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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجِّل 99 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجِّل 99 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجِّل 99 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الخميس 09 أبريل 2020 - 18:10

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، تسجيل 99 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1374 حالة.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 97 حالة إلى حدود السادسة مساء، فيما تم تسجيل 12 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 109 حالات.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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