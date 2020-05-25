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هذه البرمجة الجديدة لحصص التعليم عن بعد عبر القنوات التلفزية

هذه البرمجة الجديدة لحصص التعليم عن بعد عبر القنوات التلفزية
هسبريس من الرباط
الاثنين 25 ماي 2020 - 20:00

أنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى علم جميع التلاميذ والطلبة والأمهات والآباء وأولياء الأمور، أنه سيتم، ابتداء من يوم غد، استئناف بث حصص "التعليم عن بعد" بالنسبة إلى جميع المستويات الدراسية، عبر القنوات التلفزية "الثقافية" و"العيون" و"الأمازيغية" والرياضية، في إطار "مواصلة ضمان الاستمرارية البيداغوجية من خلال عملية "التعليم عن بعد"، واستكمالا للمحطات المتبقية من الموسم الدراسي الحالي، التي تكتسي أهمية بالغة في المسار الدراسي لجميع المتعلمات والمتعلمين".

وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، إلى أن البرمجة تمت عبر قناة "الثقافية" التي ستقوم ببث حصص تخص المواد التي ستشملها اختبارات امتحانات السنتين الأولى والثانية بكالوريا دورة 2020، بالإضافة إلى حصص التربية البدنية؛ من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف الليل، وعبر قناة "الأمازيغية" التي ستخصص لبث حصص تهم التعليم الأولي والتعليم الابتدائي (من السنة الأولى إلى السنة السادسة)، من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال.

وأضاف البلاغ أن قناة "العيون" ستعمل على بث حصص موجهة إلى تلاميذ المستويات الثلاثة للسلك الثانوي الإعدادي والجذوع المشتركة للسلك الثانوي التأهيلي، بالإضافة إلى المواد التي لا يمتحن فيها التلاميذ في السنة الأولى بكالوريا، من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء، فيما ستقوم قناة "الرياضية" ببث موائد مستديرة من الساعة الثانية إلى الساعة الثالثة بعد الزوال، ودروس موجهة إلى الطلبة الجامعيين من الساعة الثالثة إلى الساعة العاشرة مساء، مع تخصيص الحصة الأخيرة لدروس اللغة الإنجليزية.

وأوضحت الوزارة عينها أن "التركيز خلال هذه المرحلة الجديدة للبث، سينصب على تقديم حصص للمراجعة والدعم وكذا التحضير للامتحانات".

وتعزيزا لهذه العملية، يضيف البلاغ، ومن أجل توسيع دائرة الاستفادة من هذه الحصص، سيتم تحويلها إلى موارد رقمية، ستكون متاحة عبر المنصة الرقمية TelmidTICE بالنسبة إلى التلاميذ، وعلى الموقع الإلكتروني لقطاع التعليم العالي عبر الرابط https:\\run.enssup.gov.ma بالنسبة إلى الطلبة الجامعيين، مباشرة بعد بثها في القنوات التلفزية، مع الإشارة إلى أن الوزارة ستعمل على الإعلان يوميا عن البرمجة التفصيلية الخاصة بكل قناة، كما دأبت على ذلك منذ انطلاق هذه العملية، من خلال بوابتها الإلكترونية الرسمية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - عبد اللطيف الاثنين 25 ماي 2020 - 20:10
هذه الدروس لا تغني ولا تسمن من جوع
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29
2 - ملاحظ الاثنين 25 ماي 2020 - 20:11
علاش الأساتذة ولادهم كيقراو بمدارس خاصة ... !؟ زعما المدرسة العمومية مبقاتش واكلة؟!
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-6
3 - Said الاثنين 25 ماي 2020 - 20:19
اكبر اذلال لرجال التعليم هو ما يسمى بالتعلم عن بعد
تلزم الوزارة الاساتذة بالاشتغال بوسائلهم الخاصة من انترنيت . حواسب . هواتف في الليل والنهار من اجل تعليم عمومي الدولة ماضية في خوصصته
اين هو اهتمام الدولة بالتعليم اين الاجهزة اين الانترنيت اين هي الحوافز لرجال التعليم
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31
4 - مجرد كليمة الاثنين 25 ماي 2020 - 20:24
بغيت نسألكم الاستاد الدي لم يسبق ان شارك ولو دقيقة1 من الزمن في دراسة عن بعد هل يستحق الاجر من العيب استاد يجلس في منزله وفي اخير الشهر أيتخلص والغريب من شهر 3حتي شهر9
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-26
5 - طاطاوي الاثنين 25 ماي 2020 - 20:25
اتسائل من لديه 4 أبناء و تلفاز1 وكلهم في مختلف المستويات ما العمل؟!!!!!
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59
6 - رجل متألم الاثنين 25 ماي 2020 - 20:28
شكرا لكل الاساتذة، الآن فقط عرفنا قيمة عملكم، يكفي أن يكون عندك في المنزل طفلان، يتوجب عليك تدريسهما بهدوء ومجهود كبير لكي تقدر العمل الجبار الذي يقوم به أستاذ في قسم يضم العديد من التلاميذ على الرغم من كل الاكراهات.

