ديال المغاربة تيستهترو بهاد الڤيروس و ردينو غير نكت. علاش حيت كاينة غير قل من 50 حالة لي مصابة
شوف راه حتى ف ايطاليا سيمانة لي قبل هادي فها 207 ودبا الآلاف تع الحالات
ونزيدكم راه المدارس والمقاهي..... تسدو باش ينقصو التجموعات ومايجيبوش ليكم ولادكم فيروسات وفلخر تبقاو تقولو لا دولة فعلات لا حگا مهم نتوما لي تقررو مصير ولاد وبنات الشعب فهاد 2سيمانات يا الانظباط يا تبقاو تسمعو 1000 قتيل بسبب فيروس كورونا
علاش منديروش ايد فيد ونتعاونو مع دولة ونبقاو فديورنا ونلتزمو شوية
والله يحفظ الجميع
كما اطالب الدولة بفرض منع التنقل الا لمن اراد التبضع او الدواء او العمل. وتنظيم المواطنين اثناء التسوق.
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.
تم استيراد الوباء واستنباته وتوطينه بنجاح والآن موسم الحصاد المر.