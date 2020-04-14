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بعد موافقة النقابات .. الحكومة تقتطع 3 أيام من أجور الموظفين

بعد موافقة النقابات .. الحكومة تقتطع 3 أيام من أجور الموظفين
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:35

بمبادرة من المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وجّه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، تعليماته من أجل تفعيل مقترح مساهمة جميع موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.

وحدد قرار رئيس الحكومة الصادر، الموجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمنتدبين السامين والمندوب العام، المساهمة في أجرة ثلاثة أيام من العمل على مدى ثلاثة أشهر (أجرة يوم عمل عن كل من أشهر أبريل وماي ويونيو)، تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتعاقد والتعاضد، وتحول إلى الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).

ودعا العثماني المسؤولين على القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية إلى إعطاء تعليماتهم من أجل إنجاز عملية المساهمة في أحسن الظروف.

وأوضح رئيس الحكومة أن مساهمة موظفي الدولة تأتي "تجسيدا لروح التضامن التي عبر عنها الشعب المغربي في مناسبات عديدة، وتنزيلا لأحكام الفصل الـ40 من الدستور، الذي ينص على أنه "على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد".

وجاء هذا القرار، وفق المصدر ذاته، بناء على مقتضيات المرسوم بقانون 2.20.292 بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ولا سيما المادة الخامسة منه، وتجاوبا مع ما أعربت عنه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية من تجند ورغبة في الانخراط في دينامية التضامن والتكافل".

ونوه العثماني بـ"الروح الوطنية العالية للموظفات والموظفين والمستخدمات والمستخدمين العاملين بمختلف الإدارات والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية"، معربا عن "تقديره لانخراطهم التلقائي في مختلف الأشكال التضامنية التي عبر عنها المغربة، تجسيدا لقيم التضامن والتعاون والتكافل التي تميزوا بها على مر العصور وخاصة في زمن المحن والابتلاءات".

النقابات المركزية، وهي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كانت قد اقترحت سابقا على الحكومة اقتطاع ثلاثة أيام على مدى ثلاثة أشهر من الأجرة، أي كل شهر يقتطع يوم عمل.

وقالت النقابات سالفة الذكر إن هذا الإجراء يأتي "للتعبير عن انخراط الطبقة العاملة المغربية في القطاع العام والجماعات الترابية، والوظيفة العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية وشركات الدولة، ومساهمتها في هذا المجهود التضامني بأجرة ثلاثة أيام من الأجر الشهري الصافي، تقتطع من المنبع على مدى ثلاثة أشهر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (184)

1 - عبدالله الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:41
بصفتي موظف أقسم بالله هاد النقابات معارف لاش صالحين
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178
2 - Taha الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:42
و ماذا عن الموظف الذي تطوع و ساهم من قبل ؟ هل سيتم الاقتطاع من دخله مع العلم انه ساهم طواعية ؟ اظن انه يجب توضيح القرار اكثر و اعادة النظر في هذا القرار.
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130
3 - reda الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:43
نحن بحاجة إلى تثقيف الناس حول الطريقة المناسبة لارتداء القناع. لأن معظم الناس يضعونه على الفم فقط دون تغطية الأنف. وهذا خطأ. البعض الآخر يتركها معلقة فقط على الرقبة. يجب أن نعاقب من يرتدون القناع بطريقة خاطئة.
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-137
4 - عبدو من الرباط الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:43
النقابات لا تمثل إلا نفسها لأنهم هم من يستفيدون من الأموال الضخمة والفيلات والإمتيازات لكن الموظف البسيط فأجرته لا تكفيه حتى لسد رمقه والأسعار الملتهبة في كل شيء لا حول ولا قوة إلا بالله .التبرع يكون بالرضا لا بالغصب هذا يسمى سرقة والويل لكم من رب العالمين من كل دعوة يدعوها عليكم أي شخص اقتطعتم من رزقه.
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201
5 - مباشرة الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:43
ماعندهمش حق اقتطعوا من الأجرة .لانها مقدسة بكل المعايير الحقوقية والدينيةوالعقلية....الخ....كان اولى انتظارك للموظف حرية المساهمة داخل مؤسساتها...ولكن هذا هو الموغريب...ماكاين غشلخ.
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89
6 - hayat الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:44
ستحاسبون لا محالة يا نقابات مصالحكم الخاصة. لستم انتم من تقرضون علينا الصدقة و التصدق بل هي تطوعية نبادر بها بانفسنا و عن طواعية...وليس بامر منكم يا نقابات....من تمثلون؟ ... لقد سحبنا ثقتنا منكم . ما لكم لا تفهمون؟
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113
7 - متقاعد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:44
أين هي الزيادة في أجور المتقاعدين..لقد مرت عليها أربعة أشهر
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99
8 - الصراحة على عين ميكا الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:44
عليكم بفرض الزكاة على الابناك والأموال المتكدسة ان كنتم تريدون مكافحة هذا المرض وإقامة صلاة الجمعة بدون إقامة الصلاة.
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70
9 - Karim الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:44
و بنكيران فين مشا؟ كاع ماسمعنا واش تبرع بشي حاجة!
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115
10 - مغربي مقلق الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:45
هذه النقابات لا تمثلنا ......و نحن جنود مجندين وراء جلالة الملك......
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44
11 - ابراهيم الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:45
مجرد سؤال : كم ساهمت النقابات في هذا الصندوق؟
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125
12 - أستاذ التربية التشكيلية الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:45
النقابات لا تمثلني .. إنها تحت تصرف المخزن .. أبانت عن ذلك في الكثير من المناسبات .. من بينها المصادقة على قانون التقاعد ..
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129
13 - immqd الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:46
المشكل الخطير حاليا هو كورونا .....نتمنى ان يرحل نهائيا ....اما اذا استمر فالقضية ستكون كارثة عظمى بكل المقاييس...
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-5
14 - محمد نجيب الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:46
منذ ازيد من شهر وانا متشرد بأوربا بعد أن تخلت عني الدولة والقنصلية والآن يقتطعون من أجرتي التي يسرق البنك نصفها!! أقسم بالله كرهت جنسيتي وكرهت اليوم الذي ولدت مغربيا
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64
15 - yassine الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:46
و هل وافق الموضفون على هذه الاقتطاعات ؟؟؟؟
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100
16 - عادل الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:46
لم اسمع دولة واحدة في العالم تقتطع من اجور مواطينيها رغما عنهم للتبرع الا دولة المغرب بل العكس هو الحاصل جميع دول العالم تقوم بكل ماتستطيع لمساعدة مواطينيها بارسال الاموال لهم واعفاء من الكراء وتأجيل دفع القروض الخ ، الم يستحي النظام المغربي من فعل هذا لاقول الحكومة لانها مجموعة من الكراكيز تنتظر التعليمات من الديوان الملكي ولا حول لها ولا قوة ، ان لم تستحي فافعل ماشئت ،حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
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94
17 - حسن الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:47
المشكل ليس في 3او4ايام او أكثر هذا واجب وطني ونمنح اكثر المشكل السي العثماني بالأمس تستثني الموظفين من الترقيه واليوم تامر بالاقاطاع من أجورهم
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90
18 - لحسن الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:47
هل يشمل جميع الموظفين الصغار الذين لاتتجاوز اجرتهم 3000 درهم؟؟؟!!!!
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50
19 - حسن الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:47
نحن موافقون لكن إياكم من أخذ الراتب كليا
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-59
20 - rodeo الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:47
je suis un fonctionnaire je suis d'accord pour cet acte a condition qu'il sera livré a ceux qui ont droit non pour les voitures d'état et leurs le carburants et pour financer la retraite de Benkiran
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21
21 - souad الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:47
والمتقاعدون ؟ هل سيقتطع من معاشهم كما باقي الموظفين أم لا ؟
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-17
22 - نبيل الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:48
السرقة الموصوفة.هادشي كيزيد يرجعنا للوراء للأسف
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57
23 - جالس في دارو الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:48
بادرة جد قيمة والتضامن واجب في هذه الظريفة رآه الكل محتاج يجب التعاون بيننا والله يجازي كل من ساهم بالخير واليمن والبركات اللهم ارفع عنا هذا الوباء. في هذه المرحلة يجب أن نترك الحسابات والكلام الغير المجدي يجب ان نتفاءل بالخير
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-46
24 - imad الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:48
السي العثماني مباليك غير الموظفين لإصلا عامرين كريديات... شوف البرلمانيين اي لا دور لهم .وكدا الوزراء والميزانيات الضخمة من سفريات ووقود ورحلات لي كانت مبرمجة في قانون الميزانية ..
شوف هيبات الأضرحة عاونو بيها الصندوق
شوف ميزانيات المهرجانات والرقص عاون بيها
عيب وعار على سياستكم
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80
25 - سعيد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:48
اخاف ان تمنح هذه النقود للمدارس الخصوصية و اشباه الفنانين و المصحات الخصوصية;;;;;;;;
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56
26 - رشيد المنياري الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:48
نعم لمقتضيات الفصل 40 من الدستور.
نعم للمساهمة بشكل إرادي وبأجرة أكثر من 3 أيام.
ولكن ما دخل المركزيات النقابية في الموضوع وهي لا تمثل مُجْتَمِعَةً إلا 3% من عموم الشغيلة المغربية.