تحية محبة لكل الاطر التربوية خصوصا في التعليم العمومي
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27
7 - زين العابدين الاثنين 25 ماي 2020 - 20:33
ومقروش في تعليم القرب يقراو في تعليم البعد اصلان ما كان تعليم في المغرب
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2
8 - غيور على بلادي الاثنين 25 ماي 2020 - 20:35
وشنو رايكم ياولاد بلادي في المؤسسات الخصوصية المتعنتة التي لم ترحم المواطنين البسطاء واللي كتحاول بكل الوسائل تكذب على الآباء ببعض التمارين والحصص المكررة باش تبرر اقتطاع شهر يونيو؟!المؤسسات اللي من منتصف شهر مارس وهي كتعذب فينا وتغرقنا فهاد الظروف الصعبة بالواجبات وتطلب منا حنا اللي نديرو الأساتذة لولادنا وحنا الله اللي عالم بنا :قلة الإمكانيات؛ حالتنا النفسية المحطمة من جراء الحجر، معظم الأمهات ماقرياتش وماشي فاستطاعتهم المراجعة مع ولادهم،و منين عندنا الفلوس باش نشريو الطابعات؛ الفوطوكوبي؛الهواتف؛الكمبيوترات ودابا كيديرو المستحيل باش يجرجرو بنا لآخر يونيو علما بأنه في الأعوام الماضية كان غير كيوصل منتصف يونيو كيكولو لينا دبروا لمحاينكم وشدوا ولادكم وباي باي العام سالا!ودابا كاليك آه حقة حتى لآخر شهر يونيو!! وكيتفلاو علينا بخصومات ديال عشرين ولا ثلاثين فالمئة!وحنا شكون يخلصنا فالخدمة عن بعد اللي قدمناها ليهم ولللتلاميذ اللي كنا كنقريوهم ليهم!! باركة من الاستسلام والخضوع لهاد لهاد المافيا الخطيرة اللي دارت فينا مابغات بدون لا رقيب ولا حسيب!#نعم_لمقاطعة_التعليم_الخصوصي
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9 - فؤاد الاثنين 25 ماي 2020 - 20:38
لاحظت ان هناك تأخير في الإعلان عن برمجة الدروس فمؤخرا يتم اعلانها في صبيحة يوم بثها! !!
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1
10 - راجع. الاثنين 25 ماي 2020 - 20:48
متتبع مع اختي الصغيرة ، الاساتذة خدامين معاهم فواتساب و في تطبيقات اخرى للتواصل بالفيديو . المشكل ان التلاميذ فقدوا الجدية بمجرد عرفوا ان النجاح بناءا على نقط الدورة الاولى . مجموعة كان فيها اكثر من 160 متعلم اصبحت شبه فارغة . و المراهقين يبسلوا على الاساتذة و يتبرهشوا دور الاسرة فالمراقبة مكانش التربية صفر . كما قال الوزير خاص الاسرة تعاون مع الاساتذة هادشي مكانش .و فالاخير نهار يطلع كسول يردوها فالاساتذة و الدولة
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11 - أستاذ في التعليم الخصوصي الاثنين 25 ماي 2020 - 20:54
أنا أستاذ في التعليم الخصوصي، لم أتقاضى أجرتي لمدة شهرين علما أني لا زلت أعطي الدروس عن بعد، والسبب كما قالوا لي أن الآباء لم يدفعوا مستحقاتهم، والآن يطلبون مني أن أستمر في إعطاء الدروس إلى غاية 31 يونيو، لكنني رفضت لسببين، الأول أنني لم أتقاضى أجرة شهرين والثاني أنني أنتهيت من جميع الدروس والتمارين والدعم. ولا أعلم ماالعمل الآن فليس بيننا أي عقد كباقي زملائي في المدرسة.....
