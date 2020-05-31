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كُتّاب وآراء
توفير مجانية الولوج إلى منصة التعليم عن بعد
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي للتلميذات والتلاميذ والأمهات والآباء وعموم المواطنات والمواطنين أنها قد أطلقت، ابتداء من الأحد، منظومة معلوماتية تمكن التلميذات والتلاميذ من الولوج المجاني إلى منصة التعليم عن بعد "TelmidTICE"، وكذا تحميل الموارد الرقمية، بدون ضرورة التوفر على رصيد "أنترنيت".
يأتي هذا الإجراء تعزيزا لمبدأ تكافؤ الفرص بين التلميذات والتلاميذ، وتمكينهم من الاستفادة من جميع الدروس التي تقدمها المنصة، وخاصة حصص الدعم والتقوية والتحضير لامتحانات الباكالوريا التي أعطت الوزارة انطلاقتها مؤخرا.
وتجدر الإشارة إلى أن إرساء هذه الخدمة هو نتيجة عمل مشترك بين أطر الوزارة وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
وفي هذا الصدد، توجهت الوزارة بعبارات الشكر والامتنان إلى جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات (ANRT)، وشركات الاتصالات الثلاث "اتصالات المغرب" (Maroc Telecom) و"أورنج" (Orange) و"إنوي" (INWI).
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
واااايلي وايلي وااااايلي
اقترحت هذا الحل منذ بداية الجائحة عب وسائل التواصل.....؛ ولكن دون جدوى
المهم ما على ااطلبة الا ان يستغلون هذه المنصة من اللحظة
و لنعمم المعلومة ليتوصل بها اغلب الطلبة
ولكن هناك مشاكل ؛ ذلك ان ااطلبة لا يتوفرون كلهم على هاتف ذكي..
وهناك من لا يتفر منطقة سكنه بتغطية الا نترنيت
شحال دابا غادي يكلفهم هاداك التحميل ؟ هوما راهم تقهرو أصلا من قبل. حتى لدابا عاد غادي يفكرو واش التحميل مكلف أو ماشي مكلف ؟
فلوس اللبان باكلهم زعطوط
عوض باش يعطي الدعم للتلاميذ غادي يعطيه لشركات الإتصال