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كُتّاب وآراء
وزير التربية يطمئن أمهات وأولياء أمور التلاميذ
قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "انطلاق الدراسة حضوريا يوم الإثنين 7 شتنبر المقبل ستتم بشكل تدريجي ووفق الصيغ التي وضعتها الوزارة من خلال المذكرة الوزارية رقم 39.20، التي تمكن من استقبال أعداد محدودة من التلاميذ كل يوم حسب المستويات الدراسية".
وجاءت توضيحات أمزازي خلال لقاء جمعه، الإثنين، بالهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ على المستوى الوطني، وهي "الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب"، و"الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ"، و"الكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب"، و"المجلس الوطني لمنتخبي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ".
وشكّل اللقاء، حسب بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، "مناسبة لإطلاع هذه الهيئات على مختلف جوانب تنظيم الموسم الدراسي 2021-2020، وخاصة محطة الدخول المدرسي في ظل جائحة كورونا، وكذا حيثيات اختيار الصيغة التربوية المعتمدة في هذا الدخول، مع التأكيد على أن الهاجس الأساسي للوزارة هو ضمان حق المتعلمين في التمدرس، مع الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وصحة وسلامة الأطر التربوية والإدارية".
ومن جهتهم، بلغ رؤساء الهيئات المذكورة الوزير "تساؤلات الأسر بخصوص أجرأة الصيغة المعتمدة على مستوى المؤسسات التعليمية"؛ فيما دعا الوزير هذه الهيئات إلى "طمأنة الأسر التي ترغب في استفادة أبنائها من التعليم الحضوري بأن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل ضمان تمدرسهم في ظروف آمنة، كما أن المؤسسات التعليمية ستكون جاهزة لاستقبال المتعلمين في أحسن الظروف".
وأشار البلاغ إلى أن الاجتماع خلص إلى أنه "نزولا عند رغبة هذه الهيئات فقد تقرر تنظيم الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى بكالوريا أيام 1 و2 و3 أكتوبر القادم، شريطة تحسن الوضعية الوبائية ببلادنا؛ وذلك مباشرة بعد استفادة التلاميذ المعنيين من حصص المراجعة والتثبيت المبرمجة خلال شهر شتنبر، وقبل انطلاق دروس السنة الثانية بكالوريا في 5 أكتوبر القادم".
وورد ضمن البلاغ ذاته "استعداد جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ للانخراط الفعلي في تنزيل جميع التدابير الرامية إلى ضمان انطلاق الدراسة في الوقت المحدد لها، والمساهمة في استقبال التلاميذ على مستوى المؤسسات التعليمية خلال الأيام الأولى لانطلاق الموسم الدراسي الحالي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
هادشي بزاف فيناهي هاد شهرين قبل ......
شكرا على اهتمامكم بالمدارس الخصوصية.
شكرا على الفتنة التي زرعتموها.
شكرا على كورنا التي كشفت الواقع المعاش.
شكرا على تعليم الحضوري و بعد استخلاص الواجبات الشهرية .ستبدأ بؤر المدرسية و سنبدأ التعليم عن بعد.
شكرا على استحمارنا.
و سأقدم دروسي حضوريا، بجدول حصص 24 ساعة كاملة، و لن أزيد عليها دقيقة واحدة من العمل بالبيت في إطار التعليم عن بعد، أنا لست مدرسا كل اليوم، أن زوج و أب، و رب بيت، و البيت للزوجة و الأبناء، أهتم بشؤونهم و أرعاهم، و ليس للتدريس.
يكفينا جحيم التعليم عن بعد السنة الماضية، إضافة إلى مضايقات تلاميذ و تلميذات بلا تربية و لا أخلاق، ضايقوني و ضايقوا التلاميذ المسؤولين و المجتهدين.
و الله قمة العبث سوف تلعب ايها الوزير بنفسية تلاميذ الامتحان الجهوي مادخل الاباء و الأسر في تسيير الدخول المدرسي
كيف تكون الدراسة هل تثبيت ما سبق اول الامتحان الجهوي و هؤلاء التلاميذ من سيراجع معهم و التلاميذ الجدد بالاولى باك لن يدرسوا مواد الجهوية و أساتذة المواد الرئيسية الباكالوريا ماذا يفعلون اذا كان تلاميذتهم مشغولون بالامتحان الجهوي
فهم تصطا الله ياخذ فيكم الحق مكملناش العام الماضي و ماغادينش نبداو العام الجديد الله يع
ديها بخير وصافي
إذا ما هي المستجدات والمتغيرات التي على أساسها تم اتخاد قرار تحديد موعد الامتحان علما أن مبررات التأجيل لم تتغير؟
ألا يدل ذلك على تسرع الوزارة في اتخاد القرارات؟ أم غياب رؤيا واضحة؟أم الأمر يتعلق بتعدد المتدخلين؟
أسئلة عديدة باتت الوزارة مجبرة على الإجابة عليها في ظل التخبط الذي طال قراراتها منذ الإعلان عن توقف الدراسة الحضورية في منتصف شهر مارس من الموسم الدراسي الماضي.