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2
12 - citoyen الاثنين 25 ماي 2020 - 21:01
Actuellement et depuis le début du confinement, il y a une sorte de climat très tendu entre les parents d'élèves et les écoles privés. je suis sure que le ministère est au courant mais il fait la sourde oreille. Alors, Mr le ministre si vous ne réagissez pas à temps pour mettre de l'ordre dans ce secteur, je vous assure qu'en septembre des milliers de gens vont demander un transfert de leurs enfants du privé vers l'école publique. Ce qui va poser beaucoup de problèmes. Les parents d'élèves de l'ecole privé sentent qu'il sont victimes de chantages des propriétaires de ces "écoles". Y a t-il une loi dans ce secteur? ou bien c'est la loi de la jungle.
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13 - صديق بن صاديق الرباط الاثنين 25 ماي 2020 - 21:04
ومدا عن المدارس الخصوصيه التي تنهب جيوبنا مند 12مارس هل حلال ام جرام راكمو ثرواتهم فوق من له مقعد وزاري او برلمان او مسؤل او له مشاريع تدر عليه ملاير دراهيم شهريا هل تعلم حكومة لبجدا ان حوالي 12مليون مروكي لم يدخل ولو سنتم تراكمت عليه ديون تأمين ضراءيب كهرماء دوا معيشه تراكمت عليه 3اشهر سومه لكرايه وبوليست تأمين تراكمت عليه استخلاص تمدرس لخصوصي رغم فشله تدريس عن بعد كيف بآلاف المعلمات ومعلمين واساتده وموظفات يردن مزيد من الحجر لمنزلي ويصفقن لحزب لباجدا لانه عطاهم ارسلهم من ضهر طبقه لمتوسطه ولمصحوقه هل هد الموال التي يتقاده تعليم برلمان وزرا مند 3لشهر حلال ام حرام
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14 - استاذ الاثنين 25 ماي 2020 - 21:07
اقل مايمكن ان يقوم به الاستاذ مع تلاميذه هو ان يرسل لهم البرنامج التلفزي للدروس المنقولة عبر مختلف القنوات . ولكن مع الاسف لا يتفر هذا البرنامج في موقع الوزارة الا بعد فوات الاوان . نطلب من المكلفين بالموقع. وضع البرنامج يوم او يومين قبل الموعد ، ليتمكن الاساتذة من تحميله وارساله للتلاميذ في الوقت المناسب . نتمنى من هسبريس ان تنشر البرامج ان كان ممكنا في الوقت المناسب
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15 - Mohamed EL OUFI الاثنين 25 ماي 2020 - 21:12
Chapeau aux enseignants.
Vraiment ya rien à dire!
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16 - Youssef lara الاثنين 25 ماي 2020 - 21:17
ان هده الطريقة يعني التعليم عن بعد لا تصلح لشيء خاصة بالنسبة للتعليم الابتدائى حيت لابد من مرافق اتناء المتابعة و بعبارة اخرى فالاسرة هي التي تتكلف بتعليم اطفالها حاليا والتعليم عن بعد وفي ضل الاوضاع الحالية فهو تحايل واكدوبة كبيرة .
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