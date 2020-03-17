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الرئيسية | مجتمع | كورونا في المغرب .. وفاة مسنّ وإصابة جديدة ترفع الحصيلة إلى 38

كورونا في المغرب .. وفاة مسنّ وإصابة جديدة ترفع الحصيلة إلى 38

كورونا في المغرب .. وفاة مسنّ وإصابة جديدة ترفع الحصيلة إلى 38
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:00

أعلنت وزارة الصحة تسجيل ثاني حالة وفاة لمصاب بـ"فيروس كورونا" المستجد في المغرب؛ ويتعلق الأمر بمواطن مغربي من مدينة سلا يبلغ 75 سنة.

بلاغ للوزارة كشف أيضا تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا"، تم تأكيدها مخبريا بـ"معهد باستور المغرب"، لمواطن مغربي من مدينة الدار البيضاء.

وترتبط الإصابة الجديدة بمغربي قادم من فرنسا، حالته الصحية مستقرة ولا تدعو إلى القلق، ويوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بأحد مستشفيات البيضاء، حيث سيتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

وبذلك تكون حصيلة الحالات المؤكدة إصابتها بـ"فيروس كورونا" في المغرب، إلى غاية صباح اليوم الثلاثاء، محددة في 38 حالة مؤكدة بالفحوص المختبرية.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة التزام المواطنات والمواطنين بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (81)

