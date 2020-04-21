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كُتّاب وآراء
أمزازي ينفي أخبارا رائجة بشأن إنجاح جميع التلاميذ
نفى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، اليوم الثلاثاء، بشكل قاطع صحة الأخبار المتداولة حول "الإعلان عن نجاح جميع التلميذات والتلاميذ".
وأورد بيان حقيقة في هذا الصدد: "ينفي السيد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، نفيا قاطعا ما جاء في مقطع فيديو مفبرك يتم تداوله، بخصوص "الإعلان عن نجاح جميع التلميذات والتلاميذ".
وجدد الوزير التأكيد على أن القرار المتعلق بتدبير الامتحانات المدرسية وكل العمليات المتبقية من الموسم الدراسي الحالي، سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب وبشكل رسمي ومن خلال قنوات التواصل المؤسساتية.