الوزارة تشرع في بث الدروس عبر القنوات الوطنية

هسبريس من الرباط

أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنها ستشرع ابتداء من يوم الاثنين 5 أكتوبر 2020، في بث الدروس المصورة المتعلقة بالبرامج الدراسية المقررة برسم الموسم الدراسي 2020-2021 بالنسبة للأسلاك التعليمية الثلاث، من يوم الإثنين إلى يوم السبت، عبر القنوات التلفزية الوطنية الثقافية والأمازيغية وقناة العيون.

جاء ذلك في بلاغ صادر عن الوزارة بمناسبة استكمال محطة التقويم التشخيصي والمراجعة والتثبيت "التي امتدت من يوم الخميس 10 شتنبر إلى غاية يوم السبت 3 أكتوبر2020، لتثبيت مكتسبات التلاميذ خلال الموسم الدراسي المنصرم وضمان جاهزيتهم لاكتساب معارف وكفايات جديدة".

وأوضح البلاغ أن برمجة الدروس المصورة المذكورة ستكون على الشكل التالي :

• القناة الثقافية: حصص دراسية موجهة الى تلاميذ التعليم الثانوي التأهيلي بكل شعبه ومسالكه، وذلك ابتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى منتصف الليل؛

• القناة الأمازيغية: حصص دراسية تهم مستويات التعليم الثانوي الإعدادي، ابتداء من الساعة الثامنة صباحا، الى الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا؛

• قناة العيون: حصص دراسية موجهة إلى تلاميذ المستوى التعليمي الابتدائي، وكذا حصص خاصة بالتعليم الأولي وأنشطة الحياة المدرسية والتربية البدنية، وذلك ابتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء.

وزاد البلاغ أنه يمكن الاطلاع على جداول الحصص الدراسية المصورة وكذا على شبكة البرمجة التفصيلية للحصص الخاصة بكل قناة، عبر البوابة الرسمية للوزارة: www.men.gov.ma وكذا صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن هذه الدروس المصورة متاحة أيضا عبر المنصة الإلكترونية TelmidTICE.

وجددت الوزارة الدعوة في الأخير إلى الأمهات والآباء وأولياء الأمور إلى الحرص على مواكبة بناتهم وأبنائهم في تتبع دروسهم عن بعد، مشيدة بمستوى انخراط الأطر التربوية والإدارية والتقنية وهيئة التفتيش ومجهوداتهم الاستثنائية المبذولة في إعداد المضامين الرقمية وتصوير الدروس عن بعد الخاصة بكل المستويات التعليمية لتمكين المتعلمات والمتعلمين من تحصيل دراسي آمن إسوة بنظرائهم الذين يستفيدون من التعليم الحضوري، ومساهمتهم في إنجاح هذه المحطة الهامة ضمن محطات الدخول المدرسي الجديد.