1 - عبدو الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:08
إن لله وإن إليه راجعون رحمه الله
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196
2 - Hind الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:09
الله يرحمه ويغفر له و يشافي المرضى الآخرين و يحمينا يا رب
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185
3 - مكناسي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:09
نرى من الضروري فرض حالة الطوارئ.....قبل ان تفرض نفسها علينا ونجد انفسنا وجها لوجه امام الكارثة...
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317
4 - مواطن الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:09
من الواضح ان الفيروس قد تفشى بالفعل وماهيا الا مسئلة وقت حتى يبدأ بالظهور
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193
5 - كريم الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:10
ياربي السلامة، ماحدها كتقاقي او كاتزيد في البيض، السلامة وستر مولانى
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72
6 - عبد الله الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:10
إنا لله وإنا إليه راجعون نطلب من الله أن يتقبله مع الشهداء.
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137
7 - يونس الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:11
يجب إحصاء كل الوافدين من دول أخرى قبل الحضر الجوي و البحري المتواجدين بالمغرب و كذا توعية كل من خالط في الآونة الأخيرة هذه الفئة، بالتورع من مخالطة حتى أهله مدة كافية حتى التأكد من سلامته، و التركيز عليهم و على أقربائهم و أماكن تواجدهم بشدة و ربما حتى اختبار حملهم للفيروس، و أن نبدأ بفحص كل من شك في إمكانية حمله للفيروس، كذلك فتح الباب للمختبرات الخاصة ببدأ هذا الإختبار بأثمنة مناسبة لكل من أراد المساهمة في تطويق هذا الفيروس، أما انتظار ظهور الحالات لبدأ الإجراأت سيبقى عملنا متأخا دائما، و سندور في نفس المكان.
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124
8 - وسيم الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:11
الاصابات جلها من افراد الجالية المغربية لدللك وجب علي السلطات الحجر الصحي الاجباري علي كل من دخل المغرب في الاسبوع الفارط فبل غلق حدود خطوة استباقية قبل ان ينشرو العدوي في كل المدن الله احظ باس
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111
9 - Joker الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:12
أكثروا من الاستغفار و الصلاة على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم.. لرفع هذا البلاء
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109
10 - محمد ال الشيخ الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:12
كيف يعرف المريض بمرض الكورونا. كيف يعرف بين الناس و لماذا اغلاق المقاهي و المطاعم لان الناس يتلاقون في بيوتهم اضن ان هذا كله خطاء
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-202
11 - ملاحظ الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:12
ديرو الحجر الصحي مابقا وقت ولا غتنفلت الامور
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77
12 - درت فاييت الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:13
نحن فى حرب مع عدو لا نراه. اخواني جلسو ف ديوركم. كثيرا منا يستهتر بداعي ان مناعته قوية و يتمتع بصحة جيدة، إن كنت من هذا النوع فاعلم انك اناني مقطر. ردو البال حتى لا تنشرو الوباء وسط محيط هش لا يستطيع مقاومته. لا نريد فقدان احبتنا
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111
13 - رشيد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:13
كيفاش زعما گاع الحالات وافدين من الخارج؟
واش گاع هادو لي جاو متلاقاو مع حد؟ او لا المغاربة مكايتعداوش؟ الله ارحم الوالدين شي حد اشرح لي بغيت نفهم .
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86
14 - شخص الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:13
الناس كيهربو من المدن للقرى ومن مدينة الى اخرى خاص يوقفو المواصلات بين الاقاليم او الجهات كعنصر احترازي.
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67
15 - مواطنة مخلوعة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:13
هاد شي ولا كيخلع وصافي الله يلطف بينا وصافي خاصهم يوقفو كلشي صراحة واااعباد الله راه خاصهم يحبسو التنقلات والخدامي والتجوال الزنقة إلا للضرورة القصوى
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45
16 - mizo الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:14
الله يحفضنا يا ربي و اعباد الله بقاو فالدار
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34
17 - A .JALIL الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:14
اللهم ان نعود بك من الجنون والبرص والجدام وسوء الامراض وسي الاسقام
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43
18 - abdallah marrakech الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:15
اللهم ارفع عنا هذا الوباء .باسم الذي لا يظر مع اسمه شئ في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم
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39
19 - مسمار جحا الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:15
كبار السن مهددين بالانقراض، هل هم المقصودين بهذا الفيروس المصطنع؟؟ كبار السن لي باقا فيه نية و البركة إذا مشاو هما غيمشي معاهم الخير كولو
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20
20 - Meryem الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:16
يارب نسألك السلامة والعافية على الدولة والمواطنين تكثيف المزيد من المجهودات قبل أن ينتصر علينا هذا المرض اللعين.أشك في أن عدد المصابين أكثر مما نتوقع.
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9
21 - محمد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:16