ما دخل مركزيات نقابية تحتضن ناهبين للمال العام وأخص بالذكر الاتحاد المغربي للشغل.
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53
27 - متضررة الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:48
حسبي الله ونعم الوكيل. أنا غارقة كريدي و يدي بوحدي. يا سيدي خليو لي باغي يتبرع تطوعا. إلى الله المشتكى.
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57
28 - موظف مقهور الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:48
بعد موافقة النقابات ؟؟ واش هي أجرة النقابيين او أجرة الموظف .. الموظف هو المسؤول الوحيد عن أجرته يتقضاهى مقابل عمل معين و أدعوا جميع إخواني الموظفين بالمغرب رفع دعوى قضائية ضد هذه النقابات إن كان لكم الجرأة لذلك،، لماذا لم يتم استرجاع الملايير من النقابات التي استفادوا منها هذه السنة.. نحن راضون على الاقتطاع و غير راضيين على تدخل النقابات في أجور موظفين لازالو قابعين في المكاتب رغم كورونا،، هذه الجائحة أفرزت الوطني و الجوكر الذي يلعب به المخزن..
انا كموظف في قطاع التوظيف لا تمثلني هاته العصابات كيف لها ان تتدخل في أجرتي التي أؤديها مقابل عمل معين، و سأتوقف عن العمل ابتداء من اليوم حفاظا على صحتي مادامت هاته العصابات لم تدافع عن الموظف في جائحة كورونا..الله ياخوذ فيكم الحق
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58
29 - و ما زال العاطي يعطي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:49
نحييكم على هذه البادرة و حبذا لو اقتطعتم الاجرة كاملة.. النفايات أس المصائب و منبع بلاء الموظفين... أغلب الموظفين لديهم قروض و لا يتبقى لهم من أجرتهم الا الفتات...
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32
30 - من روما الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:49
لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم نحن في المرحلة الأولى من الوباء وبدون تعليق ماذا لو أن من نهبو البلاد وشرذو العباد ووضعو الأموال في البنوك الخارجية أن يتبرعو بنصف ما نهبو لكنت أيها الوزير ذخلت التاريخ من بابه الواسع لكن هيهات هيهات لو أن كرونا يأتينا في زمن الانتخابات؟
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29
31 - وجدي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:49
نعم موافقون في إطار التكافل والتآزر.ولكن يجب أن يكون الاقتطاع مختلفا ومتفاوتا.هناك وظائف أنشطتها متوقفة وجامدة وأخرى تعيش حالة الغليان والعمل المضاعف وتواجه الأخطار. وعليه فالحكومة مجبرة أن تأخد في الحسبان هدا المعطى
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8
32 - محسن الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:49
و أخيييييرا رغم أن الاقتطاع كان رمزيا يوم في الشهر لكن لابأس
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-32
33 - abdo الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:50
السلام عليكم . انا موظف و ساهمت في صندوق المحدث لمواجهة تداعيات كورونا . علاش تقتطعوا ليا من الراتب بدون موافقة المعني بالامر . للعلم ساهمت بأكثر من الاقتطاع لي غادي اقتطعو ا .
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36
34 - عزيز من فرانكفورت الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:50
نتمنى أن تسود روح التضامن والتعاون في مثل هذه الظروف،المهم هو الصحة المال سيعوض إن شاء الله
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-24
35 - asm الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:50
هذا اجحاف في حق الموظف، فقد تم الغاء الترقيات واظن هذا كان كافيا في حقنا، فالموظف ايضا له عائلات يعيلها، فنحن كمغاربة نتكفل بأسرتا الصغيرة وكذا نتحمل نفقات (دواء مأكل مشرب ...)آبائنا الذين لا معيل لهم غيرنا، ولا ننسا القروض التي اتقلت كاهل الموظف المغربي، ماهذا الاجحاف في حقنا، كلنا نقوم بما يلزمنا تجاه المجتمع من صدقات دون ان يقوموا هم بفرضها علينا... تبا لكم
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30
36 - lahbil الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:51
ابغينا الحكومة تساهم بثلاث اشهر من اجورها لصالح الصثدوق كما نريد من رئيس الحكومة السابق ان يبين قفششاته خلال هده الفترة الحرجة ولا عند الامتحان يعز الانسان او يهان شفناه اغبر ما ابقاش بان توحشناه كولو ليه مكاين باس را الشعب ساهم في بلاستك بلامتخلع وشدوك لهوايش
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24
37 - محمد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:51
كدالك من يجب على الحكومة ان تاجل تسديد قروض الموظفين .يجب حدف التعويضات الخيالية لموظفيي المالية والخزينة لمادا لا تتكلمون عن التعويضات
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26
38 - مهتم الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:51
الف مرحبا بالاقتطاع.
لسنا اقل وطنية من اولئك الذين ساهموا بأموالهم في سبيل انقاذ الوطن.
اللهم تقبلها في سبيلك يا الله
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-18
39 - زعيتر الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:51
الاقتطاع من الاجر الخام وليس الصافي
بمعنى ان igr amo cmr هي ايضا تحتسب
مادام الأمر يتعلق بواجب وطني فلا اعتراض والاجر عند الله
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-11
40 - Mol Sembrero الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:51
يعني اصبح بالسيف يدفع المواطن لصندوق كرونا!
موافقين ولكن لتكن نسبة مئوية مثلا 5 في كل 100 درهم يدفعها مول 4 مليار ا
ومول المظل ومول 100 درهم.
وبذلك تكون المساوات
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13
41 - نقابة النهب الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:51
شتي بعدا ها العار شكون اختار هاد النقابات يمتلو الموظفين باش يفتيو باش مابغاو
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19
42 - achraf الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:52
دعيناكوم الله
الضريبة على الدخل 38 في المائة شهريا وتزيدو علينا إقتطاعات
شوفو الملايير اللي تاتمشي لسويسرا و بنما في الحسابات المهربة
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26
43 - مرباح الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:52
مرحبا بهدا الاقتطاع الدي سيحول الى صندوق الجائحة
ومن خلاله سيتم دعم الفقراء و المحتاجين و اخواننا المتوقفين عن العمل
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-15
44 - المعاملة بالمثل الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:52
كم تمنيت ألا يتجاوز مبلغ الاقتطاع 100درهم عن كل سنة لتكون مدة الاقتطاع 4 سنوات ما دام الحكومة تتعامل معنا بنفس المنطق عندما تكون زيادة في الاجور لاتتعدى 400درهم لتقسمها على اربع سنوات
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17
45 - سمية سامي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:53
أنا موظفة في قطاع التعليم العمومي و كنت انتظر هذه المبادرة من عند الموظفين أنفسهم، و ان كانت الآن أتت كمبادرة من عند النقابات فالأمر سيان مادام الهدف واحد.
شكرا لبلدي المغرب و ألف شكر لجلالة الملك على جعله هذا البلد آمنا، فعلا جائحة كورونا لها كذلك منافع من بينها: حب وطننا الغالي الذي طالما كان آباؤنا يمجدونه لأنهم أعلم بنا بكل ما مر بهم، و نحن الآن سنعلم آبناءنا و نمرر لهم تقدير و احترام هويتهم المغربية.
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-30
46 - Abdel الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:53
Covid 19 a mis tout le monde dans une situation exceptionnelle qui génère une pression et un stress inhabituel ,plus que jamais nous devons nous soutenir, je vois que cette bonne initiative marocaine est sage au sens strict du terme
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-6
47 - Abdou الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:53
المواطنون المغاربة خاصة الأجراء والموظفون قادرون على الإسهام بأكثر من أجر الثلاثة أيام.. ولكن من وكل هذه النقاباب للحديث باسم عامة الأجراء والموظفين....؟؟؟!!!!
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12
48 - جواد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:53
هاذ النقابات الى بغاو اعبرو على "الوطنية" ديالهم يعبرو عليها من الصناديق ديالهم لي هؤ بالاساس انخراطات الموظفين و مساهمات الدولة. اما يقتطعو منهم بدون استشارتهم فهذا يؤكد ان رؤوس النقابات لعبة في يد الدولة تستعملهم كما تشاء للاجهاز على الموظفين. حنا ماشي ضد المساهمة في الصندوق و لكن راه الباب مفتوح لمن اراد التبرع. و لكن هذا حال دول "الموز" كلما كانت الازمة --> الضرائب و المكوس. اجراءات متوقعة على كل حال.
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17
49 - مواطن الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:53
التضامن ينبغي ان يسري على الكل ابتداء من الوزراء والموظفين السامين والبرلمانيين والمنتخبين واجبارهم على التنازل عن امتيازاتهم وتعويضاتهم ومعاشاتهم غير المشروعة وتجريدهم من امتياز الاستفادة من بونات الوقود وافتحاص ممتلكاتهم هذا هو التضامن وهذه هي العدالة.
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20
50 - mouna الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:53
واش عادي يكون الاقتطاع حتى من أجرة المتقاعدين
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-2
51 - موظف حكومي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:53
من خول لكم و أعطاكم الحق لكي تقتطعوا من أجرتي الهزيلة أصلا !!
