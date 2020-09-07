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الرئيسية | مجتمع | الإقبال على التعليم الحضوري يتجاوز 95% بالرباط

الإقبال على التعليم الحضوري يتجاوز 95% بالرباط

الإقبال على التعليم الحضوري يتجاوز 95% بالرباط
هسبريس من الرباط
الاثنين 07 شتنبر 2020 - 20:05

بلغت نسبة أسر التلاميذ التي اختارت لبناتها وأبنائها التعليم الحضوري بالمؤسسات التعليمية العمومية في مدينة الرباط 95,60 في المئة، وهكذا فقد بلغ عدد التلاميذ الذين عبر أولياؤهم عن الرغبة في تمدرس أبنائهم حضوريا 50.102، من العدد الإجمالي للتلاميذ البالغ 52.408.

وتشير المعطيات الصادرة عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة إلى أن نسبة التلاميذ الذين اختار أولياؤهم التعليم الحضوري بلغت 95 في المئة بالنسبة للمستويين الابتدائي والثانوي الإعدادي، بينما وصلت النسبة في الثانوي التأهيلي إلى 97 في المئة. وسجلت النسب نفسها في التعليم الخصوصي أيضا.

وفي مدينة سلا، بلغت نسبة التلاميذ الذين احتار أولياؤهم التعليم الحضوري بالمؤسسات التعليمية العمومية 91 في المئة، بمجموع 137037 تلميذا، من أصل 149853، موزعة بين 90.35 في المئة بالنسبة للابتدائي، و93 في المئة بالنسبة للثانوي الإعدادي، و92 في المئة في الثانوي التأهيلي.

