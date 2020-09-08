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الرئيسية | مجتمع | أستاذ يستقبل تلاميذه بهدايا ووسائل تنظيف وتعقيم

أستاذ يستقبل تلاميذه بهدايا ووسائل تنظيف وتعقيم

أستاذ يستقبل تلاميذه بهدايا ووسائل تنظيف وتعقيم
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 09:40

‪ كعادته كل سنة، استقبل هشام الفقيه، أستاذ التعليم الابتدائي، بطريقته الخاصة، تلاميذه الذين وجدوا في انتظارهم كل ما يلزم من أجل التعقيم والنظافة، وأيضا حلوى وكؤوس عصير، ما جعل للدخول المدرسي نكهة خاصة.

ونشر الفقيه عبر صفحته على "فايسبوك" صور القسم وما حمله من هدايا ووسائل نظافة وتعقيم، موردا: "هكذا استقبلت تلاميذي بفرعية تيزموين (م.م. باينتي)، حيث وزعت عليهم الهدايا وأدوات التنظيف والتعقيم، بالإضافة إلى مأكولات، وهذا يدخل في إطار زرع الثقة والتحفيز لدى التلاميذ والتلميذات من أجل تحبيبهم في الدراسة والمدرسة"، مواصلا: "اللهم بارك في عقول التلاميذ واجعلهم سِراجا منيرا لهذا الوطن الحبيب".

ويتميز الفقيه بأفكاره وجهوده الخاصة كل سنة، وهو ما جعل سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يستقبله قبل سنتين، تشجيعا له على المجهودات التي يقوم بها ضمن المنظومة التربوية.

