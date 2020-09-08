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كُتّاب وآراء
أستاذ يستقبل تلاميذه بهدايا ووسائل تنظيف وتعقيم
كعادته كل سنة، استقبل هشام الفقيه، أستاذ التعليم الابتدائي، بطريقته الخاصة، تلاميذه الذين وجدوا في انتظارهم كل ما يلزم من أجل التعقيم والنظافة، وأيضا حلوى وكؤوس عصير، ما جعل للدخول المدرسي نكهة خاصة.
ونشر الفقيه عبر صفحته على "فايسبوك" صور القسم وما حمله من هدايا ووسائل نظافة وتعقيم، موردا: "هكذا استقبلت تلاميذي بفرعية تيزموين (م.م. باينتي)، حيث وزعت عليهم الهدايا وأدوات التنظيف والتعقيم، بالإضافة إلى مأكولات، وهذا يدخل في إطار زرع الثقة والتحفيز لدى التلاميذ والتلميذات من أجل تحبيبهم في الدراسة والمدرسة"، مواصلا: "اللهم بارك في عقول التلاميذ واجعلهم سِراجا منيرا لهذا الوطن الحبيب".
ويتميز الفقيه بأفكاره وجهوده الخاصة كل سنة، وهو ما جعل سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يستقبله قبل سنتين، تشجيعا له على المجهودات التي يقوم بها ضمن المنظومة التربوية.
ويتميز الدخول المدرسي هذه السنة بظروف خاصة تتسم بما فرضته جائحة كورونا من إجراءات خاصة تقتضي تنفيذ بروتوكول صحي يسهر على تنفيذه الأساتذة والأطر المدرسية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (36)
في زمن ضاعت القيم، يأتي هذا المعلم على هاته البادرة الطيبة يذكرنا بالخصال الحميدة للمعلم وكيف يناضل رجال التعليم بطرقهم. تبارك الله عليك معلمي
مبادرة حسنة ولكن..
1-التصوير ممنوع داخل المؤسسات إلا بعد الحصول على موافقة ولي ألأمر بإذن كتابي.
2-هل قمت بتعقيم ما قدمته من أدوات ومعقمات؟
3-لا يحق لك تقديم أي وجبة للتلاميذ مهما كانت صحية... فما بالك بتلك البيسكويتات والعصائر الضارة %100 ولا تنسى قد يتواجد طفل مصاب بالسكري وبحكم صغره لن يتحكم في رغباته وتكون أنت المسؤول المباشر عن أي تدهور قد يطال صحته.
4-أذا كانت هذه المبادرة مقتصرة علئ قسم من أقسامك فأعلم أنك ترتكب جرم التمييز بين التلاميذ
وهناك من عندما لا يجد طريقا لشتم الاستاذ مجانا عندما يرى بأم عينيه مثالا عن هذه المبادرات، يجيب للأسف بجملته الشهيرة : لا راماشي كلهم راه اغلبيتهم خايبين .. راقبوا التعليقات واضحكوا وردوا عليا الاخبار
تذكرت أحد المستشرقين لما قرأ عن الإسلام وأخلاق أهله فقال : يا له من دين لو أن له رجال !
أخذ صور و نشرها في صفحات التواصل الإجتماعي.
شكرا لك سيدي لانك قد توقظ في بعض النفوس الهمم وربما قد يسترجعون شيء مما افتقدوه واعني انسانيتنا التاءهة
ليس الأستاذ هو المسؤول عن توفير مواد التعقيم ووسائل التنظيف أو التعليم...هذه مسؤولية الوزارة. وحتى إن ارتأى القيام بذلك فيجب أن يتم الأمر بينه وبين خالقه وألا يخبر حتى التلاميذ بأنه من وفر تلك الوسائل، ويقول أنها من الإدارة، وليس التباعي بالأمر ونشره على صفحات التواصل...
ثم هل يعلم هذا الأستاذ أنه يخرق القانون بتصوير هؤلاء القاصرين ونشر صورهم، هل أخذ الإذن من أوليائهم؟
ليس عجيبا الذل والهوان الذي يسلط على المنتسبين للجسم التعليمي، فكثير منهم هم من يجلبوه على أنفسهم وعلى غيرهم.
لن تنطلي ألاعيبكم على الأساتذة الأحرار.