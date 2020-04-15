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الرئيسية | مجتمع | هيئات مغربية ترفض استعمال تطبيق إسرائيلي لتتبع المصابين بكورونا

هيئات مغربية ترفض استعمال تطبيق إسرائيلي لتتبع المصابين بكورونا

هيئات مغربية ترفض استعمال تطبيق إسرائيلي لتتبع المصابين بكورونا
هسبريس - أمال كنين
الأربعاء 15 أبريل 2020 - 12:00

عبرت هيئات حقوقية عن رفضها المطلق لاستعمال أو ترويج أي منتوج للكيان الصهيوني في محاربة انتشار جائحة كورونا في المغرب، ويتعلق الأمر بتقنية للترصد عن بعد في الهواتف الذكية لتجنب الفيروس تتيح للمستخدمين معرفة مدى قربهم من مكان وجود مريض مؤكد بـ"كوفيد-19"، وبالتالي تجنب الطريق التي مر منها أو المنطقة التي كان يوجد فيها.

وقالت كل من الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، وحركة "ب.د.س" المغرب، والائتلاف المغربي لهيات حقوق الإنسان، في بيان مشترك: "نؤكد على اعتبار التطبيع مع العدو الصهيوني في أي مجال من المجالات جريمة يجب سن قانون بخصوصها في بلادنا".

وأضافت الهيئات ذاتها: "اطلعنا على إعلان صادر يوم 9 أبريل الجاري عن الدولة المغربية في إطار خطتها لمواجهة أزمة كوفيد 19، من أجل التزود ببرنامج رقمي لتتبع الأشخاص عبر الهواتف الذكية لمعرفة ما إذا اقتربوا أو لامسوا أشخاصا مصابين بفيروس كورونا المستجد".

وتابعت قائلة: "ولأن من بين التقنيات المقترحة للاستعمال توجد تقنية "Hamagen" المنتجة من طرف الكيان الصهيوني الغاصب، فإننا نرفض استعمالها ببلادنا وندعو الدولة المغربية لسحبها من لائحة التقنيات المقترحة".

وسبق لموريس دورفمان، نائب المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، أن أكد أن التطبيق الذي تم إعداده ليتلاءم مع مختلف أنواع الهواتف النقالة يعمل على رصد مسارات الأشخاص الحاملين للفيروس ولتنبيه من يستخدمون التطبيق بشأن هذه المسارات.

تصريح دورفمان الذي نقلته رويترز، جاء فيه أن تطوير التطبيق تم بطلب من الوزارة اعتمادا على أدوات مفتوحة المصدر حتى يتسنى لدول أخرى غير إسرائيل تحميله بشكل مجاني.

وأثار التطبيق ضجة، سواء داخل إسرائيل أو خارجها. وقالت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية إن السلطات تخرق الخصوصية عبر هذا التطبيق الذي يمكن من معرفة الموقع الجغرافي وتشغيل الكاميرا وتسجيل الملفات المتواجدة بالهاتف.

يذكر أن المغرب قام بدراسة تجارب دولية تتعلق بالحلول الرقمية، خاصة التجربة الكورية التي نجحت في استخدام قاعدة البيانات الضخمة ونظام تتبع المواقع "GPS" الموجود في الهواتف الذكية، لأجل عزل المصابين بفيروس كورونا المستجد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - N.H الأربعاء 15 أبريل 2020 - 12:07
بتحميلكم لهذا التطبيق تتيحون للكيان الصهيوني التجسس على جميع معلوماتكم و على حياتكم الخاصة حداري من هذه التطبيقات الخبيثة
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5
2 - lacel الأربعاء 15 أبريل 2020 - 12:08
المغاربة من ابرع المطورين فقط اعطوهم الدعم الحكومي اللازم و قليل من الاهتمام و يصنعون العجب .
حان الاوان ليمتلك المغرب ترسانته الخاصة من العقول المغربية لانتاج ما يحتاجه في كل المجالات . و بعيدا على الاعتماد على الدول الاخري
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132
3 - asm الأربعاء 15 أبريل 2020 - 12:09
تكفينا التحاليل في كشف المصابين فلا خير سيأتي في تطبيقات اسرائيلية، تكفينا التطبيقات التي في هواتفنا والتي لها الفضل الكبير في التجسس علينا، ماقدو فيل بغاو ازيدوه فيلة
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16
4 - القادم مجهول الأربعاء 15 أبريل 2020 - 12:11
السلام عليكم
لقد قلت دالك في تعليق سابق اتمنى من الله ان لا تتخد الحكومة اجماعاتها عن بعد فهو خطر عن اسرارها انها حرب الكترونية بعد البيولوجية اتمنى الله ان لا يقع لبلدي المغرب شيء
والله اني خائف على ما سيقع ابتعدو عن ماهو الكتروني في نقل اسرار شركات والحكومات فقط الاسرار بعد كورونا اتمنى من الله ان يلطف لاني بدات اجد ان العالم اصبح يتجه الى العالم الرقمي نعم هو نافع لكن اسرار دولتنا تبقى مع شخصياتنا المحترمة اتمنى ان نفهم ونعقل
نصر الله ملكنا وايده وبارك في عمره
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21
5 - متتبع الأربعاء 15 أبريل 2020 - 12:11
ذكر أن المغرب قام بدراسة تجارب دولية تتعلق بالحلول الرقمية، خاصة التجربة الكورية التي نجحت في استخدام قاعدة البيانات الضخمة ونظام تتبع المواقع "GPS" الموجود في الهواتف الذكية، لأجل عزل المصابين بفيروس كورونا المستجد.
وما علاقة الكيان الصهيوني بالموضوع كفاكم تهييجا للعقول الصغيرة .
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42
6 - مجرد كلام الأربعاء 15 أبريل 2020 - 12:16
أين هم المهندسين المغاربة ؟ ماذا يتعلمون في المدارس ؟ هاد التطبيق رآه جميع الدول ممكن تصنعوا لوحدها . في اليابان أو الصين غير الطلبة و التلاميذ كأي صمموا مثل هاته التطبيقات
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58
7 - المخلوف الأربعاء 15 أبريل 2020 - 12:18
يقول مثال امازيغي سأترجمه الى العربية:ان اردت ان تعبر نهرا هائجا فتمسك بذيل الكلب حتى تعبر النهر ثم اغسل يداك.
والفاهم يفهم.
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59
8 - Marocain du monde الأربعاء 15 أبريل 2020 - 12:18
وسبق لموريس دورفمان، نائب المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، أن أكد أن التطبيق الذي تم إعداده ليتلاءم مع مختلف أنواع الهواتف النقالة يعمل على رصد مسارات الأشخاص الحاملين للفيروس ولتنبيه من يستخدمون التطبيق بشأن هذه المسارات.
"و عن اي مسارات...... يتحدث هذا الكوفيد - ٤٨
مع المغاربة.......؟؟؟.......من الافضل لهم ........الابتعاد....
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