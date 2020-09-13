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الرئيسية | مجتمع | عصيد: إعدام "البيدوفيل" ليس حلاّ .. و"حشومة" تبرّر الاعتداءات

عصيد: إعدام "البيدوفيل" ليس حلاّ .. و"حشومة" تبرّر الاعتداءات

عصيد: إعدام "البيدوفيل" ليس حلاّ .. و"حشومة" تبرّر الاعتداءات
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الأحد 13 شتنبر 2020 - 23:30

قال الكاتب والنّاشط الحقوقي أحمد عصيد إنّ "ظاهرة اغتصاب الأطفال ترتكزُ على واقع فيه عدم تقدير لقيمة المرأة والطّفل، حيث إنّ المغاربة لا يعطون قيمة للطّفل كشخص حاضر بيننا له حقوق ورؤية خاصّة للعالم"، مبرزاً أنّ "عدم الاكتراث بحقوق الطّفل وبوجودهِ المادّي والمعنوي يظهر من خلال ممارسات يومية داخل المجتمع".

وأوضح عصيد، في مداخلة له خلال حلولهِ في ندوة تفاعلية عن بعد نظّمتها جريدة "هسبريس" حول البيدوفيليا وتفعيل عقوبة الإعدام، أنّ "عقوبة الإعدام ليست حلا لمشكل البيدوفيليا ولن ينهيه"، داعياً في هذا الصّدد إلى تكثيف الجهود للبحث عن عقوبات بديلة للقتل والإعدام، لأنّ "هناك فئة داخل المجتمع تريد أن تقفز على المؤسّسات والقوانين بشرعنة العنف والقتل وتفعيل عقوبة الإعدام".

وأكد الكاتب والنّاشط الحقوقي، في حديثه عن ظاهرة البيدوفيليا والجريمة التي هزّت المغاربة عقب الاعتداء الذي تعرّض له الطّفل عدنان، أنّ "تطبيق عقوبة الإعدام في حقّ المجرم ليس حلاً ولن ينهي المشكل، لأنّ هناك فئة داخل المجتمع تطالب بتطبيق "شرع اليد"، وتريد امتلاك السّلطة للانتقام، وهذا أمر خطير. هؤلاء لا يقلون وحشية عن الوحش نفسه الذي اعتدى على الطّفل"، مبرزاً أنّ "هذا السلوك لا يحترم الدولة والقانون".

واعتبر عصيد أنّ "عقوبة الاعدام تمثّل بداية مشكل وليس نهايته لأنّ المطالبة بقتل الجاني وسلب حياته لن ينهي المشكل الأصلي"، مبرزاً أنّ "مجتمعا يحل مشاكله بالعنف هو مجتمع يسير في الطريق الخطأ. فلا شيء يحل بالعنف". وتابع حديثه قائلا: "ظاهرة اغتصاب الأطفال ليست لها علاقة بديانة معيّنة أو وطن معيّن، هي ظاهرة عالمية كونية. إذ توجدُ في فرنسا، مثلاً، ظواهر اختطاف الأطفال واغتصابهم".

ولفت المتحدث ذاته الانتباه إلى أنّ "هناك دولا تنفذ الإعدام، لكن البيدوفيليا تمثل ثقافة داخل مجتمعاتها مثل إيران والسّعودية"، مبرزاً أنّ "عددا من الدول أنهت عقوبة الإعدام وأغلقت السّجون، ونحن نبني سجونا جديدة لأننا نؤمن كثقافة مغربية بأنّ العقاب بالقتل والمؤبد سيحل المشكل، وهذا تصور خاطئ لأنّ العمل الحقيقي هو تعميق النّقاش".

وأوضح عصيد أن "السّجن المؤبد هو عقاب.. لكن "القتل" هو إفلات من العقاب"، مضيفا "أنا ضدّ العفو ضد قتلة الأطفال والمغتصبين، وآمل أن تتحول عقوبة الإعدام إلى سجن مؤبّد أو عقوبات بديلة، لأنّ الحكم بالإعدام وإلغاء حياة المجرم لن يخلصنا من ظاهرة البيدوفيليا في المجتمع".

