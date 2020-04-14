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كُتّاب وآراء
بعد موافقة النقابات .. الحكومة تقتطع 3 أيام من أجور الموظفين
بمبادرة من المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وجّه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، تعليماته من أجل تفعيل مقترح مساهمة جميع موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.
وحدد قرار رئيس الحكومة الصادر، الموجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمنتدبين السامين والمندوب العام، المساهمة في أجرة ثلاثة أيام من العمل على مدى ثلاثة أشهر (أجرة يوم عمل عن كل من أشهر أبريل وماي ويونيو)، تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتعاقد والتعاضد، وتحول إلى الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).
ودعا العثماني المسؤولين على القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية إلى إعطاء تعليماتهم من أجل إنجاز عملية المساهمة في أحسن الظروف.
وأوضح رئيس الحكومة أن مساهمة موظفي الدولة تأتي "تجسيدا لروح التضامن التي عبر عنها الشعب المغربي في مناسبات عديدة، وتنزيلا لأحكام الفصل الـ40 من الدستور، الذي ينص على أنه "على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد".
وجاء هذا القرار، وفق المصدر ذاته، بناء على مقتضيات المرسوم بقانون 2.20.292 بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ولا سيما المادة الخامسة منه، وتجاوبا مع ما أعربت عنه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية من تجند ورغبة في الانخراط في دينامية التضامن والتكافل".
ونوه العثماني بـ"الروح الوطنية العالية للموظفات والموظفين والمستخدمات والمستخدمين العاملين بمختلف الإدارات والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية"، معربا عن "تقديره لانخراطهم التلقائي في مختلف الأشكال التضامنية التي عبر عنها المغربة، تجسيدا لقيم التضامن والتعاون والتكافل التي تميزوا بها على مر العصور وخاصة في زمن المحن والابتلاءات".
النقابات المركزية، وهي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كانت قد اقترحت سابقا على الحكومة اقتطاع ثلاثة أيام على مدى ثلاثة أشهر من الأجرة، أي كل شهر يقتطع يوم عمل.
وقالت النقابات سالفة الذكر إن هذا الإجراء يأتي "للتعبير عن انخراط الطبقة العاملة المغربية في القطاع العام والجماعات الترابية، والوظيفة العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية وشركات الدولة، ومساهمتها في هذا المجهود التضامني بأجرة ثلاثة أيام من الأجر الشهري الصافي، تقتطع من المنبع على مدى ثلاثة أشهر".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (184)
شوف هيبات الأضرحة عاونو بيها الصندوق
شوف ميزانيات المهرجانات والرقص عاون بيها
عيب وعار على سياستكم
نعم للمساهمة بشكل إرادي وبأجرة أكثر من 3 أيام.
ولكن ما دخل المركزيات النقابية في الموضوع وهي لا تمثل مُجْتَمِعَةً إلا 3% من عموم الشغيلة المغربية.
ما دخل مركزيات نقابية تحتضن ناهبين للمال العام وأخص بالذكر الاتحاد المغربي للشغل.
انا كموظف في قطاع التوظيف لا تمثلني هاته العصابات كيف لها ان تتدخل في أجرتي التي أؤديها مقابل عمل معين، و سأتوقف عن العمل ابتداء من اليوم حفاظا على صحتي مادامت هاته العصابات لم تدافع عن الموظف في جائحة كورونا..الله ياخوذ فيكم الحق
لسنا اقل وطنية من اولئك الذين ساهموا بأموالهم في سبيل انقاذ الوطن.
اللهم تقبلها في سبيلك يا الله
بمعنى ان igr amo cmr هي ايضا تحتسب
مادام الأمر يتعلق بواجب وطني فلا اعتراض والاجر عند الله
موافقين ولكن لتكن نسبة مئوية مثلا 5 في كل 100 درهم يدفعها مول 4 مليار ا
ومول المظل ومول 100 درهم.
وبذلك تكون المساوات
الضريبة على الدخل 38 في المائة شهريا وتزيدو علينا إقتطاعات
شوفو الملايير اللي تاتمشي لسويسرا و بنما في الحسابات المهربة
ومن خلاله سيتم دعم الفقراء و المحتاجين و اخواننا المتوقفين عن العمل
شكرا لبلدي المغرب و ألف شكر لجلالة الملك على جعله هذا البلد آمنا، فعلا جائحة كورونا لها كذلك منافع من بينها: حب وطننا الغالي الذي طالما كان آباؤنا يمجدونه لأنهم أعلم بنا بكل ما مر بهم، و نحن الآن سنعلم آبناءنا و نمرر لهم تقدير و احترام هويتهم المغربية.
