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كُتّاب وآراء
عصيد: إعدام "البيدوفيل" ليس حلاّ .. و"حشومة" تبرّر الاعتداءات
قال الكاتب والنّاشط الحقوقي أحمد عصيد إنّ "ظاهرة اغتصاب الأطفال ترتكزُ على واقع فيه عدم تقدير لقيمة المرأة والطّفل، حيث إنّ المغاربة لا يعطون قيمة للطّفل كشخص حاضر بيننا له حقوق ورؤية خاصّة للعالم"، مبرزاً أنّ "عدم الاكتراث بحقوق الطّفل وبوجودهِ المادّي والمعنوي يظهر من خلال ممارسات يومية داخل المجتمع".
وأوضح عصيد، في مداخلة له خلال حلولهِ في ندوة تفاعلية عن بعد نظّمتها جريدة "هسبريس" حول البيدوفيليا وتفعيل عقوبة الإعدام، أنّ "عقوبة الإعدام ليست حلا لمشكل البيدوفيليا ولن ينهيه"، داعياً في هذا الصّدد إلى تكثيف الجهود للبحث عن عقوبات بديلة للقتل والإعدام، لأنّ "هناك فئة داخل المجتمع تريد أن تقفز على المؤسّسات والقوانين بشرعنة العنف والقتل وتفعيل عقوبة الإعدام".
وأكد الكاتب والنّاشط الحقوقي، في حديثه عن ظاهرة البيدوفيليا والجريمة التي هزّت المغاربة عقب الاعتداء الذي تعرّض له الطّفل عدنان، أنّ "تطبيق عقوبة الإعدام في حقّ المجرم ليس حلاً ولن ينهي المشكل، لأنّ هناك فئة داخل المجتمع تطالب بتطبيق "شرع اليد"، وتريد امتلاك السّلطة للانتقام، وهذا أمر خطير. هؤلاء لا يقلون وحشية عن الوحش نفسه الذي اعتدى على الطّفل"، مبرزاً أنّ "هذا السلوك لا يحترم الدولة والقانون".
واعتبر عصيد أنّ "عقوبة الاعدام تمثّل بداية مشكل وليس نهايته لأنّ المطالبة بقتل الجاني وسلب حياته لن ينهي المشكل الأصلي"، مبرزاً أنّ "مجتمعا يحل مشاكله بالعنف هو مجتمع يسير في الطريق الخطأ. فلا شيء يحل بالعنف". وتابع حديثه قائلا: "ظاهرة اغتصاب الأطفال ليست لها علاقة بديانة معيّنة أو وطن معيّن، هي ظاهرة عالمية كونية. إذ توجدُ في فرنسا، مثلاً، ظواهر اختطاف الأطفال واغتصابهم".
ولفت المتحدث ذاته الانتباه إلى أنّ "هناك دولا تنفذ الإعدام، لكن البيدوفيليا تمثل ثقافة داخل مجتمعاتها مثل إيران والسّعودية"، مبرزاً أنّ "عددا من الدول أنهت عقوبة الإعدام وأغلقت السّجون، ونحن نبني سجونا جديدة لأننا نؤمن كثقافة مغربية بأنّ العقاب بالقتل والمؤبد سيحل المشكل، وهذا تصور خاطئ لأنّ العمل الحقيقي هو تعميق النّقاش".
وأوضح عصيد أن "السّجن المؤبد هو عقاب.. لكن "القتل" هو إفلات من العقاب"، مضيفا "أنا ضدّ العفو ضد قتلة الأطفال والمغتصبين، وآمل أن تتحول عقوبة الإعدام إلى سجن مؤبّد أو عقوبات بديلة، لأنّ الحكم بالإعدام وإلغاء حياة المجرم لن يخلصنا من ظاهرة البيدوفيليا في المجتمع".
ودعا الناشط الحقوقي إلى إلغاء ما سماها ثقافة "حشومة" لأنّها تبرّر الاعتداءات على الأطفال، وبدل ذلك اقترح التركيز على حقوق الطفل، مع إمكانية تغيير عقلية المجتمع المغربي في التعامل مع الأطفال، لأنّ "هذه المعاملة يجب أن تتغير وفقا لنظام تربوي جديد"، يضيف عصيد، الذي اقترح على الدّولة تشجيع الفلسفة وتدريسها في الابتدائي لأنّ الطفل في هذه المرحلة يطرح أسئلة كبرى حول الوجود والطّبيعة والشّمس، وهذا هو التّفلسف الذي سيقوّي شخصية الطّفل وسيحوّله إلى "شخص ناقد ينظر إلى الآخرين بمنظور ذكي وسنخلق له عوالم للإبداع".
واعترف المتحدث طاته أنّه "خلال مرحلة الحجر الصّحي تعرض الأطفال للعنف من قبل الأسر"، مشدّداً على أن "هناك نوعا من ثقافة "التّكتم" على الجرائم ضدّ الأطفال وسط العائلات والأوساط الاجتماعية ومحاولة حماية المغتصبين إذا لم يكن الحادث مقرونا بالقتل"، مشيرا إلى أنّ هناك حالات اغتصاب يومية وسط العائلات يتم التّستر عليها باسم "شرف العائلة".
