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الرئيسية | مجتمع | مدارس خاصة تطالب بالاستفادة من الدعم العمومي

مدارس خاصة تطالب بالاستفادة من الدعم العمومي

مدارس خاصة تطالب بالاستفادة من الدعم العمومي
هسبريس - محمد لديب
الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:33

لجأت مؤسسات التعليم الخصوصي إلى تسريح مجموعة من الأساتذة، بعد تراجع مداخيلها المالية بسبب توقف الآباء عن أداء الواجبات الشهرية.

وقال فؤاد بنشقرون، رئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب، في تصريح لهسبريس، إن هناك مجموعة من المدارس الخاصة اضطرت إلى توقيف موظفيها من رجال التعليم بشكل مؤقت، بعد أن تفاقمت وضعيتها المالية.

وأضاف بنشقرون: "سجلنا في الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب إقفال عدد لا يستهان به من المدارس الخاصة خلال الشهر الجاري، وهذا أمر أصبح يقلق المهنيين وينذر بوقوع أزمة على مستوى تمدرس التلاميذ، خاصة أن جل المدارس العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية تعاني من الاكتظاظ".

وأشار رئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب إلى أن "المقاولات التعليمية الصغرى والمتوسطة أصبحت في حاجة ملحة إلى تلقي دعم عمومي عاجل.. وعلى الرغم من الاتصالات التي ربطناها مع المسؤولين في هذا الموضوع، فإننا لم نتلقَ أي رد في هذا الشأن".

وحذّرت مجموعة من المؤسسات التعليمية الخصوصية من استمرار امتناع أولياء الأمور عن أداء الواجبات الشهرية الخاصة بتمدرس أبنائهم، حيث اعتبر المهنيون أن استمرار الامتناع سيؤدي إلى إفلاس هذه المدارس التابعة للقطاع الخاص

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - anas الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:54
صدق من قال ان كورونا اصبحت كعكة و لكل يرد قطعة منها
مكافكمش الاموال لي حمعتو طول هد السنين
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2 - مفتش الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:56
الوزارة ستقوم بتوظيف 17 ألف أستاذ و المتقاعدون هاته السنة يتجاوز 20 ألف إذن أين هو سد الخصاص و المهول سياسات كارتونية فاشلة...
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3 - Espoir الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:57
RIEN n'est logique dans ce pays!!!!!!
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4 - متابع الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 14:03
من نتائج ازمة كورونا هو اكتشاف الاباء على وجهكم الحقيقي المتعلق بالربح اولا وتانيا وتالتا تم التعليم فالحمد لله ان المدرسة العمومية بابها مفتوح لكل ابناء المغاربة رغم مايعيبها من بعض الاكتضاض و وبعض المرافق المهترئة الا انها بالمجان و بأطر تعليمية مؤهلة
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5 - عبدالحي الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 14:04
المال السايب يعلم الناس السرقة .
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6 - كنز عبدو الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 14:06
مساكن معندهمش، والفلوس ليتخلصوا بتمن الحضوري، ومخاسرين تاريال فالتلقين عن بعد، اما التعليم بزاف عليهم، خويا حنا مببيناش التعليم الخاص، بينا المدرسة العمومية، أو الدولة تسير المؤسسات الخاصة
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