ماقلتوش فالأول بلي كاينة شي حالة فسلا، حتى مات عاد تفرشتو، كنت فالأول كانصدق كلام الوزارة ولكن دابا بديت كانشك ديال بصح، المواطن المغربي من حقو يعرف التفاصيل ديال جميع الحالات و المدن ديالها ماشي تقطرو لينا فالمعلومات حتى لقاو ريوسنا ولا جيرانا مقيوسين و مانعرفو كيفاش، بغينا الشفافية!!!!
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23
22 - تماري الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:16
اللهم ارحم امواتنا و احفظ الجميع من كل سوء.
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11
23 - Benalla الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:16
الله يحد الباس و صافي
و رحم الله السيد المتوفى
و الله يهدي شي ناس جاو كاينقزوا من أوروبا، لبلاد حتى 1000 سرير ما فيها لهاد الناس الكبار و الأطفال، أما حنا راه مكبتيييينها.
اللي عندو شي دار يجلس فيها هاد جوج سيمانات و نتعاونوا بيناتنا، الحكومة دايرا اللي على قد جهدها خصنا حنا نكملوا من راسنا و نديروا اللازم
و الله يحفظ الجميع
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9
24 - يوسف الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:17
لطفك يا الله
من خلال تطبيق flaghradar 24 يظهر استمرار مجموعة من الطائرات قادمة من بعض الدول الأوروبية
اين هو هذا الحضر الجوي ؟؟؟
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-1
25 - overdos الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:17
لاحول ولاقوة إلا بالله نطلب من الله السلامة يجب أن تکون هناک حراسة مشددةالفيروس الفتاک لهذا
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0
26 - أحمد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:17
الفيروس كما تلاحظون يصيب الجميع و يلحق الأذى أكثر بكبار السن و أيضا الذين يعانون من أمراض مزمنة إضافة لنقس المناعة.
فمن فظلكم لا تعرضوا أهاليكم وأهالينا للتهلكة. الفيروس يمكن أن تنجو منه لكنك بالمقابل يمكن أن تكون سببا في إصابة الآخرين به. ويمكن أن تتسبب في وفاة الناس. الاستهتار بشروط الحماية والحجر الصحي هو ذنب عظيم و جريمة لا تغتفر.
حمي راسك والآخرين.
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2
27 - abdel الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:17
اللهم احفظ المغرب من هذا الوباء,
في السيسيولوجيا يكون التضامن الآلي بالاتحاد بين أفراد المجتمع من أجل درء خطر خارجي أثناء الغزوات و الحروب والنزاعات القبلية,,,,,,نحن الان أمام وضع جرتومي خطير علينا التفرقة والتزام البيوت وقواعد النظافة الصحية حتى نتغلب عليه. وغدا ننتصر عليه وليعانق بعضنا بعضا بنشوة الانتصار ان شاء الله.
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1
28 - مغربي هنا الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:17
بغيت غير نفهم واش أي مهاجر جا المغرب مصاب بحال أوروبا الغابة راه الوقاية لعندهوم كثر من لهنا باراكا من الاستبغاء الفيروس دخل في أواخر فبراير وكاينين الطرق من البواخر التجارية والسياحية والرجال الاعمال والنقل الدولي وزيد وزيد ومن أفارقة الجنوب والسياح الأجانب ويديرو شي جولة فالمناطق السياحية من الرشيدية حتى تيشكا، والمعلومات الشخصية ديال المصاب تبقى سرية منين جا وفين ساكن.
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-2
29 - عمر الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:17
قادما من فرنسا.. قادما من أيطاليا.. قادما من اسبانيا... كل الحالات قادمة من اوربا ... وش أصاحبي خليتو تما فين كاينة الرعاية الصحية و كاينين مستشفيات في المستوى او جايين او جايبين معكم البلا ل أهلكم او حبابكم المشكلة معندنا تا فين اولدو العيالات حسبنا الله و نعم الوكيل
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6
30 - مواطن غيور الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:18
الله يلطف بنا إمكانياتنا محدودة جدا ترى هؤلاء الحالات كم سلمت وعانقت من أشخاص وهؤلاء الاشخاص كم التقوا وسلامو وعانقو من أشخاص الحصيلة ستكون ثقيلة جدا و الفيروس يعشش فينا وفي مرحلة كمون الله يدير تاويل ديال الخير
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1
31 - ملاحظ الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:18
رجاء اوقفو الرحلات بين المدن، خاصة تنقل المدنيين، ماعدا السلع والأدوية.
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1
32 - لا للإستهانة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:19
رسالة لكل المغاربة ،
إن كانت جل الحالات المسجلة حتى الآن لوافدين على المغرب ،
فهذا لا يعني أننا في مأمن إذا علمنا أن فترة حضانة الفايروس قد تصل إلى أسبوعين ،
ولا شك أن هؤلاء المصابين قد خالطوا أشخاص آخرين ،
لذلك لا يجب الإستهانة بالأمور ، والتقيد حرفيا بسبل الحد من تفشي الوباء .
فمزيدا من الصبر والتعبئة ، فهي وسيلتنا الوحيدة للتصدي لهذا الفيروس اللعين .
حفظ الله الجميع .
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2
33 - khalil khalil الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:19
إنا لله وإن إليه الراجعون اللهم ارحمه برحمتك . أنا مهاجر او تنشوفو هاد الناس كيفاش تيتحاربو مع هاد الفيروس الصراحة خاصنا نتعاونو على هاد الفيروس ونتاحدو ونتعاونو باش ميضيعوش لينا اولاد و والدينا واحبابنا الانسان إيدير السبب والكمال على الله الوقاية خير من العلاج الله ينزل في قدره اللطف اللهم أمين
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0
34 - متتبع الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:19
إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم يرحمه و يشافي المصابين وينجي الباقين
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0
35 - de casablanca الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:19
يجب تشديد المراقبة محل لبيع الشفنج و المسمن لا يزال يقدم وجبات و اكواب الشاي دون اي وعي والتزام من طرف لا البائع ل المواطنين المكدسين امام المحل.
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0
36 - عبدالعزيز شطاط الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:19