وسجلت المدارس الخاصة ارتفاعا طفيفا في نسبة الآباء الذين اختاروا التعليم الحضوري، بلغت 93.31 في المئة بالنسبة للتعليم الابتدائي، و94.74 في المئة بالنسبة للثانوي الإعدادي، و96.37 في المئة في الثانوي التأهيلي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - سميرة الاثنين 07 شتنبر 2020 - 20:11
و من بعد غايجيو الناس يلومو الحكومة كأنها هي التي فرضت التعليم الحضوري.
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-32
2 - عبد المنعم الاثنين 07 شتنبر 2020 - 20:18
الاولاد قنطو غير فدار حتى الام الله يحسن عوانها واش دير بالها مع شغل دار ولا عجين ولا طياب ولا تجلس تفرق فالاولاد راه كان باين كولشي يرسل الاولاد المدارس
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28
3 - الحاجة سلمى الاثنين 07 شتنبر 2020 - 20:21
إنها الثقة في أساتذتنا المغاربة الاجلاء، الناس اصبحت تعرف وتدرك أن ما يقوم به الاستاذ في القسم لا تستطيع الاسرة تعويضه والقيام به في منازلها، ولكن يتوجب بالمقابل الاعتراف بفضل أساتذتنا على ابنائنا وذلك بتوفير وسائل الحماية والتعقيم بوفرة، تماما كما وفرتها الدولة لأطر وزارة الصحة والمرضى، علما ان تأجيل الدخول المدرسي سيكون أفضل اختيار لكي نحقن ارواح ابنائنا واحبابنا والله المستعان
تحية لرسل المعرفة بالمملكة المغربية حفظكم الله جميعا لأسركم وذويكم
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63
4 - الادريسي الاثنين 07 شتنبر 2020 - 20:21
لابديل عن التعليم الحضوري ولايمكن اعتماد التعليم عن بعد في غياب الشروط الموضوعية لانجاحه ....!!!
نسأل الله الفرج.
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29
5 - مواطن الاثنين 07 شتنبر 2020 - 20:21
ارقام غير متطابقة مع الواقع، ان الناس يختارون تاجيل الدخول المدرسي، في انتظار ما ستفضي اليه نتائج كورونا في الاسابيع القادمة. هاجس الوباء ارتفع مع ارتفاع الارقام في الايام الاخيرة، لطفك يارب.
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11
6 - ابو انس الاثنين 07 شتنبر 2020 - 20:22
اللهم اني استودعك بلادي المغرب فاحفظه بحفظك الكريم و لا ترييني فيه بأس واشفي مرضاه و ارحم موتاه انك على كل شيء قدير
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33
7 - الحياد الاثنين 07 شتنبر 2020 - 20:25
شكرا للعائلات لي فهمات ان التعليم ضروري لابناء المغرب ولم تسمع كلام لي ماباغينش التلاميذ يجيو باش مايخدموش.الزحام في الطوبيس في السوق في المقهى في الطريق ومابان ليهم 'الخطر" هي في المدرسة.كورونا لايصيب الاطفال والمراهقين
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-20
8 - رقم الاثنين 07 شتنبر 2020 - 20:28
هل 52000 تلميذ بالرباط رقم خاص بالابتدائي ام كل المستويات. فاصغر عمالة بالدار البيضاء يوجد بها اكثر من ذاك العدد
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1
9 - محبة العلم الاثنين 07 شتنبر 2020 - 20:32
السلام عليكم اهل الرباط
لا اهمية للحياة بدون علم
هذا ما برهن عليه اهل الرباط وسلا
ثقافة ووعي واحترام لمعايير الوقاية
برافو برافو برافو
بالاتحاد ديالنا والتعاون والتفاهم غدي تقوى المناعة وليداتنا ونهزمو كوفيد باذن الله ونرجعوا لحياتنا الطبيعية ان شاء الله
وفي الاول والاخير "قل لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا"
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9
10 - كمال الاثنين 07 شتنبر 2020 - 20:32
ما فاءدة هذه الأرقام 90 ٪ حضوري هل هي دعاية انتخابية المغرب تحت تهديد الفيروس والموت كل يوم وهم بعض الناس التعليم الحضوري واصلا. التعليم منهار من قبل كرونا علي المغاربة. الحزم في الامور اكثر لان الفيروس كما يقول أهل الاختصاص والأطباء وجب أخد الحيطة والحذر اكثر في هذه الفصول القادمة وكفاكم تفاخر وكثرة الكلام الفارغ. الذي سيسبب للمغرب مشاكل صحية هو في غني عنها بأصحاب 90 % حضوري
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-1
11 - %%%%% الاثنين 07 شتنبر 2020 - 20:37
nous voulons respirer mais pas avec une bavette le virus a les mêmes caractéristiques de la grippe sauf qu il fait une mutation saisonniere alors que la grippe x un vaccin une fois par an .vous ne voulez pas un effondrement de la santé publique alors que tout le monde sait se que sait . vous avez dépouillez tous les hôpitaux et on le sait mais lâcher nous les basqettes
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0
12 - كوبي كولي الاثنين 07 شتنبر 2020 - 20:38
وانتشار كورونا سيتجاوز 200 في المئة
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-4
13 - anass الاثنين 07 شتنبر 2020 - 20:41
فعلا نحن الدراويش من نحرك عجلة الفساد لو وقفنا وقفة واحدة و قاطعنا عيد الأضحى لكنا اليوم في احسن حال لكن كما قلت سابقا نحن الدراويش من نحرك عجلة الفساد لو وقفنا وقفة واحدة و قاطعنا الدراسة أو اعلنا سنة بيضاء اضن اننا سنكون على احسن حال لكن كما قلت سابقا..........
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0
14 - كبور الاثنين 07 شتنبر 2020 - 20:41
كلشي باغي يتنصل من المسؤولية ليتفرغ إلى فايسبوك و التبزنيس ووو و الاطفال للشارع أو السجن المدرسي...الا معرفي. حتى في وقت الرضاعة الكثير من النساء تستاجر خادمات للبيت و تربية الأطفال. يجب إعادة النضر في دور المرأة والرجل الكل تبدل إلا هاته المعضلتين تفاقم حجمها و خرج عن حدوده في عصر السرعة و التكنلوجيا و العلم و الرياضة والفن و الحفاض على البيئة...
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-2
15 - mohamed الاثنين 07 شتنبر 2020 - 20:45
هاذ الأرقام قليلة بالنسبة للواقع والنسبة غالطة بعيدة على 95٪ المرجو التأكد قبل النشر الابتدائي والثانوي و التائهيلي
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0
16 - وجدي الاثنين 07 شتنبر 2020 - 20:51
شكرا للسادة آباء و اولياء التلاميذ الذين فطنوا للمخططات الجهنمية للشغيلة التعليمة أو جلها التي تروم إلى إلغاء الدراسة الحضورية بداعي انتشار الفيروس وهذه الأمور.أشكرهم على نباهتهم وشجاعتهم رغم الحملة الشرسة التي قاموا بها بغرض التخويف في المنابر الإعلامية.
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-4
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