ودعا الناشط الحقوقي إلى إلغاء ما سماها ثقافة "حشومة" لأنّها تبرّر الاعتداءات على الأطفال، وبدل ذلك اقترح التركيز على حقوق الطفل، مع إمكانية تغيير عقلية المجتمع المغربي في التعامل مع الأطفال، لأنّ "هذه المعاملة يجب أن تتغير وفقا لنظام تربوي جديد"، يضيف عصيد، الذي اقترح على الدّولة تشجيع الفلسفة وتدريسها في الابتدائي لأنّ الطفل في هذه المرحلة يطرح أسئلة كبرى حول الوجود والطّبيعة والشّمس، وهذا هو التّفلسف الذي سيقوّي شخصية الطّفل وسيحوّله إلى "شخص ناقد ينظر إلى الآخرين بمنظور ذكي وسنخلق له عوالم للإبداع".

واعترف المتحدث طاته أنّه "خلال مرحلة الحجر الصّحي تعرض الأطفال للعنف من قبل الأسر"، مشدّداً على أن "هناك نوعا من ثقافة "التّكتم" على الجرائم ضدّ الأطفال وسط العائلات والأوساط الاجتماعية ومحاولة حماية المغتصبين إذا لم يكن الحادث مقرونا بالقتل"، مشيرا إلى أنّ هناك حالات اغتصاب يومية وسط العائلات يتم التّستر عليها باسم "شرف العائلة".

وقال عصيد إن "شخصية البيدوفيل غير سوية، لأن سلوكه ونظرته للطفل ليست هي نظرة الإنسان العادي للطّفل"، مبرزاً أنّ "خبراء سيقتربون من الجاني وسيقدمون تفاصيل أكثر حول نفسيته وطفولته ومشاكله النّفسية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (35)

1 - طالب حق الأحد 13 شتنبر 2020 - 23:38
انا لا اوافقه الرأي بالعكس تنفيذ عقوبة الإعدام في المغرب ستردع الكثبر راه الناس مبقاو كحشمو ولا كيخافو .
في غياب عقوبة قاصية وكثرة العفو الملكي سنرى العجائب وسنرى جميع انواع الجرائم ما هي الا البداية
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156
2 - مسلم علماني الأحد 13 شتنبر 2020 - 23:39
معجب بسي عصيد وبافكاره المنطقية والموضوعية. ايوز نك.
مسلم علماني
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-324
3 - العمراني الأحد 13 شتنبر 2020 - 23:43
ان عقوبة الاعدام حلا لعدد من الجرائم ليس من الضروري ان تردع مجرمين أخرين لكن نحن نعتبر الجريمة العنيفة كالسرطان لا ينفع مع غير البتر
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141
4 - القصاص الأحد 13 شتنبر 2020 - 23:44
القصاص في الإسلام تطهير للمجتمع و كفارة للجاني إن شاء الله .
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162
5 - عاوتاني الأحد 13 شتنبر 2020 - 23:44
وما هو الحل نسجنه سنوات معدودة ثم نفرج عنه ويعود لتكرار فعلته لا بد من الاعدام كان عليه التفكير في عاقبة فعله الاعدام ثم الاعدام انتهى.
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143
6 - covid-19 الأحد 13 شتنبر 2020 - 23:46
إذن هن هاذشي كامل خاص يكون الإعدام هذشي لي فهمت
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34
7 - محمد ......... الأحد 13 شتنبر 2020 - 23:47
انها جريمة الاغتصاب و القتل مقرونة بتقطيع الجتة و دفنها على قارعة الطريق بل الإعدام لهذا المجرم و ولأمثاله حلا ثم يجب أن تخجل من نفسك لقولك هذا عليك بالصمت و الاعتذار على تصريحك الذي لا يهمنا و لا يهم المغاربة
في المغرب نفذ الإعدام على مجموعة من المجرمين و لم يجرؤ أحدا لحد الان معاودة ما ارتكبوها من أفعال و ارجع الى التاريخ و تفقد من هؤلاء
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113
8 - ابونزار الأحد 13 شتنبر 2020 - 23:49
حقيقة أن "شخصية البيدوفيل غير سوية، لأن سلوكه ونظرته للطفل ليست هي نظرة الإنسان العادي ، لكن أن يقترن الفعل المرضي بجريمة القتل العمد و التنكبل بجثة الضحية = هذا سلوك لا ينطبق عليه مصطلح التوحش أو السادية.
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-54
9 - سعيد الأحد 13 شتنبر 2020 - 23:50
من يشتم عصيد انصحك بالتعقل وفهم مخزى ما قاله، وإذا لم تفهم حينها اشتمه.. لن يبقى لفهمك السطحي قيمة.. البيدوفيل يكون قد قام بفعله والحل هو إيجاد الحلول للمستقبل وليس بقتل المجرم وترك المشكل للمجرمين المستقبليين..
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-115
10 - كريم الأحد 13 شتنبر 2020 - 23:53
أسي عصيد :
هذا البدوفيل لي كتكلم عليه خاصو :
الإعدام على الإغتصاب
الإعدام على القتل
الإعدام عن عدم إحترام الجثة