ويتميز الدخول المدرسي هذه السنة بظروف خاصة تتسم بما فرضته جائحة كورونا من إجراءات خاصة تقتضي تنفيذ بروتوكول صحي يسهر على تنفيذه الأساتذة والأطر المدرسية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - ملاك الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 09:52
ما احوجنا الى امثالك يا استاذ هشام في مدارسنا.لك كل التقدير والاحترام شكرا لمجهوداتك
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9
2 - Abo zayd الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 09:53
نشكر المجهودات التي قام بها الأستاذ. لكن كان من الأفضل أن يقوم بها بينه وبين تلاميذه. وليس من أجل التودد لوزارة التعليم والتباهي بها أمام الناس.
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3 - احفير سيتي الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 09:54
قم للمعلم وفه التبجيلا ^ كاد المعلم ان يكون رسولا.
في زمن ضاعت القيم، يأتي هذا المعلم على هاته البادرة الطيبة يذكرنا بالخصال الحميدة للمعلم وكيف يناضل رجال التعليم بطرقهم. تبارك الله عليك معلمي
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6
4 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 09:55
سبق أن تعرفت على هذا الأخير من خلال هسبريس في السنة الماضية استاذ يقوم بشتى المجهودات من أجل القيام بعمله وتحبيب الدراسة لتلامذته وفقه الله وأكثر من أمثاله فلم يراعي التكلفة وإنما راعى مصلحة أبنائه في التربية والتعليم جازاه الله خيرا
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5 - أستاذ الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 09:56
والوزارة تستقبل الموظفين بالتنكر لحقوقهم
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6 - نصرالدين الشاطري الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 09:57
كدت لا أقوى عن الكلام، فأنت الآن نموذج يحتدى به للكبار و الصغار ، شوفو هاد الأستاذ أعطى الكثير و الكثير للتلامذة تحفيزاً لهم ، فأنت الآن تمثل جوهر الإنسانية الحية ... حفظك الله و رعاك و أنعمك من طيبات ما رزق، بوركت أستاذنا الحبيب.
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7 - saadoune الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 09:58
BRAVO, un exemple à méditer et à généraliser dans tout le royaume par le ministère de l'éducation nationale.........!!!!!!!!!
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8 - من البحر الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 09:59
كما ذكر أحد المعلقين على ما قام به الأستاذ الفقيه وأنا أقتبس:
مبادرة حسنة ولكن..
1-التصوير ممنوع داخل المؤسسات إلا بعد الحصول على موافقة ولي ألأمر بإذن كتابي.
2-هل قمت بتعقيم ما قدمته من أدوات ومعقمات؟
3-لا يحق لك تقديم أي وجبة للتلاميذ مهما كانت صحية... فما بالك بتلك البيسكويتات والعصائر الضارة %100 ولا تنسى قد يتواجد طفل مصاب بالسكري وبحكم صغره لن يتحكم في رغباته وتكون أنت المسؤول المباشر عن أي تدهور قد يطال صحته.
4-أذا كانت هذه المبادرة مقتصرة علئ قسم من أقسامك فأعلم أنك ترتكب جرم التمييز بين التلاميذ
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-5
9 - نعم الاستاد الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 09:59
هدو هما الاساتدة الاحرار لي كيصرفو من جيوبهم وبعطيو كل مايستطيعون لارضاء التلاميد وكيشجعو التعليم الحضوري ماشي بحال واحد الانتهازيين ويحدرون من انتشار الوباء رغم انهم لا يحترمون الشروط الاحترازية وهم خارج الموسسة لي فيهم غير لكلام الخاوي وبغاو يتاجل الموسم الدراسي ولا على الأقل تعليم عن بعد ليس خوفا على صحة التلاميد بل عجباتهو الراحة لخلاص فابور فكرة يمكن نفيد بها الاستاد هو ان التغويج يكو ن على حسب الاحياء او المناطق السكنية مثلا لي ساكنين في منطقة سكنية مجموعة او متقاربة نجموعهم في فوج واحد باش على الأقل نمنعو اختلاط التلاميد من منطقتين مختلفتين اوا اللهم يسر
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10 - medkech الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 09:59
هذا الاستاذ معروف بهاته المبادرات و ربما لغاية في نفس يعقوب.
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11 - رأي الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:00
الكل يبحث عن البوز في زمن المعلوميات... اعملوا في صمت و بدون صور
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12 - مروان الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:00
شكرا أستاذ، لهذا النوع من الناس نحتاج، يحبون عملهم ومهووسون بعملهم.
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13 - عبد الباسط سعيد الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:00
ينطبق عليك استاذي المثل الذي يقول "الرجل المناسب في المكان المناسب" وفق الله وسدد خطاك.
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14 - الملاحظ الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:11
دري كمامتك راك تعادي الاطفال الصغار....و باركا من البوز....
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15 - بنت بلادي الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:14
مواطن يحب بلده و يحب مهنته رغم انه بعيد عن عائلته، بارك الله فيه و أكثر من أمثاله فنحن بحاجة لامثاله
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16 - ام الشباب الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:20
هذا الاستاذ يجب معاقبته لانه يتحمل مصاريف الدولة ويصرف من جيبه على المدرسة واين هي ميزانية التامين وجمعية الاباءسيخلق عهدا جديدا الاستاذ يتكلف بمصاريف المؤسسة والاستاذ يصبغ باب القسم وجدران القسم ونعم الاستاذ مهمة الاستاذ التدريس التدريس التدريس وليس غسل الاواني
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17 - استاذ بالتعليم الابتدائي الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:21
كلنا كأساتذة نقوم بمثل هذه المبادرات يوميا في صمت وفي الأخير نسمع السب والقذف والشتم والتخوين
وهناك من عندما لا يجد طريقا لشتم الاستاذ مجانا عندما يرى بأم عينيه مثالا عن هذه المبادرات، يجيب للأسف بجملته الشهيرة : لا راماشي كلهم راه اغلبيتهم خايبين .. راقبوا التعليقات واضحكوا وردوا عليا الاخبار
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18 - بدر أبو البراء الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:21
