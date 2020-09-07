الإقبال على التعليم الحضوري يتجاوز 95% بالرباط

هسبريس من الرباط

بلغت نسبة أسر التلاميذ التي اختارت لبناتها وأبنائها التعليم الحضوري بالمؤسسات التعليمية العمومية في مدينة الرباط 95,60 في المئة، وهكذا فقد بلغ عدد التلاميذ الذين عبر أولياؤهم عن الرغبة في تمدرس أبنائهم حضوريا 50.102، من العدد الإجمالي للتلاميذ البالغ 52.408.

وتشير المعطيات الصادرة عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة إلى أن نسبة التلاميذ الذين اختار أولياؤهم التعليم الحضوري بلغت 95 في المئة بالنسبة للمستويين الابتدائي والثانوي الإعدادي، بينما وصلت النسبة في الثانوي التأهيلي إلى 97 في المئة. وسجلت النسب نفسها في التعليم الخصوصي أيضا.

وفي مدينة سلا، بلغت نسبة التلاميذ الذين احتار أولياؤهم التعليم الحضوري بالمؤسسات التعليمية العمومية 91 في المئة، بمجموع 137037 تلميذا، من أصل 149853، موزعة بين 90.35 في المئة بالنسبة للابتدائي، و93 في المئة بالنسبة للثانوي الإعدادي، و92 في المئة في الثانوي التأهيلي.

وسجلت المدارس الخاصة ارتفاعا طفيفا في نسبة الآباء الذين اختاروا التعليم الحضوري، بلغت 93.31 في المئة بالنسبة للتعليم الابتدائي، و94.74 في المئة بالنسبة للثانوي الإعدادي، و96.37 في المئة في الثانوي التأهيلي.