أنا أتكفل فعائلة فقيرة في هذه الضروف
أنا لا أنتمي لأي نقابة لكي تتحدث بإسمي و كل النقابات لا تمثلني
لماذا يتم النظر في ميزانيات المهرجانات و الأضرحة ؟ و باقي الميزانيات اللتي لا تُناقش في البرلمان
حسبي الله و نعم الوكيل فيكم و في حزبكم حزب النذالة و التعمية وسرقة الموظفين
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20
52 - ز. عثمان الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:54
اي نقابة تتحدثون عنها؟الفقيه اللي تنساينو براكتو دخل للجامع ببلغتو. السيد العثماني المحترم الناس تنتظر الدعم ليس الاقتطاع مع العلم انكم لم تتموا الدعم الثاني و الثالث.خد اسعادة رئيس الحكومة العبرة من قرارات جلالة الملك الذي يقرر و ينفذ عكسكم تدرسون و تقررون و تنفذون بسرعة الحلزون .لا تاخذو كلامي على انه ثرثرة بل هو حب لاراكم تبادرون بسرعة فقد برهنت الحكومة على انها تستطيع عندما تريد. حفظ الله بلدنا و شعبنا و ملكنا. شكرا هسبريس و كل مكوناته انكم تتيحون لنا التعبير و ربما التغيير
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-1
53 - zouhier casa الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:54
السلام عليكم مفهمش ناس فقراء. نتم كتزيد تفقرهم لاسف والله احسن حاجة بنادم يخوي هدا البلاد و الله اخوت وتجي دب مشي لايطاليا ولا افرنسا ولا اسبانيا ولله ونبق في هدا البلاد من تيكون كيدخل فلوس كيفرق معان ارباح ولا تند الحار حن معاهم وعند لحلو ينسون
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1
54 - moha hamou الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:54
واش حتى اصحاب التقاعد المساكين لكانت شي زيادة في الأجور يستتنوا وفي الإقتطاع سواسية.
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55 - جمال القصارات الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:54
مبادرة محمودة تنم عن المواطنة الحقة لكل موظف او موظفة بل ان الضرفية الحرجة تستوجب المزيد من التضحيات غير انه وجب على الحكومة ان تستثني اطر قطاع الصحة جنود الخط الامامي و الذين اصلا لا يستفيدون من تعويض الخطر لذلك اتضحت الرؤية حول الاولويات في العالم و ليس فقط في المغرب و نحن كمواطنين ندرك جيدا مسالة الواجب المهني غير انه بالمقابل نلاحظ بجلاء تضحيات هؤلاء الاطر و تضحيات ابناءهم و اسرهم .فتحية تقدير و اجلال لاطر الصحة كافة
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-5
56 - العياشي احمد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:55
يجب على الحكومة أن تهتم بالطبقة المسحوقة التي تشكل غالبية الشعب كالعاطلين و عمال الموقف و الذين ليس لهم ذخل قار أما الموظفين فأنا أعتقد بأنهم أخذوا حقوقهم وزيادة و هذا رأيي الشخصي
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57 - عبد الله الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:55
اقترح كموظف بالاضافة الى اقتطاع 3 ايام من الراتب .
اقترح على الحكومة ان تحول جميع الاقتطاعات التي سلبت عنوة من رواتب الموظفين بحجة الاضرابات الى. هذا الصندوق و بذاك تستريح نفوس كل اللذين تعرضوا لهذه الاقتطاعات .
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-1
58 - موظفة الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:55
من أعطى لهذه النقابات تقديم هذه الاقتراحات !!! مايخصنا لا يحق لهذه النقابات التدخل فيه أو التحدث بلساننا ونيابة عنا! !!! الموظفون مقهورين ويعانون من الديون !!! لماذا لا تلجأ الحكومة إلى التخفيظ من أجور الوزراء والكتاب العامون والبرلمانين طيلة مدة هذا الوباء !!!؟ هذا هو العدل ، كفاكم ظلما للموظفين !!! الاقتطاعات تلو الاقتطاعات !!!!! حسبنا الله ونعم الوكيل .
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7
59 - ابراهيم الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:55
إوا هادشي باين من الاول
كانت بالخاطر دابا ولات إلزامية
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4
60 - عمار الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:55
الحكومة لا تحتاج موافقة النقابات ولا أظن أن هناك من سيمانع رغم وضع البعض .النقابات لا تمثل الموظف وعليها مراجعة الحسابات
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61 - مزلوط وجدي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:56
الاستشهاد بنص الدستور يجب ان يعمم على الوزراء و الرلمانيين و اصحاب الحال ... شخصيا كموظف مغربي مقهور ارفض الاقتطاع لانني اعيش فقط ( غير بالكريدي ) و الله عاى ما اقوله شهيد
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6
62 - اين اختبأ الأغنياء الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:56
انا في القطاع العمومي ولست تابعا لاية نقابة، والاقتطاع من راتبي من دون موافقتي ظلم في حقي ولن اسامح عند الله من قام به، لان المساهمة في الخير تكون بكل حرية. الموظف دائما كبش فداء، ابحتوا عن الدبن سرقوا اموال الشعب وهربوها الى الخارج. الدولة لم تنفعني لا في الصحة ولا في تعليم اولادي كل شيء اؤديه من جيبي. لا فرق بين من سرقك ومن اقتطع من راتبك دون رضاك كلهم سواء.
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4
63 - Aissa الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:56
انا موظف و ليس هناك اي مشكل في اقتطاع من الاجر مقابل المساهمة فيه من الاجل الغير لبلدنا العزيز .
لكن ارجو تطبيق الحجر الصحي الكلي و على كل المناطق لمدة 14 يوم من اجل القصاء نهائيا على هذا الفيروس.
و اقترح ان كل من يريد احتياجات منزلية نوفر لكل حي 3 او 4 شبان مثقفون يقومون بقضاء حاجيات حيهم و ممنوع الخروج على الكل . (استثناء حالة المرض المستعجلة ). و السلام
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-5
64 - Khalid الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:56
There is a huge difference between an employee making 5000 DH/month and another making 50000DH/month. The second one can easily absorb the loss of 1500DH/month , while the first one might suffer loosing a 150DH/month. Are these decision makers paying attention to the plight of the people. Does anyone have common sense.
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5
65 - mido الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:57
يجب الاستشارة مع الموظفين، هناك طبقة تعيش بنصف راتبها وماذا سيفعل الموظف بما تبقى وهو اصلا لا يكفيه. هذا اغتصاب. انا اصلا متعاون ببقائي في البيت ولا يتبقى لي ولا درهم مع نهاية الشهر.
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3
66 - adouniss الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:57
الله ياخذ فيكم الحق
الكريدي و مسؤول على أسرة من 8 ديال الأشخاص و أجرة هزيلة
واقتطاع 3 أيام من الفوق
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67 - hamza الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:57
وهل النقابات لها وصاية على أموال عباد الله حتى تقوم بالموافقة فالنقابات كلها لا تخدم مصلحة الموظفين والشغيلة
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68 - مغربي من فلادلفيا الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:57
و مادا عن عبد بن كيران ؟

آه نسيت فهو متقاعد !
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69 - Yanis الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:57
Un jour pour tout le monde Et 1000dh pour les petite entreprise et 100000 dh pour les moyens entreprise et 1000000dh pour les grandes entreprises et 3moi pour chaque ministe et une année pour chaque député
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2
70 - موظف مقهور الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:57
أغلب الموظفين يساهمون طيلة عمرهم في تحمل أعباء عائلاتهم في الرخاء وبالأحرى في الشدة.فكل اقتطاع إضافي يعتبر ظلما جائرا
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71 - منبر الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:57
أنا كتبقى ليا ، 1000 درهم اصلا بعد الاقتطاعات ...غادي تزيد يتقطع ليا 600 درهم واقيلا نمشي نشحت حسن
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5
72 - فرانز كافكا الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:58
اصلا موظفو القطاع العمومي لم يشتغلوا طيلة مدة الحجر الصحي ... واخا يقطعوا لهم نصف شهر الدنيا هانية .... مايمكنش نصف الشعب خصوصا اصحاب القطاع غير المهيكل متضررين و الموظفين مبرعين النعاس و الخلاص في اول الشهر ... كلشي يضحي كلشي يعاني و عاش المغرب حرا ابيا
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-6
73 - حمدان الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:58
في المغرب يوجد مليارديرات ،ترى هل ساهموا؟ أما الذين ساهموا من رجال المال والاعمال فانهم يعطون باليمنى وياخذون باليسرى(لماذا استحوذت جودة على توزيع الكمامات ؟).
على العموم، تيقى مساهمة الموظفين وتضامنهم تعبيرا عن انتماء وطني حقيقي وشعور بالمسؤولية التضامنية.
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3
74 - مواطن الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:58
تحية الموضفين و موضفات الدولة ، و نتمتي أن تتعمم هاته المبادرة حتى على موضفي القطاع الخاص ، ومدراء الشركات وكبار موضفي الشركات ، وجميع الموضفين الغير المتضررين من هذه الجائحة .
وهداك لي غادي يقول بلي الدولة دارتها غا باش تحيد للطبقة الشغيلة المكتسبات ديالها .... ، قولو حط راسك بلاسة هاداك العامل لي خسرو عليه غا كلمة ، سمحنا راه غانسدو، ناس بزاف كانو فرحانين بهديك البراكة لي شدو فالمساعدة لي قدمة الدولة، متكونش أناني ، فكر فخوتك ، وتاحية للناس لي عندهم الامكانيات واخا غا شوية ، وتكلفو بدعم ناس بمبادرة شخصية لي عندو باش دير بحالهم الله يجازيك بالخير
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-5
75 - khalid الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:58
يجب الاقتطاع فقط للموظفين بالسلم 10 فما فوق، أما غيرهم فبالكاد تكفيهم تلك الأجرة الهزيلة لتغطية مصاريف المعيشة و الكراء.
