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كُتّاب وآراء
الإقبال على التعليم الحضوري يتجاوز 95% بالرباط
بلغت نسبة أسر التلاميذ التي اختارت لبناتها وأبنائها التعليم الحضوري بالمؤسسات التعليمية العمومية في مدينة الرباط 95,60 في المئة، وهكذا فقد بلغ عدد التلاميذ الذين عبر أولياؤهم عن الرغبة في تمدرس أبنائهم حضوريا 50.102، من العدد الإجمالي للتلاميذ البالغ 52.408.
وتشير المعطيات الصادرة عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة إلى أن نسبة التلاميذ الذين اختار أولياؤهم التعليم الحضوري بلغت 95 في المئة بالنسبة للمستويين الابتدائي والثانوي الإعدادي، بينما وصلت النسبة في الثانوي التأهيلي إلى 97 في المئة. وسجلت النسب نفسها في التعليم الخصوصي أيضا.
وفي مدينة سلا، بلغت نسبة التلاميذ الذين احتار أولياؤهم التعليم الحضوري بالمؤسسات التعليمية العمومية 91 في المئة، بمجموع 137037 تلميذا، من أصل 149853، موزعة بين 90.35 في المئة بالنسبة للابتدائي، و93 في المئة بالنسبة للثانوي الإعدادي، و92 في المئة في الثانوي التأهيلي.
وسجلت المدارس الخاصة ارتفاعا طفيفا في نسبة الآباء الذين اختاروا التعليم الحضوري، بلغت 93.31 في المئة بالنسبة للتعليم الابتدائي، و94.74 في المئة بالنسبة للثانوي الإعدادي، و96.37 في المئة في الثانوي التأهيلي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
تحية لرسل المعرفة بالمملكة المغربية حفظكم الله جميعا لأسركم وذويكم
نسأل الله الفرج.
لا اهمية للحياة بدون علم
هذا ما برهن عليه اهل الرباط وسلا
ثقافة ووعي واحترام لمعايير الوقاية
برافو برافو برافو
بالاتحاد ديالنا والتعاون والتفاهم غدي تقوى المناعة وليداتنا ونهزمو كوفيد باذن الله ونرجعوا لحياتنا الطبيعية ان شاء الله
وفي الاول والاخير "قل لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا"