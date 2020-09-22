24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4607:1213:2516:4819:2920:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. رفع جزئي للحَجر في المدن يُعيد إنعاش الحركة الاقتصادية‬ بالمغرب (5.00)

  2. تأخر تعديل المسطرة الجنائية يعرقل جهود حماية الطفولة المغربية (5.00)

  3. حجز آلاف المشروبات الكحولية غير المرخصة بفاس (5.00)

  4. السلطات تراهن على "إغلاق المدن الموبوءة" لمحاصرة "كوفيد-19" (5.00)

  5. تعديل جدولة مسطرة القبول في منصة "توجيهي" (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | تعديل جدولة مسطرة القبول في منصة "توجيهي"

تعديل جدولة مسطرة القبول في منصة "توجيهي"

تعديل جدولة مسطرة القبول في منصة "توجيهي"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 14:42

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أنها قررت تعديل الجدولة الزمنية لمسطرة القبول عبر منصة "توجيهي"، من خلال زيادة عدد المراحل المخصصة للإجابة على مقترحات الولوج المقدمة للمترشحين، وتحديد آجال إيداع الشهادات الأصلية للبكالوريا.

ويأتي هذا القرار وفق بلاغ إخباري للوزارة، "حرصا على التدبير الأمثل للمقاعد البيداغوجية المتاحة في المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود المعنية بمسطرة القبول عبر منصة (توجيهي)، برسم الدخول الجامعي 2020-2021، وبغية تسريع وتيرة تأكيد التسجيل بهذه المؤسسات وفسح المجال لإعطاء فرص أكبر للمترشحين المرتبين في لوائح الانتظار".

وستصبح الجدولة الزمنية للإجابة عن مقترحات الولوج، وفق المصدر ذاته، على الشكل التالي:

− المرحلة الأساسية الثالثة: ما بين يوم الثلاثاء 22 ويوم الخميس 24 شتنبر 2020.

− المرحلة الأساسية الرابعة: ما بين يوم السبت 26 ويوم الإثنين 28 شتنبر 2020.

− المرحلة التكميلية: ما بين يوم الأحد 04 ويوم الثلاثاء 06 أكتوبر 2020.

وأضاف البلاغ أنه يتوجب على المترشحين الإجابة على المقترحات المقدمة، خلال كل مرحلة على حدة، في الفضاء الخاص بـ"اقتراح الولوج" عبر المنصة، "وسيتم اعتبار عدم الإجابة على مقترح الولوج في أي مرحلة من مراحل الترشيح، داخل الآجال المحددة لذلك، بمثابة رفض للمقترح المقدم ومغادرة نهائية لمسلسل الترشيح".

أما فيما يتعلق بإيداع الشهادات الأصلية للبكالوريا، فأوضح البلاغ أنه تم تحديد الجدولة الزمنية لهذه العملية على الشكل التالي:

- بالنسبة للمترشحين الذين أجابوا بـ"أقبل بشكل نهائي المقترح المقدم" في المراحل الأساسية الأولى والثانية والثالثة والرابعة: من يوم الأربعاء 30 شتنبر إلى يوم الجمعة 02 أكتوبر 2020.

- بالنسبة للمترشحين الذين أجابوا بـ"أقبل بشكل نهائي المقترح المقدم" في المرحلة التكميلية: من يوم الأربعاء 07 إلى يوم الجمعة 09 أكتوبر 2020.

وشدد البلاغ الإخباري على أنه يجب على المترشحين إيداع الشهادات الأصلية للبكالوريا في المؤسسات التي تم قبولهم فيها بشكل نهائي، وبصفة استثنائية وفي حالة تعذر التنقل إلى المؤسسات المعنية نتيجة الإجراءات المتخذة من طرف السلطات المختصة للحد من جائحة "كوفيد-19"، يمكن للمترشحين المعنيين إيداع شهادات البكالوريا في أقرب مؤسسة جامعية لمقر سكنى المترشح من بين المؤسسات المشاركة في عملية الترشيح عبر منصة "توجيهي" (المدارس العليا للتكنولوجيا، كليات العلوم والتقنيات، المدارس الوطنية للتجارة والتسيير، المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، المدارس الوطنية العليا للفنون والمهن والمدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم).

وجددت الوزارة دعوتها المترشحين لزيارة فضاءاتهم الخاصة بمنصة "توجيهي" بصفة منتظمة، للاطلاع على معلومات أوفى حول الإجراءات والآجال المحددة لكل مرحلة من مراحل الترشيح.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.