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-8
76 - Meryem الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:59
أنا كموظفة في القطاع الصحي لست راضية عن هذا الاقتطاع يكفي ما نواجهه من أخطار مهنية وهاته النقابات لا تمثلني. معامن يتشاورو حتى يقتطاعو هاته المساهمات اختيارية وليست إجبارية.منسمحوش ليكم إلى يوم الدين
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7
77 - ملاحظ الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:59
هذا الاجراء التضامني يجب ان يشمل كذلك العاملين في القطاع الخاص شريطة ان لايكون الدخل الشهري للشخص المعني اقل من ثلاثة الاف درهم ولم يتوقف عن العمل خلال هذه الازمة
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78 - الله اكبر الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:59
سمعت أن الحكومة ستقتطع من موظفي الدولة ؟ ولم لا يتم الإقتطاع من البرلمانيين و الوزراء ؟ عجيب أمركم لماذا لم تفكروا في مثل هذا اليوم عندما كنتم تمولون موازين و عند وضع مرتب المدريين للمنتخب و تمويل المواسم والله لن نسامحكم
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4
79 - Nassaime الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:00
نعم للتضامن نعم للروح العالية للمغاربة
الوسيلة الوحيدة لمواجهة الأزمة هي التضامن
عاش المغرب
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-2
80 - samir الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:00
نعم للتضامن لكن لماذا لاتتضامن الحكومة مع الفقراء لما كانت في بحبوحة ام انها تتذكر جيوب المواطنين فقط عندما تكون جيوبها خاوية
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0
81 - موظف الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:00
أنا مواطن مغربي أتبرع للدولة بميزانية الأحزاب والنقابات..التي تقدر ب 100 مليار سنتيم لأنني غير منخرط لا في حزب ولا في نقابة..
لي موافق يبارطاجي
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10
82 - ahmed الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:01
أنا موظف جماعي راتب شهري 3000 درهم لا تمثلني أي نقابة ولست قابل على هذا الاقتطاع وأفوض أمري لله ولست منخرط بأي نقابة والله حرام عليكم يكفينا ما نحن فيه الله يخد فيكم الحق خاصنا نوقعو عريضة ضد هذا الاقتطاع
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6
83 - [email protected] الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:01
على النقابات اولا ان تتنازل لفائدة الصندوق Covi-19 عن الدعم الدي تستفيد منه من ميزانية الدولة
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3
84 - salim الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:02
هذا ليس تضامن بل سرقة وبمباركة من الطفليات الخمس .
-التضامن يكوم عن طيب خاطر و بمبادرة عفوية من الشخص و ليس بالغصب
-هناك موظفون لديهم ديون و التزامات مما سيأزم وضعتهم المالية؟ من سيساندهم؟؟؟
-يجب البدء بلالغاء معاشات نوام البرلمان و كل امتيازاتهم
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85 - رشيد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:02
ما دخل النقابات في راتب الموظف البصيط حتى توافق على الاقتطاع فنحن نعاني من اقتطاعات الضراىب واقتطاعات الابناك نكمل الشهر بالاقتراض وتريدون الاقتطاع
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86 - مواطن الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:02
إذا كان رئيس الحكومة يختبىء وراء موافقة النقابات ، خوفا من محاسبة سياسية في الإنتخابات القادمة على هذا الإقتطاع؛ فنحن نقول له أن المغاربة لن يحاسبوك على إقتطاع ثلاثة أيام من الأجورللمساهمة في الصندوق الخاص بتدبيرجائحة فروس كرونا. لانهم يعتبرون هذا الامر واجبا وطنيا؛ ومنهم من يرى أنه كان يجب اقتطاع 9 ايام وعن لإقتناع. لكنهم سيحاسبونكم - كحزب -على كل قرارتكم اللاشعبية...التي اتخذتموها في زمن كانت لك اختيار قرارات شعبية وفي صالح المأجورين...لكل زمن موقف ...ولكل حساب موعد...
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-1
87 - موظف الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:03
انا موظف يبقى لي من الأجرة 1800درهم بعد اقتطاع قرض سكني لصندوق الضحى واقتطاع قرض استهلاكي .اقتطعوا ما شىءتم ولكم واسع النظر. رقم التاجير الخاص بي متاح للجميع .شكرا النقابات
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2
88 - جندي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:03
ا جرتي 5000درهم في الشهر سنوات العمل 12 عاما
وزيرتقلد منصب في الوزارة لمدة 6 اشهر استفاد من تقاعد يفوق عشرة ملايين وامتياز يبلغ 24مليون اضافة الى راتب ستة اشهر في منصبه
ونعم الديموقراطية ونعم النقابات ومن سمح لها ان تنوب على الجميع اذا كان اغلب الشغيلة غير منخرطة
بالمناسبة كم استفاد رؤساء النقابة من هذه الهمزة ???
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3
89 - حسن التادلي/ متصرف الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:03
بصفتي موظف معني بالاقتطاع من اجري أقول :
نعم للتضامن...
نعم لمساعدة اخواننا من ابناء الشعب الذين توقفت مصادر رزقهم ....
ونعم لتطبيق المادة 5 من مرسوم اعلان حالة الطواريئ التي تجيز للحكومة اتخاذ تدابير مالية لمواجهة آثار الجائحة ....
ونعم للمادة 40 من الدستور ....
ونعم قبل هذا وذاك للإرادة الملكية السامية......
لكن من جهة أخرى .... لا ثم لا .... لحشر انوف النقابات في الموضوع ...
لا لجعل النقابات في موقع الوصي على الموظفين ...
الموظفون ليسوا محجورين عليهم حتى يحتاج الامر الى من يجيز تصرفاتهم ....
النقابات لم يتبق فيها الا الاسم .... تكالبت على مصالح الموظفين لعقود من الزمن ... والآن تريد إظهار وطنيتها بجازة الاقتطاع....
نحن الموظفون نعلن اننا وطنيون بدون نقابات و نقبل من الحكومة كل إجراء يهدف الى مساعدة اخواننا الذين تأثروا بفعل حالة الطواريء حتى وان كان الاقتطاع اكثر حجما مما اعلن عنه حاليا ..... فقط لا تحشروا النقابات في الموضوع... رجاء...رجاء ...رجاء.
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90 - عباس الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:03
حكومة غريبة عندما تريد حلب الموظفين النقابات تصبح ممتلا لهم و عند المطالب تصبح لاتمتل اكتر من 5 في المائة...وقيلو عليكم بعدا الناس الي مخاطرين بحياتهم من اطر الصحة و الشرطة واعوان السلطة...
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91 - Abouuuudi الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:03
الم يفكروا في الموظف الذي لديه اجر قدره 2000dh ولديه قروض...ليأ خدوا الاجر كامله...هذه الحكومة تستغل الظروف...ا قتطعوا لاصحاب الاجور العالية التي تتعدي تتعدى 10000 درهم فما فوق...ارحموا الموظف المسكين ذو الاجر الهزيل فهو الفقير في هذا البلد....حسبي الله ونعم الوكيل
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92 - قبل فوات الاوان كونيتو الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:04
عدد من الازقة لم يصلها بعد بخاخات ومضخات ورشاشات معقمات ومبيدات الفيروس.منها حي اوريدة 1و2 وازقة حي السكنى المغربية باسفي ياحسرة وعلى طول مسجد الرحمة نرى في التلفزة مدن مغربية شوارع تغسل وتغتسل وشوارعنا وازقتنالم يصلهم الرداد بعد
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1
93 - صلاح الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:04
يجب ان تاخد الحكومة مبادرة الاقتطاع من أجور الموظفين دون الحوار مع النقابات.لان النقابات لا تمثل معظم الموظفين.انشاء الله سوف تمر هذه الجائحة على سلام.
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-1
94 - driss الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:04
الاولى هو ان يساهم الوزراء والبرلمانيين والمستشارين ورؤساء الجماعات والناس الكبار ام الموظف اغلبيتهم عايشين بالديون سيارة بالاقتطاعات الشقة بالاقتطاعات اما الوزراءيجب ان يتم اقتطاع مليون سنتيم عن كل شهر فهي لاشيء مقارنة بالشهرية ديالهم اضف الى ذالك انهم معفيين من الضرائب وزيد وزيد
اما النقابات لاتمتل الموظفين لاتمثل الا نفسها
اللهم احمي بلادنا من هذا الوباء
كلنا جنود مجندون وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
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95 - موظف عمومي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:04
أستغرب لهاته المركزيات النقابية التي لحد الساعة لم تساهم في الصندوق المخصص لتجاوز أزمة كورونا و هي التي تستفيد من ميزانية الدولة بحوالي ملياري سنتيم و آثرت على ذلك السماح بالاقتطاع من أجور الموظفين في حين أنها لا تملك هذا الحق بأي حال من الأحوال
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96 - بوتقموت الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:04
قرار اقتطاع من اجور الموظفين كان سريعا وبدون نقاش.لماذا العتماني لم يفرض مساهمة من رجال الدولة الاقوياى واصحاب المشاريع الكبرى.ام ان الامر يتعلق بشريحة لا يدافع عنها احد.فقط لو ساهم ملك البلاد واخنوش و قلة قليلة بنصيب 100 مليون دولار كل واحد لجمعنا الكثير من المال.ادعو العثماني ان يفرض على اصحاب الكرارس و اصحاب طالب معاشو مساهمة ب 200dh.لان هذه الفئة سخية و لن ترفض طلب العثماني لان اصحاب المال والاعمال لا يستطيعون المساهمة
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97 - هدف الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:05
يجب اقتطاع نصف الراتب لانه في حالة نوم عميق ولا يعمل شيء النوم والاكل والحجر الصحي براتب كامل غادي استحلاها من طبيعة الحال لا اتكلم عن الإطار الصحي ورجال الامن فهم يعملون انتم تعلمون عن من اتحدت
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98 - ادريس الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:05
أتمنى أن لا يقتطع من أجرة من لايتعدى راتبه الشهري الصافي 3000درهما.
