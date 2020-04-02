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حصيلة الوفيات بفيروس "كورونا" ترتفع إلى 44 حالة في المغرب
الخميس 02 أبريل 2020 - 18:16
أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن، وفق المصدر ذاته، 30 حالة بعد أن تماثلت حالة جديدة للتعافي، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الوفاة 44، إلى حدود السادسة من مساء اليوم.
وتم تسجيل 49 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 691 حالة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 2815 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (35)
1 - ريفية الخميس 02 أبريل 2020 - 18:24
اللهم اغفر لهم وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وان لله وان اليه راجعون
2 - Ingénieur الخميس 02 أبريل 2020 - 18:24
ندعوا الله ان يشفي جميع مرضى المسلمين... الوفيات لحد الان مرتفع جدا جدا بحوالي 60 % ، والدليل هو اسمرار حالات الوفيات كل يوم مقارنة بحالات الشفاء ...صراحة لا أجد اي تفسير لهذه النسبة المرتفعة. المهم ادخلوا منازلكم يكفي شراء ما يكفي لسد الرمق لمدة 14 يوم. والله لدي زميل في فرنسا قال له طبيبه انه حامل لفروس كورونا ولم يرد الذهاب الى المستشفى قال له طبيبه من الأحسن ان يبقى في منزله مع انتظام في لأكل الطبيعي وشرب الماء واعطاه دواء انفلونزا...قال له الذهاب إلى المستشفى اخطر من البقاء في المنزل..واش والسندويش و دانون هذه ماكلة...
3 - ز. عثمان الخميس 02 أبريل 2020 - 18:25
الله ارحم لي ماتو والله اشافي كل من هو مريض.
غي صبرو اخوتي لمغاربة مابقا قد مفات ان شاء الله. الهضرة كتيرة ولاكن السكات خير
غي صبرو اخوتي لمغاربة مابقا قد مفات ان شاء الله. الهضرة كتيرة ولاكن السكات خير
4 - موسى الخميس 02 أبريل 2020 - 18:25
سلام علاش ينسب الوفيته بزاف علا شيفاء شنو مشكيل وأش في تزهيزت و شنو
5 - Painter الخميس 02 أبريل 2020 - 18:26
رقم الوفيات مقارنة بعدد الإصابات رقم مهول و كبير و غير مبرر !! مقارنة مع بعض الدول اللتي لها نفس عدد الاصابلت أو اكثر منا لكن عدد حالات الشفاء كبييير جدا. المشكلة ف بيطادين و البومادة صفرة! فلوس الصحة مشات فبناء مسجد الحسن الثاني، ناس التسعينيات غاظي يفهمو
تعليق غير لائق
-19
6 - Hicham الخميس 02 أبريل 2020 - 18:26
انا لله وانا اليه راجعون.اللهم ارزق دويهم الصبر والسلوان واسكنهم فسيح جناتك يا الله.
7 - كبور بناني سميرسي الخميس 02 أبريل 2020 - 18:26
اللهم ارحم امواتنا وارزقنا الصبر نحن الاحياء واشفي المرضى
8 - عبد العزيز الخميس 02 أبريل 2020 - 18:27
اللهم ارحمنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض.
9 - سعيد الخميس 02 أبريل 2020 - 18:27
اللهم تغمدهم برحمتك الواسعة وارزق أهلهم الصبر والسلوان واشفي جميع مرضانا وتبتنا على الشهادة وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
10 - abde الخميس 02 أبريل 2020 - 18:27
تيقول المتال المغربي الشطيري تتغدا 2 مرات هادا هو حالنا مع التحاليل الله احفض ويرحم موتانا وموتا المسلمين اجمعين
11 - هشام الخميس 02 أبريل 2020 - 18:28
انا لله وانا اليه راجعون انتم السابقون ونحن اللاحقون 44 وفاة واش تتعالجلو الناس بالدوا ديال الفار.
12 - زينب الخميس 02 أبريل 2020 - 18:29
اللهم ارحم الموتى و عافي المرضى وارفع عنا البلاء يا رحمان يا رحيم
13 - حفيظي الخميس 02 أبريل 2020 - 18:29
اللهم ارحمهم وازرق أهلهم الصبر و السلوان واشف اللهم جميع المصابين من هذا الداء و دعوتي للجميع بالمكوث بالمنازل
14 - سعاد الخميس 02 أبريل 2020 - 18:30
يا أرحم الراحمين الطف بعبادك و لا تحاسبهم بذنوبهم..تجاوز عنا يا الللله
15 - Assou ananouch الخميس 02 أبريل 2020 - 18:30
تفاءلنا برقم أمس 40 حالة الا ان العدد عاد للارتفاع بالنسبة للوفيات والحالات المؤكدة ،لذا نطلب المزيد من التوضيح من الجهات الرسمية .
16 - GALA الخميس 02 أبريل 2020 - 18:31
شبه استقرار في عدد الحالات المؤكدة وارتفاع طفيف في عدد الوفيات. اللهم اشف المصابين بهذا المرض وارحم الشهداء وارزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان
17 - سعيد الخميس 02 أبريل 2020 - 18:32
نحتسبهم عندالله من الشهداء.عزاؤناواحد.انالله وانااليه راجعون.
