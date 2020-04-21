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الرئيسية | مجتمع | أمزازي ينفي أخبارا رائجة بشأن إنجاح جميع التلاميذ

أمزازي ينفي أخبارا رائجة بشأن إنجاح جميع التلاميذ

أمزازي ينفي أخبارا رائجة بشأن إنجاح جميع التلاميذ
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 15:20

نفى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، اليوم الثلاثاء، بشكل قاطع صحة الأخبار المتداولة حول "الإعلان عن نجاح جميع التلميذات والتلاميذ".

وأورد بيان حقيقة في هذا الصدد: "ينفي السيد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، نفيا قاطعا ما جاء في مقطع فيديو مفبرك يتم تداوله، بخصوص "الإعلان عن نجاح جميع التلميذات والتلاميذ".

وجدد الوزير التأكيد على أن القرار المتعلق بتدبير الامتحانات المدرسية وكل العمليات المتبقية من الموسم الدراسي الحالي، سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب وبشكل رسمي ومن خلال قنوات التواصل المؤسساتية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - تلميذة مجدة الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 15:25
واش دابا غادي انجحوا تلاميذ كاملين بدون فروض ؟
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-41
2 - يوسف الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 15:25
تمديد الموسم الدراسي وتاخير الدخول المدسي اذا ما رفع الحجر الصحي ابتداءا من 20 ماي سيكون حلا لاستدراك اغلب ما فات .
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42
3 - مغربي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 15:26
مفهمتش واحد الاستادة ديال التربية البدنية في الدار البيضاء تتفرض على التلاميد الرياضة في المنزل وبالمباشر المشكل هو الوقت مع 7 صباحا مع الاكترية تتسكن في شقق مفهمتش هادي مالها
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24
4 - simo الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 15:27
واش أيخليونا كانتسناو كتر من هاكا ؟؟ راه ماعارفينش المستقبل شنو جايب لينا أو باغيينا نقراو
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27
5 - أستاذ التعليم الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 15:32
فكل أستاذ يعرف مستوى تلميذاته وتلاميذه ،يعرف من يساير ومن لم يساير ،ومن يساير شريطة دعمه...
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15
6 - عادل الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 15:32
المشكل ليس في نجاح الجميع بل في عدم اكتمال الزمن المدرسي المسطر في المنهاج الدراسي، الوطن يحتاج لكفاءات وليس لشواهد فارغة...
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31
7 - نعمان الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 15:32
انه اغبى قرار يمكن أن يتخد في الوقت الراهن، ولا يمكن للجهات المختصة أن تقرر ذلك.
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7
8 - متتبع الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 15:33
المتعاقدين مع إنجاح جميع التلاميذ والتلميذات في المغرب شريطة أن يخصص لهم جزء من صندوق كورونا
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-25
9 - الواضح الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 15:36
شوف أسي أمزازي حنا معاك وخى تكون سنة بيضاء المهم السلامة ديال وليداتنا وخاصة بالنسبة للجامعي والثانوي... فاللهم السلامة ولا الموت
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11
10 - الاستحقاق. الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 15:39
بغض النظر عن وجود الجائحة ام لا، هل يعقل أن ينجح الجميع؟ قرار السيد الوزير قرار صائب، يجب اجراء الامتحانات و من يستحق سينجح و من لا يستحق يعيد ترتيب اوراقه السنة المقبلة ان شاء الله.
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-6
11 - Samir Freeman الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 15:39
وماذا في ما يخص المصاريف المدرسية التي تطالب بها جل المؤسسات الخصوصية الأشهر المتبقية من الموسم الدراسي
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18
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