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99 - سمير الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:05
لما لم تجرؤ الحكومة على فرض ضريبة الثورة؟ لما لم تفرض الحكومة اقتطاعا لاصحاب المأذونيات و الصيد في أعالي البحار؟ لما لم توقف الحكومة العلاوات و الامتيازات السنوية للموظفين السامين و القناصلة....الخ. رئيس الحكومة السابق بنزيدان يتمتع بسبعة ملايين شهريا لم يعرق فيها ولم يساهم فيها بريال واحد و بقية الموظفين المثقلين بالضرائب يتم الاقتطاع من اجورهم رغم ان صندوق تدبير جائحة كورونا لا زال ممتلئ الا ان الحكومة تصر على عقاب الموظفين. الله غالب وكلنا عليكم الله.
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100 - 007 الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:06
ياك البكمائي هو الذي قال عفا الله عما سلف للصوص المال العام وناهبي الثروات ومفسدي هذة البلاد .
اين تقارير لجنة جطو . واين توصيات المجلس الاعلى للحسابات عن الميزانيات الضخمة والصناديق السوداء والارصدة الخفية للمسؤولين الفاسدين
صعيب بزاف باش تكون وطني في بلد المخزن الديكتاتوري
خرج الشعب الاسباني مند بداية ازمة كورونا وطالبوا رئس الحكومة والمحكمة العليا بالحجز عن حساب في اموال الملك خوان كارلوس تقدر ب140مليار ثم اخدها منحة من ملك السعودية وطالبوا بالحجز على هذة الاموال وتوجيهها الى وزارة الصحة
ونحن الملك يامر العسكر باقامة مستشفى عسكري بمالي لارضاء فرنسا ويظل المغارب في جهة درعة تافيلالت والشرق وخنيفرة يموتون بسبب المرص
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101 - Ba hassoune الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:06
اعطيت تعليمات للوزراء والوزراء المنتدبين المندوبين السامين ولم تعطي تعليمات للوزراء المغضوب عليهم ك بن كيران ويتيم وعبيابة الوردي واوزين وبن عبدالله والبرلمانيين والمستشارين.
اولى هذه الشريحة خدامين بدون أجرة متطوعون ... الضربة القاضية تنتظركم في 2021 ان شاء وصية مني لكم انهبوا مادامت الفرصة مواتية لكم . الإنتخابات القادمة ستعيشون بتقاعدكم المريح وما نهبتم أما البرلمان سيكون بريء منكم.
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102 - مراد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:06
نحن العاملون بمجال الصحة نتبرع بأرواحنا و نغامر بأرواح ابنائنا وزوجاتنا في سبيل الله وخدمة اخواننا، ثم تأتي نقابات لا تمثل إلا المستفيدين من ريعها المستريحين في قصورهم و مزارعهم ، لتتحدث بإسمنا وتوافق على الإقتطاع من ارزاق ابنائنا بدل صرف علاوات كما في الدول الأخرى و تساعدنا على شراء الكمامات ووسائل الحماية والوقاية التي لا وجود لها أصلا في السوق، ألم تكفيكم كل الاقتطاعات الإجبارية التي تمتصونها من عروقنا ؟الناس ساهموا في الصندوق بمحض ارادتهم، أما هذه الطريقة فهي مهينة إلى حد كبير حتى ولو كان الإقتطاع درهما واحدا، أشهد الله أني لا أسامحكم في رزق أولادي إلى يوم القيامة واني مخاصمكم به أمام ربي الذي لا يظلم عنده أحد . استمروا في ملء الصندوق بالمال المأخوذ بالغصب وانتظروا أي بركة وجدوى ستكون منه ،حسبي الله ونعم الوكيل
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103 - هروال الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:06
نحن كموظفين نرحب بهذه البادرة سائلين المولى عز و جل أن يرفع عنا هاته الكربة، كما ندعو أغنياء المغاربة ذوي الأرصدة المنتفخة في بنوك سويسرا إلى توظيف ولو جزء قليل من أموالهم في المساهمة في هذه الملحمة التضامنية الوطنية و دمتم سالمين.
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104 - Brahim الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:07
أنا موظف ومواقف على الإقتطاع. هذه بلادي ورزقي منها . هي محتاجة لي وأنا محتاج لها. ضروري نساهم باش تعيش بلادي ونعيش معاها.
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105 - محب للرياضيات الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:07
انا كموظف .اقول ان هده مبادرة ممتازة ونحن تحت خدمة وطننا الحبيب لكن لدي اضافة وهي عند مرور هده الازمة التي تمر بسلام انشاء الله .ان ينخرط الجميع موظفي القطاع العام والخاص وان يتم اقتطاع من جميع اجور الموظفين ومساهمة الجميع للنهوض بقطاع الصحة والتعليم وشكرا .
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-2
106 - التبرع لا يكون بالاجبار الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:07
الصندوق 30 مليار و نسبة قليلة منه وجهت إلى الصحة و بعض الفئة ذات الراميد....البقية الاكبر لازالت غير مستعملة إذا ولماذا الحاجة للسرقة ؟ نعم سرقة هي تعريف أن تاخد من مال غيرك بدون إذنه. صندوق موازين اين هو؟. صندوق معاش استثنائي ديال واحد الوزير سابق اين هو؟ امتيازات المديرين الكبار متل الابناك و الهولدينكات اين هي ؟ نحن نجاهد للتعايش مع أجرة ضعيفة نساعد بها كامل الاسرة. لكن لا....لا بد أن توصلونا إلى حدود طاقة احتمالنا. يا رئيس الحكومة و اعوانك و نقاباتك القسم بالله ساحاسبكم على هاته السرقة أمام الله.
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107 - لحيط لقصير الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:08
لا يسعني الا أن أوصف هذا الترامي على الموظف بالسرقة الموصوفة. هو اسلوب تلجأون اليه غالبا لسد الخصاص الناتج عن سوء التسيير و الفساد المستشري في جميع أركان الدولة و النفاق السياسي لسنوات عديدة، هزلت
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108 - موظف دولة الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:08
أنا تبرعت لصندوق كورونا وهاذ القرار خاص الدولة الي تاخدو ماشي النقابات لان معظم الموظفون لا يعترفون بهاذه النقابات واصلا النقبة لا تمثل موظفو القطاع العام
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109 - غيور على بلده الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:08
كموظف مستعد ان اتضامن بشرط ألا تتدخل اي نقابة في مساهمتي في سبيل مصلحة بلادي العليا.ولعدم ارتباطي بها .
