حصيلة الوفيات بفيروس "كورونا" ترتفع إلى 44 حالة في المغرب

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن، وفق المصدر ذاته، 30 حالة بعد أن تماثلت حالة جديدة للتعافي، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الوفاة 44، إلى حدود السادسة من مساء اليوم.

وتم تسجيل 49 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 691 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 2815 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.