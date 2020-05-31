24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2906:1413:3017:1020:3722:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هتك عرض طفلة في مراكش يثير تنديدا حقوقياً (5.00)

  2. تطبيق تتبع المخالطين (5.00)

  3. رُفْقَةُ عُمُر .. النقيب الصديقي يستحضر المسار الفريد للفقيد اليوسفي (5.00)

  4. عناصر الدرك الملكي توقف "الطيّارة" نواحي سطات (5.00)

  5. تفاصيل الحالة الوبائية بجهة طنجة تطوان الحسيمة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | توفير مجانية الولوج إلى منصة التعليم عن بعد

توفير مجانية الولوج إلى منصة التعليم عن بعد

توفير مجانية الولوج إلى منصة التعليم عن بعد
هسبريس من الرباط
الأحد 31 ماي 2020 - 17:05

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي للتلميذات والتلاميذ والأمهات والآباء وعموم المواطنات والمواطنين أنها قد أطلقت، ابتداء من الأحد، منظومة معلوماتية تمكن التلميذات والتلاميذ من الولوج المجاني إلى منصة التعليم عن بعد "TelmidTICE"، وكذا تحميل الموارد الرقمية، بدون ضرورة التوفر على رصيد "أنترنيت".

يأتي هذا الإجراء تعزيزا لمبدأ تكافؤ الفرص بين التلميذات والتلاميذ، وتمكينهم من الاستفادة من جميع الدروس التي تقدمها المنصة، وخاصة حصص الدعم والتقوية والتحضير لامتحانات الباكالوريا التي أعطت الوزارة انطلاقتها مؤخرا.

وتجدر الإشارة إلى أن إرساء هذه الخدمة هو نتيجة عمل مشترك بين أطر الوزارة وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.