أنا أتكفل فعائلة فقيرة في هذه الضروف
أنا لا أنتمي لأي نقابة لكي تتحدث بإسمي و كل النقابات لا تمثلني
لماذا يتم النظر في ميزانيات المهرجانات و الأضرحة ؟ و باقي الميزانيات اللتي لا تُناقش في البرلمان
حسبي الله و نعم الوكيل فيكم و في حزبكم حزب النذالة و التعمية وسرقة الموظفين
اقترح على الحكومة ان تحول جميع الاقتطاعات التي سلبت عنوة من رواتب الموظفين بحجة الاضرابات الى. هذا الصندوق و بذاك تستريح نفوس كل اللذين تعرضوا لهذه الاقتطاعات .
كانت بالخاطر دابا ولات إلزامية
لكن ارجو تطبيق الحجر الصحي الكلي و على كل المناطق لمدة 14 يوم من اجل القصاء نهائيا على هذا الفيروس.
و اقترح ان كل من يريد احتياجات منزلية نوفر لكل حي 3 او 4 شبان مثقفون يقومون بقضاء حاجيات حيهم و ممنوع الخروج على الكل . (استثناء حالة المرض المستعجلة ). و السلام
الكريدي و مسؤول على أسرة من 8 ديال الأشخاص و أجرة هزيلة
واقتطاع 3 أيام من الفوق
آه نسيت فهو متقاعد !
على العموم، تيقى مساهمة الموظفين وتضامنهم تعبيرا عن انتماء وطني حقيقي وشعور بالمسؤولية التضامنية.
وهداك لي غادي يقول بلي الدولة دارتها غا باش تحيد للطبقة الشغيلة المكتسبات ديالها .... ، قولو حط راسك بلاسة هاداك العامل لي خسرو عليه غا كلمة ، سمحنا راه غانسدو، ناس بزاف كانو فرحانين بهديك البراكة لي شدو فالمساعدة لي قدمة الدولة، متكونش أناني ، فكر فخوتك ، وتاحية للناس لي عندهم الامكانيات واخا غا شوية ، وتكلفو بدعم ناس بمبادرة شخصية لي عندو باش دير بحالهم الله يجازيك بالخير
الوسيلة الوحيدة لمواجهة الأزمة هي التضامن
عاش المغرب
لي موافق يبارطاجي
-التضامن يكوم عن طيب خاطر و بمبادرة عفوية من الشخص و ليس بالغصب
-هناك موظفون لديهم ديون و التزامات مما سيأزم وضعتهم المالية؟ من سيساندهم؟؟؟
-يجب البدء بلالغاء معاشات نوام البرلمان و كل امتيازاتهم
وزيرتقلد منصب في الوزارة لمدة 6 اشهر استفاد من تقاعد يفوق عشرة ملايين وامتياز يبلغ 24مليون اضافة الى راتب ستة اشهر في منصبه
ونعم الديموقراطية ونعم النقابات ومن سمح لها ان تنوب على الجميع اذا كان اغلب الشغيلة غير منخرطة
بالمناسبة كم استفاد رؤساء النقابة من هذه الهمزة ???
نعم للتضامن...
نعم لمساعدة اخواننا من ابناء الشعب الذين توقفت مصادر رزقهم ....
ونعم لتطبيق المادة 5 من مرسوم اعلان حالة الطواريئ التي تجيز للحكومة اتخاذ تدابير مالية لمواجهة آثار الجائحة ....
ونعم للمادة 40 من الدستور ....
ونعم قبل هذا وذاك للإرادة الملكية السامية......
لكن من جهة أخرى .... لا ثم لا .... لحشر انوف النقابات في الموضوع ...
لا لجعل النقابات في موقع الوصي على الموظفين ...
الموظفون ليسوا محجورين عليهم حتى يحتاج الامر الى من يجيز تصرفاتهم ....
النقابات لم يتبق فيها الا الاسم .... تكالبت على مصالح الموظفين لعقود من الزمن ... والآن تريد إظهار وطنيتها بجازة الاقتطاع....
نحن الموظفون نعلن اننا وطنيون بدون نقابات و نقبل من الحكومة كل إجراء يهدف الى مساعدة اخواننا الذين تأثروا بفعل حالة الطواريء حتى وان كان الاقتطاع اكثر حجما مما اعلن عنه حاليا ..... فقط لا تحشروا النقابات في الموضوع... رجاء...رجاء ...رجاء.