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110 - مواطن مغربي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:09
يسرقون الشعب الضعيف في عز أزمة كورونا والمصيبة الكبرى هي ان تلك الأموال سوف توجه لدعم الشركات الفرنسية في المغرب ودعم كبار مستثمري قطاع السياحة والقطاع الخاص ... ولن يرى منها الفقراء والمنكوبون درها واحدا ...دول تساعد مواطنيها في ظل الأزمة وهؤلاء يسرقون المواطنين في عز الأزمة
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-1
111 - musse الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:09
قرار حكيم وسليم ولايمكن ان تترك الحرية لكل شخص ان يساهم بما اراد......من اراد ان يساهم بالمزيد ما عليه الا الاتصال ببنك المغرب ......اقول قولي هذا وانا لا اساند النقابات المركزية في قراراتها كما انني لا اساند التيار الحكومي.....ولكن فيما يخص المساهمة في صندوق كرونا انا اساند القرار 100في100
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-1
112 - احمد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:09
كيف ان يتم اقتطاع دون موافقة صاحبه ؟
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113 - الخسين الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:09
انا لا تمثلني اية نقابة الاقتطاع من جارتي ضدا عني خرق لجميع القوانين والمواثيق الدولية ولو بدورهم هل تدرون عني انقطاعات القروض البنكية هل تعقلون معي ابويا وعائلتي هل فكرتم بأن هدا هو الاستبداد البيروقراطية هل كنتم معي حتى تعرفوا مدى اسهامي في هده الحائحة..على اي لن امن بما أفعله لوجه الله وابتغاء مرضاة الله..الموظف المسكين هو الحائط القصير الدي يركب عليه كل من هب ودب النقابات لا تمثل إلا نفسها والاعيبها الخبيثة انكشفت ..دعوانا فيكن لله سبحانه..اين الحسابات الخصوصية..اين أموال أصحاب الريع ..اين وأين وأين رانا فاهمين
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114 - [email protected] الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:10
هل الاقتطاع من اجور الموظفين دون استشارتهم تسمى مساهمة .؟؟!!!!! هذه تسمى إجبارية !!!!!! لانه اذا قلنا مساهمة فيعني ان الموظف له حرية الاختيار في ذلك او يرفظ ...فكفاكم ظحكا على الذقون و لا حول ولا قوه الا بالله ...ديك جوج ديال ريالات لي كتعطيو الموظفين باغي تحيدوهم ليهم...شوفو الوزراء و اصحاب الشكارة وزيد و زيد ....و خليو عليكم الناس مساكن راه الله لي عالم بيهم
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115 - oubah said الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:10
اغلب التعليقات ضد القرار, بنادم بخيل حتى في الازمات, ماذا يقول صحاب الرميد,

قرار جيد , التوفيق
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116 - Abdool الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:10
الله يسهل من واجبنا نتكافل ونتضامن لمساعدة المحتاجين الذين والكل يعرف ان هناك من لم يستطيع تدبير قوت يومه، لكن من الواجب ومن حق المواطنة ان يساهم الموظف السامي والمحظوظ بقيمة اسبوع من أجره وخصوصا من يتقضون فوق 30 الف درهم في الشهر وما أكثرهم في وطننا الله يزيدهم لم نحسدهم ولكن يكونوا رجال معانا مع الوطن في هذا الظرف ،ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
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117 - ملاحظ مغربي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:11
رئيس الحكومة يحاول التشبت بأية قشة يصادفها في بحر كورونا لعلها تنجيه من الغرق وتخفف عنه من ثقل الفشل في إدارة الأزمة.وهو لا يبحث إلا عن الحلول السهلة المضمونة المخارج.إنه كسلفه الذي رفع شعار "عفى الله عما سلف" في وجوه المفسدين.نريدك يا رئيس الحكومة أن تحارب الفساد فمداخيله تكفي لمحاربة كورونا وإنعاش الاقتصاد المغربي.أما رؤساء النقابات فقد ذهبت ريحهم واضمحلت شعبيتهم وتراجع دورهم.والسؤال المطروح هو هل يحق لهؤلاء إعطاء الإذن بهذه الاقتطاعات من الناحية القانونية؟
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118 - AMINE الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:12
كذلك يجب الاقتطاع من أجور البرلمانيين والوزراء ومنع الدعم الذي تحصل عليه المركزيات النقابية والأحزاب .... ماشي غير الموظفين المقهورين، أنا مع التضامن والا احتاج المغرب الاجرة ديالي كلها مرحبا، ولكن راعيو الله شويا الحكومة التي يترأسها حزب ذو مرجعية اسلامية
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119 - Fontionnaire الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:12
انا تبرعت بالف درهم فالصندوق، ليس استجابة للنقابات ولكن كوطنية وايضا لانني سهل الله عليا وتهنيت من كريديات، و الحكومة تزيد تاخد هاد فلوس لانني مع صاحب الجلالة من اجل محاصرة المرض ..عدا هدا النقابة لا تمثلني لانهم تجار معانات الموظفين وما عمر تقت فيهم وما عمر عطيتهم شي ريال لانهم في غالبيتهم يآمرون ويخططون مع مدراء الموارد البشرية للتلاعب بملفات التاديب والترقي و الامتحانات ووو وهم بعيدون كل البعد عن المهام المنوطة بهم .
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120 - عبد الرحمان الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:12
بصفة موظفا لدى وزارة التربية الوطنية. وما يحتمه علي واجبي الديني والوطني والانساني. أوافق على هذا الاقتطاع وأتمنى من الله العلي العظيم أن يتقبل من جميع المنفقين صدقاتهم.
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-3
121 - فتيحة الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:13
وماذا عن الموظف الذي يتقاضا 3000 درهم وعندو كريدي ديال الدار والمدرسة ديال الدراري والمصاريف اليومية شكون فكر فيه، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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122 - عبدو الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:13
ولماذا يستثنى الموظف من تاجيل سداد القروض كباقي الاجراء؟
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123 - محمد الداخلة الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:14
نعم يجب فرض اقتطاعات على الموظفين فاعرف ان موظفين بادارات الداخلة لم يظهروا لمدة شهر خاصة النساء منهم في حين منهم من يخاطر من أجل تقديم الخدمة للمو اطنين منهم الوكالة الحضرية للداخلة والبلدية و القطاعات الأخرى بالنسبة للولاية أشباح في أشباح كفانا عبثا
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124 - موظف الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:14
منشور الوزير الأول كان عليه أن يبعد النقابات مما هو مطلوب من موظفي الدولة كتضامن في هذه الظرفية.
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125 - Rachidmoroccan الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:14
لم ارى وزيرا واحداً تبرع بأجره لثلاثة اشهر مثلا لاننا نعلم انهم ليسو فقراء إذا يجب ان تكون المبادرة منكم ،في انتظار ذلك ان لم تفعلو فاعلموا ان المغاربة سيصبحون من اصحاب دعوة المظلوم
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126 - أستاذ الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:14
لدي قرض يقتطع من المنبع وهو في حدود 50 من احرتي الصافية، ولدي عائلة وأولاد اصرف عليهم، حرام عليكم
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127 - Samira الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:15
حكومة فاشلة مصات دم المغاربة و لا يحق لها الاقتطاع من اجور الموظفين تمشي تعطي للموظف التيساع!! الموظف كيخلص الضرائب الجبايات إلما الضو المدرسة الخصوصية وو يتضامن مع اقربائه!! فباي حق يتم الاقتطاع اجباريا من اجرته !!!! هادشي ما كاين حتى فشي دولة
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128 - امحمد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:15
النقابات لا تمثلنا بل هي تطفلت على هدا الملف
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129 - ابو الشيماء الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:16
من خلال جل التعليقات اللتي قرات يتضح فيها ان هؤلاء الموظفون لاتهم لا مساعدة ولاتازر فقط التباكي .على الاقل انهم يستفيدون شهريا من الاجرة فما بالك من لا يملك اجرة ساعة.وهل اقتطاع يوم اجرة من اجرة شهر سيؤثر .ايوا تعاونا بنتنا
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130 - للأسف الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:17
تطوعت أنا وزوجتي في سبيل الله وبدون كاميرا، من باب التضامن والوطنية، وهاهو العثماني يقتطع لي هو نقاباته، من أجري ومن أجر زوجتي الحامل على وشك الولادة.
الله يأخذ فيك الحق.
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131 - Fonctionnaire الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:17
Les syndicats au lieu de nous soutenir ils prélèvent de l’argents sur nos compte des bons à rien
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132 - mido الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:18
و لكن أنا أصلا عندي ناقص 3500 درهم فالكونت حشوما إقطعو ليا من ناقص. إعني تا داك يوم مكيشيط ليا فالأخر ديال الشهر
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133 - MAROCAIN الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:18
مجرد سؤال : كم ساهمت النقابات في هذا الصندوق؟
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134 - حميد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:18
كان على النقابات ان تتنازل على الدعم الموجه اليهم من قبل الدولة وهذه هي الخطوة الاولى قبل التوجه الى اجور الموظفين فمساهمة الموظفين امر محمود ولكن التنازل عن الدعم امر محمود اكثر واتمنى من النقابات ان تتنازل لتبرهن فعلا على انها نقابات مواطنة واذا لم تتنازل على الدعم فهذا دليل على انها تريد فقط الظهورعلى حسا ب الموظفين
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135 - ابو حمزة الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:18
المساعدة لي قدمتها للأسر الفقيرة تعني الشعب يخلص على الشعب بلحيتو بخرو وحذ اليهودي قال للمغربي هاذ تيهوديت منين جبتوها
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136 - مواطن صالح الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:18
يا صديقي شنو فيها الى قتاطعو يوم عمل في الشهر غادي تقدر تنقذ بيها أرواح ما تبقاش تفلسف و عتابرها يا أخي أختي صدقة أو طاحت ليكم و تقبل الأمر راه غير نهار واحد ف الشهر ولكم الأجر والله يخلفها ليكم بالبركة و الصحة راه الرزق ماشي غي المال.و سمحو ليا هذا يبقى رأيي الخاص
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137 - الرايس الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:19
نعم القرار صراحة قرار حكيم دابا بيني وبينكم الأجرة كلها كريدي ولي شاط داواه بالإقتطاعات بغيت غير نعرف هاد الزوجة والدراري باش غادين يعيشو حسبنا الله ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون
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138 - إدريس البروفيسور الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:19
الى جانب مساهمة الموظف في هذه المبادرة ادعوا الى كل الوزراء و البرلمانيين و رؤساء الجماعات المحلية التنازل عن رواتبهم بكاملها خلال مدة تلاثة أشهر و السلام .
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139 - غاضب الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:19
نرفض هذه السرقة الموصوفة جملة و تفصيلا.التبرع يتم بمحض الارادة ،هذه جريمة في حق الموظف الذي لا سلطة له على اجرته،نتمى ان يتم التنسيق لرفع دعوى على هذه الحكومة و هذه الدولة التي تستبيح سرقة ارزاق المواطنين.