الله يهديك
أنشري يا هسبريس !
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74
11 - عقلاني الأحد 13 شتنبر 2020 - 23:54
Enfin quelqu'un de rationnel! c'est vrai que la solution pour limiter le phénomène de la pédophilie ça doit être sur le plan éducatif et social et non pas des châtiments barbares comme le demande la grande partie ignorante du peuple.
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-83
12 - Karim الأحد 13 شتنبر 2020 - 23:54
واخا تبات تفسر و تستعمل أي منطق فلسفي بان ليك لا بد من الإعدام باش يرتاحو والدين عدنان و يرتاح المجتمع من هاد الوحوش.
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79
13 - محمد ب الأحد 13 شتنبر 2020 - 23:55
كل ما قيل صواب، نحن من نخلق العنف في مجتمعاتنا بأفكارنا وسلوكياتنا ولساننا، فإذ تبحث عن مسؤول فانظر في المرآة
الإعدام لا يخيف السفاحين في البلدان التي تنفذه، ما يخيفهم هو العيش معزولا في زنزانة، لمدى حياته
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-72
14 - الحسن الأحد 13 شتنبر 2020 - 23:56
الاعدام شرع الله،. لكن تطبيقه يتطلب ارضية ملائمة و قضاء نزيه و عادل. كم من مظلوم اليوم في السجن و كم من مجرم في سراح، نخاف ان يطبق الاعدام فتزهق ارواح بريئة فقط لان القاتل فلان او ابن فلان أو ذو نفوذ.
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33
15 - مواطنة مغربة الأحد 13 شتنبر 2020 - 23:56
الغاء الاعدام لن يلغي مشكل البيدوفيل على حسب رأي الاستاذ .وماذا تريدون أن ندمجه مرة أخرى في المجتمع ليصبح مفكرا أو عبقريا مثل هذه الأنواع هم خطر على البشرية جمعاء لا فاءدة لاداعهم في السجون هم فقط سياكلون ويشربون وينامون ويربون الاكتاف استعدادا للخروج مرة أخرى وتكرار نفس الجرم ارجو من كل المغاربة أن ينددوا بهذه القضية لتغيير القانون الجنائى في مثل هذه الحالات الاعدام مباشرة وبدون نقاش الاعدااااااااااااااام
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27
16 - simo الأحد 13 شتنبر 2020 - 23:57
هذا ليس من شيم النشطاء والحقوقيبن وحتى المفكرين. الموضوع فيه كثير من النقاش والمواطن مصدوم ومن الصعب أن ينسى هذا الكابوس ويبقى علاجه الوحيد هو أن تطفأ غضبه وتطبيق القانون الذي هو الأمل له في دولة الحق والقانون. فعلى الأقل أترك العدالة تقول كلمتها غي هذا الضرف. فمن الذكاء هو إلتزامه الصمت حتى تمر العاصفة. فالركوب على الأمواج لا ينفع إذا كان البحر كثير الهيجان فقد يرتطمك مع الصخور.
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17
17 - امازيغية الأحد 13 شتنبر 2020 - 23:59
نعم علينا تعميق النقاش ومعالجة المشكل من ولكن علينا أن نطبق أقصى العقوبات على من قام باغتصاب طفل وقتله
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1
18 - ملاحظ الأحد 13 شتنبر 2020 - 23:59
ألى الاستاد عصيد في المغرب يوجد عدد كبير من الأطفال متشردين يتم إغتصابهم لا أحد يتكلم عليهم وهل ليسا لديهم حقوق
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10
19 - caprice الاثنين 14 شتنبر 2020 - 00:00
الاعدام ليس حل لكن في كتير من الحالات احقاق لحق فالقاتل يعدم ليس لايجاد حل للجريمة ولكن لترتيب عقاب على الفعل...قليك الاعدام افلات من العقاب الرجل يتوقع ان الاعدام هو النهاية لانه لا يامن ب الجنة و النار...خويا امن بلي عجبك غير متفرضش قناعاتك على الاغلبية