اخوتي اخوتي المغاربه باركه علينا من الاستهتار بهذا الفيروس القاتل يجب على الجميع ان يتجند ضد هذا الوباء فجميعنا مطالبين من الدوله باتباع التعليمات والتي اتمناها شخصيا ان تكون صارمه لتكون النتيجه حسنه والله المستعان
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0
37 - بشرى ام عبد الصمد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:20
انا لله وانا اليه راجعون يا لطيف الطف بنا يا رحيم ارحمنا يا غفور اغفر لنا
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38 - الحسين الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:20
اظن ان الإصابات أكثر بكثير من الإحصاء
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39 - youssef de sygh الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:20
أنا لله وانا اليه راجعون البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر
هادا ما كتب عليه الحمد الله على ما أعطى وما أخد
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40 - جباري عزيز الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:21
بغينا نعرفو هذا الرجل من أين أخد هذا المرض
وهل هو من الناس لي جابو المرض من أوروبا أو انتقل له المرض من المغرب
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41 - رياض الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:21
رحمه الله والهم اهله الصبر والسلوان،ونسأل الله السلامة والعافية ويحفظ عباده،يا مغاربة تضامنوا واتحدوا وتعاونوا في ساعات العسرة.
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42 - مواطن الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:21
السلام عليكم خاص مسؤولي الإعلام و عاجلا يخصصو شي يوم أو أسبوع من أجل جمع التبرعات عبر قنوات التلفزة و جميع الإذاعات لدعم صندوق التكافل لمحاربة المرض راه المغرب فيه الأغنياء و فيه كذلك و لي أهم ولاد الخير و الكرم، و نطلبو اللطف من رب العباد
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43 - yasser الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:21
هناك بعض الشركات و منها التي اعمل بها في الدار البيضاء لم يدخروا اي جهد على الاقل التحدت مع الموظفين او توزيع معقمات او كممات لكي نطمئن و تقول على الاقل يهتمون لصحتنا ، لاشيء اقول لهم اذا استعدوا لطاعون سيصيب ربع او نصف سكان المغرب بهذه التصرفات الوقحة و الشجعة لاصحاب المال . الله يلطف بنا
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44 - البيضاوي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:21
نسأل الله له الرحمة و المغفرة و لذويه الصبر والسلوان
من جهة أخرى تزايد حالات الاصابة يفرض اعلان حظر التجول بشكل كامل حتى لا يسقط المغرب في ما وقع و يقع في بعض الدول التي لديها امكانات علاجية لكن تكاثر الوباء تغلّب على قدرة استيعاب المرضى
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45 - mourad ch الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:21
السلام عليكم
إن لله وإن إليه راجعون
نسأل الله السلامة والعافية يا رب
دخلنا مرحلة جد حساس من وباء إلا اليقضة والتعبىة والاتزام باجراءات الوقاىية والصحية والنظافة
وإلا لقدر الله الاستهترار ويسوء الأمر ويتحول إلا كارثة لا تحمد عقباها ولم تستطع دول عدما كفرنسا وإسبانيا وغيرها على مجابتها وايقافيها للآسف
واخر كلمنا اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين
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46 - هند الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:21
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارفع عنا البلاء وتوفنا وانت راض عنا يا رب
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47 - Ahmed الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:22
هاد السيد اللي دخل من فرنسا فوقاش دخل الله يرحم الوالدين؟
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48 - Brahim الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:22
حان الوقت للجوء إلى الله بعدما نفذت حيلتنا، يجب على كل من أن يلتجيء الى الله بخبيئة من عمل صالح خالص لوجهه الكريم عساه أن يرفععنا هذا البلاء، من كان له عمل صالح خالص لله فليتضرع به لله (صيام، صدقة، ركيعات في جوف الليل،...)
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49 - مغترب1 الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:22
الفيروس سيصيب أكثر من النصف في البلد الذي وجد فيه وهذا ليس هو المشكل، المشكل في الوقت لهذا اتخدت هذه الإجراءات ليكون انتشاره تحت السيطرة ولتجنب اكتضاض المستشفيات وحاجة تانية المرضى الذين شوفؤا منه يكتسبنا مناعة قوية ضده ولايعادون أناس اخرين في حالة إصابة تانية به
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50 - متسائل الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:23
حسب تصريح رئيسي الوزراء البريطاني و الهولندي يتاكد بما لايدع مجالا للشك بان اغلبية سكان العالم سيصابون بهدا الفيروس و ان المجهودات المبدولة حاليا ما هي الا احترازات لنقص وثيرة انتشار المرض ليس الا.
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51 - العصامي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:23
انا لله و إنا إليه راجعون الله ارحمو
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52 - احساين الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:24
اللهم ارحمه واغفر له الظاهر ان المرض منتشر ويستدعي وقت لنعرف العدد المرجو من المواطنين اتخاد الحيطة والجلوس في البيوت الا للضرورة القصوى المغرب من الناحية الصحية مسخسخ بلا وباء كتمشي للمستشفى مريض كترجع اكتر من كيف مشيتي.اللهم الاحتياط والوقاية قبل العلاج.
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-1
53 - مواطن الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:24
ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
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54 - وديعة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:24
لطفك يا ءلله ...بالناس

