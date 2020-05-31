توفير مجانية الولوج إلى منصة التعليم عن بعد

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي للتلميذات والتلاميذ والأمهات والآباء وعموم المواطنات والمواطنين أنها قد أطلقت، ابتداء من الأحد، منظومة معلوماتية تمكن التلميذات والتلاميذ من الولوج المجاني إلى منصة التعليم عن بعد "TelmidTICE"، وكذا تحميل الموارد الرقمية، بدون ضرورة التوفر على رصيد "أنترنيت".

يأتي هذا الإجراء تعزيزا لمبدأ تكافؤ الفرص بين التلميذات والتلاميذ، وتمكينهم من الاستفادة من جميع الدروس التي تقدمها المنصة، وخاصة حصص الدعم والتقوية والتحضير لامتحانات الباكالوريا التي أعطت الوزارة انطلاقتها مؤخرا.

وتجدر الإشارة إلى أن إرساء هذه الخدمة هو نتيجة عمل مشترك بين أطر الوزارة وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.

وفي هذا الصدد، توجهت الوزارة بعبارات الشكر والامتنان إلى جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات (ANRT)، وشركات الاتصالات الثلاث "اتصالات المغرب" (Maroc Telecom) و"أورنج" (Orange) و"إنوي" (INWI).