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ندوات تربوية تتبنى "التكوين عن بعد" في وزان

ندوات تربوية تتبنى "التكوين عن بعد" في وزان
أيوب صدور من تطوان
الأربعاء 03 يونيو 2020 - 09:50

نظمت هيئة التأطير والمراقبة التربوية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان، سلسلة من الندوات التربوية عبر مسطحة "تيمز" لفائدة الأساتذة، تفعيلا لبرنامج عمل المديرية ذاتها في الشق المتعلق بالتكوينات عن بعد والارتقاء بالقدرات.

وشكلت هذه الندوات التربوية، حسب الجهة المنظمة، فرصة للتكوين المستمر وآلية لتعزيز اكتساب المعارف والكفايات عن بعد في زمن جائحة "كوفيد-19"، سواء في الجوانب الديداكتيكية أو البيداغوجية، أو في مجال التقنيات والوسائط المعتمدة لضمان الاستمرارية البيداغوجية، ومناسبة سانحة للتقاسم والنقاش المثمر حول كل المستجدات التربوية، خصوصا فيما يتعلق بموضوع التعليم عن بعد، وكيفية تطويره والتغلب على مختلف الإكراهات، وتيسير استفادة كافة التلميذات والتلاميذ.

الموعد التكويني الذي اختير له شعار: "التكوين عن بعد دعامة أساسية للاستمرارية البيداغوجية"، أطرته أطر التفتيش وشمل مختلف المواد المدرسة، سواء بالسلك الابتدائي أو الثانوي بسلكيه، اعتبارا لكون الدعم التربوي يشكل ركيزة أساسية في الممارسة التربوية.

وتهدف هذه الأنشطة التكوينية، تبعا للمصدر ذاته، إلى الرفع من قدرات الأطر التربوية، وترسيخ ممارسة التكوين عن بعد كآلية للتواصل في زمن جائحة فيروس "كورونا" المستجد، من خلال الوقوف عند بعض الصعوبات الملحوظة لدى التلاميذ، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها، علاوة على التركيز على دعم مكتسبات المتعلمين ومعالجة كل الاختلالات، التي قد تكون أفرزتها عمليات التعليم عن بعد لدى بعض التلاميذ.

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