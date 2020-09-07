24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0213:3117:0019:5021:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. السقوط من عمارة ينهي حياة خمسيني بمدينة أكادير‬ (5.00)

  2. مرصد السجون يبادر إلى إنهاء إضراب "معتقلي الريف" عن الطعام (5.00)

  3. الحكومة تتخذ تدابير جديدة لتطويق انتشار "كورونا" بالدار البيضاء (5.00)

  4. الإثراء غير المشروع (5.00)

  5. مفارقات حكومية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | فيدرالية تدعو أمزازي إلى إنصاف "تلاميذ الخصوصي"

فيدرالية تدعو أمزازي إلى إنصاف "تلاميذ الخصوصي"

فيدرالية تدعو أمزازي إلى إنصاف "تلاميذ الخصوصي"
هسبريس من الرباط
الاثنين 07 شتنبر 2020 - 06:15

بعثت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ مراسلة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بشأن "وثائق تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص".

وجاء في هذه المراسلة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن "توقف الدراسة الحضورية شهر مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا كوفيد 19 ببلادنا خلف عدة رجات على السير العادي للموسم الدراسي المنصرم، ومنها أزمة أداء رسوم التمدرس بمؤسسات التعليم الخصوصي".

وأضافت المراسلة ذاتها أنه "بعد المجهودات التي بذلتها الوزارة والأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، من أجل تقريب وجهات النظر ورأب الصدع، من خلال جلسات الوساطة والتي نجحت في الأغلبية من المؤسسات، يؤسفنا أن نشعركم أن نسبة مهمة من تلك المؤسسات لا زالت مصرة على عنادها ورفضها كل المساعي الحميدة لإنهاء الأزمة".

وأوضحت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ أن "نسبة مهمة من المؤسسات ترفض تسليم الوثائق الإدارية للتلاميذ، وتربط ذلك بأداء الرسوم الدراسية عن الموسم المنقضي، وهو أمر مخالف للمبدأ الذي اتفق عليه والقاضي بعدم المساس بحقوق التلميذات والتلاميذ".

وأضافت الفيدرالية أن "ما تقوم به بعض المؤسسات التعليمية الخاصة من حجز وثائق التلاميذ، وعلى رأسها شواهد المغادرة، منع الآلاف من أبناء المغاربة من التسجيل في المؤسسات التعليمية، ما يشكل خرقا للقوانين وضربا بعرض الحائط لكل المذكرات الصادرة عن وزارتكم والأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، وضربا للحق الكوني في التعلم".

وبما أن الأمر مستعجل جدا، تضيف المراسلة، فإن "الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ تلتمس من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، التدخل بنفس الصفة الاستعجالية لإنصاف المتعلمات والمتعلمين من هذا الشطط والابتزاز".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.