لم نخالط احدا منذ ازيد من 7 اشهر ، الا حاجة لنا في التسوق بعيدا عن الازدحام ثم نعود لبيتنا ...

اخوتي ، ابتعدوا رحمكم الله عن الاختلاط الكثير مع الناس او اي تجمع ولو كان اسري ... فالسؤال بالهواتف يكفي للسؤال عن الاحباب والاسرة .

حصنوا انفسكم واتبعوا التعليمات القوية الصادرة من نظم النظافة وتطهير اليدين بالصابون والمنظفات الطبيعية .

عودوا الى الطبيعة تامنوا .... تقوية مناعتكم بالاكل الطبيعي الخام ، ابتعدوا عن كل اكل مصنع .

والله خير حافظ لكم وللناس اجمعين .
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55 - خميس الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:24
لمادا يوجد مختبر واحد فقط ل40 مليون نسمة. يحتاج اامغرب ل10 مختبرات على الاقل حسب الجهات.لمادا كل شيء يذهب لمحور الرباط طنجة البيضاء .
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56 - من المهجر الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:25
اقول لكل مغربي يشك في وضعيته الصحية أن يبقى في بيته ويخبر السلطات التي عليها هي الأخرى إن تسابق الزمن لتجهيز المستشفيات باللوازم وتقوم بالإشراف على المصحات الخاصة للتعاون في خط واحد لأن المعضلة واحدة. في إسبانيا حتى الفنادق فتحت أبوابها للمرضى ومنحت الأسرة( بكسر السين )للدولة لاستعمالها .هده مرحلة دقيقة يجب فيها نكران الذات والتحلي بالمسؤولية. ونتمنى من الله العفو
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57 - Omar 2 الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:25
هل أغلقت الحدود ام هي كذبة من طرف الدولة. في اي وقت دخل هذا المواطن من فرنسا. على الدولة الحزم في هءه الامور كل من دخل من دولة اجنبية يجب اخضاعه للحجر الصحي بعد 15 يوما. من يفكر بوطنه و في أهله يجب المكوت بالدولة التي احتضنته. خوتي المغاربة ما يحصل اليوم هو امتحان لنا و لكم و للعالم و درس للبشرية للرجوع الى الصواب. فامتحان التهديد و الوعيد بشن الحروب على الشعوب يأتينا هذا الامر الالهي ليقول لنا ان كل ما وصلنا اليه من علم لا يساوي شيء امام قدرة الله و علينا التعاون في الخير لا الشر و ان نعطي للعلم مكانته الحقيقية امام الرقص و السينما و اللهو
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58 - ضد الضد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:25
رحم الله المتوفون و اللهم اشف المرضى. و المطلوب من المواطنين التزام مساكنهم و عدم تبادل الزيارات الاقاربية . لأن هناك من يتوجه وعائلته الى أحد اقاربه ليقضي معه يوما او يومين من أجل الترويح عن النفس .و لكن في الحقيقة يجب عدم زيارة أي شخص و من يريد التعرف على احوال اقاربه فنحن نعيش في عصر العولمة نتصل بهم هاتفيا و نتبادل معهم الحديث بالصوت و الصورة . هذا مرض فتاك فلا داعي للتقليل منه. و من له منزلا في البادية منعزلا فعليه التوجه اليه ليقضي اوقاته فيه بدون انزعاج.
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59 - حداوي مغربي مغربي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:26
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم رحمتك علينا أن نعول على أنفسنا في التصدي لهذا الوباء...يا لطيف يا لطيف يا لطيف...
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60 - عبد الحفيظ الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:27
الله احفظنا ويسترنا .كاينين الناس لي دخلو اارض الوطن ومفحصهمش لذلك الله احفظك لايكون الفيروس منتشر بزززاف غير مزال مكملات المهلة للظهور .الله احفظ وصاف.
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61 - مغربي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:28
ألم يحن الوقت لفسح المجال لعلماء الأمة ليتوجهوا إليها عبر الفضائيات والقنوات الرسمية. هذا أعظم حل في هذه الأزمة: زيادة إيمان الأمة ورفع معنوياتها، وأسرع طريق لذلك هو فسح المجال للعلماء الصادقين ليرشدوا الأمة، إذا كنا نريد الخير لأنفسنا بل والعالم أجمع.
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62 - Mogador الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:28
صار لزوما على السلطات المغربية تطبيق حالة الطوارئ في المغرب لحقاش الناس باقا ماوعياش بمضاعفات و خطورة وباء كورونا ...
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63 - amir الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:28
الله يرحموا و يرحمنا.اخواني المغاربة (الحدر تم الحدر) هنا في المانيا و مغلوبين بهاد الوضعية ما بالك بلادنا .الله يحفض جميع البشرية .يا ربي رفع علينا هاد الوباء.
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64 - ZI KAS الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:30
قل للشامتين بالموت.... كؤوس الموت جميعا نشربها ....فميت العز في الأجيال حيا ... وميت الذل منسي أبدا الدهر (التماسيح...) المجد والخلود لشهداءنا الأبرار
إن لله وإن إليه راجعون رحمه الله
الله يحفضنا يا ربي
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65 - اسماعيل لمراني علوي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:30
إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
البقاء في المنزل قدر المستطاع واجب وطني إنساني في هذه الفترة من صالح الجميع. والله يتولى أمور عباده المسلمين
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
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66 - كرينا ماريا من اسبانيا الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:30
كل واحد يجب أن يبقى في البلد الموجود به كان مريضا أو على خير....بعض الأشخاص يمكنهم حمل الفيروس دون أن تبدو عليهم علامات و يمكنهم تمرير المرض...احظرو و التزمو بيوتكم
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67 - فتحية الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:31
اللله اكبر انا للله و انا اليه راجعون اللهم ارحمنا برحمتك يا الله نستغيت بك يا رب نستعطفك و نتوب اليك اللهم لك الحمد كله و الشكر كله اغيتنا يا غيات من كل وباء وبلاء
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68 - abdo tanglilt الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:31
انا لله وانا اليه راجعون .الله ارحمو. او. احفض الجميع
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69 - مصلح حسام الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:32
رحم الله الفقيذ وألهم ذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإن إليه راجعون.
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70 - Atlas Anamas الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:32
يجب الان على دوله اعلان حاله طوارئ اللهم ان نتكبد خسائر اقتصاديه على ان نفقد أرواح مواطنينا،
وكل شكر لمن التزم بيته في هذه الأيام العصبيه التي يمر بها وطننا الحبيب.
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71 - lalayakout الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:32
انا مواطنة مغربية معلقة بفرنسا بعد الغاء الخطوط الملكية المغربية للرحلات الجوية مع فرنسا. احذر جميع القراء بخطورة هذا الوباء و ادعوهم ملازمة بيوتهم .السلطات الفرنسية الزمت الناس بيوتهم نظرا لعدم قدرتها على تقديم العناية الصحية للعدد الكبير للمصابين. ارجوكم عدم الاستخفاف بهذا المرض.هنا الزم الفندق و ممنوع عليا مغادرة الغرفة و التجول والا اادي غرامة 135 اورو .
نحن معلقون هنا و نطلب المساعدة من القنصلية المغربية بتولوز مع وضعنا تحت المراقبة اذ لا اعلم ان كنت مصابة بالمرض ام لا.
رحم الله الموتى واسكنهم فسيح جناته وحفظ الله بلدنا العزيز وملكنا وجميع المغاربة.
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72 - نجيم الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:34
هناك فرق كبير بين مايقال في المنابر الاعلامية الرسمية و الواقع فيما يخص الرقم الاخضر و الو 141 اليقضة ممكن تجرب بنفسك لا من يجيب اقولها واكررها المغرب محفوظ بيد الاهية وقليل من التدابير
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73 - فاطمة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:36
لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم انا نسالك عيشة هنية و ميتة سوية يارب ارحمه وو ارزق اهله الصبر و السلوان
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74 - آل مرابط الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:37
هناك إصابات منتظرة أخرى ولا قدر الله هناك وفيات وإنشاء الله هناك استشفاء كذلك من هذا الوباء الفتاك..... و يبقى الفارق والفيصل هو اتباع الخطوات والتعليمات الصادرة من قبل المسؤولين بغية الحد من انتشار هذه الجائحة..... لأن هذا الوباء لا يعترف بالإمكانيات ولا بقوة الدول ولا بعظمتها،،، يقتله فقط خطط العقل والمنطق........ (شكراً جلالة الملك)
وصدقوني إخوتي المغاربة الأعزاء إذا التزمتم بالتعاليم (المعروفة) الحكيمة التي تصدرها سلطات المملكة.. صدقوني ستبقى المملكة المغربية الشريفة مثالا يحتذى به في القضاء على هذا الڤيروس بخطط مدروسة وبأقل خسائر في الأرواح....
إجلس في دارك تحفظ نفسك وتبعد الأدى عن غيرك
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75 - بائع القصص الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:37
وجود حالة واحدة مؤكدة يعني أن عدد الإصابات الحقيقية تكون ب 40× أكثر بعد اسبوع فقط الذي مر دون اكتشافه.
اذا كانت هناك 38 حالة مؤكدة اليوم من المحتمل جدا ان العدد الحقيقي هو 1520 وكل يوم يمر دون احتياط
يضاعف الإصابات، وقد يتحول العدد بين بضع آلاف إلى مئات الآلاف او الملايين والوفيات ستزداد بشكل مهول.
العدوى تحدث أيضا بطريقة غير مباشرة عند لمس أشياء لمسها المصابون حتى بعد مرور أيام
لذا اخذ جميع الاحتياطات الأمر ليس هينا ولا يدعو للسخرية، لحقيقة كورونا مرض قاتل ليس للمسنين فقط وإنما حتى الصغار اذا كانت لديهم أمراض أخرى
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76 - ihsane الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:39
إلغاء التنقل بين المدن