18 - Hassan الخميس 02 أبريل 2020 - 18:33
يجب اعطاء تفاصيل أكثر كالحذيث عن كيفية العدوى كيف أصيب هؤلاء وليس الأرقام فقط، كي يتعض من مازال يمانع في إقامة الحجر
19 - محمد الخميس 02 أبريل 2020 - 18:35
الشفاءمن عند الله.فليسارعوا المسلمين في الصلاة في المسجد الحرام ثم جميع المساجد دواء الوباء هو الصلاة في المساجد.اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى عليه وسلم تسليما كثيرا.
20 - نوروني الخميس 02 أبريل 2020 - 18:36
حسب تصريحات مدير مديرية الأوبئة ما فتىء يشير إلى أن حالات الإصابة الخفيفة بفيروس كورونا بالمغرب تبلغ 85% فيما عدد الإصابات المتقدمة أو الحرجة هو 15%. لكن من خلال إستقراء عدد الوفيات ومقارنتها بعدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء فيبدو لي أن العكس هو الحاصل. فمزيدا من التنوير جزاكم الله خيرا.
21 - Debdoubi الخميس 02 أبريل 2020 - 18:36
Le corona virus c est un gaz qui se transmet par l air et non par contact c est la realite tout les service de rensignement du monde il le savent vous avez toujour ruen compris ouvrez les yeux
22 - Marocain الخميس 02 أبريل 2020 - 18:36
اللهم نسألك اللطف في ما نزل
اللهم احفظنا واحفظ بلدنا هذا وسائر البلدان
اللهم ارفع عنا جميعا هذا البلاء، وأعن الأطباء والممرضين والممرضات وجميع أفراد الجيش والسلطات، واحفظ اللهم ملكنا واسرته الشريفة، واشفي جميع المرضى وارحم موتانا.
آمين يارب العالمين
اللهم احفظنا واحفظ بلدنا هذا وسائر البلدان
اللهم ارفع عنا جميعا هذا البلاء، وأعن الأطباء والممرضين والممرضات وجميع أفراد الجيش والسلطات، واحفظ اللهم ملكنا واسرته الشريفة، واشفي جميع المرضى وارحم موتانا.
آمين يارب العالمين
23 - Restez chez vous الخميس 02 أبريل 2020 - 18:37
S'il vous plait restez chez vous.. on sait bien les moyens modestes du Maroc. Il faut voir ce que ce virus fait en Europe
24 - مغربي الخميس 02 أبريل 2020 - 18:38
إلى المعلق ingénieur
بغيت غير نعرف منين جبت هاد النسبة ديال 60%
تأكد من النسبة ولا تبقاش تنشر في المغالطات للناس.
بغيت غير نعرف منين جبت هاد النسبة ديال 60%
تأكد من النسبة ولا تبقاش تنشر في المغالطات للناس.
26 - رشيد الخميس 02 أبريل 2020 - 18:40
بزاف 46 وفاة بان ليا نطلبوا آلله وحده مابان ليا مستشفى ولا. دوا كوريرا الوفيات أكثر من المتعافين يجب فتح تحقيق عاجل
27 - Haron الخميس 02 أبريل 2020 - 18:40
لقد قلتها لكم وصوتم عليا بالسالب المغرب العربي ان لم يغير سياسته اتجاه هذا الداء فأقسم ان الوفايات ستتعدى 100000 انا لا أعلم الغيب لكن كل المعطيات تقول هذا
28 - هيبة الخميس 02 أبريل 2020 - 18:41
المنضومة الصحية راه معروفة في المغرب واش غير مع الجاءحة غادية تصلح الله يلطف بنا
29 - Ayoub الخميس 02 أبريل 2020 - 18:42
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمنا و ارحم موتا المسلمين ٠
30 - nadia الخميس 02 أبريل 2020 - 18:42
معرفتش علاش رقم الأشخاص المستبعدة لا تزداد ابدا ألم يعد هناك اختبارات اخرى
31 - Yanis الخميس 02 أبريل 2020 - 18:42
Je viens de recevoir mon résultat de teste covid 29 est négatif Allah ychafi tout le monde yarabi
32 - Med Taha الخميس 02 أبريل 2020 - 18:44
الغريب في الأمر هو تسجيل إيطاليا 1431حالة شفاء في يوم واحد مع ان لديها 115242 حالة إيجابية ونحن لدينا 691 و نسبة الوفيات جد مرتفعة و نسبة الشفاء جد بطيئة. (فهم تسطا) اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين.
33 - jafai الخميس 02 أبريل 2020 - 18:47
يارب إرحهم وأدخلهم فسيح جنانك ، و إلحقنا بهم مسلمين ، اللهم إرفع عنا هدا البلاء و أغفر لنا و أرحمنا اللهم إنك عفو تحب العفو فأعفو عنا ..
34 - حليمة الخميس 02 أبريل 2020 - 18:50
اطلب من هسبريس طرح موضوع العالقين بكثرة ومساعدتها على إيصال شكواهاإلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله ولكم جزيل الشكر وجعلها في ميزان حسناتكم
35 - غاضب الخميس 02 أبريل 2020 - 18:52
للذين يعلقون على نسبة الوفيات والله متتحمدوا الله ألم ترو عدد الوفيات في بلدان أخرى بالمات و بلغت الالف في بوم واحد الحمد لله اننا جد بعيدون عن هذه الارقام و نتمنى ان لا مثلها صحيح نسبة التحليل قليلة لكن لحد الساعة لم نسمع عن وفيات بالجملة لا في الاعلام و لا في محيطنا و لا اقاربنا و لا جيراننا اذن فالوضع جيد لحد الان ووجب الحمد بدل الانتقاد و البحث عن جوا منجل
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