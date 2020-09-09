24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3507:0313:3016:5919:4721:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. سلا .. اعتماد التعليم عن بعد بالعيايدة وتابريكت‎ (5.00)

  2. تاريخ سياسيين وحُكام .. من "لصوص الأموال" إلى "سُراق الأحلام" (5.00)

  3. تراجع الواردات المغربية يخفف الضغط على احتياطي العملة الصعبة (5.00)

  4. صرف الرواتب ينهي إضراب عمال النظافة بالبيضاء (5.00)

  5. إشادات دولية بنجاح دبلوماسية المغرب في كسر جمود النقاشات الليبية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | مدارس خصوصية تنادي بوقف تسليم شواهد المغادرة تفاديا للإفلاس

مدارس خصوصية تنادي بوقف تسليم شواهد المغادرة تفاديا للإفلاس

مدارس خصوصية تنادي بوقف تسليم شواهد المغادرة تفاديا للإفلاس
هسبريس – محمد لديب
الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 04:05

اختارت عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة التنسيق في ما بينها لوقف تسليم شواهد المغادرة، في محاولة منها لمحاصرة ظاهرة توجه تلاميذ التعليم الخصوصي صوب المؤسسات التعليمية العمومية، التابعة لوزارة التربية الوطنية.

وسارع مسؤولو هذه المؤسسات الخصوصية إلى هذه الخطوة مباشرة بعد إعلان التعليم عن بعد بمجموعة من المدن المغربية، إثر تسجيل مزيد من حالات الإصابة بمرض كوفيد19 المعدي، وهو ما دفع الآباء وأولياء الأمور إلى تأجيل تسجيل أبنائهم في المدارس الخصوصية نفسها، أو التوجه بهم نحو قطاع التعليم العمومي.

وقال فؤاد بنشقرون، رئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب، إن ما يناهز 45 في المائة من تلاميذ المؤسسات التعليمية التابعة للقطاع الخاص لم يؤكد أولياء أمورهم تسجيلهم بالمدارس التي يتابعون فيها تعليمهم.

وفي تصريح لهسبريس، عزا بنشقرون هذا الأمر إلى تردد أولياء الأمور، خاصة في ظل اعتماد التعليم عن بعد بمجموعة من مناطق المغرب، مشيرا إلى أن 85 في المائة من الآباء عبروا عن تفضيلهم التعليم الحضوري بشكل عام.

ويؤكد المتحدث أن أداء واجبات التمدرس من طرف الآباء لا يخص واجبات المدرسين فقط، بل هناك عناصر محاسباتية أخرى، من ضمنها أجور الإداريين والسائقين والمنظفات والمربيات المساعدات، والمصاريف التشغيلية الأخرى.

ويؤكد مسؤولو المؤسسات التعليمية الخصوصية أن هناك مصاريف أخرى تتعلق بأداء واجبات الكراء لمالكي هذه العقارات المهنية، إلى جانب المؤسسات التي عليها ديون تتعلق بالقروض الخاصة بسيارات النقل المدرسي والتجهيزات المعلوماتية والضرائب التي تنتظرها عن المداخيل وعن الأجور وعن الشركات؛ فضلا عن الواجبات التي يجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة كل الشغيلة للتأمين الإجباري عن المرض.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.