وفي هذا الصدد، توجهت الوزارة بعبارات الشكر والامتنان إلى جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات (ANRT)، وشركات الاتصالات الثلاث "اتصالات المغرب" (Maroc Telecom) و"أورنج" (Orange) و"إنوي" (INWI).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - تلميد الأحد 31 ماي 2020 - 17:14
لا حول ولا قوة الا بالله حتى قربات تسالي السنة الدراسية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
46
2 - سعيد السلاوي الأحد 31 ماي 2020 - 17:14
هاد الشي كان خصو يدار منين تعلنات حالة الطوارىء الصحية . كل معطل عند هاد الوزارة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
45
3 - الوطنية الأحد 31 ماي 2020 - 17:17
كان سيكون التعليم عن بعد ناجحا لو تم تفعيل ذلك في وقته ولكن على كل شكرا للمجهودات المبذولة لعتق ما تبقى من السنة الدراسية للباكلوريا الأولى الثانية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
4 - Simo de temara الأحد 31 ماي 2020 - 17:18
شكرا على كل المجهودات ولكن بالنسبة لمدارس القطاع الخاص واش الاباء ملزمين يخلصو شهر مارس ابريل مايو و يونيو 2020 راهوم صدعونا بالميساجات و ماعرفنا مانديرو وضحو لينا من فضلكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
5 - زين العابدين الأحد 31 ماي 2020 - 17:20
ولكن يا وزارة التعليم هناك تلاميذ في البوادي والقرى ليس لديهم هواتف فما دنبهم دنب هم انهم فقراء واش ما عايشين في هاد لبلاد ولا غدويين خويين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
6 - هادا خبر مفرح الأحد 31 ماي 2020 - 17:20
اللهم كتر الاخبار الجميلة وخا حنا بعاد على هاد الميدان قولوا امين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
7 - عجيب وغريب الأحد 31 ماي 2020 - 17:20
هههه السرعة في الاستجابة للمطالب... ف الدقيقه 92 من التوقيت البدل الضائع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
8 - تلميذ بلا تمدرس الأحد 31 ماي 2020 - 17:21
بعتو لقرد او كدحكو على لشراه واش باقي شي دروس عاد دابا فين كنتو هادي ثلاثة أشهر سنة سوداء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
9 - أستاذ إبتدائي الأحد 31 ماي 2020 - 17:22
التلاميذ يسألون عن موعد تسلمهم للنتائج خصوصا أن قرار إن إنتقالهم أو رسوبهم تم الحسم فيه عن بعد و كيف ستوفر الوزارة النتائج عن علما أن الإبتدائي ليس كالثانوي لأن التلاميذ لا يتوفرون على كود مسار الخاص بهم يجب أن توفر المديريات الإقليمية منصة لتسلم الرمز السري بالإعتماد على رقم مسار أو رقم بطاقة ولي الأمر و تاريخ الإزدياد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
10 - تلميذ سنة أولى باك الأحد 31 ماي 2020 - 17:24
متى سيتم إصدار الأطر المرجعية الخاصة بالجهوي باك نريد الإستعداد الجيد ماشي بحال الباك تا بقات شهر فقط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
11 - alfarabi الأحد 31 ماي 2020 - 17:24
الحلول دائما في الوقت الميت أو بعد فوات الأوان...... حلل و ناقش !!!!!!!؟؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
12 - استاد الأحد 31 ماي 2020 - 17:26
قرار معطل بزاف خوينا جيوبنا على التعبءات دابا مابقا قد مافات نكملو بالصبر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
13 - sami الأحد 31 ماي 2020 - 17:33
على من تضحكون شكون ليتيق فيكم العفاريت ،معندا حتى شي معنى في هذه الظرفية زيدوها على راسكم ديك مجانيا شكون تسواقلكم أنا بعدا كرهت المغرب ليس من البلاد ولا من الناس من لي كيحكما الضلم بعينه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
14 - حسن الأحد 31 ماي 2020 - 17:35
سبق ان قلتم نفس هذا الكلام سابقا ولم يتحقق منه شيء بحيت ظل الولوج الى المنصات التعليمية يتم بمقابل مادي ولم يكن ابدا مجانا.اضافة الى ان هذه المنصات غير مفيدة الا للتلاميذ المتفوقين اما التلاميذ المتوسطين او الضعاف فلن تنفعهم بشيء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
15 - بنكبور الأحد 31 ماي 2020 - 17:39
حتااااا فااااات الفوووووت عاد سواني كييييف بقييييت
واااايلي وايلي وااااايلي
اقترحت هذا الحل منذ بداية الجائحة عب وسائل التواصل.....؛ ولكن دون جدوى
المهم ما على ااطلبة الا ان يستغلون هذه المنصة من اللحظة
و لنعمم المعلومة ليتوصل بها اغلب الطلبة
ولكن هناك مشاكل ؛ ذلك ان ااطلبة لا يتوفرون كلهم على هاتف ذكي..
وهناك من لا يتفر منطقة سكنه بتغطية الا نترنيت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
16 - abdo الأحد 31 ماي 2020 - 17:39
ههههه حتا سالا الفيلم عاد جيتو بغيتو تمثلو دور البطل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
17 - محمد مختاري الأحد 31 ماي 2020 - 17:41
ايوا قرينا بكري، جيتو متاخرين بزاف مع الاسف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
18 - طالب الأحد 31 ماي 2020 - 17:42
كل مااسقطيع ان اقوله هو لاحول ولا قوة الا بالله ويستمر مسلسل الكذب على الشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
19 - amin nouri الأحد 31 ماي 2020 - 17:47
قرار متاخر جدا لكن عالعموم وكما يقال أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل أبدا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
20 - nizar الأحد 31 ماي 2020 - 18:04
C'est une bonne initiative, mais les pauvres n'ont pas des portables intelligents par conséquent leurs enfants ne peuvent ni se connecter à l'internet, ni suivre leurs cours. Là, on ne voit pas d'égalité de chance
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - ميدلتية الأحد 31 ماي 2020 - 18:05
بمجرد اعلان السيد الوزير عن مواعيد الامتحانات والاباء في صراع من نوع اخر مع ابنائهم لمتابعة الدروس المشكلة ليست في الانترنيت او الهواتف بل في عقلية ابنائنا انا اتحدى اي اب او ام تقول بان الدراسة لازالت تذكر في البيوت وخاصة للمراهقين واسطر عليها بل دخلوا في عطلة وصراع مع الام خاصة نوض تقرا هز شي كتاب هذا كل ما يدور في اغلب البيوت حبذا لو جاء في التصريح اي باب يحفزهم ويجعل حبل الوصال غير مقطوع مع الدروس لان تلقي الدروس مقرون بالامتحان والنتيجة اذن لا امتحان او مؤجل الى شتنبر اذن لامذاكرة ولا تتبع هذه هي المعادلة التي خلص اليها الكثيرون الا القليل القليل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
22 - عبدو الأحد 31 ماي 2020 - 18:07
يﻻه صباح عندكم الحال فين كنتم هاذي مدة 3 أشهر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - كاري حنكو الأحد 31 ماي 2020 - 18:12
آش غادي يدير التلميذ بتحميل الملفات ؟ راه خاصو الأستاذ يشرح ليه مضامين تلك الملفات ماشي غير يتم تحميلها وصافي
شحال دابا غادي يكلفهم هاداك التحميل ؟ هوما راهم تقهرو أصلا من قبل. حتى لدابا عاد غادي يفكرو واش التحميل مكلف أو ماشي مكلف ؟
فلوس اللبان باكلهم زعطوط
عوض باش يعطي الدعم للتلاميذ غادي يعطيه لشركات الإتصال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 23 | عرض: 1 - 23

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.