اما النقابات لاتمتل الموظفين لاتمثل الا نفسها
اللهم احمي بلادنا من هذا الوباء
كلنا جنود مجندون وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
اين تقارير لجنة جطو . واين توصيات المجلس الاعلى للحسابات عن الميزانيات الضخمة والصناديق السوداء والارصدة الخفية للمسؤولين الفاسدين
صعيب بزاف باش تكون وطني في بلد المخزن الديكتاتوري
خرج الشعب الاسباني مند بداية ازمة كورونا وطالبوا رئس الحكومة والمحكمة العليا بالحجز عن حساب في اموال الملك خوان كارلوس تقدر ب140مليار ثم اخدها منحة من ملك السعودية وطالبوا بالحجز على هذة الاموال وتوجيهها الى وزارة الصحة
ونحن الملك يامر العسكر باقامة مستشفى عسكري بمالي لارضاء فرنسا ويظل المغارب في جهة درعة تافيلالت والشرق وخنيفرة يموتون بسبب المرص
اولى هذه الشريحة خدامين بدون أجرة متطوعون ... الضربة القاضية تنتظركم في 2021 ان شاء وصية مني لكم انهبوا مادامت الفرصة مواتية لكم . الإنتخابات القادمة ستعيشون بتقاعدكم المريح وما نهبتم أما البرلمان سيكون بريء منكم.
قرار جيد , التوفيق
الله يأخذ فيك الحق.
ومتى كنا قاصرين حتى تتكلم النقابات باسمنا و ماذا عن من ساهم علانية و سرا بينه و بين ربه ؟
انا مع هدا الاقتطاع التظامني لجميع الموظفين و الموظفات من اجل المساهمة و لو بالقليل مع الفئات الاكثر فقرا و ارى ان هدا القرار جاء في وقته.
لكن لدي عتاب على المسؤولين على الطريقة التي يتم بها التعامل مع هؤلاء المواطنين و هنا اخص بالدكر المواطنين من الطبقة الهشة الحاملين لبطاقة الراميد والمياومين و الدين لم يتوصل البعض منهم لحد الان بالمبلغ المتفق عليه.
لهدا نرجو من المسؤولين تمديد اجل الاستفادة من هدا المبلغ كما اريد ان اقترح على المسؤولين ان يسرعو بصرف هده الاعانة في اوائل الشهر .
والسلام عليكم
شفتكوم دابا معجبكومش الحال
اشنو فيها إلا ساهمنا كموظفين وتعاونا شوية حتي تفوت هاد الازمة
من عندي بالصحة والراحة وبكل سرور
الموظفين أصلا عتمرين كريدي.
مالكوم غير هبطو نيوفكوم للأرض و خرجو لوسائل الإعلام و استادنونا سنساهم بأكثر من ثلاثة أيام. .
الله يهديكوم شحال فيكوم ديال خبث الحجامة الشتا وكاترشو باب الحانوت.
تجار الماسي
نحن كمواطنون عادي ن نطالب بتسريح البرلمانيون و الوزراء و تشكيل حكومة كفاءات. فحكومة سعد ليس معها إلا التعاسة و العياد بالله.
ونزيدكم اافصل 49من الدستور كيقول عاى الكل ان يساهم بصفة تضامنية في الكوارت و الافات و تنمية
يعني خليوها هاكا قبل ماتولي بزز
واش نتوما يا حكومة معارفين هاد الموظف أش جار معاه؟؟؟؟ظ
كراء، أسرتان، ماء وكهرباء، ودواء للأسرتين.....هادي هي كرونا بالمعقول ولا بلاش؟؟؟؟ زيادة أسرتي لم تتسجل للتعويض تضامنا منا ولكن ربما يجب أن تسجل اليوم.....
ترياش نيت يا هذا؟ ثلاث أيام
طنز العكري ديما هنا نضامنوا. الشهر المقبل سوف أخرج بحثا عن عمل للتعويض.
يجب على الجميع المساهمة بالقليل أو الكثير وحبذا لو كان عن طيب خاطر لكي يتذوق الإنسان حلاوة الصدقة ولن ننسى أن الصدقة لها منافع شتى.
ولا يجب على أي أحد أن ينسى بأن الوظيفة هي رزق من الله والكثير محروم منها.
فلنعتبر الاقتطاع صدقة وليتقبل الله من الجميع وادعوا الجميع الى المزيد من المساهمات.
جميعا من اجل مساعدة الأخرين ودحر كورونا.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
نحن ليس لنا مشكل في المساهمة في هذا الصندوق حتى لو ثم اقتطاع 3 أيام في الشهر ولكن لكن فقط من مبادرة الدولة وليس من مبادرتكم انتم وداعا
et surtout les gents de la santé
les gents de la santé ,la police ;tout les gents de la sécurité il faut leur donner des primes
bouy omar