اقترح إلغاء التنقل بين مدن المدن المملكة حتى أسعار اخر، وعند الضرورة القصوى فقط يفرض على المتنقل تقديم وثيقة تثبت خلوه من المرض مختومة من مستشفى حكومي ،
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77 - مواطنة حرة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:39
الله إرحمو ميكين.والله إعفو على الجميع.عااافكوم المسؤولين ديرو شي حاجة عتقونا.ره خايفين نطيحو بين ايدي اللا مسؤولين.
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78 - Ahmed الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:39
سلام وعليكم خوتي خواتاتي مهم انا درت هاد تعليق بغيت نوظح فيه شي لعيباات على ود
داك Corona virus حيث بزاف ديال المغاربة تيستهترو بهاد الڤيروس و ردينو غير نكت. علاش حيت كاينة غير قل من 50 حالة لي مصابة
شوف راه حتى ف ايطاليا سيمانة لي قبل هادي فها 207 ودبا الآلاف تع الحالات
ونزيدكم راه المدارس والمقاهي..... تسدو باش ينقصو التجموعات ومايجيبوش ليكم ولادكم فيروسات وفلخر تبقاو تقولو لا دولة فعلات لا حگا مهم نتوما لي تقررو مصير ولاد وبنات الشعب فهاد 2سيمانات يا الانظباط يا تبقاو تسمعو 1000 قتيل بسبب فيروس كورونا
علاش منديروش ايد فيد ونتعاونو مع دولة ونبقاو فديورنا ونلتزمو شوية
والله يحفظ الجميع
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79 - Fouad الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:40
المرجو من الدولة ان تكون حازمة. وان يتم احصاء عدد المغاربة و الاجانب الذين دخلوا خلال اخر 15 يوم و اخضاعهم للحجر الاجباري هم و من خالطهم.
كما اطالب الدولة بفرض منع التنقل الا لمن اراد التبضع او الدواء او العمل. وتنظيم المواطنين اثناء التسوق.
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.
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80 - بنت البلاد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:40
ما عرفتش الدولة والمسؤولين والأطر الطبية الكل يطالب الناس بالمكوث في بيوتهم لكن لمادا اصحاب الشركات الخاصة وخصوصا الكبرى والوحدات الصناعيىة التي يتجمع فيها البشر لم يفرضو على عمالهم البقاء في منازلهم ولم يوفرو لهم حتى أبسط وسائل الوقاية من كمامات ومعقمات شي حد يفهمني
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81 - صقر المغرب الأقصى الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:40
هذه نتيجة حتمية لترك الحدود مشرعة أمام النازحين من بؤر كورونا .
تم استيراد الوباء واستنباته وتوطينه بنجاح والآن موسم الحصاد المر.
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