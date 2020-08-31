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وزير التربية يطمئن أمهات وأولياء أمور التلاميذ

وزير التربية يطمئن أمهات وأولياء أمور التلاميذ
هسبريس من الرباط
الاثنين 31 غشت 2020 - 22:38

قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "انطلاق الدراسة حضوريا يوم الإثنين 7 شتنبر المقبل ستتم بشكل تدريجي ووفق الصيغ التي وضعتها الوزارة من خلال المذكرة الوزارية رقم 39.20، التي تمكن من استقبال أعداد محدودة من التلاميذ كل يوم حسب المستويات الدراسية".

وجاءت توضيحات أمزازي خلال لقاء جمعه، الإثنين، بالهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ على المستوى الوطني، وهي "الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب"، و"الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ"، و"الكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب"، و"المجلس الوطني لمنتخبي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ".

وشكّل اللقاء، حسب بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، "مناسبة لإطلاع هذه الهيئات على مختلف جوانب تنظيم الموسم الدراسي 2021-2020، وخاصة محطة الدخول المدرسي في ظل جائحة كورونا، وكذا حيثيات اختيار الصيغة التربوية المعتمدة في هذا الدخول، مع التأكيد على أن الهاجس الأساسي للوزارة هو ضمان حق المتعلمين في التمدرس، مع الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وصحة وسلامة الأطر التربوية والإدارية".

ومن جهتهم، بلغ رؤساء الهيئات المذكورة الوزير "تساؤلات الأسر بخصوص أجرأة الصيغة المعتمدة على مستوى المؤسسات التعليمية"؛ فيما دعا الوزير هذه الهيئات إلى "طمأنة الأسر التي ترغب في استفادة أبنائها من التعليم الحضوري بأن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل ضمان تمدرسهم في ظروف آمنة، كما أن المؤسسات التعليمية ستكون جاهزة لاستقبال المتعلمين في أحسن الظروف".

وأشار البلاغ إلى أن الاجتماع خلص إلى أنه "نزولا عند رغبة هذه الهيئات فقد تقرر تنظيم الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى بكالوريا أيام 1 و2 و3 أكتوبر القادم، شريطة تحسن الوضعية الوبائية ببلادنا؛ وذلك مباشرة بعد استفادة التلاميذ المعنيين من حصص المراجعة والتثبيت المبرمجة خلال شهر شتنبر، وقبل انطلاق دروس السنة الثانية بكالوريا في 5 أكتوبر القادم".

