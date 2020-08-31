وزير التربية يطمئن أمهات وأولياء أمور التلاميذ

هسبريس من الرباط

قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "انطلاق الدراسة حضوريا يوم الإثنين 7 شتنبر المقبل ستتم بشكل تدريجي ووفق الصيغ التي وضعتها الوزارة من خلال المذكرة الوزارية رقم 39.20، التي تمكن من استقبال أعداد محدودة من التلاميذ كل يوم حسب المستويات الدراسية".

وجاءت توضيحات أمزازي خلال لقاء جمعه، الإثنين، بالهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ على المستوى الوطني، وهي "الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب"، و"الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ"، و"الكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب"، و"المجلس الوطني لمنتخبي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ".

وشكّل اللقاء، حسب بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، "مناسبة لإطلاع هذه الهيئات على مختلف جوانب تنظيم الموسم الدراسي 2021-2020، وخاصة محطة الدخول المدرسي في ظل جائحة كورونا، وكذا حيثيات اختيار الصيغة التربوية المعتمدة في هذا الدخول، مع التأكيد على أن الهاجس الأساسي للوزارة هو ضمان حق المتعلمين في التمدرس، مع الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وصحة وسلامة الأطر التربوية والإدارية".

ومن جهتهم، بلغ رؤساء الهيئات المذكورة الوزير "تساؤلات الأسر بخصوص أجرأة الصيغة المعتمدة على مستوى المؤسسات التعليمية"؛ فيما دعا الوزير هذه الهيئات إلى "طمأنة الأسر التي ترغب في استفادة أبنائها من التعليم الحضوري بأن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل ضمان تمدرسهم في ظروف آمنة، كما أن المؤسسات التعليمية ستكون جاهزة لاستقبال المتعلمين في أحسن الظروف".

وأشار البلاغ إلى أن الاجتماع خلص إلى أنه "نزولا عند رغبة هذه الهيئات فقد تقرر تنظيم الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى بكالوريا أيام 1 و2 و3 أكتوبر القادم، شريطة تحسن الوضعية الوبائية ببلادنا؛ وذلك مباشرة بعد استفادة التلاميذ المعنيين من حصص المراجعة والتثبيت المبرمجة خلال شهر شتنبر، وقبل انطلاق دروس السنة الثانية بكالوريا في 5 أكتوبر القادم".

وورد ضمن البلاغ ذاته "استعداد جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ للانخراط الفعلي في تنزيل جميع التدابير الرامية إلى ضمان انطلاق الدراسة في الوقت المحدد لها، والمساهمة في استقبال التلاميذ على مستوى المؤسسات التعليمية خلال الأيام الأولى لانطلاق الموسم الدراسي الحالي".