وقال عصيد إن "شخصية البيدوفيل غير سوية، لأن سلوكه ونظرته للطفل ليست هي نظرة الإنسان العادي للطّفل"، مبرزاً أنّ "خبراء سيقتربون من الجاني وسيقدمون تفاصيل أكثر حول نفسيته وطفولته ومشاكله النّفسية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (35)
في غياب عقوبة قاصية وكثرة العفو الملكي سنرى العجائب وسنرى جميع انواع الجرائم ما هي الا البداية
مسلم علماني
في المغرب نفذ الإعدام على مجموعة من المجرمين و لم يجرؤ أحدا لحد الان معاودة ما ارتكبوها من أفعال و ارجع الى التاريخ و تفقد من هؤلاء
هذا البدوفيل لي كتكلم عليه خاصو :
الإعدام على الإغتصاب
الإعدام على القتل
الإعدام عن عدم إحترام الجثة
الله يهديك
أنشري يا هسبريس !
الإعدام لا يخيف السفاحين في البلدان التي تنفذه، ما يخيفهم هو العيش معزولا في زنزانة، لمدى حياته
انا اب واحب اطفالي واقدر موقف والدي عدنان.
بالمناسبة انا انتبه لابنائي ولا اثق حتى في اخوالهم فدائما يعني عليهم.
تعسفت في حقوقهم لاني لا اسمح لهم ابدا في التواجد في الزنقة دون مرافق.
ولكن لو قدر ان وقع لاحد ابنائي ما وقع للطفل عدنان فساقبل حكم القضاء بشرط الا يخرج من السجن قيد حياته.
فاعدام الجاني لن يشفي غليل امه.
في النهاية اقول لكل مهاجمي عصيد.
ما وقع قضاء وقدر والخير في ما اختاره الله.
انتظر تعليقاتكم واقول للاباء حذار خلليوا عينيكوم دائما على ولادكوم حتى في البيت.
لا تتثقوا في احد فالبيدوفيلي يمكن ان يكون صديقا او قريبا او معلما ...
هذه هي الحقيقة مع الأسف.
وهناك متزوجون بيدوفيليون ردا مسبقا على من يعتقد ان سبب الاغتصاب هو تازوفريت.
شكرا لهسبريس على فتح هذا النقاش.
المهم هاد اليامات نقصو الداراي فالزنقة .....
الصين الشيوعية والسعودية الاسلامية والامبريالية الامريكية كلها تطبق حكم الإعدام وتنفذه.فهل المجرم المغربي أهم من مجرمي هذه البلدان وروحه أغلى من إرواحهم؟ وهل قضاء هذه البلدان متخلف مقارنة مع قضائنا؟
فعلًا ليس من حق المواطنين ان يدينوا مجرما مهما كانت جريمته. لكن القضاء يجب ان يكو صارمًا إزاء هذا النوع من الجرائم.
الطفل الذي قتل عن سن 11 سنة كانت أمامه 70 سنة افتراضية من الحياة،فهل سيقضي الجاني 70 سنة في السجن؟
وبالتالي لا يعقل أن يعيش وسط مجتمعنا هذا الشخص
2 من قال لك هذا الشخص مريض هل أصبحت طبيب
3 لديك خلاف مع الدين ويتجلى ذلك في إعطاء الامتله فقط في الدول الإسلامية ايران والسعودية وبعض
لو كانت عقوبة هؤلاء المغتصبين هي الإخصاء ثم الإعدام في الساحات العامة لكان الردع قد وصل إلى قلب كل مريض وكل وحش مفترس. تريد يا عصيد أن تبقي على حياة المغتصب القاتل الغاشم لطفل بريئ..ولم تفكر في الحفاظ على حياة الطفولة البريئة.
إذا كانت البيدوفيليا قد أصبحت ثقافة كما تزعم في دول أخرى فهل تريد لها أن تكون ثقافة عندنا نحن المغاربة. كيف كنت ستتصرف لو كان عدنان ابنا لك أو حفيدا..؟أكنت ستقف ضد عقوبة الإعدام..؟
الاعدام هو القصاص؛والقصاص حكم الاهي ربي سبحانه الا فرض على العباد والله سبحانه يقول في كتابه العزيز"ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب".صدق الله العظيم
ثالثا ليس هناك ابشع شيء من سلب أهم شيء في الحياة الا وهي الحرية من انسان عبر رميه بين الاقفاص كانه وحش نتن قذر وجب التلذذ كالسادي بحبسه ومعاقبته بهذا التصرف اللاإنساني فوجب إعمال الإعدام (بأحسن طريقة ممكنة كرمي الحجرة النارية او ما يسمى بالرصاصة في رأسه) وذلك لردع الآخرين ممن يفكرون في فعل نفس الجريمة وليس العقاب الذي لا طائل من وراءه لان الجريمة حدثت وانتهى الامر كما أن التطور السوسيوسيكولوجي لمفهوم السجن وتحول سلب الحرية في النفوس والواقع الى "عادة" لم يعد مخيفا بالنظر الى احصائيات دول كثيرة!