وورد ضمن البلاغ ذاته "استعداد جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ للانخراط الفعلي في تنزيل جميع التدابير الرامية إلى ضمان انطلاق الدراسة في الوقت المحدد لها، والمساهمة في استقبال التلاميذ على مستوى المؤسسات التعليمية خلال الأيام الأولى لانطلاق الموسم الدراسي الحالي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - تلميذ مشوش ذهنيا الاثنين 31 غشت 2020 - 22:43
ولينا بحال داك لي تيكون عاطي كريدي ديما مجرجرين
هادشي بزاف فيناهي هاد شهرين قبل ......
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2 - ام نزار الاثنين 31 غشت 2020 - 22:44
هاودني منكم خليو وليداتكم عندكم اش غادي يوقع الى عاودو العام. المهم السلامة ديالهم وديال العائلة. كلشي يتعوض إلا الحياة.
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3 - تسهيل الإجراءات الاثنين 31 غشت 2020 - 22:46
المرجو من السيد الوزير المحترم اصدار تعليماته لمدراء المؤسسات التعليمية العمومية تسهيل انتقال التلاميذ من الخصوصي الى العمومي ضمانا للحق الدستوري في التعلم لجميع المغاربة و شكرا مسبقا
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4 - salyy الاثنين 31 غشت 2020 - 22:50
مافهمنا والو بعض مديري المدارس خرجو كيقولو مدارسهم ليست مستعدة لماطلب منها التعقيم وماشابه ودابا كتقولو نطمئنو وياربي يكون خير واش درتو بحساب ايلى الاغلبية اختارو الحظور كيفاش غاديرو وكيفاش غادي يديرو الاساتذة مثلا لي كيقريو خار ج الدار البيضاء فالعروبيا وكيتنقلو فاكثر من جوج طكسيات كبار كيفاش غادي يحميو نفوسهم مع الغدو والرواح الله اصاوب وصافي وخوفنا لتبرز شي بؤر مدرسية لاسامح الله
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5 - بوحاطي الاثنين 31 غشت 2020 - 22:52
حتى وزير الصحة كان يطمءن المواطنين و يقول كل شيء تحت السيطرة انضروا حال اليوم ما كاين غير الشفوي و الله يداوي
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6 - ام بنتي الاثنين 31 غشت 2020 - 22:56
عافاكم جاوبوني على الوليدات اللي في التعليم الاولي لي تحت الابتدائي الاول . واش عن بعد ضروري ولا اختياري مابين عن بعد او حضوري . رانا حايرة
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7 - شكرا الاثنين 31 غشت 2020 - 22:56
شكرا لإهتمامكم بالأباء و أبنائهم.
شكرا على اهتمامكم بالمدارس الخصوصية.
شكرا على الفتنة التي زرعتموها.
شكرا على كورنا التي كشفت الواقع المعاش.
شكرا على تعليم الحضوري و بعد استخلاص الواجبات الشهرية .ستبدأ بؤر المدرسية و سنبدأ التعليم عن بعد.
شكرا على استحمارنا.
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8 - مواطن الاثنين 31 غشت 2020 - 22:58
علاش ما يتأجلش الدخول شهر او حتى شهرين ربما يخف هد الوباء اش غادي يخسرو هد شهرين ويبقاو الدراري مأمنين
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9 - أستاذ الاجتماعيات الاثنين 31 غشت 2020 - 22:58
لن أعقم القاعة، و لن أطارد التلاميذ خارجها كالأحمق، و لن أسجل فيديوهات سواء بجودة عالية أو جودة متدنية.
و سأقدم دروسي حضوريا، بجدول حصص 24 ساعة كاملة، و لن أزيد عليها دقيقة واحدة من العمل بالبيت في إطار التعليم عن بعد، أنا لست مدرسا كل اليوم، أن زوج و أب، و رب بيت، و البيت للزوجة و الأبناء، أهتم بشؤونهم و أرعاهم، و ليس للتدريس.
يكفينا جحيم التعليم عن بعد السنة الماضية، إضافة إلى مضايقات تلاميذ و تلميذات بلا تربية و لا أخلاق، ضايقوني و ضايقوا التلاميذ المسؤولين و المجتهدين.
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10 - عبد ااحفيظ الاثنين 31 غشت 2020 - 22:59
المفروض تسميوها وزارة جمعيات الآباء و الأمهات
و الله قمة العبث سوف تلعب ايها الوزير بنفسية تلاميذ الامتحان الجهوي مادخل الاباء و الأسر في تسيير الدخول المدرسي
كيف تكون الدراسة هل تثبيت ما سبق اول الامتحان الجهوي و هؤلاء التلاميذ من سيراجع معهم و التلاميذ الجدد بالاولى باك لن يدرسوا مواد الجهوية و أساتذة المواد الرئيسية الباكالوريا ماذا يفعلون اذا كان تلاميذتهم مشغولون بالامتحان الجهوي
فهم تصطا الله ياخذ فيكم الحق مكملناش العام الماضي و ماغادينش نبداو العام الجديد الله يع
ديها بخير وصافي
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11 - العابر الاثنين 31 غشت 2020 - 23:03
جميل ان يتم الدخول المدرسي يوم 7 شتمبر و سيكون أجمل لو يجد التلاميذ ذاك اليوم لواءح الأفواج التي ستلج الأقسام نفس اليوم و من سيلج غدا و هكذا...يجب التحضير الان و عاجلا هذه العملية، ثم لا تنسوا ان الأيام التي تسبق سبعة شتمبر ستكون للتسجيلات، سيحضر التلاميذ بكثافة خصوصا انهم مراهقون و قد مضى وقت طويل لم يلتقوا فيه،عقلية الشباب هكذا ،سيذهبون للمدارس للقاء بعضهم...و أشياء أخرى من طبيعتهم...!!! التنظيم المحكم و الهادئ سيبدد كل المخاوف و سيمر الدخول أمنا إن شاء الله.
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12 - ملاحظ الاثنين 31 غشت 2020 - 23:07
كيف وقع هذا التغيير؟ اغلبية ان لم نقل أن كل هذه " الجمعيات "، التي لاتمثل جميع اباء و أولياء المتمدرسين، كانت تطالب بتأخير الدخول المدرسي الى فاتح يناير 2021 و البعض منها كان يطرح فرضية سنة بيضاء. اظن ان السر في هذا التغيير هو ان غالبية اباء و اولياء التلاميذ فضلوا التعليم الحضوري و لم يبق لهته الجمعيات من خيار سوى الانخراط في دخول مدرسي # 7 سبتمبر 2020# مع الاخد بعين الاعتبار الاحترازات للحد من انتشار الوباء.
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13 - أم أمين الاثنين 31 غشت 2020 - 23:10
نسألو الله تعالى سلامة الجميع تلاميذ الله يرفع البلاء ياربي
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14 - جواد الاثنين 31 غشت 2020 - 23:10
لم تمر سوى بضعة أيام قليلة على المذكرة الوزارية التي أجلت من خلالها وزارة التربية الوطنية الامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا للموسم الدراسي 2020-2019 بدعوى الحالة الوبائية التي تشهدها البلاد، لنتفاجأ اليوم ببلاغ وزاري آخر يحدد موعد الامتحان أيام 3-2-1 أكتوبر الجاري، علما أن الوضع الوبائي لم يحصل عليه أي تغيير بل ربما يزداد سوءا يوما عن يوم.
إذا ما هي المستجدات والمتغيرات التي على أساسها تم اتخاد قرار تحديد موعد الامتحان علما أن مبررات التأجيل لم تتغير؟
ألا يدل ذلك على تسرع الوزارة في اتخاد القرارات؟ أم غياب رؤيا واضحة؟أم الأمر يتعلق بتعدد المتدخلين؟
أسئلة عديدة باتت الوزارة مجبرة على الإجابة عليها في ظل التخبط الذي طال قراراتها منذ الإعلان عن توقف الدراسة الحضورية في منتصف شهر مارس من الموسم الدراسي الماضي.
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15 - الوزير براسو خص لي طمئنو الاثنين 31 غشت 2020 - 23:17
اودي الله اهديك ...الدول الاوربية وما أدراك ما الدول الاوربية وحاصلة مع الكوفيد ومنها من أغلقت المدارس أو أقرت التعليم عن بعد وتجي نتا معندك حتى مراحيض مقادة وقاعات كتعقل على المرحوم جد النمل وكطمئن اولياء التلاميذ في ظل وضع وبائي يقتل ...وسنطحة واشمن سنطحة هذي
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