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140 - المهدي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:19
هناك أساتذة يعلون ثلات أسر أو أكثر من أجرتهم، كما أن النقابات لا تمثل الأطر التربوية لتطلب من الدولة خصم ثلاث أيام من أجرة الموظف.
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141 - مهاجر الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:20
يجب التضامن مع الحكومة حتى تتمكن من مساعدة الطبقات التي تعيش وضعية هشة .فأما الاقتراض أو الموظفين و المتقاعدين....آلله يجعلها في ميزان حسناتكم
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142 - [email protected] الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:20
اريد فقط ان اتذكر يوم سعيد مع حكومة pjd
ومتى كنا قاصرين حتى تتكلم النقابات باسمنا و ماذا عن من ساهم علانية و سرا بينه و بين ربه ؟
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143 - ولد حميدو الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:21
الحمد لله لم يقتطعوا ايام الحجر الصحي كلها و ما يهمنا الان هو الحد من الوفيات و تناقص المصابين حتى يتعافى الجميع في فصل الربيع
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144 - موظف مغربي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:22
نظرا للضغط الهائل الذي تعاني منه هذه الشريحة من الموظفين المكلفين بالاف الملفات الخاصة بالمواطنين وكلهم اشتغلوا طوال هذه الفترة دون أدوات للحماية دون كمامات بحيث لم يستطيعوا شراءها من جيوبهم.فالاجدر تعويض هؤلاء عوض الاقتطاع من أجورهم الهزيلة اصلا.
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145 - لا مشكلة الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:23
لا مشكلة.. شريطة أن يشمل هذا الإجراء المتهربين من اداء الضريبة الذين يحصلون على الملايين في اليوم الواحد كالنكافات و الزيانات و اصحاب قنوات التفاهة في اليوتوب و السماسرة المضاربين و محتلي الملك العمومي مقابل رشاوى بل و مروجي المخذرات مبيضي الأموال أصحاب الثروات مجهولة المصدر. من الموظفين من يعيل أسرتين أو أكثر ومن هم مثقلون بالديون ولكنهم يظلون الحائط القصير طبعا.
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146 - mohsin الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:23
السلام عليكم ورحمة الله
انا مع هدا الاقتطاع التظامني لجميع الموظفين و الموظفات من اجل المساهمة و لو بالقليل مع الفئات الاكثر فقرا و ارى ان هدا القرار جاء في وقته.
لكن لدي عتاب على المسؤولين على الطريقة التي يتم بها التعامل مع هؤلاء المواطنين و هنا اخص بالدكر المواطنين من الطبقة الهشة الحاملين لبطاقة الراميد والمياومين و الدين لم يتوصل البعض منهم لحد الان بالمبلغ المتفق عليه.
لهدا نرجو من المسؤولين تمديد اجل الاستفادة من هدا المبلغ كما اريد ان اقترح على المسؤولين ان يسرعو بصرف هده الاعانة في اوائل الشهر .
والسلام عليكم
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147 - هشام الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:23
اصبح الاخرور اوصياء على رواتب الموظفين .حسبي الله ونعم الوكيل
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148 - باعيو الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:23
كانت مبادرة الاقتطاع من اجور الموظفين ستكون بمصداقية وتكافل وتضامن وسخاء وشعور وطني اكبر لةقامت بها الحكومة والدولة مباشرة بينها وبين الموظفين دون اشراك هذه النقابات لن السوال هو ماذا ومن تمثل هذه النقابات اين هم المنخرطين وكيف هي المكاتب ، وهنا نستثني فقط النقابة الوطنية للتعليم العالي ذات المصداقية وفيها اطر ومكاتب محلية وجهوية مهيكلة.
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149 - Otman الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:23
التضامن راه ماشي غير بالفم وكتب جوج كلمات فالفيسبوك
شفتكوم دابا معجبكومش الحال
اشنو فيها إلا ساهمنا كموظفين وتعاونا شوية حتي تفوت هاد الازمة
من عندي بالصحة والراحة وبكل سرور
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150 - Mowatina الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:23
لا يهم الاقتطاع المهم الا يتحدث اي نقابي باسمنا ان تذهب هذه الاموال لمن يستحقها ان يتركونا نلتزم ايضا بالجلوس في البيت حفاظا على صحتنا وصحة اهلنا من خطر كورونا ان يتم تعويضنا بعد انتهاء أزمة كورونا اذا لم يتم توقيف العمل ماشي غي اجي وقطع بلا مشاورة وبلا حتى تلبية شروط سلامتنا
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151 - Souhail الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:24
بصفتي اجير بالقطاع الخاص انا موافق تماما على تطبيق القرار نفسه علينا ايضا فنح ايضا مغاربة و مستعدين للمساهمة ببلدنا بشتا اشكال
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152 - [email protected] الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:24
شخصيا ما مسمحش لكم فيها خدامين و مغامرين بأرواحنا و صحتنا و زدتونا بالإقتطاع .... شخصيا كنتخلص ب 3400 درهم و خخدام و عندي جوج طريطات و والدي خدام شاد لفراش و كتصرف على عائلة و زدتوني بالإقتطاع ؟ شكرا للنقابات و سي لعثماني
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153 - Hagen الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:25
سجل يا تاريخ ان حكومة العار المغرب في أوج ازمة كورونا عوض ان تقوم بدعم الموظفين و الفئات المسحوقة تقوم بالاقتطاع من أجورهم، و بتواطؤ مع نقابات العار. سجل يا تاريخ الحكومة و النقابات تتفقان على الاقتطاع من أجور الموظفين.
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154 - فريد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:25
ماذا عن البرلمانيين الذين لا يجيدون سوى النوم و الكسل داخل قبة البرلمان و خارجها؟ ماذا يفعلون أصلا؟ أما بنكيران فلم نرى له اثرا!
الموظفين أصلا عتمرين كريدي.
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155 - المساعدة الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:25
salam je suis d'accord pour l'entraide mais comme fonctionnaire qui touche des indemnités forfaitaires sous forme de prime je suggère que vous retrancher tte prime et vous laisser le salaire j'ai des virements qui passent a la pharmaie pour une maladie de logue durée
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156 - موظف مزلوط الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:25
انا موظف عمومي ولا تمثلي اية نقابة من هذه النقابات وليس لكم الحق في التدخل والمساس بأجرتي فالصدقة تكون برصا صاحبها وليس اجبارا والله لن اسامحكم امام الله لما لم توفرو لنا حتى الكمامات ولو على الاقل في ساعات العمل كيف تجرأون الى اتخاذ قرارات في امورنا الشخصية هل نحن عبيد لدى هذه النقابات؟لن اسامحكم الى يوم البعث
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157 - sun shine state الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:26
j,ai une question ou se cache Mr Benkirane. ?
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158 - Chengaf الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:26
النقابة تهافتت. و انتم مسببين كاتطيرو من المقلة. رأيتم النقابات تهوى و لا تساوي شيئا أمام الشغيلة و اردتم أن تصنعوا لها الشأن و المرشان لانها تلعب معكم أدوار الشر.
مالكوم غير هبطو نيوفكوم للأرض و خرجو لوسائل الإعلام و استادنونا سنساهم بأكثر من ثلاثة أيام. .
الله يهديكوم شحال فيكوم ديال خبث الحجامة الشتا وكاترشو باب الحانوت.
تجار الماسي
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159 - الشوري محمد-مكناس الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:27
سبحان الله عندما كانت الاضرابات دون اقتطاعات كان الجميع يصفق لكل النقابات بكل الوانها.اما اليوم ينكرونها.للاسف لا تناضلون على حقوقكم وتتهمون الكل وتتنصلون من مسؤولياتكم بمبررات واهية بل اكثر من دلك تتهربون من التضامن الوطني والاجتماعي في الوقت الدي يضحي فيه البعض بارواحهم في ماجهة الجائحة المهلكة.نعم للاقتطاع فهناك من المجتمع من فقد رزقه كله وليس بضعة ايام.
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160 - ولد الناس الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:27
أنا موظف و مع هذا القرار و كلشي في سبيل الله.
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161 - m. k الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:28
بالنسبه لناس لي تيتكلمو على القطاع الخاص معندهمش اليد على الأجور ديالهم خاص يعاونو طواعيه
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162 - الله يمسخكم الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:28
سركم حيت نتوما لي خايفين ومكتهضروش على حقكم المساهمة كتكون من عند كل فرد ماشي بالغدر والتحكم بالموظف
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163 - ملاحظ الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:28
هي فكرة زوينة خاص غير تبداو من الوزير والكتاب العامون الولاة خدام الدولة....
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164 - أيمن الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:29
النقابات لا تمثلني و لا يحق لها أن تتصرف في أجرتي بهذه الطريقة. مستعدون لأن نساعد وطننا و نمر به إلى بر الأمان لكن ليس بهذه الطريقة، فالموظف يعيل عائلته و أبويه و ربما من يعيل حتى إخوته. أين هي ميزانيات شراء السيارات الفارهة و المهرجانات و السفريات و الصناديق السوداء و..... و.....
نحن كمواطنون عادي ن نطالب بتسريح البرلمانيون و الوزراء و تشكيل حكومة كفاءات. فحكومة سعد ليس معها إلا التعاسة و العياد بالله.