اللهم بارك . الله يكثر من أمثالك والله يرحم من رباك .
تذكرت أحد المستشرقين لما قرأ عن الإسلام وأخلاق أهله فقال : يا له من دين لو أن له رجال !
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19 - lamia الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:24
اقف احتراما و اجلالا و أرفع القبعة لك استاذي الفاضل..الله يكتر من امثالك
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20 - اكسلانس الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:25
مشاهدة الصورة فقط تثلج القلب، اللهم بارك في هذا الأستاذ،
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21 - said الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:27
ترى هل سيتحمل الاستاذ المحترم تكاليف التنظيف والتعقيم طيلة السنة. وأين دور جمعية الاباء ودور الوزارة وووو. فالحلول الفردية لايمكن ان تحل المشكلة فهناك اموال تصرف في أشياء بعيدة عن المصلحة ويجب ان تصرف في خدمة الصالح العام
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22 - hmed الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:27
Magnifique ,Bravo
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23 - ناشط الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:29
سبحان الله كاين شي أساتذة الخير ظاهر على وجوهم والكثير منهم لا يخرج الصدقة للمسكين من زمان بفعل الجفاف اليومي الذي يعانون منه.
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24 - hamid الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:32
ألا ف الأساتذة يستقبلون أبناء الشعب كهذا الأستاذ لكن دون
أخذ صور و نشرها في صفحات التواصل الإجتماعي.
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25 - nabila الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:35
هذه اجتهادات فردية أين نحن من وعود وزارة التربية الوطنية ؟؟؟
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26 - الكوشي الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:36
هده حالة نادرة. والنادر لا يقاس علية.
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27 - مدرس الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:37
تحية اجلال وتقدير لك ايها الاستاذ ولنبلك وشهامتك وانت في اقصى المغرب المنسي المقصي من حظه في التوزيع العادل للثروة. وأنت تقف شامخا ترسم في ذهن هؤلاء الصغار صورا عن الكرم المعرفي والاخلاقي وترمم ما افسده الكثير مم المدرسين والمدرسات ممن يلهثون وراء اكتناز المال وتحويل التلاميذ لوسيلة للاغتناء.
شكرا لك سيدي لانك قد توقظ في بعض النفوس الهمم وربما قد يسترجعون شيء مما افتقدوه واعني انسانيتنا التاءهة
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28 - يا ودي يا ودي الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:37
هادشي اللي بقى نيت!!!! الوزرة و الادوات المدرسية و أقلام السبورة و الحاسوب و الانترنت، و العديد من اللوازم الديداكتيكية التوضيحية يدفع مصاريفها الاستاذ من جيبه الخاص و لم يتبق إلا الحلويات و الهدايا للتلاميذ و مستقبلا لأولياءهم لعلهم يرضوا على الاستاذ...علاش ما تتنازلش على خلصتك بمرة باش تسمى بطل بالمعقول
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29 - rachid الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:39
كل تحياتي اخي الكريم و حبدا لو تعمم الفكرة و تكون من ميزانية الوزارة الوصية
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30 - اعزيزي الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:41
من أستاذ متقاعد قضى 42 سنة في ممارسة مهنة التعليم : ( الأستاذ هشام ، كثر الله من أمثالك وجعل عملك في ميزان حسناتك يوم لا ينعفع )
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31 - العزة لله الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:41
ما شاء الله شاب طموح أفكار ومجهودات شخصية وفقك الله وجعلها في ميزان حسناتك
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32 - ayoub الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:41
شخصيا لا تربطني عداوة مع هذا الشخص لكن لا يجب تسييس المدرسة العمومية فهذا الشخص من حزب الجرار و هنالك أساتذة و معلمين يقدمون أكثر من هذا لكن بدون بلبلة و لا نشر الصور .لذا لا داعي إضافة معاناة المدرسة العمومية معاناة أخرى فالنقص في التجهيز و هشاشته أرهقوا الأساتذة رغم تضحياتهم . كفى من إستغلال المدرسة العمومية في حملات إنتخابية سابقة لأوانها .
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33 - kamal الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:41
قضية هد الاستاد فيها ان، هو الدي حصل على الوسام واعتقد انه عضو في الحزب المخزني الاصالة والمعاصرة بعد ان ضهر في احد الصو ر في تجمعات الحزب ، يجب التركيز على مردوده التعليمي هل يوصل المعلومة كما يجب ام انه مشغول بالصور و الانشطة الثانوية ؟
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34 - هذا غير مقبول الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:42
هزلت...هذه رداءة... الاجتهاد ليس هو التملق وانتظار وسام من أمزازي، بل الإخلاص في العمل والنضال المستميت من أجل وفاء الدولة بكافة مسؤولياتها اتجاه المدرسة العمومية.

ليس الأستاذ هو المسؤول عن توفير مواد التعقيم ووسائل التنظيف أو التعليم...هذه مسؤولية الوزارة. وحتى إن ارتأى القيام بذلك فيجب أن يتم الأمر بينه وبين خالقه وألا يخبر حتى التلاميذ بأنه من وفر تلك الوسائل، ويقول أنها من الإدارة، وليس التباعي بالأمر ونشره على صفحات التواصل...

ثم هل يعلم هذا الأستاذ أنه يخرق القانون بتصوير هؤلاء القاصرين ونشر صورهم، هل أخذ الإذن من أوليائهم؟

ليس عجيبا الذل والهوان الذي يسلط على المنتسبين للجسم التعليمي، فكثير منهم هم من يجلبوه على أنفسهم وعلى غيرهم.

لن تنطلي ألاعيبكم على الأساتذة الأحرار.
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35 - سعيد د الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:42
طيحتي الذل على رجال التعليم كفى من هذه التصرفات التي أساسها الترقية
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36 - مثال للاستاد الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:43
وعلاش باقي الاساتدة ميكنوش بحال سي هشام .تجدهم يشتكون ويزرعون الخوف في الناس .
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