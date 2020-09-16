24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4107:0813:2716:5319:3720:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المركزيات النقابية ترفض قانون الإضراب وتتوعد بالاحتجاج الميداني (5.00)

  2. تحدي رفع عدد أسرّة الإنعاش يواجه حكومة العثماني (5.00)

  3. قانون جديد يوقف "تضارب مصالح" المسؤولين الحكوميين المغاربة (5.00)

  4. منظمة دولية تبسط توصيات لتقوية تمويل المنظومة المغربية للصحّة (5.00)

  5. الحق في الحياة.. لأي إنسان؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | نقابات تعليمية تنتقد تجميد الوزارة للحوار القطاعي

نقابات تعليمية تنتقد تجميد الوزارة للحوار القطاعي

نقابات تعليمية تنتقد تجميد الوزارة للحوار القطاعي
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 17:10

"جمود" يطبع الحوار القطاعي بين المركزيات التعليمية ووزارة "التربية الوطنية" منذ بداية الجائحة، في ظل تراكم الملفات العالقة طيلة السنوات الماضية؛ وهو ما نبهت إليه كل من النقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي.

فقد وجهت النقابتان رسالة مشتركة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عبارة عن وثيقة تذكيرية بأجرأة ما تم الاتفاق عليه حول عدد من القضايا، إلى جانب الدعوة إلى فتح الحوار القطاعي في أقرب وقت.

هكذا، أوردت المراسلة سالفة الذكر أنه ينبغي "فتح حوار عاجل للحسم في مختلف الملفات النقابية العالقة والمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها، والتعجيل بإخراج المراسيم التعديلية الخاصة بالفئات المتفق حولها في جلسات الحوار السابقة".

ويتعلق الأمر، وفق المركزيتين، بالإدارة التربوية إسنادا ومسلكا، والترقي بالشهادات، والمكلفين خارج سلكهم، والتوجيه والتخطيط التربوي، ودكاترة التربية الوطنية، والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين؛ في حين طالبتا بتسوية الوضعيات المالية المتأخرة لمختلف الفئات التعليمية والتعويض عن المناطق النائية والسكنيات.

كما نادت المراسلة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، بـ"التعجيل بفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى إصدار نظام أساسي عادل ومنصف، ثم إدماج المفروض عليهم التعاقد، والحسم النهائي في كل الملفات العالقة والمطروحة، بما يضمن الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها".

وفي هذا الصدد، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إن "الحكومة، ومعها وزارة التربية الوطنية، تستغل جائحة كورونا من أجل تمرير قوانين غير مناسبة"، مبرزا أنه "يتم التعامل مع الشغيلة بمقاربة انفرادية".

وأضاف الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "وزارة التربية الوطنية لا تستشير المركزيات النقابية في إعداد القرارات، بل لا تخبرها حتى بفحواها"، مستدركا: "مقابل ذلك، نسجل تراكم الملفات؛ فعوض حلها، يتم تجميد تسوية الوضعيات المالية لكثير من رجال ونساء التعليم".

وأوضح الفاعل النقابي أن "العديد من الملفات جرى الاتفاق بشأنها؛ لكنها ما زالت تراوح مكانها، من قبيل مسلك الإدارة التربوية وأطر التوجيه والتخطيط والمساعدين التقنيين وغيرهم"، مشددا على "غياب الحوار الاجتماعي، الذي سبق أن أوصى به رئيس الحكومة".

ورفض محدثنا "استغلال جائحة كورونا من أجل الإجهاز على مكتسبات الشغيلة التعليمية، في وقت ينبغي بذل مجهود مضاعف قصد الارتقاء بالمنظومة إلى مستوى تحديات المرحلة"، خالصا إلى أن "مشاكل الشغيلة تتراكم منذ مدة، مقابل غياب الحلول لدى وزارة التربية الوطنية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - منتقد الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 17:29
يقول المثل المغربي" آش خصك ألعريان قالو خاتم آ مولاي". هل هذا وقت الحوار الاجتماعي؟
يجب ان نحمد الله على ان الدولة مستمرة في اداء اجورنا كل شهر. يعلم الله كيف ستكون حالتنا السنة المقبلة عندما تفقد الدولة مداخلها بسبب الاوضاع الاقتصادية المزرية بسبب كورونا. ان في هاته الاوقات الصعبة يجب على الجميع ان يتحلى بالروح الوطنية الحقة و بتضامن مع الفئات الاخرى التى فقدت عملها و لم يعد لها اي دخل.
كان الله في عون الجميع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - salymo الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 17:48
مافهمت بقات ثلاث اشهر وغادي نسمعو اقتصاد البلاد حيث غادي يحطو ليپيلو ومشاكل للحاملي الشهادات العليا وماشابه وفين هو التضامن بينا كيف جا فالخطاب الملكي الوضع خطير جدا والله احد الباس ويلى مالتزمنا باش يتحد الفيروس من الانثشار باش نخرجو ونقلبو على لقمة العيش والقرارات منطقية ويلى بغيثو تخرجو وينتاعش الاقتصاد ولكن لي رتاكب شي محالفة تطبق عليه العقوبات والغرامة الجزرية للاسف كلها كيجر لجيهتو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
3 - ناصر الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 17:52
إذا قارنت راتب الأساتذة ومستواهم المعيشي مع نظراءهم من شمال أفريقيا والدول الأفريقية جنوب الصحراء فستجد البون شاسعا.فمبلغ 6000 الذي يبتدأ به الأساتذة مبلغ جد محترم ويوفر لك العيش الكريم.ولكن هؤلاء القوم نهمون ولا يقنعون ومدمنون على شيئ إسمه المطالب والزيادة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
4 - السامرائي الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 17:55
لم لا يتنازل الأساتذة عن مبلغ 500 درهم لفائدة فاقدي الشغل بعد الجائحة.كل 6 أساتذة سيوفرون مبلغ 3000 درهم يمنح لرب أسرة متضرر.والله إنه عمل عظيم وثوابه وأجره كأجر الصدقة الجارية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.