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165 - هند الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:29
أنا موافقة على الاقتطاع بشرط تعفيونا من خلاص الكراء والماء والضوء، والمادرس الخاصة، والاقتطاعاتت ديال الكريديات، وطلقو لينا الانترنت فابور، هاديك الساعة بصحندتكم وراحتكم، ماعذا ذالك فهذا قرار تعسفي كجميع القرارات التي اتخذتموها ضد الموظفين، بالطبع الحيط القصير تصرفوا فالاجور كيفما بغيتو الاسعباد، ملاحظة أغلب الموظفين تبرعوا للصندوق قبل هاذا القرار، طوعا لا جبرا وبالتالي الله يعطي الشتاء لجميع النقابات، الله يسلط عليهم من لا يرحمهم
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166 - محمد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:30
النقابات بياعين الماتش من بكري ماشي غريبة علي
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167 - [email protected] الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:30
هادشي ماشي مشكل أي حاجة تفيد البلاد وخاصة فهاد المرحلة مرحبا. ولكن خاص حتى هاد الأزمة نحسمو فيها فشي مصائب ليكاتهلك البلاد كتااار من كورونا :اقتصاد الريع؛ الأجور ديال كبار المسؤولين؛ تقاعد الوزراء والبرلمانيين التعويضات والامتيازات وزييييد وزيد. بحال دابا هاد لوزير لخدم 7 شهور واش يعقل اكون عندو تقاعد ديال 4مليون لشهر أعباد الله وكاين ماكتر منو وواحد ضارب 40عام ديال الخدمة فشي قطاع وخارج ب2000درهم ولا 3000 ولا حتى 5000 والله حتى عيب وحشومة. إلى بغينا نوقفو البلاد على الصح خاص إعادة النظر فهاد الخلل الكبير وديك ننتصرو على كورونات.
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168 - كل مرة !! الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:31
كل مرة نقول بان النقابات المهنية والتنسيقيات والجمعيات والحقوقيين والنشطاء. .و..و... ﻻ يمثلون اﻻ مصالحهم ، يشتريك اليوم فايبيعك غدا !! انظروا إلى تاريخ النقابات في العالم كيف ضمروا الاقتصاد العالمي وخربوا البيوت !!
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169 - معقولة الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:32
الناس كتموت ب الجوع و انتم كتقولو لا يمكن. كون كنتي انت كون قاتي لا يحيدو. لي عندهم و يعطيونا حنا
ونزيدكم اافصل 49من الدستور كيقول عاى الكل ان يساهم بصفة تضامنية في الكوارت و الافات و تنمية
يعني خليوها هاكا قبل ماتولي بزز
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170 - واحد مر من هنا الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:33
الاقتطاع من اجرتي من اجل هاته الظروف والتضامن مع بقية الشعب نعم لكن باسمي كموظف مواطن مغربي وليس باسم النقابات انا لا اعترف بها ولا بالاحزاب هي مجرد دكاكين لسمسرة
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171 - Rachkhouri الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:33
موظف أو إسم موظف
واش نتوما يا حكومة معارفين هاد الموظف أش جار معاه؟؟؟؟ظ
كراء، أسرتان، ماء وكهرباء، ودواء للأسرتين.....هادي هي كرونا بالمعقول ولا بلاش؟؟؟؟ زيادة أسرتي لم تتسجل للتعويض تضامنا منا ولكن ربما يجب أن تسجل اليوم.....
ترياش نيت يا هذا؟ ثلاث أيام
طنز العكري ديما هنا نضامنوا. الشهر المقبل سوف أخرج بحثا عن عمل للتعويض.
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172 - موظف الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:33
باعتباري موظف بسيط ان ضد القرار انا اصلا تضامنت لكن هناك أسرة في عاتقي وامي واختي ... لا أعرف كيف تفكر النقابات . لماذا هذا الإقصاء كلنا مضرورين حتى نحن عندنا حق في هاد الصندوق العجيب الممتلئ حتى التخمة. انشر
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173 - Walid الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:33
La verite .le governement doit arreter le salaire de tous les professeurs y les donner seulement 2000.00 dh jusq 'a la fin de ce confinement.
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174 - موظف الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:33
باعتباري موظف بسيط ان ضد القرار انا اصلا تضامنت لكن هناك أسرة في عاتقي وامي واختي ... لا أعرف كيف تفكر النقابات . لماذا هذا الإقصاء كلنا مضرورين حتى نحن عندنا حق في هاد الصندوق العجيب الممتلئ حتى التخمة. انشر
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175 - موظف الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:34
منذ بداية هذه الجائحة. وأنا اساهم مع عائلة فقدت شغلها. هل تشاورت معي هذه النقابات؟
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176 - belahcen الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:34
تعليق على النفابات والاتفاق مع الحكومة ولمذازالحكومة لا تتغق معها. نحن معرالاقتطاع ولكن لا الحكومة ولا النقبات لهم الحق في هذا الا ان المغاربة اليوم يد ‘واحدة انالموظفين اليوم في صف واحد لان النقابات قسمتهم ونحن نريد المشاركة والاقتطاعات ليس بما تفرضه النقابات مع الحكومة فحرية التعبير يمكننا ان نعطي اكثر من 3ايام على طريقة اخرى. الموظف الصغير بيوم. والمتوسط ب3ايام والاطر ب5ايام والتطر العليا ب7ايام.فسيكون الاقتطاع حسب السلم الاداري.لان موظف الذي يتقضي 23000.درهم فلا تضره 5000.درهم اما العون تلذي يتقاضى 2600.فان 260.درهم تضره لان شهر رمضان تكون فيه المصاريف اكثر من الاشهر العادية.
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177 - Naima الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:34
اقتطاع 3 أيام لن يفقر أحد.
يجب على الجميع المساهمة بالقليل أو الكثير وحبذا لو كان عن طيب خاطر لكي يتذوق الإنسان حلاوة الصدقة ولن ننسى أن الصدقة لها منافع شتى.
ولا يجب على أي أحد أن ينسى بأن الوظيفة هي رزق من الله والكثير محروم منها.
فلنعتبر الاقتطاع صدقة وليتقبل الله من الجميع وادعوا الجميع الى المزيد من المساهمات.
جميعا من اجل مساعدة الأخرين ودحر كورونا.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
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178 - انوار الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:34
إلغاء الترقية ليس بتظامن إلغاء التعويضات ليس بتضامن . التظامن مع رجالات التعليم الخاص بتادية الوجب الشهري رغم ... ليس بتضامن . تادية واجب الاترنيت بصبيب هزيل ليس بظامن . واجب النخراط IP TV المتوقف بسبب الصبيب الضعيف ليس بتضامن...
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179 - DERRIDA الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:35
Il faudrait contester la constitutionnalité de cette décision. La solidarité doit être une question facultative et non obligatoire. Cela nous ramène aux années de plomb quand les Marocains était OBLIGÉS de cotiser pour construire un lieu de culte sur la corniche d’une ville blanche. Notre Premier Sinistre fonctionne avec un logiciel périmé. Ceci dit, ce n’est pas de sa faute, c’est surtout la faute à ceux qui lui ont permis d’arriver là où il est, le peuple. Vous avez voulu les BARBUS, voilà comment ils vous remercient. Vous avez fait confiance aux charlatans religieux, à vous d’en assumer les conséquences, ne soyez pas niais la prochaine fois. Votre vote peut vous conduire à de telles situations.
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180 - النقابات ليس لكم صفة الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:35
النقابات يتحدون الموظفين النقابات ضد الموظفين باي صفة ايها النقابببن الانتهازيين تقررو وتنوبو عنا باي صفة ليس لكم الحق ثم فلماذا لاتتنارلوا عن الدعم الذي حصلتم عليه من الدولة مشيتو فيها ايها النقابات سنقاطع الانتخابات المقبلة المتعلقة ب اللجان المتساوية الأعضاء وسنستقل من العمل النقابي وسنوقف الانخراطات ونقاطع الاضرابات
نحن ليس لنا مشكل في المساهمة في هذا الصندوق حتى لو ثم اقتطاع 3 أيام في الشهر ولكن لكن فقط من مبادرة الدولة وليس من مبادرتكم انتم وداعا
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181 - سعيد١٢٣ الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:35
المشكل ليس غي في الاقتطاع.. ان معا تضامن معا من يستحق وليس الاقتطاع من راتبي من اجل ضمان معاش بن كيران والبرلمانيين وكدا رفاهية المنتخبين والوزراء..فهناك بعض الموضفين يتبقي لهم 1000 درهم في راتبهم من جراء ديون والقروض..
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182 - عتيق الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:36
بدون تعليق الوطن للاغنياء والوطنية للفقراء
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183 - Hamid الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:36
لا يجوز الاقتطاع من الأجرة و ذلك الا بقانون.اما المادة 5 من المرسوم بقانون فهي مصاغة بعبارات عامة وفضفاضة و تشمل جميع الاجراءات التي يمكن أن تتخيلها بما فيها تلك التي تتجاوز النصوص القانونية الجاري بها العمل. و عليه قبل الاقتطاع وجب اصدار قانون يحدد مقدار الاقتطاع وليس عن طريق منشور.
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184 - BOUYAOMAR الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:36
ce n'est pas juste il ne faut pas imposer aux gents
et surtout les gents de la santé
les gents de la santé ,la police ;tout les gents de la sécurité il faut leur donner des primes

bouy omar
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