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9
20 - يوسف الاثنين 14 شتنبر 2020 - 00:00
البعض استغل موقف الاستاذ عصيد من اعدام قاتل الطفل عدنان ليصفي معه حساباته القديمة.
انا اب واحب اطفالي واقدر موقف والدي عدنان.
بالمناسبة انا انتبه لابنائي ولا اثق حتى في اخوالهم فدائما يعني عليهم.
تعسفت في حقوقهم لاني لا اسمح لهم ابدا في التواجد في الزنقة دون مرافق.
ولكن لو قدر ان وقع لاحد ابنائي ما وقع للطفل عدنان فساقبل حكم القضاء بشرط الا يخرج من السجن قيد حياته.
فاعدام الجاني لن يشفي غليل امه.
في النهاية اقول لكل مهاجمي عصيد.
ما وقع قضاء وقدر والخير في ما اختاره الله.
انتظر تعليقاتكم واقول للاباء حذار خلليوا عينيكوم دائما على ولادكوم حتى في البيت.
لا تتثقوا في احد فالبيدوفيلي يمكن ان يكون صديقا او قريبا او معلما ...
هذه هي الحقيقة مع الأسف.
وهناك متزوجون بيدوفيليون ردا مسبقا على من يعتقد ان سبب الاغتصاب هو تازوفريت.
شكرا لهسبريس على فتح هذا النقاش.
المهم هاد اليامات نقصو الداراي فالزنقة .....
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-17
21 - محمد الاثنين 14 شتنبر 2020 - 00:01
مع احترامنا للمفكر عصيد. الا اننا نخالفك الرأي . ان التساهل مع المجرمين والقوانين المخففة و هذه الجمعيات التي تحب ان تشيع الفاحشة في الامة المحمدية . هي التي افرزت الطغيان . وكما قال نوح عليه السلام لما يئس من جهالة قومه: ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا.
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5
22 - اندري الاثنين 14 شتنبر 2020 - 00:01
انه من العدل والإنصاف ان تتابع هذه الماسات اللنسانيه من قبل الحوارات والمناقشات العلنيه الموجه وإلاهتمام بالأطفال وتوعيتهم وحمايتهم من قبل السلطة المدرسة والشعب ! ولكن سيدي الفاضل هذا الشخص قتل الضحية بعد ان أراه الويل والعذاب والخطف والاعتداء ! أين العدالة من ان يعيش وان في يوم يخرج كرجل حر ؟ وماذا عن عاءله الطفل الذين يروقون دما بدل الدموع ماذا عنهم وهم يعرفون بان القاتل حي يتنفس بعد الظلم الذي ليس فقط في حقهم بل في حق المجتمع المغربي ككل ......
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3
23 - بشرى الاثنين 14 شتنبر 2020 - 00:01
يعني علاش كيتحكم على شخص بالإعدام إلا ما كانش غادي يتطبق، كاينا جرائم بحال اللي ارتكبت فحق عدنان و غيرو كثير، اللي ميمكنش يبرد قلب اللي تأثر بيهم الا بأخذ القصاص من مرتكبيها
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1
24 - elmos الاثنين 14 شتنبر 2020 - 00:02
الحلول الاخرى التي تتكلم عنها اسي عصيد يجب ان تفعل قبل ان ترتكب الجريمة اما عندما ترتكب الجريمة مثل حالة الطفل عدنان فالعقوبة وليس العقاب لان العقاب لله سبحانه وتعالى يجب ان تكون هي الاعدام
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7
25 - ahmed الاثنين 14 شتنبر 2020 - 00:02
أمريكا والصين تطبقان حكم الإعدام، فهل نصف قضاءها بالوحشية؟
الصين الشيوعية والسعودية الاسلامية والامبريالية الامريكية كلها تطبق حكم الإعدام وتنفذه.فهل المجرم المغربي أهم من مجرمي هذه البلدان وروحه أغلى من إرواحهم؟ وهل قضاء هذه البلدان متخلف مقارنة مع قضائنا؟
فعلًا ليس من حق المواطنين ان يدينوا مجرما مهما كانت جريمته. لكن القضاء يجب ان يكو صارمًا إزاء هذا النوع من الجرائم.
الطفل الذي قتل عن سن 11 سنة كانت أمامه 70 سنة افتراضية من الحياة،فهل سيقضي الجاني 70 سنة في السجن؟
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8
26 - Taza haut الاثنين 14 شتنبر 2020 - 00:03
بعيدا عن المشادات التي لا جدوى منها و يبقى الرأي يحترم مادام الاختلاف مبدأ من مبادئ التعايش و لكم دينكم و لي ديني قد وضعت نهاية للمجادلات التي لا طائل منها و نعود للحديث عن حكم الاعدام كتشريع فهو لا ينبني عن احاسيس و عواطف و انما حكم مشدد لجريمة القتل و اللواط حماية للارواح و كرامة الانسان و هذا الحكم يكون كفيل بمنع القتل دون سبب مع الرجوع الى اهل القضاء حتى لا تكون فتنة بين الناس اي لا يمكن ان يطبقها الفرد حسب هواه و انما هي مرجعية قانونية تستند على الادلة و الاعترفات و الشهود و نقول لعصيد ان اليد التي يصيبها المرض الذي لا دواء له تقطع بامر من الطبيب حماية لباقي الجسد هذا هو المغزى من الاحكام المشددة و على الاسرة ان تكون اكثر حذر في تحميل الاطفال لمسؤوليات دون مرافقة في مجتمع فقد بوصلته الاسلامية و اصبح همه الدنيا و الشهوات
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9
27 - محمد الاثنين 14 شتنبر 2020 - 00:05
بالفعل الإعدام هو موته، وموته يعني رحمة والافلات من غذاب الدنيا. فالعقوبة بالسجن المؤبد بعيدا عن مسكن عائلته بسجن كبار المجرمين حتى يندم حيث لا ينفع الندم، خصوصا اذا تم اقتران الحكم عليه بعدم استفادته من العفو حتى الموت.
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-2
28 - زهير الاثنين 14 شتنبر 2020 - 00:05
فعلا قتله او اعدامه لن ينهي البيدوفيليا ، شخصيا ارى انه يجب تشجيع اي مريض بالبيدوفيليا لزيارة طبيب نفسي بالمجان مع ضمان من الدولة بسرية علاجها و مجانيته لتشجيع اي شخص لديه تلك الرغبة المريضة في انقاذ نفسه و ضحايا جدد ، البيدوفيلي هو مريض نفسي كأي مرض اخر ، يجب حث اي شخص يشعر ان لديه رغبة جنسية اتجاه الاطفال على استشارة طبيب و مساعدته مادام في حالة لم يرتكب جرم ، مع تشديد العقوبات الحبسية لتصل ل ربع قرن سجن ، الطبيعة النفسية للبشر تسيطر عليها مشاعر الانتقام ، و اكيد لو حصل هذا مع بني او اخي و كان مسدس بيدي سأقتله ، لكن يجب معالجة الامر من جذوره و عدم اخفاء رؤوسنا في الرمل خوفا من الفضيحة و المجتمعات التي لا تناقش مشاكلها مهما كانت محرجة هي مجتمعات مكبوتة و فاشلة ، فتح باب الاعدام قد يتسبب في قتل ابرياء مستقبلا ، غدا قد يتهم شخص بريء و يقتل و لا مجال لاصلاح الخطأ اما السجن فممكن تعويضه و يخرج ،
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-1
29 - ابن خلدون الاثنين 14 شتنبر 2020 - 00:09
1 خلا مناقشتك طلبت إلغاء العقوبة الاعدام وفي نفس الوقت لم تقدم حلول موضوعيه تعالج عمق الحدت وهذا دليل على عدم وجود بديل لتلك العقوبه وهيا الاعدام
وبالتالي لا يعقل أن يعيش وسط مجتمعنا هذا الشخص
2 من قال لك هذا الشخص مريض هل أصبحت طبيب
3 لديك خلاف مع الدين ويتجلى ذلك في إعطاء الامتله فقط في الدول الإسلامية ايران والسعودية وبعض
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1
30 - FAHD الاثنين 14 شتنبر 2020 - 00:10
هل احكام القران باطلة؟ السن بالسن يجب إعدامه امام جميع المغاربة ينقل إعدامه مباشرة على الإداعة الوطنية!!!!!
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3
31 - محفوظ الاثنين 14 شتنبر 2020 - 00:10
العضو إذا فسد لا حل له إلا البتر ، والعبرة بما رأيناه في قضايا بعض المجرمين ، الوحش الذي ارتكب هذه الأفعال فهو منحرف مريض يجب أن يعدم ولا مكان له في المجتمع ، ليس في الوجد ارحم ولا احلم من الله سبحانه وتعالى وقد أمر بقتل القاتل قصاص ، والله اعلى واعلم .
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1
32 - غسان الاثنين 14 شتنبر 2020 - 00:10
يا عصيد لم تزد الطين إلا بلة.
لو كانت عقوبة هؤلاء المغتصبين هي الإخصاء ثم الإعدام في الساحات العامة لكان الردع قد وصل إلى قلب كل مريض وكل وحش مفترس. تريد يا عصيد أن تبقي على حياة المغتصب القاتل الغاشم لطفل بريئ..ولم تفكر في الحفاظ على حياة الطفولة البريئة.
إذا كانت البيدوفيليا قد أصبحت ثقافة كما تزعم في دول أخرى فهل تريد لها أن تكون ثقافة عندنا نحن المغاربة. كيف كنت ستتصرف لو كان عدنان ابنا لك أو حفيدا..؟أكنت ستقف ضد عقوبة الإعدام..؟
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1
33 - مراقب الاثنين 14 شتنبر 2020 - 00:13
لكنم تتكلمون على مخلوقات لم ترق بعد لمستوى الانسان ،من يغتصب أطفالا في عرضهم و لم يكتف بذالك بل انتزع الحيات من اجسادهم الصغيرة ليس بإنسان ،من يحمل سيف و يعترض طريق المارة لا يكتفي بسلبهم امتعتهم بل ينزل فيهم ضربا هذا ليس إنسان ،يوم تكون انت او ابنك الضحية سترى انهم الحكم الذي يستحقونه ليس فقط الحكم به بل تطبيقه و فوريا.
الاعدام هو القصاص؛والقصاص حكم الاهي ربي سبحانه الا فرض على العباد والله سبحانه يقول في كتابه العزيز"ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب".صدق الله العظيم
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3
34 - naimar الاثنين 14 شتنبر 2020 - 00:13
لوكان ولدك أظن أنك ستغير رأيك مع الأسف أنتم بفلسفتكم هذه تحرموا ما شئتم وتحللون ماشئتم حسبنا الله ونعم الوكيل
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4
35 - ناشط واجباتي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 00:14
الحادثة المروعة التي هزت المغرب مع الطفل عدنان لا علاقة لها بالبيدوفيليا لا من قريب ولا من بعيد، بل هي جريمتين وحشيتين الاغتصاب والقتل بغير حق. ثانيا البيدوفيليا حالة نفسية يتكلم عنها في اطار السيكولوجيا والسوسيولوجيا لا في اطار القانون حيث وجب الحديث حينها عن "اغتصاب الطفل" سواء كان الجاني ممن يشتهون الاطفال حصرا أم لم يكن، وهذا في العالم اسره حيث لا تعد البيدوفيليا جريمة ولا جنحة بل الحديث عن ممارستها والحكم على الممارسة بشتى تجلياتها حسب القانون الجاري به العمل وحسب بروتوكولات تعريف الطفل.
ثالثا ليس هناك ابشع شيء من سلب أهم شيء في الحياة الا وهي الحرية من انسان عبر رميه بين الاقفاص كانه وحش نتن قذر وجب التلذذ كالسادي بحبسه ومعاقبته بهذا التصرف اللاإنساني فوجب إعمال الإعدام (بأحسن طريقة ممكنة كرمي الحجرة النارية او ما يسمى بالرصاصة في رأسه) وذلك لردع الآخرين ممن يفكرون في فعل نفس الجريمة وليس العقاب الذي لا طائل من وراءه لان الجريمة حدثت وانتهى الامر كما أن التطور السوسيوسيكولوجي لمفهوم السجن وتحول سلب الحرية في النفوس والواقع الى "عادة" لم يعد مخيفا بالنظر الى احصائيات دول كثيرة!
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