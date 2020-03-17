كورونا في المغرب .. وفاة مسنّ وإصابة جديدة ترفع الحصيلة إلى 38

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة تسجيل ثاني حالة وفاة لمصاب بـ"فيروس كورونا" المستجد في المغرب؛ ويتعلق الأمر بمواطن مغربي من مدينة سلا يبلغ 75 سنة.

بلاغ للوزارة كشف أيضا تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا"، تم تأكيدها مخبريا بـ"معهد باستور المغرب"، لمواطن مغربي من مدينة الدار البيضاء.

وترتبط الإصابة الجديدة بمغربي قادم من فرنسا، حالته الصحية مستقرة ولا تدعو إلى القلق، ويوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بأحد مستشفيات البيضاء، حيث سيتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

وبذلك تكون حصيلة الحالات المؤكدة إصابتها بـ"فيروس كورونا" في المغرب، إلى غاية صباح اليوم الثلاثاء، محددة في 38 حالة مؤكدة بالفحوص المختبرية.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة التزام المواطنات والمواطنين بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات.