تعديل جدولة مسطرة القبول في منصة "توجيهي"

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أنها قررت تعديل الجدولة الزمنية لمسطرة القبول عبر منصة "توجيهي"، من خلال زيادة عدد المراحل المخصصة للإجابة على مقترحات الولوج المقدمة للمترشحين، وتحديد آجال إيداع الشهادات الأصلية للبكالوريا.

ويأتي هذا القرار وفق بلاغ إخباري للوزارة، "حرصا على التدبير الأمثل للمقاعد البيداغوجية المتاحة في المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود المعنية بمسطرة القبول عبر منصة (توجيهي)، برسم الدخول الجامعي 2020-2021، وبغية تسريع وتيرة تأكيد التسجيل بهذه المؤسسات وفسح المجال لإعطاء فرص أكبر للمترشحين المرتبين في لوائح الانتظار".

وستصبح الجدولة الزمنية للإجابة عن مقترحات الولوج، وفق المصدر ذاته، على الشكل التالي:

− المرحلة الأساسية الثالثة: ما بين يوم الثلاثاء 22 ويوم الخميس 24 شتنبر 2020.

− المرحلة الأساسية الرابعة: ما بين يوم السبت 26 ويوم الإثنين 28 شتنبر 2020.

− المرحلة التكميلية: ما بين يوم الأحد 04 ويوم الثلاثاء 06 أكتوبر 2020.

وأضاف البلاغ أنه يتوجب على المترشحين الإجابة على المقترحات المقدمة، خلال كل مرحلة على حدة، في الفضاء الخاص بـ"اقتراح الولوج" عبر المنصة، "وسيتم اعتبار عدم الإجابة على مقترح الولوج في أي مرحلة من مراحل الترشيح، داخل الآجال المحددة لذلك، بمثابة رفض للمقترح المقدم ومغادرة نهائية لمسلسل الترشيح".

أما فيما يتعلق بإيداع الشهادات الأصلية للبكالوريا، فأوضح البلاغ أنه تم تحديد الجدولة الزمنية لهذه العملية على الشكل التالي:

- بالنسبة للمترشحين الذين أجابوا بـ"أقبل بشكل نهائي المقترح المقدم" في المراحل الأساسية الأولى والثانية والثالثة والرابعة: من يوم الأربعاء 30 شتنبر إلى يوم الجمعة 02 أكتوبر 2020.

- بالنسبة للمترشحين الذين أجابوا بـ"أقبل بشكل نهائي المقترح المقدم" في المرحلة التكميلية: من يوم الأربعاء 07 إلى يوم الجمعة 09 أكتوبر 2020.

وشدد البلاغ الإخباري على أنه يجب على المترشحين إيداع الشهادات الأصلية للبكالوريا في المؤسسات التي تم قبولهم فيها بشكل نهائي، وبصفة استثنائية وفي حالة تعذر التنقل إلى المؤسسات المعنية نتيجة الإجراءات المتخذة من طرف السلطات المختصة للحد من جائحة "كوفيد-19"، يمكن للمترشحين المعنيين إيداع شهادات البكالوريا في أقرب مؤسسة جامعية لمقر سكنى المترشح من بين المؤسسات المشاركة في عملية الترشيح عبر منصة "توجيهي" (المدارس العليا للتكنولوجيا، كليات العلوم والتقنيات، المدارس الوطنية للتجارة والتسيير، المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، المدارس الوطنية العليا للفنون والمهن والمدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم).

وجددت الوزارة دعوتها المترشحين لزيارة فضاءاتهم الخاصة بمنصة "توجيهي" بصفة منتظمة، للاطلاع على معلومات أوفى حول الإجراءات والآجال المحددة لكل مرحلة من مراحل الترشيح.