المغرب يسجِّل 99 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:33
|07:02
|13:34
|17:06
|19:58
|21:15
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الأطباء يطالبون "الصحة" بتعويض ضحايا كورونا عن حوادث الشغل
- مديرية الأمن الوطني تواصل محاربة شائعات كورونا
- مساعدات لأسر بقصبة تادلة
- شفاء أول حالة من فيروس كورونا بمدينة خريبكة
- سفارة إسبانيا تنفي مصادرة مدريد لأدوية "كورونا" موجهة إلى المغرب
كفاءات تطور نموذجين لأجهزة التنفس الاصطناعي "مغربية الصنع" (5.00)
شباب مغاربة يتحدون الخصاص بخياطة الكمامات لمجابهة "كوفيد 19" (5.00)
مغاربة ينهون تصنيع 30 جهازا للتنفس الصناعي في وقت قياسي (5.00)
- مغاربة ينهون تصنيع 30 جهازا للتنفس الصناعي في وقت قياسي - (187)
- الرباط ترفض السماح للمغاربة مزدوجي الجنسية بالمغادرة إلى أوروبا - (160)
- كفاءات تطور نموذجين لأجهزة التنفس الاصطناعي "مغربية الصنع" - (147)
- عبيابة .. تهديدات وصدامات وزلات لسان تنتهي بمغادرة الحكومة - (101)
- جمعويون ينتقدون "تعنيف" خارقي حالة الطوارئ - (98)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المغرب يسجِّل 99 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، تسجيل 99 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1374 حالة.
وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 97 حالة إلى حدود السادسة مساء، فيما تم تسجيل 12 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 109 حالات.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.