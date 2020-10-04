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الوزارة تشرع في بث الدروس عبر القنوات الوطنية

الوزارة تشرع في بث الدروس عبر القنوات الوطنية
هسبريس من الرباط
الأحد 04 أكتوبر 2020 - 22:05

أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنها ستشرع ابتداء من يوم الاثنين 5 أكتوبر 2020، في بث الدروس المصورة المتعلقة بالبرامج الدراسية المقررة برسم الموسم الدراسي 2020-2021 بالنسبة للأسلاك التعليمية الثلاث، من يوم الإثنين إلى يوم السبت، عبر القنوات التلفزية الوطنية الثقافية والأمازيغية وقناة العيون.

جاء ذلك في بلاغ صادر عن الوزارة بمناسبة استكمال محطة التقويم التشخيصي والمراجعة والتثبيت "التي امتدت من يوم الخميس 10 شتنبر إلى غاية يوم السبت 3 أكتوبر2020، لتثبيت مكتسبات التلاميذ خلال الموسم الدراسي المنصرم وضمان جاهزيتهم لاكتساب معارف وكفايات جديدة".

وأوضح البلاغ أن برمجة الدروس المصورة المذكورة ستكون على الشكل التالي :

• القناة الثقافية: حصص دراسية موجهة الى تلاميذ التعليم الثانوي التأهيلي بكل شعبه ومسالكه، وذلك ابتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى منتصف الليل؛

• القناة الأمازيغية: حصص دراسية تهم مستويات التعليم الثانوي الإعدادي، ابتداء من الساعة الثامنة صباحا، الى الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا؛

• قناة العيون: حصص دراسية موجهة إلى تلاميذ المستوى التعليمي الابتدائي، وكذا حصص خاصة بالتعليم الأولي وأنشطة الحياة المدرسية والتربية البدنية، وذلك ابتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء.

وزاد البلاغ أنه يمكن الاطلاع على جداول الحصص الدراسية المصورة وكذا على شبكة البرمجة التفصيلية للحصص الخاصة بكل قناة، عبر البوابة الرسمية للوزارة: www.men.gov.ma وكذا صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن هذه الدروس المصورة متاحة أيضا عبر المنصة الإلكترونية TelmidTICE.

وجددت الوزارة الدعوة في الأخير إلى الأمهات والآباء وأولياء الأمور إلى الحرص على مواكبة بناتهم وأبنائهم في تتبع دروسهم عن بعد، مشيدة بمستوى انخراط الأطر التربوية والإدارية والتقنية وهيئة التفتيش ومجهوداتهم الاستثنائية المبذولة في إعداد المضامين الرقمية وتصوير الدروس عن بعد الخاصة بكل المستويات التعليمية لتمكين المتعلمات والمتعلمين من تحصيل دراسي آمن إسوة بنظرائهم الذين يستفيدون من التعليم الحضوري، ومساهمتهم في إنجاح هذه المحطة الهامة ضمن محطات الدخول المدرسي الجديد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - تلميذ الأحد 04 أكتوبر 2020 - 22:17
مكنفهموش داكشي أحسن وسيلة هي كل مؤسسة دير صفحة على الفايسبوك و فوج يقرا حضوري و الفوج الآخر يتبع من المنزل و هكذا بالتناوب و الدرس يبقا مسجل فأي وقت يراجعوا التلميذ
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3
2 - بث دائم الأحد 04 أكتوبر 2020 - 22:18
نريد قناة لكل مستوى إذا أمكن لكل مادة لكل مستوى ويثم البث بشكل مستمر للدرس والتمارين.
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0
3 - مواطن من المغرب الأحد 04 أكتوبر 2020 - 22:21
كان على هذه الوزارة ان تزاوج بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد بحيت تكون الدراسة الحضورية يومين في الأسبوع مخصصة لمواد تتطلب الحضور أمام الاستاذ كاللغة العربية وباقي اللغات الأجنبية إضافة إلى مادة الرياضيات.. وباقي المواد الأخرى تكون عن بعد حتى يكون وقت التلاميذ مملوءا بالدراسة لا باللعب..
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7
4 - مول كروسة الأحد 04 أكتوبر 2020 - 22:29
وفينكم وموالين طابلطات وجدو راسكم قراية عن بعد
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3
5 - قناة لكل مستوى الأحد 04 أكتوبر 2020 - 22:36
الأفضل تخصيص قناة لكل مستوى تعليمي مع البث التلفزي و الرقمي. لماذا؟ أولا، الدراسة ستكون حسب الزمن المدرسي الطبيعي وليس التمدد في الليل ما يفقد الجودة و التركيز. ثانيا، قناة لكل مستوى تعليمي سيمكن من إعادة بث الدروس مرات متعددة من أجل تحصيل و تركيز أكثر. ثالثا، البث التلفزي يضمن فرصة تعلم أبناء الطبقة الغير محظوظة و الغير قادرة على فاتورة الربط الرقمي بالأنترنيت. الرقمنة ستمكن التلاميذ من المراجعة و التركيز أكثر عبر الأنترنيت؛ و التفاعل فيما بينهم و مع الأطر التربوية.
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2
6 - مهتم متهم الأحد 04 أكتوبر 2020 - 22:53
لكن إدا عدد التلاميذ في بيت واحد يجب أن يوازيه على الأقل جهازي تلفاز فما بالك بمن لا يتوفر على واحد كما الهاتف النقال فعلى الأقل يجب التوفر على إثنين حتى يتمكن التلاميذ من تتبع دروسهم و هنا أيضا أعتاب على بعض الآباء الذين لا يهمهم توفير شروط الدراسة لأبنائهم بالقدر الذي يهمهم تعلية المنازل و شراء البقع وربما أيضا إنفاق المال في أشياء أخرى؟؟
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4
7 - med الأحد 04 أكتوبر 2020 - 22:58
غيرو تردد قنوات المغربية فهو ضعيف جدا ...الصورة لا تضهر و متقطعة ..تردد جديد على نيلسات..
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